ОТ «ГАДКОГО УТЕНКА» ДО «БЕЛОГО ЛЕБЕДЯ»

Печать
PDF

07 Июня 2022

(Продолжение. Начало «В» от 25.05.202201.06.2022)

Самолет АНТ-25, на котором экипаж Валерия Чкалова летом 1937 года совершит беспосадочный полет через Северный полюс в США, осенью того же года срочно переименуют в РД – «Рекорд дальности». Подобная участь ожидала и все другие машины, имевшие аббревиатуру АНТ, которая, как уже известно читателю, означала Андрей Николаевич Туполев.

«Только два… следует признать эффективными»

Кампания по переименованию самолетов началась после ареста 27 октября 1937 года органами НКВД авиаконструктора, уже получившего мировую известность. Ему предъявили стандартное для тех времен обвинение во вредительстве, принадлежности к контрреволюционной организации, сотрудничестве с иностранными разведками. Параллельно прошли аресты среди конструкторов и инженеров ОКБ Туполева, Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), директоров авиационных заводов, Наркомата оборонной промышленности.

Выдав карт-бланш органам государственной безопасности на аресты в верхних эшелонах советского авиапрома, Иосиф Сталин тем самых выразил свое неудовольствие состоянием дел в отрасли. Основания для негатива у главы государства имелись, впрочем, они никоим образом не могут служить оправданием репрессий. Но трудно оспорить тот факт, что в этот период советская боевая авиация, успехи которой совсем недавно радовали «вождя всех народов», начала стремительно отставать в сравнении с серийными образцами воздушной техники наиболее вероятных противников СССР, прежде всего гитлеровской Германии.

Вплоть до конца 1939 года в Советском Союзе не появится боевых машин, способных хотя бы в какой-то степени конкурировать с однотипными зарубежными образцами, с которыми наши противники и союзники вступят во Вторую мировую войну. У гитлеровцев в 1937 году начнется массовое производство истребителя «Мессершмитт-109», годом позже в серию пойдет бомбардировщик «Юнкерс-88». Обе машины уже в базовом варианте показали прекрасные летно-технические и боевые характеристики, превосходящие самолеты советских ВВС, и имели значительный ресурс для модернизации.

Спроектированный в КБ Андрея Туполева под руководством главного конструктора Александра Архангельского бомбардировщик АНТ-40, получивший в серии обозначение СБ, уже к моменту запуска в производство в 1936 году по нескольким параметрам уступал зарубежным образцам. Его боевая эффективность во время событий на Халхин-Голе и в период советско-финского конфликта еще могла считаться достаточной, но к началу Великой Отечественной войны, несмотря на несколько проведенных модернизаций, замену двигателей, установку протектированных баков, увеличение площади крыльев, машина устарела окончательно. Эскадрильи, вооруженные СБ, несли очень большие потери. После 1943 года бомбардировщики Александра Архангельского в основном оставались на вооружении дальневосточных авиационных частей.

Вызывала неудовольствие Сталина и высокая аварийность в советских ВВС, обусловленная как недостатками в подготовке летного и инженерно-технического составов, так и несовершенством стоявших на вооружении машин.

Причины, определившие отставание советской авиационной промышленности от передовых западных стран, правительству СССР проще всего было объяснить вредительской деятельностью руководства профильных наркоматов и заводов, конструкторов и инженеров.

В число материалов, якобы доказывающих вину Андрея Туполева, вошел акт Комиссии советского контроля при Совете народных комиссаров СССР от 11 декабря 1936 года. В нём констатируется крайне низкая результативность двух командировок конструктора в США в 1935 и 1936 годах для закупки зарубежной авиационной техники: «Из договоров, заключенных ПГУ НКОП (Первое главное управление Народного комиссариата оборонной промышленности. – В. С.), только два Дуглас и Констелейтед следует признать эффективными, остальные договора на боевые самолеты Валти и гражданские самолеты Глен-Мартин, благодаря их летно-технической и технической отсталости, никакой цены для нас не представляют…»

Оставим на время тему репрессий против работников авиационной промышленности и расскажем об одном из самолетов, закупленных комиссией Андрея Туполева в США. Машина имеет прямое отношение к авиационной истории Камчатки. В акте Комиссии советского контроля она проходит под названием Глен-Мартин. Речь идет о гидросамолете Martin M-156, который, как большинство машин того времени, выпускавшихся штучно, имел собственное название – Russian Clipper.

Долететь до Хабаровска за десять часов

Машину рекомендовала к закупке после возвращения из США группа советских специалистов, в состав руководителей которой входил Андрей Туполев. 11 апреля 1936 года Совет труда и обороны СССР принимает решение о приобретении у Соединенных Штатов лицензий на производство нескольких образцов авиационной техники. В их число вошел гидросамолет Martin 156 Russian Clipper.

Собственно говоря, машина существовала пока только на чертежах американских конструкторов и инженеров. Три похожие машины уже эксплуатировались в США на морских пассажирских линиях. Образец, предназначенный для Советского Союза, отличался увеличенным размером крыла, двухкилевым оперением. На него установят и четверку новых моторов.

Заплатили за машину 1 050 000 долларов США. Сумма грандиозная. Годовая зарплата квалифицированного американского рабочего в этот период едва превышала полторы тысячи долларов.

Процесс создания машины затянулся. Martin 156 Russian Clipper в разобранном виде отправили из Нью-Йорка в Ленинград только в январе 1938 года.

Машина изначально проектировалась как пассажирский гидросамолет для дальних авиалиний. Она могла перевозить около 50 пассажиров на расстояние до 5 тысяч километров. Советский Союз рассматривал Martin 156 Russian Clipper как базовую модель для создания дальнего морского или, как тогда говорили, «океанского» бомбардировщика. Но вскоре стало ясно, что такое перепрофилирование невозможно и не эффективно из-за летно-технических характеристик машины, её невысокой скорости.

Закупленный в США самолет после сборки в июле 1938 года перелетел из Ленинграда в Москву, приводнившись на Химкинском водохранилище. К этому времени уже приняли решение передать «Русский клипер» под обозначением ПС-30 в Гражданский воздушный флот, но и там из-за габаритов машины долго не могли найти ей применения. И только в мае 1940 года гидросамолет направили на Дальний Восток «для установления эпизодической связи между Хабаровском и Петропавловском-на-Камчатке». Возглавил экипаж, состоящий из четырех человек, летчик Алексей Овечкин.

Гидросамолет первоначально попытались использовать для доставки пассажиров и на Сахалин, но, судя по всему, эксперимент не увенчался успехом. Машину преимущественно использовали на камчатском направлении. Первый рейс в Петропавловск состоялся в июне. В 1940 году налет ПС-30 на дальневосточных маршрутах составил 223 часа.

Расстояние от Хабаровска до Петропавловска-Камчатского гидросамолет со средней скоростью 180 км/ч преодолевал за 10 часов, поэтому можно предположить, что «Русский клипер» в последний предвоенный год выполнил на полуостров около 10 рейсов. Он перевозил до 40 пассажиров. И продолжительность беспересадочного полета, и вместимость американской машины для того времени казались невероятными.

Жители Камчатки благодарили «партию большевиков и советское правительство», закупивших такой чудесный самолет, за заботу о северянах. Об Андрее Туполеве и его коллегах, конечно, не упоминали, даже если кто-то и знал предысторию появления «Русского клипера» на Дальнем Востоке

Планировалась, что гидросамолет, способный взлетать и садиться только на водную поверхность, продолжит выполнять рейсы на Камчатку в 1940 году до окончания навигации на Амуре, но программу полетов неожиданно оборвала авария. ПС-30 в начале сентября вблизи Хабаровска протаранил пароход. Самолет получил незначительные повреждения. К весне их удалось устранить силами местных предприятий, но тут оказалось, что моторесурс двигателей, установленных на летающей лодке, подходит к концу. Машину пришлось эксплуатировать очень ограниченно. За весь 1941 год ПС-30 провел в воздухе 168 часов. Годом позже и того меньше – 82 часа.

Двигатели смогли заменить только в начале 1943 года. Вместо американских моторов установили отечественные, и ПС-30 продолжил полеты на Камчатку, но по лимитированному графику, обусловленному дефицитом авиационного топлива на полуострове. Летом 1943 года гидросамолет совершит знаменательный рейс, о котором упоминается во многих исторических исследованиях. Об этом полете ПС-30 с Камчатки наш рассказ впереди. Он имеет некоторое отношение к созданию первого советского бомбардировщика, способного нести атомное оружие – Ту-4.

Навигация 1944 года станет последней в летной биографии ПС-30 – «Русского клипера» американского разлива. Он сумеет совершить всего три рейса на Камчатку. В августе из-за многочисленных неисправностей машину поставят на прикол. В воздух она больше не поднимется.

Дети «шарашки»

Как впоследствии рассказывал сам Андрей Туполев, во время следствия его не избивали, но заставляли стоять неподвижно часами, оказывали психологическое давление, угрожали «сгноить в лагерях всю семью». Во время допросов о близких авиаконструктора речь заходила часто. Следователь интересовался основаниями, по которым Андрея Туполева в длительных зарубежных командировках сопровождала супруга, на какие средства они приобретали в США дорогие вещи, и другие подобного рода вопросы. Но из этого списка ничего в обвинительное заключение не войдет.

Судебное решение в отношении авиаконструктора вынесут 28 мая 1940 года. Военная коллегия Верховного Суда Союза ССР пришла к выводу, «что Туполев возглавлял антисоветскую вредительскую организацию в авиационной промышленности, как сам лично, так и через своих соучастников проводил диверсионную вредительскую работу, направленную на ослабление Советского Союза. Кроме того, Туполев с 1924 г. являлся агентом французской разведки и через Моргулиса передавал французской разведки (так в оригинале. – В. С.) сведения, составляющие государственную тайну Советского Союза».

Предъявленные обвинения Андрей Туполев признал. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с поражением в политических правах на 5 лет и с конфискацией всего лично принадлежащего имущества.

К тому времени как Военная коллегия вынесла вердикт в отношении Андрея Туполева, он уже более полутора лет находился в подмосковном дачном поселке Болшево, где размещалось Особое техническое бюро при НКВД СССР, больше известное в публицистике как «шарашка». Она представляла собой специальное учреждение, в котором осужденные советские ученые, конструкторы и инженеры создавали новые образцы вооружения, разрабатывали передовые технологии оборонного и гражданского назначений. Здесь, за колючей проволокой, в условиях полного ограничения свободы подвергнутым репрессиям специалистам создавали необходимые бытовые и производственные условия для работы.

Первоначально «шарашки» в Советском Союзе возникли в 1928 году. Спустя шесть лет в СССР пришли к выводу об их неэффективности.

Возможно, что Андрей Туполев причастен к их воссозданию осенью 1938 года. Во всяком случае именно он в письме наркому внутренних дел Николаю Ежову 15 января 1938 года предлагает НКВД включить в состав ведомства бывший опытный завод Центрального аэрогидродинамического института и организовать на его площадке работу подвергшихся репрессиям специалистов – авиационных конструкторов и инженеров, специалистов в области моторостроения, производственников.

Даже если не инициатива Андрея Туполева побудила НКВД предложить руководству страны воссоздать Особое технического бюро, письмо конструктора к Николаю Ежову следует признать гениальным шагом. Своим обращением конструктор не только спас собственную жизнь, но и сохранил для страны тысячи талантливых ученых, технических специалистов, организаторов производства, сумевших в годы надвигающейся войны перестроить промышленное производство и дать фронту всё необходимое.

Андрей Туполев прекрасно понимал, что письмо исключительно с признанием вины и раскаянием результата не принесет. Такие обращения Ежов, Сталин, другие партийные, советские и хозяйственные руководители верхнего эшелона получали тысячами, и они чаще всего не находили желаемого корреспондентами отклика. Письмо авиаконструктора содержало предложения, которые заставили обратить на себя внимание.

Покаянная часть обращения Андрея Туполева к наркому незначительна: «Полностью осознавая вину перед советской страной, партией и правительством, чистосердечно раскаиваюсь во всех своих преступлениях, я предлагаю реализовать ниже изложенное и прошу разрешить мне принять участие в этой работе и тем дать мне возможность помочь делу укрепления обороны Советского Союза».

Далее Андрей Туполев называет ряд проектов, которые он считает возможным и необходимым реализовать в ближайшее время. На первое место конструктор ставит машину, которую он обозначает как «самолет атаки», предназначенный «для борьбы с бомбардировщиками противника и атаки особо важных земных целей. Самолет атаки с небольшими изменениями может быть использован как пикирующий бомбардировщик».

Технические характеристики перспективной машины впечатляли. На неё предполагалось установить мощное пулеметно-пушечное вооружение, при скорости 500 км/ч самолет атаки должен был иметь радиус действия 750 километров.

Конструктора отправят в Болшево вскоре после принятия решения о создании Особого технического бюро НКВД, осенью 1938 года.

Впоследствии Андрей Туполев вспоминал: «Кого там только не было: корабелы, танкисты, артиллеристы, химики... Через пару дней меня вызвали к начальству и получил я первое задание – составить список известных мне арестованных специалистов. Откровенно говоря, я был крайне озадачен. Всех арестованных до меня я знал, а после? Не выйдет ли так, что по моему списку посадят еще бог знает сколько народу? Поразмыслив, я решил переписать всех, кого я знаю, а знал-то я всех. Не может же быть, чтобы пересажали всю авиапромышленность? Такая позиция показалась мне разумной, и я написал список человек на 200. И что же ты думаешь, оказалось, что за редким исключением все они уже за решеткой!»

Вместе с Туполевым в Болшево работали Владимир Петляков, Владимир Мясищев, Роберт Бартини, Иосиф Неман, Александр Надашкевич, Курт Минкнер, Сергей Королев… Их, как и многих других обитателей «шарашки», освободили вскоре после начала Великой Отечественной войны.

Обещанную машину Андрей Туполев создал. Ею стал пикирующий бомбардировщик Ту-2. Широкому читателю больше известна другая машина этого класса, ставшая одним из символов нашей Победы – Пе-2. Но именно Ту-2 считается лучшим советским пикирующим бомбардировщиком Второй мировой войны.

Эта машина относится к разряду авиационных долгожителей. В СССР её выпускали с 1942 по 1952 годы. В Китайской Народной Республике бомбардировщик эксплуатировался до 1982 года. Скорость самолета на высоте превышала 500 км/ч, с перегрузкой он мог поднять до трёх тонн бомб, имел практическую дальность 2 020 километров. Машина, оснащенная мощным оборонительным вооружением, в сравнении с другими советскими бомбардировщиками показала минимальное соотношение потерь на количество боевых вылетов.

Андрей Николаевич за создание Ту-2 получит звание генерал-майора. Начинался звездный этап в развитии его ОКБ. Вскоре Туполеву поручат создание первого советского бомбардировщика, способного нести атомную бомбу. Конструктор весьма неохотно взялся за выполнение личного задания Сталина.

(Окончание следует)

Владимир СЛАБУКА

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."