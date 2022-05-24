КАК В РОССИИ ПРЕПОДАЮТ РУСОФОБИЮ

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24 Мая 2022

Когда в апреле этого года газета «Вести» рассказала о том, как на «цивилизованном» Западе преследуют латинскую букву Z, ставшую символом поддержки России, было нельзя и представить, что подобное может произойти у нас в стране. Однако это случилось, и не где-нибудь, а в Московской экономической школе (МЭШ), считающейся одним из самых престижных частных учебных заведений столицы.

14-летний ученик Одинцовского филиала МЭШ пришел на занятия в футболке с буквой Z. (Так подросток выразил свою гражданскую позицию и поддержал российских военнослужащих на Украине.) По словам ученика, он никого не агитировал, вел себя спокойно. Тем не менее руководство школы заставило его снять футболку.

Как рассказал ученик, его вызвали с урока. «Профилактическая беседа» происходила в школьном коридоре, где с ним на повышенных тонах разговаривали директор МЭШ Наталия Каджая, её заместитель Илья Гегешидзе и замкоординатора Ольга Брусникина. Они в приказном тоне велели мальчику снять футболку с символикой, но он не послушался и вернулся в кабинет. Однако через 15 минут те же взрослые зашли на урок и вывели подростка в коридор. При этом они изъяли у него телефон, чтобы тот не мог записать их действия на видео. Не сумев сломить сопротивление ученика, заместитель директора назвал его «охамевшим» и всё-таки заставил снять футболку. «Педагогу» удалось сделать это только тогда, когда он купил в школьном магазине фирменную майку и потребовал надеть её. При этом старую футболку заместитель директора забрал с собой, и так и не вернул. «Я понимал, что вопрос не в форме одежды, а в букве «Z», которая на ней изображена. Поэтому я спросил: «Если вы решили бороться с неуставной одеждой, то почему к остальным претензии не предъявляете? У них тоже не «фирменные» футболки. Им разрешается, а мне нет?» Но мне ничего не ответили внятного», – рассказал ученик.

 

И это не единственный инцидент русофобии в элитном учебном заведении. Как выяснилось, в первые дни военной операции России на Украине, тот же ученик пришел в школу с российским флагом, который у него конфисковали. Сделала это координатор средней школы Антонина Гайдаш. Конфликтовать с женщиной подросток не стал, а вот поспорить пробовал. Спросил, зачем так поступают с официальным символом страны, в которой и МЭШ тоже находится. В ответ ему заявили, что это «может задевать чьи-то национальные чувства». Чьи именно, не уточнили. Тогда семья мальчика смолчала. Но после инцидента с футболкой терпение отца лопнуло, и он потребовал объяснений у руководства МЭШ. А когда не получил ответа, обратился в Министерство просвещения. В ведомстве заявили о недопустимости подобных действий.

«Причины произошедшего будут выяснены, при необходимости с подключением надзорных органов в сфере образования. Все материалы министерство направило в Генеральную прокуратуру», – говорится в сообщении пресс-службы министерства. История получила широкую общественную огласку. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал коллег «теснее работать с частными образовательными организациями», чем, на мой взгляд, признал провальность такой работы. По сути, находящееся под его руководством ведомство не знает о том, как воспитывают и чему учат детей в стенах частных школ. Да и кто знает? Чем объяснить, например, тот факт, что на географических картах, которыми пользуются в МЭШ, Крым и Севастополь относятся к Украине? О школе, воспитывающей в Москве из российских детей приверженцев западной идеологии, и стало то известно только потому, что разразился скандал. Между тем за свою деятельность директор МЭШ получает неплохую прибыль.

Московская экономическая школа была основана в 1993 году сотрудниками столичного Департамента образования при поддержке группы бизнесменов. В декабре 2010 года школе был присвоен статус гимназии. Учредителем указана компания «Фонд поддержки и развития образования», юридическое лицо, зарегистрированное Московской регистрационной палатой 29 августа 2000 года. МЭШ входит в состав Европейского совета международных школ (ESIC) и в Ассоциацию за развитие международного образования (AAIE). Ассоциация тесно связана с Госдепартаментом США и была создана «для улучшения американского образования за рубежом». Сейчас AAIE активно поддерживает украинских силовиков, о чем открыто сообщает на своём официальном сайте. На нём есть специальный раздел со ссылками, переход по которым ведет на ресурсы, где откровенно поливают грязью нашу страну. ECIS объединяет международные школы и фактически напрямую аффилирована с внешнеполитическим ведомством США. В разделе «История» на сайте организации указывается, что первая форма Управления зарубежных школ была создана Государственным департаментом США.

Стоимость годового обучения в МЭШ для младших школьников составляет 1,1 млн рублей, в старших классах она повышается до 1,4 млн. Выручка учебного заведения в 2021 году составила примерно 800 млн рублей, из которых 138,4 млн рублей – чистая прибыль, которая должна реинвестироваться в образование. Но по факту происходит другое. Вот что пишет издание Readоvka: «Учителя рассказывают, что Наталия Каджая старается прививать в коллективе западный деловой стиль. Но капиталистические замашки госпожи Каджая выходят далеко за рамки этикета, ведь для неё школа, носящая статус некоммерческой, – это в первую очередь бизнес, приносящий стабильный баснословный доход. Причем бизнес семейный. На руководящей должности в школе работает мать Наталии – Ольга Сняткова, её муж Рафаэль Каджая… По факту, на базе МЭШ функционирует сразу несколько бизнес-структур, две из которых принадлежат семье Каджая: Детско-юношеская спортивная школа «Московские жирафы» и музыкальная школа «Камертон». Также Каджая Н. В. является президентом фонда «ФОРОБР» и соучредителем фонда «Целевой капитал МЭШ» – копилки, в которую складывается вся общая прибыль. На имя основателя школы и члена правления МЭШ Ольгу Сняткову (мать Наталии) также зарегистрировано два бизнеса, которые имеют прямое отношение к МЭШ: Институт педагогических систем (организация платных занятий с дошкольниками) и ЧОП «ФОРОБР Защита». То есть по факту вокруг школы существуют мини-предприятия. Они живут и кормятся за счет самой школы, принося своим владельцам неплохой доход, который никак не контролируется руководящим органами МЭШ».

Так престижная частная гимназия убивает двух зайцев: воспитывает в детях «демократические» ценности и приносит миллионы своему директору и её семье. Неудивительно, что ученик, который пошел против принятой в школе идеологии западного мира, для которого наша страна, как красная тряпка для быка, стал поперек горла руководству. Удивительно другое: как за долгие годы обучения в этой «пятой колонне» из подростка не удалось вытравить уважение и любовь к своей стране?

Создавалось это элитное учебное заведение при активном участии политических лидеров, ведущих бизнесменов и ученых нашей страны.

На сайте Московской экономической школы указано: «Для рассмотрения основных вопросов, касающихся деятельности МЭШ, Учредитель формирует коллегиальный орган правления МЭШ – Правление (п. 8.1. Устава Московской экономической школы). Правление МЭШ состоит из членов, являющихся учредителями и попечителями Фонда «Фонд поддержки и развития образования» – Учредителя МЭШ, а также из известных и пользующихся заслуженным авторитетом граждан, заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии МЭШ и внесших для этих целей от себя лично или от организации значительный финансовый вклад (п. 8.4. Устава Московской экономической школы)». Там же указан состав правления, в него входят девять человек: Шамилов Юрий Хаскович, председатель правления, Светличный Валерий Иванович, Асмолов Александр Григорьевич, Дерипаска Олег Владимирович, Захаров Александр Владимирович, Каджая Наталия Вячеславовна, Молчанов Андрей Юрьевич, Сурков Владислав Юрьевич, Сняткова Ольга Викторовна.

Сурков Владислав Юрьевич – российский государственный деятель, помощник Президента Российской Федерации (26 марта 2004 – 7 мая 2008); помощник Президента Российской Федерации по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГАбхазией и Южной Осетией (20 сентября 2013 – 7 мая 2018; 13 июня 2018 – 18 февраля 2020). Заместитель председателя Правительства Российской Федерации – руководитель Аппарата Правительства РФ (2012–2013). 18 февраля 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин уволил Владислава Суркова с должности своего помощника, что следует из официального указа, опубликованного на сайте Кремля. Утром 11 апреля 2022 года экс-депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил в своём телеграм-канале о домашнем аресте Владислава Суркова по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года.

Асмолов Александр Григорьевич – доктор психологических наук, академик РАО, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии, профессор-исследователь НИУ ВШЭ, директор Школы антропологии будущего Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, заслуженный профессор Московского университетазаслуженный работник высшей школы РФ, член президиума Российского еврейского конгресса, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (2018–2022). В марте 2022 года вышел из совета из-за несогласия с военной операцией России на Украине.

Дерипаска Олег Владимирович – российский бизнесмен, миллиардер, олигарх, предприниматель и меценат. Владеет компанией «Базовый элемент». Известен как российский алюминиевый магнат, создавший свою империю в самом начале перестройки. Благодаря его поддержке школа приобрела новое здание Одинцовского филиала.

И наконец председатель правления – Юрий Хаскович Шамилов, член совета учредителей Российско-Американского института педагогических систем (ИПС) в 1992–2009 гг., посол Международного бакалавриата в Российской Федерации, заслуженный учитель РФ.

Ниже приведу слова, которыми директор Наталия Каджая приветствует посетителей школьного сайта. «Уважаемые дамы и господа! Наша школа, или, как её часто называют, МЭШ, – это частная общеобразовательная гимназия, школа Международного бакалавриата. Основанная в результате демократических преобразований в нашей стране в 1993 году, она стала одной из первых и одной из самых крупных частных школ в России. Сейчас у нас учатся 600 детей, юношей и девушек в возрасте до 18 лет. Персонал гимназии начитывает более 300 человек. Конечно, возраст и масштаб не гарантируют качества, но в случае с МЭШ все годы нашего становления и развития были годами устойчивого прогресса. Основой прогресса стала коллегиальная структура управления гимназией… Нам удалось выстроить мощную стратегическую линию развития МЭШ в направлении использования всего лучшего, что накоплено в российском и международном школьном образовании».

Свидетелями того, как выстроенная мощная стратегическая линия привела к антироссийской идеологии, недавно стала вся страна. Добавлю лишь, что семья ученика, который не побоялся выразить свои патриотические чувства, активно интересуется историей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Подросток гордится тем, что его прадед и прабабушка прошли всю войну связистами. Он мечтает поступить в военный институт. Родители полностью поддерживают взгляды сына. Он уже дважды участвовал в Параде Победы, в этом году – в Санкт-Петербурге, где проехал в колонне военной техники на БТР-40, который отреставрировал вместе с отцом.

По словам родителей, после скандала с широким участием общественности, руководство гимназии предложило им бесплатное обучение детей (в этой же школе учится младший брат мальчика), желая замять конфликт. Дело о скандале в МЭШ находится на контроле в Следственном комитете РФ.

К сожалению, это уже не первый случай, когда в элитных частных учебных заведениях России царят русофобские настроения. Недавно стало известно, что в подмосковном негосударственном лицее «Ковчег XXI» директор Рустам Курбатов запретил российский флаг на территории учреждения. В своем телеграм-канале он заявил родителям учеников о том, что все, кто не согласен с его взглядами и «не разделяет скорбь по Украине», могут переводить своих детей в другие школы. Другой его комментарий не менее одиозен. По словам Курбатова, теперь в его лицее День Победы – только домашний праздник. Флаг и гимн России – поддержка войны. Представьте на минуту, что в свободной и демократической стране США появилась бы школа, где руководитель запретил американский флаг. Как долго она просуществовала бы после этого? А у нас существует!

Тревогу подняли родители учеников, возмущенные позицией главы образовательного учреждения. Выяснилось, что Рустам Курбатов отметился русофобскими постами и на запрещенной в России площадке Facebook: размещал украинский флаг, делал извинительные посты и молил о пощаде укронацистов, занимающихся геноцидом русского населения. Эти же посты он дублировал в аккаунтах учебного заведения.

И опять непонятно: кто и как допустил русофоба Курбатова к преподаванию?! Кто ответит за воспитание детей в духе презрения к своей стране? Учитывая то, что лицей «Ковчег ХХI» работает с 1992 года, страшно представить масштабы пагубного воздействия директора на учеников. Поступок Кубатова вызвал широкий общественный резонанс, уйти от ответа у него не получится. Депутат Государственной думы Александр Бородай рассказал, что намерен сформировать запрос в Генпрокуратуру с целью масштабной проверки директора, лицея и его деятельности.

И МЭШ, и лицей «Ковчег XXI» в свое время создавались для того, чтобы обеспеченные родители могли в будущем отправить своих детей продолжать обучение в Европе или США. Или получить образование в России, но по «западным» образцам. Подбор руководства был соответствующий: это должны были быть люди, хорошо знающие западную систему образования, чтобы воплощать её ценности у нас. В итоге сейчас, когда времена изменились, мы имеем в самом сердце страны бомбу замедленного действия. О каком развитии патриотизма, исторических и культурных ценностей можно говорить, когда детей преследуют за поддержку своей страны, а недовольным родителям указывают на дверь? А если в стране примут решение перед началом школьных занятий включать государственный гимн, как сейчас предлагают многие? Гимн какой страны включат в этих частных элитных школах? Не догадываетесь? Может, вышеназванным директорам пора поменять режим питания, то есть сесть на тюремную баланду?

Наталья МАКСИМИШИНА

(по материалам российских СМИ)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."