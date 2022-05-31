РАЗОРИТЬ И ПОСАДИТЬ! – 2

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31 Мая 2022

Несколько дней назад Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство, оставляя за собой право контроля за бизнесом, должно помогать предпринимателям, а не мешать им. Такое мнение лидер России высказал на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. «Задачи государства – разбюрокрачивать всю эту (контрольно-надзорную) деятельность, помогать, не мешать и, оставляя, безусловно, за собой право контроля, особенно по направлениям, связанным с жизнедеятельностью и со здоровьем граждан, всё-таки уменьшать эту нагрузку», – сказал Владимир Путин. Омбудсмен ответил, что проверок в последнее время стало меньше, при этом «не стало хуже», и права людей по-прежнему защищены. «Должно быть лучше», – сказал президент и пообещал, что в этом направлении государство и будет двигаться дальше.

О том, насколько может помешать предпринимателям бурная надзорная деятельность, легко убедиться, прочитав нижеследующую историю. Началась она в 2010 году в городе Елизово, когда два предпринимателя и депутата Елизовской городской думы (от партии «Единая Россия») Григорий Радкевич и Сергей Харитонов взялись навести порядок в микрорайоне Пограничный. Григорий Валентинович возглавил управляющую компанию, в ведении которой находился микрорайон, а Сергей Владимирович – подрядную организацию, выполняющую работы по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов.

К тому времени микрорайон находился в плачевном состоянии: подвалы домов были затоплены, кровли многих домов протекали, гравийная смесь, уложенная возле подъездов, после каждого дождя превращалась в полосу препятствий. О благоустройстве дворов не шло и речи: детям негде было играть, а стадион для игры в мини футбол хотя и был, но нуждался в ремонте. За несколько лет удалось проделать впечатляющий объём работ: подвальные помещения стали сухими, кровли домов отремонтировали, облезлые, промерзающие торцы домов утеплили и обшили. Возле домов наконец-то уложили асфальт, а во дворах установили современные детские площадки. На стадионе появилось новое покрытие, была отремонтирована баскетбольная площадка. Власти города помогали активным предпринимателям, жители радовались улучшению условий проживания. Казалось бы, можно только порадоваться за людей, но не тут-то было… Как показали дальнейшие события, умение делать свою работу хорошо чревато последствиями.

Управляющая компания стала объектом пристального внимания надзорных органов. С 2010 года в офисе УК было проведено шесть обысков с выемкой документации. Наладить работу предприятия после таких мероприятий непросто, однако руководство организации восстанавливало документы, копируя информацию с конфискованных компьютеров, и продолжало работать. У руководителя управляющей компании Григория Радкевича стало складываться впечатление, что кто-то специально мешает работе.

Не секрет, что многие УК имеют долги перед ресурсоснабжающими организациями. Не являлась исключением и компания, о которой идет речь. В 2013 и 2014 годах она задолжала ПАО «Камчатскэнерго», поставляющей тепло в многоквартирные дома микрорайона. По мере поступления денег от населения, компания частично гасила долг перед «Камчатскэнерго», но задолженность всё равно оставалась, так как не все жители оплачивали потребляемые услуги в полном объёме. При этом часть денежных средств, собираемых компанией с населения, не имела отношения к ПАО «Камчатскэнерго». Это были долги жильцов за предыдущие временные периоды и перед другими ресурсоснабжающими организациями, денежные средства за содержание и текущий ремонт, плата по исполнительным листам, пени и взыскания по договорам цессии (передача права требования задолженности. – Прим. ред.). Но «Камчатскэнерго», видимо, считало иначе.

Управляющая компания пыталась решить проблему, предлагая ПАО «Камчатскэнерго» принять к оплате, в счет задолженности, предусмотренные договором теплоснабжения исполнительные листы, полученные компанией на должников-жильцов. Ресурсоснабжающая организация отказывалась. Принятие таких листов могло сократить или вовсе исключить задолженность, но «Камчатскэнерго» не хотелось связываться с сотнями должников, мощной организации было проще «давить» на одну управляющую компанию. На долг «накручивались» еще и штрафные санкции, размер которых сопоставим с суммой задолженности.

Несмотря на то, что подобные споры должны решаться в арбитражном суде, в 2016 году против руководителя управляющей компании Григория Радкевича и директора подрядной организации Сергея Харитонова возбудили уголовные дела. Их обвиняли по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Радкевичу, кроме того, вменялась часть 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Правоохранительные органы полагали, что обвиняемые с января 2013 года по январь 2015 года растратили вверенные им деньги, принадлежащие ПАО «Камчатскэнерго», в общей сумме 25 051 180 рублей 50 копеек. Размер ущерба был установлен в ходе проведенных судебных бухгалтерских экспертиз, путем вычета из общей суммы денежных средств, поступивших в кассу и на счета управляющей компании за указанный период (в качестве платежей от населения) той суммы, которая фактически была переведена управляющей компанией на счет ПАО «Камчатскэнерго». Полученная разница, по мнению органа предварительного расследования, была похищена.

Прокуратура обвинение утвердила и направила дело в суд. Судебные заседания шли более года. В октябре 2020 года Елизовский районный суд приговорил Григория Радкевича и Сергея Харитонова по указанным выше статьям к лишению свободы. Радкевича отправили в исправительную колонию общего режима на 4 года 6 месяцев, Харитонова на 3 года 6 месяцев.

К слову сказать, судебно-бухгалтерскую проверку, которая впоследствии легла в основу обвинительного заключения, проводила независимый эксперт Катюхина Елена Сергеевна. Которая, как выяснилось впоследствии, была неоднократно судима за совершение умышленных преступлений. В 2016 году Елена Сергеевна (тогда она носила фамилию Есина) была осуждена мировым судьей судебного участка № 3 Петропавловска-Камчатского по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Ей было назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением водительских прав на срок 1 год 6 месяцев. В 2017 году та же гражданка была осуждена мировым судьей судебного участка № 14 Петропавловска-Камчатского по той же статье. На этот раз её приговорили к 230 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года. Кроме этого, в 2021 году Катюхина была осуждена Петропавловск-Камчатским городским судом по делу № 1-350/2021 по части 3 статьи 160 УК РФ. То есть её судили по той же статье, по которой на скамью подсудимых попали Радкевич и Харитонов – за присвоение или растрату чужого имущества. Госпожа Катюхина была приговорена к трем годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

На момент проведения ею бухгалтерской экспертизы у неё была непогашенная судимость за совершение двух умышленных преступлений. Мало того, у эксперта, похоже, наблюдалась склонность к совершению преступлений, поскольку налицо явная негативная динамика.

Перед нами возникает абсурдная ситуация, когда преступник проводил экспертизу в отношении лиц, вина которых еще не была доказана. Проведение бухгалтерской экспертизы – дело тонкое. Иногда из одних и тех же цифр можно сделать диаметрально противоположные выводы. Можно предположить, что следственным органам нужен был управляемый эксперт, и желательно с «уголовным хвостом».

Защита подала в суд ходатайство о признании экспертизы, проведенной Катюхиной, недопустимой. Но суд отказал в этом, так как Уголовно-процессуальный кодекс не имеет прямого запрета на проведение по уголовным делам экспертиз силами экспертов, имеющих непогашенную судимость.

На этом театр абсурда не закончился. ПАО «Камчатскэнерго» стало предоставлять тепловые ресурсы в дома микрорайона с февраля 2011 года. До этого времени тепло в них поставляло ГУП «Камчатсккоммунэнерго». Защитой установлено, что до февраля 2011 года общая сумма задолженности жильцов, образовавшаяся перед прежними «ресурсниками», составляла 29 292 499 рублей. При этом жильцы получали квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг, стоимость которых состояла из старого долга и текущих платежей ПАО «Камчатскэнерго». То есть принадлежность долгов не раскрывалась, а указывалась одной цифрой. При этом ПАО «Камчатскэнерго» не является правопреемником ликвидированного в 2019 году ГУП «Камчатсккоммунэнерго».

Более того, при проведении судебных бухгалтерских экспертиз у экспертов вообще отсутствовала информация о том, что часть денежных средств, поступающих от жильцов в кассу и на счета управляющей компании после февраля 2011 года, принадлежала старой ресурсоснабжающей организации. Так что невозможно было определить, какая сумма кому принадлежит. Наверное, поэтому ПАО «Камчатскэнерго» посчитало все деньги своими? А ведь, как указывает защита, при поступлении оплаты без указания назначения платежа,, в первую очередь должен был погашаться тот долг, который образовался ранее. Однако все без исключения платежи забирались ПАО «Камчатскэнерго».

Удивительное впечатление остается после ознакомления с приговором (копия документа имеется в распоряжении редакции). С одной стороны, смысл изложенного в нем обвинения сводится к тому, что управляющая компания качественно выполняла свою работу. Чистила снег, ремонтировала инженерные системы, латала крыши домов, то есть занималась тем, чем и должна была заниматься по определению. С другой, поражает обилие, мягко говоря, шероховатостей, допущенных стороной обвинения.

Судите сами: со стороны защиты было допрошено шестьдесят свидетелей. Все они подтвердили факт выполнения работ управляющей компанией. При этом все допрошенные жители отмечали, как расцвел микрорайон, называя его образцово-показательным. Но это, как оказалось, к делу не относится. Ни следствие, ни суд не интересовало, что в управляющей компании имелись обязательные для исполнения предписания Жилищной инспекции. Согласно предписаниям, за неприведение домов в порядок компании грозили огромные штрафы.

Тем более не обратили внимание на то, что большая часть домов в микрорайоне не имеет горячего водоснабжения, а «Камчатскэнерго» требует деньги и за эту услугу.

По данному делу следствием было проведено несколько бухгалтерских экспертиз, при этом экспертам предлагались для исследования одни и те же документы. Все экспертизы отличаются друг от друга, в них содержится множество противоречий, не совпадают суммы задолженностей, эксперты приходят к противоположным выводам. Что само по себе должно толковаться в пользу обвиняемых, согласно презумпции невиновности. Но для вынесения приговора такие нарушения оказались несущественными. И, повторюсь, в основу обвинения легла экспертиза, проведенная неоднократно судимым лицом.

Исходя из логики обвинения, дома должны были стареть и разрушаться без ремонта, жильцы ходить по колено в грязи, дети играть где придется, а управляющая компания – получать штрафы за невыполнение своих обязанностей. Главное – отдать 100 процентов долга ресурсоснабжающей организации, чтобы обеспечить её финансовую стабильность. При этом никого не интересовало, заплатили жильцы за предоставленные услуги в полном объёме или нет.

Газета «Вести» не единожды становилась на сторону несправедливо обвиненных людей. Напомним события, участником которых оказался Андрей Мамеев, генеральный директор строительной компании ООО «Альтир». С 2015 по 2019 года против него возбудили 12 уголовных дел по надуманным предлогам. Все они были связаны с его строительной деятельностью. В конце концов все эти уголовные дела прекратили по реабилитирующим обстоятельствам. Но предприниматель был уже разорен, а его бизнес разрушен. Это яркий пример того, как чиновники и силовые структуры на Камчатке воспринимают слова Президента РФ о поддержке бизнеса.

Но вернемся к осужденным предпринимателям из Елизова. Нашей газете, как и героям этой публикации, остается непонятным, зачем вообще понадобилось возбуждать уголовное дело. Если управляющая компания нарушила договор с ресурсоснабжающей организацией в части оплаты за предоставленное тепло, почему не наложить на виновных штраф? Возможно, одной из целей уголовного преследования было то, что Григорий Радкевич получил место у устья реки Паратунка для лицензионной добычи рыбы, так называемой любительской рыбалки. Этот бизнес приносил ему неплохой доход, что, видимо, не устраивало тогдашнего главу Елизовского района Андрея Шергальдина (известного в некоторых кругах как Рубль), имевшего большое влияние в местных силовых структурах. Иначе как объяснить столь пристальное внимание правоохранителей к деятельности управляющей компании?

Остается дополнить, что свою вину подсудимые не признали и обратились в апелляционную инстанцию. Апелляционный суд Камчатского края, состоявшийся в декабре 2020 года, хотя и смягчил наказание, уменьшив назначенные первоначально сроки, но нарушений уголовно-процессуального законодательства словно не заметил. При этом прокуратура Камчатского края, выражая единодушие с представителями защиты, настаивала решение суда первой инстанции отменить, указывая на нарушения закона при постановлении приговора Елизовским районным судом. Адвокаты подали жалобу в Девятый кассационный суд общей юрисдикции. Через восемь месяцев судебные решения камчатских судов были отменены как незаконные и несправедливые. Обвиняемые вышли на свободу, а дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда.

За время расследования уголовного дела и рассмотрения его судом произошли изменения в руководстве Камчатского края, в руководстве Елизовского района, в прокуратуре Камчатского края. Но обвинения, предъявленные Григорию Радкевичу и Сергею Харитонову, остались прежними. Признанное потерпевшей стороной ПАО «Камчатскэнерго» предъявляет к ним гражданский иск о взыскании солидарно 34 116 237,35 рубля. К слову, в деле есть и другие экспертизы на меньшие суммы, но «Камчатскэнерго» выбрало именно эту, решив, что деньги принадлежат именно им.

Как противостоять сложившейся системе? И как защищаться тем, кто действительно хочет работать для процветания своего города? Григорий Радкевич и Сергей Харитонов письменно обратились к прокурору Камчатского края Д. В. Рычагову (копия обращения имеется в редакции). Авторы письма считают, что они могут быть вновь несправедливо осуждены за то, чего не совершали. Так, они пишут: «Приведенные в судебных постановлениях нормативно-правовые выводы и обоснования подтверждения инкриминируемых нам в вину составов преступлений были взяты из обвинительного заключения для осуждения нас к реальным срокам наказания и создания таким способом условий ПАО «Камчатскэнерго» для взыскания с нас незаконно вышеуказанной суммы средств, которые заслуживают только лишь одной критики и возмущения.

Из материалов уголовного дела, обвинительного заключения и вынесенных по делу судебных постановлений очевидно усматривается лоббирование экономических интересов потерпевшей стороны, являющейся доминантом на рынке энергоресурсов в Камчатском крае, тогда как вменяемые в ответственность растратой денежные средства не принадлежали ПАО «Камчатскэнерго», а само уголовное дело расследовалось необъективно, не полно, не всесторонне и с явным обвинительным уклоном в интересах данной организации, неполнота и необъективность расследования которого сегодня вскрывается защитой в суде… Собранные по делу доказательства событий преступлений и нашей вины содержат множественные существенные нарушения требований процессуального законодательства, недопустимые с точки закона, а также указывают на сомнения в предъявленных нам обвинениях…

Отбыв часть назначенного нам судами незаконно срока наказания, из исправительного учреждения мы были освобождены. При этом в суде кассационной инстанции сторона прокуратуры также поддерживала доводы защиты против состоявшихся постановлений.

Кроме этого, отменяя судебные постановления, суд кассационной инстанции в своем определении прямо обратил внимание не неясность заключений экспертов и на неопределенность сумм хищения…

При новом рассмотрении уголовного дела инкриминируемые нам в вину составы преступлений мы не признаем. Совершение преступлений отрицаем. Согласия на прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям не даем. С прекращением уголовного преследования по таким основаниям не согласны. Рассматриваемые преступления не совершали и они не имели место быть…»

И делают печальный вывод в конце письма: «Из-за формального отношения Лысковича А. В. (помощник прокурора г. Петропавловска-Камчатского. – Прим. ред.) по предъявленным обвинениям существует реальная угроза повторного незаконного осуждения нас, так как при новом рассмотрении дела суд принимает во внимание все его формальные возражения против доводов защиты, хотя Лыскович А. В. занимается элементарными отписками в форме определений на ходатайства защиты, тогда как при объективном участии он мог бы сохранять объективность и беспристрастность, предписанную законом суду.

Органы прокуратуры в силу своей правовой природы обязаны следить за соблюдением законности всеми без исключения должностными лицами, однако при рассмотрении данного уголовного дела судом явно усматривается предпочтение в пользу наиболее сильного субъекта спорных правоотношений в лице ПАО «Камчатскэнерго».

Редакция «Вестей» надеется, что курс на поддержку предпринимателей, заявленный Президентом России Владимиром Путиным, даст новый поворот этой затянувшейся истории и позволит героям нашей публикации рассчитывать на справедливость.

Соб. инф.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."