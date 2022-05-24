ОППОЗИЦИОНЕРЫ НЕ ГОРЯТ. ОТСЫРЕЛИ СПИЧКИ?

24 Мая 2022



Дешевые театральные постановки накануне выборов в Городскую думу Петропавловск-Камчатского городского округа (ПКГО) демонстрируют представители камчатской недоделанной оппозиции.

Начну, пожалуй, с действий 68-летнего Владимира Ефимова, председателя регионального отделения партии «Яблоко», который в своем аккаунте дважды публиковал фашистскую свастику, за что был оштрафован в общей сложности на 60 тысяч рублей за «пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской, либо иных атрибутики или символики, пропаганду либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Пять раз его привлекали к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Наконец на шестой раз следственным управлением УМВД России по Камчатскому краю против него возбуждено уголовное дело. Господин Ефимов подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности». По версии следствия, он распространил заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Максимальное наказание по этой уголовной статье предусматривает штраф до полутора миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы до трех лет. Яблоновца на двое суток препроводили в изолятор временного содержания, сегодня он уже находится на свободе и дает показания следователю. Адвокатом у господина Ефимова подвязался господин Саркисян, самопровозглашенный на Камчатке правозащитник, бывший капитан-пограничник ФСБ РФ.

Во время обыска в квартире господина Ефимова были изъяты: ноутбук, несколько мобильных телефонов, сим-карты и т.п. Стоимость всего электронного оборудования, по самым скромным подсчетам, составила около 200 тысяч рублей. Главный камчатский яблоновец давно уже нигде не работает и получает пенсию по старости. Во время губернаторства Владимира Илюхина неприкаянный, никому не нужный оппозиционер пытался встать во главе пресс-службы главы региона. Об этом мне рассказал сам Владимир Иванович Илюхин и объяснил, почему не взял челобитчика на эту должность. Однако Ефимов не оставил попыток найти для себя какую-нибудь непыльную работу. В конце концов Владимир Иванович сжалился над дряхлеющим, но активным интернет-пользователем. В один прекрасный для Ефимова день он превратился в «имиджмейкера» Камчатского театра драмы и комедии. Такой «подарок» театральная труппа переварить не могла, поэтому новоявленный так называемый пиар-менеджер продержался недолго и быстро уволился. Его недооцененные «дарования» к тому времени уже больше десятка лет покоились на кладбище под толстым слоем непомерных амбиций, искривленного гипертрофированным тщеславием самосознания. Кидая по поводу и без повода «дерьмо на вентилятор», он словно мстил тем, кто поставил под сомнение его тлетворное «величие». Уязвленная гордость взывала к отмщению. Нужно было лишь найти финансовый источник для своего «отмороженного» противостояния патриотизму и здравому смыслу. По версии нашей газеты, оппозиционную камчатскую шваль ефимовых-петровых и т.п. финансировал известный русофоб и олигарх Михаил Ходорковский.

Агрессивную оппозиционность Ефимова, особенно в отношении национального лидера – Президента РФ Владимира Путина, надеюсь, не по злому умыслу, питала региональная власть. Не без её участия в 2021 году Владимир Ефимов получил награду «Журналистская слава Камчатки» и возглавил Общественный совет по развитию гражданского общества при губернаторе Камчатского края.

После начала военной спецоперации на Донбассе камчатский дерьмомёт семь раз привлекался к административной ответственности. Поневоле камчатцы задавались вопросом: когда наконец против Владимира Ефимова возбудят уголовное дело? Бессилие правоохранительных органов раздражало и удивляло одновременно. Складывалось впечатление, что по каким-то причинам они опасаются исполнять свой долг. Масла в огонь подливал адвокат Ефимова Андрей Саркисян. Полагаю, к навальновской протестной помойке, помимо Ефимова и Саркисяна, присоединился бывший эсер-неудачник Александр Каменюк и депутат от КПРФ в Законодательном собрании Камчатского края Шура Новикова. Их четверка слилась в причудливый змеиный клубок, где каждому была уготована своя роль. Начнем по порядку.

Камчатская полиция наконец-то возбудила уголовное дело против Владимира Ефимова. Адвокат обвиняемого Андрей Саркисян в своем видеообращении, размещенном в социальных сетях, повторил то, что говорил Ефимов, дискредитируя наши Вооруженные силы, и тут же поплатился за свои слова, послужившие поводом составления протокола об административном правонарушении. Господин Саркисян быстро записал видеообращение, которое обильно сдобрил ненормативной лексикой в адрес камчатских полицейских, изображая человека, доведенного до крайности. Не буду повторять гадости, которые он высказал в адрес камчатских полицейских. Саркисян достаточно эмоционально, но неубедительно играл свою роль. Далее на сцену вышел его друг Александр Каменюк, сообщивший в своем блоге, что Андрей Саркисян пытался совершить акт самосожжения в субботу, 21 мая, возле КПП здания УМВД Камчатского края. Также он пояснил, что спасла его от самоубийства депутат Заксобрания от КПРФ Александра Новикова, якобы заранее посвященная в «зажигательный» план Андрея Саркисяна. Из обращения господина Каменюка следовало, что господин Саркисян облился бензином и отправился на КПП, чтобы чиркнуть спичкой либо щелкнуть зажигалкой.

Тут же информацию о незагоревшемся биоматериале подхватило Информационное агентство «Кам 24» (цитирую): «Эти данные информагентству подтвердили источники в правоохранительных органах Камчатки». Однако в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю опровергли эту информацию, сообщив: «23 мая в региональных средствах массовой информации и соцсетях получили распространение сведения о том, что мужчина якобы пытался совершить самосожжение перед зданием Главка. Указанная информация не соответствует действительности. Предварительно, в том числе с помощью средств видео- и аудиоконтроля, установлено, что 21 мая мужчина в сопровождении женщины прибыл ко входу на территорию краевого УМВД. Перед этим, находясь на прилегающей территории, мужчина облил себя неустановленной жидкостью. На контрольно-пропускном пункте он находился порядка 25 секунд, при этом каких-либо требований и намерений не высказывал, а просил разрешения пройти внутрь, чтобы умыться. Затем убыл в неизвестном направлении». Спутница, очень похожая на «красную» навальновку Шуру Новикову, находившаяся рядом с самоходным «факелом», очень похожим на Андрея Саркисяна, судя по видеозаписи, не проявляла активности в смысле вырывания зажигалки или спичек из рук своего попутчика. Постановщики этого дешевого спектакля перемудрили с Шурой Новиковой. Представьте себе человека, которого наказали на 30 тысяч рублей (решение суда не вступило в законную силу), вместо обжалования этого решения, изображает из себя жертву полицейского произвола.

Допустим, что камчатские полицейские допекли правозащитника из солнечной Армении, и тот решил публично себя сжечь. Зачем, скажите на милость, посвящать в «огненный» план свою подружку Шуру Новикову? Чтобы она воспрепятствовала его планам? Согласитесь, ситуация выглядит по-идиотски, если бы не одно но. Полагаю, это сделано для предания некоего правдоподобия намерениям лживо-истеричного правозащитника. И здесь наступает момент истины. Сама Шура не сообщила какой-либо информации по поводу несовершенного акта самосожжения. Ей это было делать не с руки, иначе бы она стала активным участником оппозиционной помойки, выступающей против военной спецоперации ВС РФ на Донбассе, что шло в разрез с партийными установками коммунистов. Не будем забывать: именно фракция КПРФ в Государственной думе обратилась к Президенту РФ с предложением официально признать Донецкую и Луганскую народные республики и оказать им военную помощь. Поэтому в спектакле задействовали Александра Каменюка. Не мог же сам Андрей Саркисян рассказать о плане придания огню своего тщедушного тела, так как получил бы закономерный вопрос: почему свой замысел он не довел до конца?

К тому же «помоешные» оппозиционеры понимали, что для создания ощущения правдоподобия одних видеообращений мало, нужно было найти средство массовой информации, которое бы рассказало о неслучившемся самоподжоге. Вы только вдумайтесь, информационное агентство пишет о том, чего не случилось.

Если завтра, например, господин Каменюк пообещает застрелиться вместе с госпожой Новиковой на вершине Авачинского вулкана и объяснит это тем, что до сих пор не достроен новый кукольный театр, а в старом небезопасно находиться камчатским детям, и после передумает стреляться. Неужели «Кам 24» снова напишет о несбывшихся планах недострелянных оппозиционеров?

Фарс, в котором участвовали противники военной спецоперации на Украине, а по моему мнению, пособники украинских неонацистов на Донбассе, не так безобиден, как кажется, и господин Саркисян, вопреки мнению многих людей, не такой уж сумасшедший. Оппозиционная помойка знает, как сеять ядовитую ложь. Поэтому нашим камчатским полицейским нужно проявлять больше решительности в защите законов и основ нашего государственного устройства. Действия подобных ефимовых-саркисянов-каменюков-новиковых и примкнувших к ним мерзавцев должны пресекаться неотвратимо и твердо.

Работайте, братья!

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ