КАК В РОССИИ ПРЕПОДАЮТ РУСОФОБИЮ

24 Мая 2022



Когда в апреле этого года газета «Вести» рассказала о том, как на «цивилизованном» Западе преследуют латинскую букву Z, ставшую символом поддержки России, было нельзя и представить, что подобное может произойти у нас в стране. Однако это случилось, и не где-нибудь, а в Московской экономической школе (МЭШ), считающейся одним из самых престижных частных учебных заведений столицы.

14-летний ученик Одинцовского филиала МЭШ пришел на занятия в футболке с буквой Z. (Так подросток выразил свою гражданскую позицию и поддержал российских военнослужащих на Украине.) По словам ученика, он никого не агитировал, вел себя спокойно. Тем не менее руководство школы заставило его снять футболку.

Как рассказал ученик, его вызвали с урока. «Профилактическая беседа» происходила в школьном коридоре, где с ним на повышенных тонах разговаривали директор МЭШ Наталия Каджая, её заместитель Илья Гегешидзе и замкоординатора Ольга Брусникина. Они в приказном тоне велели мальчику снять футболку с символикой, но он не послушался и вернулся в кабинет. Однако через 15 минут те же взрослые зашли на урок и вывели подростка в коридор. При этом они изъяли у него телефон, чтобы тот не мог записать их действия на видео. Не сумев сломить сопротивление ученика, заместитель директора назвал его «охамевшим» и всё-таки заставил снять футболку. «Педагогу» удалось сделать это только тогда, когда он купил в школьном магазине фирменную майку и потребовал надеть её. При этом старую футболку заместитель директора забрал с собой, и так и не вернул. «Я понимал, что вопрос не в форме одежды, а в букве «Z», которая на ней изображена. Поэтому я спросил: «Если вы решили бороться с неуставной одеждой, то почему к остальным претензии не предъявляете? У них тоже не «фирменные» футболки. Им разрешается, а мне нет?» Но мне ничего не ответили внятного», – рассказал ученик.

И это не единственный инцидент русофобии в элитном учебном заведении. Как выяснилось, в первые дни военной операции России на Украине, тот же ученик пришел в школу с российским флагом, который у него конфисковали. Сделала это координатор средней школы Антонина Гайдаш. Конфликтовать с женщиной подросток не стал, а вот поспорить пробовал. Спросил, зачем так поступают с официальным символом страны, в которой и МЭШ тоже находится. В ответ ему заявили, что это «может задевать чьи-то национальные чувства». Чьи именно, не уточнили. Тогда семья мальчика смолчала. Но после инцидента с футболкой терпение отца лопнуло, и он потребовал объяснений у руководства МЭШ. А когда не получил ответа, обратился в Министерство просвещения. В ведомстве заявили о недопустимости подобных действий.

«Причины произошедшего будут выяснены, при необходимости с подключением надзорных органов в сфере образования. Все материалы министерство направило в Генеральную прокуратуру», – говорится в сообщении пресс-службы министерства. История получила широкую общественную огласку. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов призвал коллег «теснее работать с частными образовательными организациями», чем, на мой взгляд, признал провальность такой работы. По сути, находящееся под его руководством ведомство не знает о том, как воспитывают и чему учат детей в стенах частных школ. Да и кто знает? Чем объяснить, например, тот факт, что на географических картах, которыми пользуются в МЭШ, Крым и Севастополь относятся к Украине? О школе, воспитывающей в Москве из российских детей приверженцев западной идеологии, и стало то известно только потому, что разразился скандал. Между тем за свою деятельность директор МЭШ получает неплохую прибыль.

Московская экономическая школа была основана в 1993 году сотрудниками столичного Департамента образования при поддержке группы бизнесменов. В декабре 2010 года школе был присвоен статус гимназии. Учредителем указана компания «Фонд поддержки и развития образования», юридическое лицо, зарегистрированное Московской регистрационной палатой 29 августа 2000 года. МЭШ входит в состав Европейского совета международных школ (ESIC) и в Ассоциацию за развитие международного образования (AAIE). Ассоциация тесно связана с Госдепартаментом США и была создана «для улучшения американского образования за рубежом». Сейчас AAIE активно поддерживает украинских силовиков, о чем открыто сообщает на своём официальном сайте. На нём есть специальный раздел со ссылками, переход по которым ведет на ресурсы, где откровенно поливают грязью нашу страну. ECIS объединяет международные школы и фактически напрямую аффилирована с внешнеполитическим ведомством США. В разделе «История» на сайте организации указывается, что первая форма Управления зарубежных школ была создана Государственным департаментом США.

Стоимость годового обучения в МЭШ для младших школьников составляет 1,1 млн рублей, в старших классах она повышается до 1,4 млн. Выручка учебного заведения в 2021 году составила примерно 800 млн рублей, из которых 138,4 млн рублей – чистая прибыль, которая должна реинвестироваться в образование. Но по факту происходит другое. Вот что пишет издание Readоvka: «Учителя рассказывают, что Наталия Каджая старается прививать в коллективе западный деловой стиль. Но капиталистические замашки госпожи Каджая выходят далеко за рамки этикета, ведь для неё школа, носящая статус некоммерческой, – это в первую очередь бизнес, приносящий стабильный баснословный доход. Причем бизнес семейный. На руководящей должности в школе работает мать Наталии – Ольга Сняткова, её муж Рафаэль Каджая… По факту, на базе МЭШ функционирует сразу несколько бизнес-структур, две из которых принадлежат семье Каджая: Детско-юношеская спортивная школа «Московские жирафы» и музыкальная школа «Камертон». Также Каджая Н. В. является президентом фонда «ФОРОБР» и соучредителем фонда «Целевой капитал МЭШ» – копилки, в которую складывается вся общая прибыль. На имя основателя школы и члена правления МЭШ Ольгу Сняткову (мать Наталии) также зарегистрировано два бизнеса, которые имеют прямое отношение к МЭШ: Институт педагогических систем (организация платных занятий с дошкольниками) и ЧОП «ФОРОБР Защита». То есть по факту вокруг школы существуют мини-предприятия. Они живут и кормятся за счет самой школы, принося своим владельцам неплохой доход, который никак не контролируется руководящим органами МЭШ».

Так престижная частная гимназия убивает двух зайцев: воспитывает в детях «демократические» ценности и приносит миллионы своему директору и её семье. Неудивительно, что ученик, который пошел против принятой в школе идеологии западного мира, для которого наша страна, как красная тряпка для быка, стал поперек горла руководству. Удивительно другое: как за долгие годы обучения в этой «пятой колонне» из подростка не удалось вытравить уважение и любовь к своей стране?

Создавалось это элитное учебное заведение при активном участии политических лидеров, ведущих бизнесменов и ученых нашей страны.

На сайте Московской экономической школы указано: «Для рассмотрения основных вопросов, касающихся деятельности МЭШ, Учредитель формирует коллегиальный орган правления МЭШ – Правление (п. 8.1. Устава Московской экономической школы). Правление МЭШ состоит из членов, являющихся учредителями и попечителями Фонда «Фонд поддержки и развития образования» – Учредителя МЭШ, а также из известных и пользующихся заслуженным авторитетом граждан, заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии МЭШ и внесших для этих целей от себя лично или от организации значительный финансовый вклад (п. 8.4. Устава Московской экономической школы)». Там же указан состав правления, в него входят девять человек: Шамилов Юрий Хаскович, председатель правления, Светличный Валерий Иванович, Асмолов Александр Григорьевич, Дерипаска Олег Владимирович, Захаров Александр Владимирович, Каджая Наталия Вячеславовна, Молчанов Андрей Юрьевич, Сурков Владислав Юрьевич, Сняткова Ольга Викторовна.

Сурков Владислав Юрьевич – российский государственный деятель, помощник Президента Российской Федерации (26 марта 2004 – 7 мая 2008); помощник Президента Российской Федерации по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией (20 сентября 2013 – 7 мая 2018; 13 июня 2018 – 18 февраля 2020). Заместитель председателя Правительства Российской Федерации – руководитель Аппарата Правительства РФ (2012–2013). 18 февраля 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин уволил Владислава Суркова с должности своего помощника, что следует из официального указа, опубликованного на сайте Кремля. Утром 11 апреля 2022 года экс-депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил в своём телеграм-канале о домашнем аресте Владислава Суркова по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года.

Асмолов Александр Григорьевич – доктор психологических наук, академик РАО, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии, профессор-исследователь НИУ ВШЭ, директор Школы антропологии будущего Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, заслуженный профессор Московского университета, заслуженный работник высшей школы РФ, член президиума Российского еврейского конгресса, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (2018–2022). В марте 2022 года вышел из совета из-за несогласия с военной операцией России на Украине.

Дерипаска Олег Владимирович – российский бизнесмен, миллиардер, олигарх, предприниматель и меценат. Владеет компанией «Базовый элемент». Известен как российский алюминиевый магнат, создавший свою империю в самом начале перестройки. Благодаря его поддержке школа приобрела новое здание Одинцовского филиала.

И наконец председатель правления – Юрий Хаскович Шамилов, член совета учредителей Российско-Американского института педагогических систем (ИПС) в 1992–2009 гг., посол Международного бакалавриата в Российской Федерации, заслуженный учитель РФ.

Ниже приведу слова, которыми директор Наталия Каджая приветствует посетителей школьного сайта. «Уважаемые дамы и господа! Наша школа, или, как её часто называют, МЭШ, – это частная общеобразовательная гимназия, школа Международного бакалавриата. Основанная в результате демократических преобразований в нашей стране в 1993 году, она стала одной из первых и одной из самых крупных частных школ в России. Сейчас у нас учатся 600 детей, юношей и девушек в возрасте до 18 лет. Персонал гимназии начитывает более 300 человек. Конечно, возраст и масштаб не гарантируют качества, но в случае с МЭШ все годы нашего становления и развития были годами устойчивого прогресса. Основой прогресса стала коллегиальная структура управления гимназией… Нам удалось выстроить мощную стратегическую линию развития МЭШ в направлении использования всего лучшего, что накоплено в российском и международном школьном образовании».

Свидетелями того, как выстроенная мощная стратегическая линия привела к антироссийской идеологии, недавно стала вся страна. Добавлю лишь, что семья ученика, который не побоялся выразить свои патриотические чувства, активно интересуется историей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Подросток гордится тем, что его прадед и прабабушка прошли всю войну связистами. Он мечтает поступить в военный институт. Родители полностью поддерживают взгляды сына. Он уже дважды участвовал в Параде Победы, в этом году – в Санкт-Петербурге, где проехал в колонне военной техники на БТР-40, который отреставрировал вместе с отцом.

По словам родителей, после скандала с широким участием общественности, руководство гимназии предложило им бесплатное обучение детей (в этой же школе учится младший брат мальчика), желая замять конфликт. Дело о скандале в МЭШ находится на контроле в Следственном комитете РФ.

К сожалению, это уже не первый случай, когда в элитных частных учебных заведениях России царят русофобские настроения. Недавно стало известно, что в подмосковном негосударственном лицее «Ковчег XXI» директор Рустам Курбатов запретил российский флаг на территории учреждения. В своем телеграм-канале он заявил родителям учеников о том, что все, кто не согласен с его взглядами и «не разделяет скорбь по Украине», могут переводить своих детей в другие школы. Другой его комментарий не менее одиозен. По словам Курбатова, теперь в его лицее День Победы – только домашний праздник. Флаг и гимн России – поддержка войны. Представьте на минуту, что в свободной и демократической стране США появилась бы школа, где руководитель запретил американский флаг. Как долго она просуществовала бы после этого? А у нас существует!

Тревогу подняли родители учеников, возмущенные позицией главы образовательного учреждения. Выяснилось, что Рустам Курбатов отметился русофобскими постами и на запрещенной в России площадке Facebook: размещал украинский флаг, делал извинительные посты и молил о пощаде укронацистов, занимающихся геноцидом русского населения. Эти же посты он дублировал в аккаунтах учебного заведения.

И опять непонятно: кто и как допустил русофоба Курбатова к преподаванию?! Кто ответит за воспитание детей в духе презрения к своей стране? Учитывая то, что лицей «Ковчег ХХI» работает с 1992 года, страшно представить масштабы пагубного воздействия директора на учеников. Поступок Кубатова вызвал широкий общественный резонанс, уйти от ответа у него не получится. Депутат Государственной думы Александр Бородай рассказал, что намерен сформировать запрос в Генпрокуратуру с целью масштабной проверки директора, лицея и его деятельности.

И МЭШ, и лицей «Ковчег XXI» в свое время создавались для того, чтобы обеспеченные родители могли в будущем отправить своих детей продолжать обучение в Европе или США. Или получить образование в России, но по «западным» образцам. Подбор руководства был соответствующий: это должны были быть люди, хорошо знающие западную систему образования, чтобы воплощать её ценности у нас. В итоге сейчас, когда времена изменились, мы имеем в самом сердце страны бомбу замедленного действия. О каком развитии патриотизма, исторических и культурных ценностей можно говорить, когда детей преследуют за поддержку своей страны, а недовольным родителям указывают на дверь? А если в стране примут решение перед началом школьных занятий включать государственный гимн, как сейчас предлагают многие? Гимн какой страны включат в этих частных элитных школах? Не догадываетесь? Может, вышеназванным директорам пора поменять режим питания, то есть сесть на тюремную баланду?

Наталья МАКСИМИШИНА

(по материалам российских СМИ)