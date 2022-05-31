НА УКРАИНЕ КОСТРЫ ИЗ РУССКИХ КНИГ

31 Мая 2022



Русских песен не петь, произведения русских писателей сжечь

Известие о новом витке русофобии на Украине облетели все российские информационные агентства. В незалежной стали сжигать книги русских писателей и запрещать петь песни на русском языке. Нацисты Германии в начале 30-х годов прошлого века тоже устраивали костры из неугодных им произведений литературы. В черный список у немецких нацистов попали в том числе и отечественные классики: Эрих Мария Ремарк, Генрих Гейне, Иоганн Гете и т.п. Украинские неонацисты бросают в огонь книги Льва Толстого, Федора Достоевского, Антона Чехова, Михаила Булгакова, Анны Ахматовой (Горенко), список можно продолжить.

Неонацистское зверье на Украине с примкнувшим националистическим отребьем скоро запретят произносить вслух слово «Россия». Зверства, которые творят на Украине неонацисты, ВСУ-шники и батальоны территориальной обороны, культурная прослойка свежеиспеченной украинской интеллигенции не видит. Она (прослойка) тоже считает нас недочеловеками и, следовательно, подлежащими уничтожению, как самих россиян, так и всего, что с нами связано. Костры из книг русских писателей освещают им дорогу в ад, по которой они охотно идут.

Сам собой напрашивается вопрос: а как в России обстоят дела с национально-культурными автономиями украинцев?

Национальный культурный центр Украины находится в самом сердце Москвы, на улице Арбат, в доме номер девять. На фасаде этого пятиэтажного особняка висит голубо-желтый украинский флаг. Я это видел своими глазами. Рядом с культурным центром Украины не было замечено никаких манифестаций, метаний камней в окна, а тем более бутылок с зажигательной смесью. Здание, где располагается центр, является собственностью Украины. 8 февраля 2010 года президент Украины Виктор Ющенко подписал указ № 140/2010 «О предоставлении Культурному центру Украины в Москве статуса национального».

В культурном центре есть мемориальная комната Тараса Шевченко и Михаила Грушевского. О Тарасе Шевченко поговорим ниже. Особый интерес представляет историк Михаил Сергеевич Грушевский. Именно он обосновал националистическую идею обособленности и превосходства украинской нации над русской, став главным идеологом агрессивного национализма на Украине. После начала Первой мировой войны господин Грушевский участвовал в создании легиона украинских сечевых стрельцов, воюющих против Российской империи. Был обвинен в австрофильстве (читай – измене) и выслан из Киева в Симбирск. После февральской революции заочно был избран председателем Украинской Центральной рады. После Октябрьской революции был освобожден большевиками, переехал в Москву, а затем в Киев. В феврале 1918 года представители Центральной рады подписали сепаратный договор с Германией и Австро-Венгрией, на основании которого Украина была оккупирована Австро-Германскими войсками. Так называемые «научные» труды Грушевского активно использовались гитлеровцами в пропагандистских целях во время Великой Отечественной войны. Сегодня на основе идей Грушевского создана новая интерпретированная идеология о превосходстве древних украинцев, об их исторической первичности, заложенной в основу западноевропейской цивилизации. Другими словами, в самом центре Москвы есть комната памяти, посвященная отцу русофобии и крайнего национализма на Украине. Культурный российский центр в Киеве в доме номер два на улице Борисоглебской давно закрыт и подвергается постоянному нападению со стороны националистов – младых грушевцев.

Теперь поговорим о местной национальной культурной автономии украинцев в Петропавловске-Камчатском. Юридический адрес этой организации значится на улице Ленинской, в доме номер 46. Двадцать один год эту общину возглавлял Виктор Манжос. Он даже издавал газету «Батькiвщина». В феврале 2014 года, когда в Киеве случился государственный переворот, к власти на Украине пришли неонацисты. Именно в эти дни вышел свежий номер газеты «Батькiвщина», где о Тарасе Григорьевиче Шевченко господином Манжосом было написано следующее (цитирую): «Тарас Шевченко – гений планетарного масштаба. Его труды переведены на большинство языков мира». Там же он называет Тараса Шевченко гениальным художником. Прямо скажу, камчатские украинцы погорячились. Тарас Шевченко был мастером рисунка и маслом написал всего лишь одну заслуживающую внимания картину «Катерина». Так что к гениальным художникам его причислить невозможно даже при самой буйной фантазии. В гениях же планетарного масштаба пока числится Леонардо да Винчи. Что касается утверждения: «Его (Шевченко) труды переведены на большинство языков мира», становится неловко за подобное вранье. Напомню, всего в мире насчитывается около пяти тысяч языков. Получается, что стихи и прозу Тараса Григорьевича перевели как минимум на две тысячи языков. Интересна и сама судьба крестьянина Тараса Шевченко. Русский поэт Константин Жуковский и русский художник Карл Брюллов выкупили его у помещика и даровали свободу. Наверное, дальнейшая судьба Тараса Шевченко могла бы быть более счастливой, не поиздевайся он над физическим уродством императрицы Александры Федоровны, жены императора Николая I, страдающей болезненной худобой и нервным тиком. Все эти недуги она получила во время восстания декабристов в результате сильнейшего нервного срыва. Государь всея Руси справедливо разгневался: «Её-то за что?» Насмешника побрили в рекруты и отправили отбывать воинскую повинность в оренбургские земли с запретом «сочинительствовать и рисовать». Поэта и художника освободили уже после смерти Николая I и его жены. За рекрута активно ходатайствовал вице-президент Академии художеств русский граф Федор Толстой.

В те дни, сами того не понимая, наши камчатско-украинские «культурологи» устроили подобие культурного «майдана» на Камчатке. После отделения Республики Крым от Украины господин Манжос на митинге высказал пожелание, чтобы «Украина осталась единым государством, дружественным России». Каково?! Он также заявлял: «Политический режим Януковича и его попытка усидеть на двух стульях привела к экономическому упадку». Похоже, он не понимал, что термин «режим» применим только к авторитарной диктатуре, но вовсе не к безвольному, слабому Януковичу. И разве можно все грехи валить на него, не принимая в расчет предыдущих президентов – Кравчука, Кучму и Ющенко? Что это? Банальная глупость или подыгрывание новой неонацистской власти на Украине?

Во время Крымской весны один из членов правления национальной культурной автономии украинцев в Петропавловске-Камчатском Валентин Пилипчук от имени нашей автономии украинцев подписал обращение к Президенту РФ Владимиру Путину. Его подпись стояла среди подписей тринадцати руководителей общественных объединений украинцев в России с призывом «вывести российские войска из Крыма и не допустить кровопролития». Он также подписался под словами председателя Украинского всемирного координационного совета Михаила Ратушного, что «быть украинцем в России – не просто сложно, но и опасно». Это была явная ложь. Интересно было послушать объяснения Виктора Манжоса: «Валентин Макарович Пилипчук в 2006 году был исключен из правления. Я ему доверял печать. Он ездил в Киев и ставил там печать туда, куда не надо, получал грамоты… Короче, подделка документов была. Он, представляясь нашей организацией, вошел в правление Конгресса украинцев России. Но эта организация юридически не зарегистрирована. Мы не делали никаких заявлений о якобы давлении со стороны правительства, и Пилипчук не имеет к нам никакого отношения». Прямо скажу, Виктор Манжос навел тень на плетень. Исключенному из членов правления Пилипчуку он почему-то доверял печать организации. Виктору Васильевичу не кажется это абсурдным?

Есть еще одна несуразность, связанная с национальной культурной автономией в Петропавловске-Камчатском. Они указали в своем юридическом адресе дом номер 46 на улице Ленинской. Увы, по такому адресу помещения местной украинской автономии не существует. Символично, что на стене этого дома администрация ПКГО в 2014 году установила мемориальную доску в честь русофоба, принимавшего участие в польском восстании 1863 года, приговоренного российским императором Александром II к смертной казни, впоследствии замененной 12-летней каторгой Бенедикта Дыбовского. В год установления памятной доски польское правительство самозабвенно сносило памятники советским воинам, павшим за освобождение Польши, и провоцировало осквернение воинских захоронений.

Рискну обобщить московские «ребусы», связанные с Национальным культурным центром Украины на Арбате с камчатскими «загадками» на улице Ленинской в Петропавловске-Камчатском. Согласитесь, министра культуры РФ Ольгу Любимову и министра культуры Камчатского края Оксану Прокопенко можно заподозрить в безграничной толерантности и сладострастном идеологическом мазохизме. Нам еще не хватает вывесить на доме номер 46 по улице Ленинской два флага украинский желто-голубой и польский красно-белый, как ни крути, это всё-таки Дом дружбы. Правда, никто не может объяснить, почему Дом быта «Чайка» сегодня носит такое название. Последний оплот «дружбы» (интим-магазин) съехал оттуда еще два года назад.

Камчатка – территория нежных контрастов, перпендикулярных параллелей и мягких камней.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ