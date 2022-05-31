РАЗОРИТЬ И ПОСАДИТЬ! – 2

31 Мая 2022



Несколько дней назад Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство, оставляя за собой право контроля за бизнесом, должно помогать предпринимателям, а не мешать им. Такое мнение лидер России высказал на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. «Задачи государства – разбюрокрачивать всю эту (контрольно-надзорную) деятельность, помогать, не мешать и, оставляя, безусловно, за собой право контроля, особенно по направлениям, связанным с жизнедеятельностью и со здоровьем граждан, всё-таки уменьшать эту нагрузку», – сказал Владимир Путин. Омбудсмен ответил, что проверок в последнее время стало меньше, при этом «не стало хуже», и права людей по-прежнему защищены. «Должно быть лучше», – сказал президент и пообещал, что в этом направлении государство и будет двигаться дальше.

О том, насколько может помешать предпринимателям бурная надзорная деятельность, легко убедиться, прочитав нижеследующую историю. Началась она в 2010 году в городе Елизово, когда два предпринимателя и депутата Елизовской городской думы (от партии «Единая Россия») Григорий Радкевич и Сергей Харитонов взялись навести порядок в микрорайоне Пограничный. Григорий Валентинович возглавил управляющую компанию, в ведении которой находился микрорайон, а Сергей Владимирович – подрядную организацию, выполняющую работы по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов.

К тому времени микрорайон находился в плачевном состоянии: подвалы домов были затоплены, кровли многих домов протекали, гравийная смесь, уложенная возле подъездов, после каждого дождя превращалась в полосу препятствий. О благоустройстве дворов не шло и речи: детям негде было играть, а стадион для игры в мини футбол хотя и был, но нуждался в ремонте. За несколько лет удалось проделать впечатляющий объём работ: подвальные помещения стали сухими, кровли домов отремонтировали, облезлые, промерзающие торцы домов утеплили и обшили. Возле домов наконец-то уложили асфальт, а во дворах установили современные детские площадки. На стадионе появилось новое покрытие, была отремонтирована баскетбольная площадка. Власти города помогали активным предпринимателям, жители радовались улучшению условий проживания. Казалось бы, можно только порадоваться за людей, но не тут-то было… Как показали дальнейшие события, умение делать свою работу хорошо чревато последствиями.

Управляющая компания стала объектом пристального внимания надзорных органов. С 2010 года в офисе УК было проведено шесть обысков с выемкой документации. Наладить работу предприятия после таких мероприятий непросто, однако руководство организации восстанавливало документы, копируя информацию с конфискованных компьютеров, и продолжало работать. У руководителя управляющей компании Григория Радкевича стало складываться впечатление, что кто-то специально мешает работе.

Не секрет, что многие УК имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями. Не являлась исключением и компания, о которой идет речь. В 2013 и 2014 годах она задолжала ПАО «Камчатскэнерго», поставляющей тепло в многоквартирные дома микрорайона. По мере поступления денег от населения, компания частично гасила долг перед «Камчатскэнерго», но задолженность всё равно оставалась, так как не все жители оплачивали потребляемые услуги в полном объёме. При этом часть денежных средств, собираемых компанией с населения, не имела отношения к ПАО «Камчатскэнерго». Это были долги жильцов за предыдущие временные периоды и перед другими ресурсоснабжающими организациями, денежные средства за содержание и текущий ремонт, плата по исполнительным листам, пени и взыскания по договорам цессии (передача права требования задолженности. – Прим. ред.). Но «Камчатскэнерго», видимо, считало иначе.

Управляющая компания пыталась решить проблему, предлагая ПАО «Камчатскэнерго» принять к оплате, в счет задолженности, предусмотренные договором теплоснабжения исполнительные листы, полученные компанией на должников-жильцов. Ресурсоснабжающая организация отказывалась. Принятие таких листов могло сократить или вовсе исключить задолженность, но «Камчатскэнерго» не хотелось связываться с сотнями должников, мощной организации было проще «давить» на одну управляющую компанию. На долг «накручивались» еще и штрафные санкции, размер которых сопоставим с суммой задолженности.

Несмотря на то, что подобные споры должны решаться в арбитражном суде, в 2016 году против руководителя управляющей компании Григория Радкевича и директора подрядной организации Сергея Харитонова возбудили уголовные дела. Их обвиняли по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Радкевичу, кроме того, вменялась часть 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Правоохранительные органы полагали, что обвиняемые с января 2013 года по январь 2015 года растратили вверенные им деньги, принадлежащие ПАО «Камчатскэнерго», в общей сумме 25 051 180 рублей 50 копеек. Размер ущерба был установлен в ходе проведенных судебных бухгалтерских экспертиз, путем вычета из общей суммы денежных средств, поступивших в кассу и на счета управляющей компании за указанный период (в качестве платежей от населения) той суммы, которая фактически была переведена управляющей компанией на счет ПАО «Камчатскэнерго». Полученная разница, по мнению органа предварительного расследования, была похищена.

Прокуратура обвинение утвердила и направила дело в суд. Судебные заседания шли более года. В октябре 2020 года Елизовский районный суд приговорил Григория Радкевича и Сергея Харитонова по указанным выше статьям к лишению свободы. Радкевича отправили в исправительную колонию общего режима на 4 года 6 месяцев, Харитонова на 3 года 6 месяцев.

К слову сказать, судебно-бухгалтерскую проверку, которая впоследствии легла в основу обвинительного заключения, проводила независимый эксперт Катюхина Елена Сергеевна. Которая, как выяснилось впоследствии, была неоднократно судима за совершение умышленных преступлений. В 2016 году Елена Сергеевна (тогда она носила фамилию Есина) была осуждена мировым судьей судебного участка № 3 Петропавловска-Камчатского по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Ей было назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением водительских прав на срок 1 год 6 месяцев. В 2017 году та же гражданка была осуждена мировым судьей судебного участка № 14 Петропавловска-Камчатского по той же статье. На этот раз её приговорили к 230 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года. Кроме этого, в 2021 году Катюхина была осуждена Петропавловск-Камчатским городским судом по делу № 1-350/2021 по части 3 статьи 160 УК РФ. То есть её судили по той же статье, по которой на скамью подсудимых попали Радкевич и Харитонов – за присвоение или растрату чужого имущества. Госпожа Катюхина была приговорена к трем годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

На момент проведения ею бухгалтерской экспертизы у неё была непогашенная судимость за совершение двух умышленных преступлений. Мало того, у эксперта, похоже, наблюдалась склонность к совершению преступлений, поскольку налицо явная негативная динамика.

Перед нами возникает абсурдная ситуация, когда преступник проводил экспертизу в отношении лиц, вина которых еще не была доказана. Проведение бухгалтерской экспертизы – дело тонкое. Иногда из одних и тех же цифр можно сделать диаметрально противоположные выводы. Можно предположить, что следственным органам нужен был управляемый эксперт, и желательно с «уголовным хвостом».

Защита подала в суд ходатайство о признании экспертизы, проведенной Катюхиной, недопустимой. Но суд отказал в этом, так как Уголовно-процессуальный кодекс не имеет прямого запрета на проведение по уголовным делам экспертиз силами экспертов, имеющих непогашенную судимость.

На этом театр абсурда не закончился. ПАО «Камчатскэнерго» стало предоставлять тепловые ресурсы в дома микрорайона с февраля 2011 года. До этого времени тепло в них поставляло ГУП «Камчатсккоммунэнерго». Защитой установлено, что до февраля 2011 года общая сумма задолженности жильцов, образовавшаяся перед прежними «ресурсниками», составляла 29 292 499 рублей. При этом жильцы получали квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг, стоимость которых состояла из старого долга и текущих платежей ПАО «Камчатскэнерго». То есть принадлежность долгов не раскрывалась, а указывалась одной цифрой. При этом ПАО «Камчатскэнерго» не является правопреемником ликвидированного в 2019 году ГУП «Камчатсккоммунэнерго».

Более того, при проведении судебных бухгалтерских экспертиз у экспертов вообще отсутствовала информация о том, что часть денежных средств, поступающих от жильцов в кассу и на счета управляющей компании после февраля 2011 года, принадлежала старой ресурсоснабжающей организации. Так что невозможно было определить, какая сумма кому принадлежит. Наверное, поэтому ПАО «Камчатскэнерго» посчитало все деньги своими? А ведь, как указывает защита, при поступлении оплаты без указания назначения платежа,, в первую очередь должен был погашаться тот долг, который образовался ранее. Однако все без исключения платежи забирались ПАО «Камчатскэнерго».

Удивительное впечатление остается после ознакомления с приговором (копия документа имеется в распоряжении редакции). С одной стороны, смысл изложенного в нем обвинения сводится к тому, что управляющая компания качественно выполняла свою работу. Чистила снег, ремонтировала инженерные системы, латала крыши домов, то есть занималась тем, чем и должна была заниматься по определению. С другой, поражает обилие, мягко говоря, шероховатостей, допущенных стороной обвинения.

Судите сами: со стороны защиты было допрошено шестьдесят свидетелей. Все они подтвердили факт выполнения работ управляющей компанией. При этом все допрошенные жители отмечали, как расцвел микрорайон, называя его образцово-показательным. Но это, как оказалось, к делу не относится. Ни следствие, ни суд не интересовало, что в управляющей компании имелись обязательные для исполнения предписания Жилищной инспекции. Согласно предписаниям, за неприведение домов в порядок компании грозили огромные штрафы.

Тем более не обратили внимание на то, что большая часть домов в микрорайоне не имеет горячего водоснабжения, а «Камчатскэнерго» требует деньги и за эту услугу.

По данному делу следствием было проведено несколько бухгалтерских экспертиз, при этом экспертам предлагались для исследования одни и те же документы. Все экспертизы отличаются друг от друга, в них содержится множество противоречий, не совпадают суммы задолженностей, эксперты приходят к противоположным выводам. Что само по себе должно толковаться в пользу обвиняемых, согласно презумпции невиновности. Но для вынесения приговора такие нарушения оказались несущественными. И, повторюсь, в основу обвинения легла экспертиза, проведенная неоднократно судимым лицом.

Исходя из логики обвинения, дома должны были стареть и разрушаться без ремонта, жильцы ходить по колено в грязи, дети играть где придется, а управляющая компания – получать штрафы за невыполнение своих обязанностей. Главное – отдать 100 процентов долга ресурсоснабжающей организации, чтобы обеспечить её финансовую стабильность. При этом никого не интересовало, заплатили жильцы за предоставленные услуги в полном объёме или нет.

Газета «Вести» не единожды становилась на сторону несправедливо обвиненных людей. Напомним события, участником которых оказался Андрей Мамеев, генеральный директор строительной компании ООО «Альтир». С 2015 по 2019 года против него возбудили 12 уголовных дел по надуманным предлогам. Все они были связаны с его строительной деятельностью. В конце концов все эти уголовные дела прекратили по реабилитирующим обстоятельствам. Но предприниматель был уже разорен, а его бизнес разрушен. Это яркий пример того, как чиновники и силовые структуры на Камчатке воспринимают слова Президента РФ о поддержке бизнеса.

Но вернемся к осужденным предпринимателям из Елизова. Нашей газете, как и героям этой публикации, остается непонятным, зачем вообще понадобилось возбуждать уголовное дело. Если управляющая компания нарушила договор с ресурсоснабжающей организацией в части оплаты за предоставленное тепло, почему не наложить на виновных штраф? Возможно, одной из целей уголовного преследования было то, что Григорий Радкевич получил место у устья реки Паратунка для лицензионной добычи рыбы, так называемой любительской рыбалки. Этот бизнес приносил ему неплохой доход, что, видимо, не устраивало тогдашнего главу Елизовского района Андрея Шергальдина (известного в некоторых кругах как Рубль), имевшего большое влияние в местных силовых структурах. Иначе как объяснить столь пристальное внимание правоохранителей к деятельности управляющей компании?

Остается дополнить, что свою вину подсудимые не признали и обратились в апелляционную инстанцию. Апелляционный суд Камчатского края, состоявшийся в декабре 2020 года, хотя и смягчил наказание, уменьшив назначенные первоначально сроки, но нарушений уголовно-процессуального законодательства словно не заметил. При этом прокуратура Камчатского края, выражая единодушие с представителями защиты, настаивала решение суда первой инстанции отменить, указывая на нарушения закона при постановлении приговора Елизовским районным судом. Адвокаты подали жалобу в Девятый кассационный суд общей юрисдикции. Через восемь месяцев судебные решения камчатских судов были отменены как незаконные и несправедливые. Обвиняемые вышли на свободу, а дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда.

За время расследования уголовного дела и рассмотрения его судом произошли изменения в руководстве Камчатского края, в руководстве Елизовского района, в прокуратуре Камчатского края. Но обвинения, предъявленные Григорию Радкевичу и Сергею Харитонову, остались прежними. Признанное потерпевшей стороной ПАО «Камчатскэнерго» предъявляет к ним гражданский иск о взыскании солидарно 34 116 237,35 рубля. К слову, в деле есть и другие экспертизы на меньшие суммы, но «Камчатскэнерго» выбрало именно эту, решив, что деньги принадлежат именно им.

Как противостоять сложившейся системе? И как защищаться тем, кто действительно хочет работать для процветания своего города? Григорий Радкевич и Сергей Харитонов письменно обратились к прокурору Камчатского края Д. В. Рычагову (копия обращения имеется в редакции). Авторы письма считают, что они могут быть вновь несправедливо осуждены за то, чего не совершали. Так, они пишут: «Приведенные в судебных постановлениях нормативно-правовые выводы и обоснования подтверждения инкриминируемых нам в вину составов преступлений были взяты из обвинительного заключения для осуждения нас к реальным срокам наказания и создания таким способом условий ПАО «Камчатскэнерго» для взыскания с нас незаконно вышеуказанной суммы средств, которые заслуживают только лишь одной критики и возмущения.

Из материалов уголовного дела, обвинительного заключения и вынесенных по делу судебных постановлений очевидно усматривается лоббирование экономических интересов потерпевшей стороны, являющейся доминантом на рынке энергоресурсов в Камчатском крае, тогда как вменяемые в ответственность растратой денежные средства не принадлежали ПАО «Камчатскэнерго», а само уголовное дело расследовалось необъективно, не полно, не всесторонне и с явным обвинительным уклоном в интересах данной организации, неполнота и необъективность расследования которого сегодня вскрывается защитой в суде… Собранные по делу доказательства событий преступлений и нашей вины содержат множественные существенные нарушения требований процессуального законодательства, недопустимые с точки закона, а также указывают на сомнения в предъявленных нам обвинениях…

Отбыв часть назначенного нам судами незаконно срока наказания, из исправительного учреждения мы были освобождены. При этом в суде кассационной инстанции сторона прокуратуры также поддерживала доводы защиты против состоявшихся постановлений.

Кроме этого, отменяя судебные постановления, суд кассационной инстанции в своем определении прямо обратил внимание не неясность заключений экспертов и на неопределенность сумм хищения…

При новом рассмотрении уголовного дела инкриминируемые нам в вину составы преступлений мы не признаем. Совершение преступлений отрицаем. Согласия на прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям не даем. С прекращением уголовного преследования по таким основаниям не согласны. Рассматриваемые преступления не совершали и они не имели место быть…»

И делают печальный вывод в конце письма: «Из-за формального отношения Лысковича А. В. (помощник прокурора г. Петропавловска-Камчатского. – Прим. ред.) по предъявленным обвинениям существует реальная угроза повторного незаконного осуждения нас, так как при новом рассмотрении дела суд принимает во внимание все его формальные возражения против доводов защиты, хотя Лыскович А. В. занимается элементарными отписками в форме определений на ходатайства защиты, тогда как при объективном участии он мог бы сохранять объективность и беспристрастность, предписанную законом суду.

Органы прокуратуры в силу своей правовой природы обязаны следить за соблюдением законности всеми без исключения должностными лицами, однако при рассмотрении данного уголовного дела судом явно усматривается предпочтение в пользу наиболее сильного субъекта спорных правоотношений в лице ПАО «Камчатскэнерго».

Редакция «Вестей» надеется, что курс на поддержку предпринимателей, заявленный Президентом России Владимиром Путиным, даст новый поворот этой затянувшейся истории и позволит героям нашей публикации рассчитывать на справедливость.

Соб. инф.