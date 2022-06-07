СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

07 Июня 2022



Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России продолжает снижаться: на прошедшей неделе в стране выявили на 9,1% меньше заболевших, чем на предыдущей, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. С 30 мая по 5 июня штаб зарегистрировал 27 815 заражений (с 23 по 29 мая стало известно o 30 586 новых случаях). Выздоровели за неделю, по данным штаба, 34 410 человек – на 16 % меньше, чем на предыдущей. Доля вылечившихся по-прежнему равна 96,8 % от общего числа заразившихся. Продолжает сокращаться количество госпитализаций. За неделю были госпитализированы 12 096 заболевших ковидом – на 6,1 % меньше, чем за предыдущие 7 дней.

На этом фоне регионы один за другим официально отменяют обязательный масочный режим. Вместе с тем медики предупреждают: коронавирус не ушел. «Пандемия коронавируса полностью не отступила, под наблюдением медиков находятся почти 100 тысяч пациентов с коронавирусом, 2,5 тысячи из них в тяжелом состоянии», – заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Глава Минздрава напомнил, что рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев в России пока сохраняется.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в России, говорить об окончании пандемии по-прежнему рано. «Речь идет не только о ситуации внутри страны. Есть факторы внешние, в частности, тревожная ситуация в Китае, Северной Корее, где фиксируются сильные вспышки болезни», – сказал Медведев.

На Камчатке власти отмечают снижение заболеваемости коронавирусом. В регионе носить маски теперь не обязывают, но рекомендуют.

Мы продолжаем информировать читателей о развитии ситуации с коронавирусом, отвечая на вопросы.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 7 июня в регионе коронавирус выявили у 8 человек. Всего с начала пандемии официально подтверждено 39 990 случаев заражения. Выздоровели за сутки 9 человек, с начала пандемии – 39 079 человек. В стационаре находятся 30 пациентов с ковидом, из них один поступил в течение суток. 10 пациентов больны пневмонией с COVID-19.

За всё время пандемии от коронавируса на Камчатке умерли 616 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

– Надо ли носить маски в общественных местах на Камчатке?

– На Камчатке отменили обязательное ношение масок. С 1 июня соблюдение масочного режима носит рекомендательный характер. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора № 59 от 31.05.2022 года.

«Рекомендовать гражданам соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей в закрытых помещениях следующих организаций: образовательных организаций, организаций здравоохранения, социального обслуживания, многофункциональных центров предоставления государственных услуг, центров занятости населения, клиентских служб Управления Федеральной почтовой связи Камчатского края, государственного учреждения – отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Камчатскому краю, государственного учреждения – Камчатского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, торговых центров, а также в общественном транспорте, такси, лифтах», – говорится в документе. Уточняется, что в организациях, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению, работникам и посетителям также рекомендовано соблюдать масочный режим.

– Какие антиковидные ограничения продолжают действовать в крае?

– В Правительстве Камчатского края сообщили, что в регионе до 1 июля продолжает действовать ряд ограничений. Так, работодатели обязаны проводить дезинфекцию в помещениях, обеспечивать социальную дистанцию. Для непривитых и непереболевших граждан в возрасте от 60 лет и старше установлен режим самоизоляции. Сезонные и вахтовые работники рыбохозяйственных, горнодобывающих и строительных организаций допускаются к трудовой деятельности только при наличии отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID-19 и сертификата о прохождении вакцинации против коронавируса. Кроме того, сохраняется требование по обязательной вакцинации отдельных категорий граждан в соответствии с требованиями регионального Роспотребнадзора.

«Несмотря на то, что в крае наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, болезнь никуда не ушла. Ежедневно мы выявляем около десяти заболевших COVID-19. Поэтому ограничения продлены до 1 июля. Вместе с тем, так как число болеющих коронавирусом снижается, ношение масок в общественных местах будет иметь рекомендательный характер. Мы надеемся на сознательность жителей Камчатки и выполнение этой рекомендации. Также напомню, что самый действенный способ защитить себя от коронавируса – это вакцинация и ревакцинация, которые можно пройти во всех поликлиниках региона», – сказала заместитель председателя краевого правительства Виктория Сивак.

Напомню читателям, что требование носить маски в общественных местах было установлено в Камчатском крае с 22 апреля 2020 года. Все это время жителей уверяли, что это действенная и крайне необходимая мера для сохранения их здоровья, вводили штрафы за несоблюдение данной меры предосторожности, устраивали проверки в общественном транспорте, чтобы выявить и наказать нарушителей. Может быть, к 1 июня в регионе достигли необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусу, раз носить маски стало делом добровольным? Ранее в краевом Минздраве заявляли, что иммунитет к ковиду должны иметь 80 % взрослого населения, потом был назван показатель 60 %. Если верить данным, опубликованным на официальном сайте стопкоронавирус.рф, то накануне отмены обязательного масочного режима уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на Камчатке составлял 29,6 %. В настоящее время он составляет 27,3 %.

По мнению редакции, отмена обязательного ношения масок – это официальное признание их неэффективности, сделанное в завуалированной форме. Иначе чем объяснить, что их можно не носить, когда до достижения уровня коллективного иммунитета даже в 60 % еще очень и очень далеко?

– Сколько мест в больницах края отведено для ковидных пациентов?

– Коечный фонд в моногоспиталях Камчатки сокращен до 65 мест в связи с улучшением эпидемиологической ситуации на полуострове. Об этом сообщили в краевом правительстве. «Принято решение сократить коечный фонд на базе Петропавловск-Камчатской городской больницы № 2. Гинекологическое отделение, где ранее были развернуты койки, возвращается к профильному режиму работы. В Камчатском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями коечный фонд сокращен до 40 койко-мест. Освобождающийся коечный фонд мы перепрофилируем под стационар для пациентов с хроническими инфекционными заболеваниями», – сказала заместитель председателя Правительства Камчатского края Виктория Сивак.

– Как в крае идет прививочная компания от коронавируса?

– По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 3 июня прививку от коронавируса первым компонентом на Камчатке поставили 170 331 человек, вторым, завершив вакцинацию, 158 836 человек. Коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции на территории края составил 27,3 %.

– В торговых центрах Петропавловска-Камчатского закрылись прививочные пункты. Означает ли это, что массовая вакцинация от ковида прекращена?

– Пункты вакцинации в крупных торговых центрах Петропавловска-Камчатского закрылись с 23 мая. Теперь поставить прививку от COVID-19 или ревакцинироваться жители края могут в поликлиниках или у себя на производстве. Об этом сообщила пресс-служба ГБУЗ «Камчатский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

«Закрытие пунктов вакцинации ни в коем случае не означает, что мы победили ковид и остановили вакцинацию. Это переход на новый уровень её организации, связанный с выездами медицинских бригад в трудовые коллективы, – сообщил замминистра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников. – Вполне возможно, что с июня пойдет следующая волна заболеваемости, поэтому необходимо поддерживать коллективный иммунитет, сейчас он в крае недостаточно высок».

В Минздраве напомнили, что ревакцинация проводится через 6 месяцев после последней прививки. Запас вакцин на Камчатке достаточный. Имеются «ГамКовидВак», «КовиВак», «ЭпиВак». В частном порядке ревакцинацию можно пройти в любой поликлинике края.

Организованные выезды прививочных бригад на предприятия будут вестись под контролем Камчатского центра общественного здоровья при участии медиков других лечебных учреждений. Ревакцинация будет проводиться по заявкам от руководителей.

Кроме того, теперь камчатцам будет предложено пройти вакцинацию против COVID-19 при выписке из стационаров, сообщили в краевом правительстве. Уточняется, что речь идет о добровольной вакцинации и ревакцинации.

– Где в России отменили масочный режим?

– С 6 июня требование носить защитные маски перестало действовать в Крыму. Ранее, с 27 мая, обязательный масочный режим отменили в Санкт-Петербурге, ношение индивидуальных средств защиты теперь носит рекомендательный характер. По словам главы города, отмена масок обусловлена сформировавшимся у жителей коллективным иммунитетом к коронавирусу. В этот же день к Санкт-Петербургу присоединилось несколько областей.

В Москве обязательное ношение масок и социальную дистанцию отменили еще в середине марта. Всего же в стране уже более четырех десятков регионов, где обязательный масочный режим перестал действовать.

В субъектах ДФО требования к обязательному масочному режиму к началу лета, кроме Камчатки, отменили в Забайкалье, Приморье, Якутии, Амурской области, ранее в Магаданской области и в Чукотском автономном округе (здесь маски разрешили не носить в общественных местах, но они по-прежнему обязательны в медицинских организациях, аптеках и организациях соцобслуживания).

– Прогнозируют ли в России новую волну коронавируса?

– В России летом может увеличиться заболеваемость COVID-19 из-за появления новых штаммов вируса. Такой прогноз сделал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Вирус SARS-CoV-2, вызывающий новую коронавирусную инфекцию, продолжает мутировать, и растущее число новых субвариантов «омикрона» может способствовать очередному росту числа пациентов с COVID-19, как это уже случилось в ряде стран», – пояснил он.

Тем не менее давать точный прогноз о росте заболеваемости будет неправильно, поскольку вирус «часто обманывал» ученых, отметил Хафизов. В любом случае болезнь с большой долей вероятности будет протекать легче, чем в прошлые волны коронавируса, заключил он.

Ранее иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков предположил, что в России во второй половине сентября можно ожидать новую волну коронавируса. По словам эксперта, в мире уже сейчас наблюдается увеличение заболеваемости коронавирусом почти в два раза. Ученый считает, что летом в России ситуация с коронавирусом будет нестабильной. Будет наблюдаться то повышение заболеваемости, то её снижение. При этом пока причин для возникновения новой волны летом не наблюдается.

«А вот осенью, со второй половины сентября, с большой долей вероятности мы можем получить новую волну», – сказал специалист. Крючков добавил, что сложно предсказать, какой будет эта волна, но она всё равно будет заметной. Одной из причин её возникновения может стать сниженный коллективный иммунитет в стране. Ученый отметил, что, по официальным данным, он снижается. Сейчас этот показатель, согласно официальной статистике, оценивается на уровне 36 %. Вирусолог добавил, что на возникновение новой волны также влияют темпы вакцинации и отмена антиковидных ограничений, которая сейчас происходит во многих субъектах страны. Иммунолог подчеркнул, что речь идет о возникновении именно новой волны, а не вспышки коронавирусной инфекции.

Ответы на вопросы

подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА