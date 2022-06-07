Однажды в медицинском центре

07 Июня 2022



(Продолжение. Начало «В» от 01.06.2022)

Главврач еще некоторое время был возмущен поведением своей сотрудницы. Он недоумевал, как впустил в свой коллектив такую «змею». В последнее время в клинику стало общаться меньшее количество женщин, поэтому он решил лично проконтролировать процесс консультирования новых пациенток и наконец-то понял, в чем, собственно, дело. После того, как главврач успокоился, попросил представить все документы, связанные с моим здоровьем и здоровьем мужа.

Он назначил ряд дополнительных анализов и обследований. Через полгода лабораторией медицинского центра было создано десять эмбрионов наших с Игорем детей. Было странно осознавать, что в каком-то холодильнике хранились наши маленькие ребятишки. Тогда я впервые после долгого перерыва начала молиться Богу и просить подарить жизнь хотя бы одному из них.

Я выполняла все предписания врачей, старалась правильно питаться, вовремя принимать гормональные препараты и витамины, но не смогла сохранить первую «подсадку». Врачи предложили набраться терпения, передохнуть несколько месяцев и снова попробовать стать матерью. Для меня потеря первых эмбрионов стала настоящей трагедией. Несмотря на то, что выкидыш случился на очень маленьком сроке, моей душе было так больно, будто я потеряла частицу себя или близкого родного человека.

Отец успокаивал меня и снова завел свою пластинку про слабые чакры мужа и неправильный выбор судьбы. К этому времени он разочаровался в своем ордене «Золотого рассвета», уличив его членов в предательстве и вранье, расстался с географичкой, которая «душила» его своей любовью и ревностью, но по-прежнему убеждал меня в своих экстрасенсорных способностях и связью со Вселенной.

Он жил один, устроился работать в педагогический университет, защитил диплом кандидата наук в области физики, но всё равно свято верил в свой дар ясновидящего.

Игорь мою печаль не разделял, он утверждал, что нельзя полюбить эмбрион размером с виноградину. Предложил успокоиться и продолжать жить, как раньше. Его равнодушие больно кольнуло мое сердце, но я была убеждена, что Игорь должен стать отличным отцом, ведь он с удовольствием возился с многочисленными племянниками и соседскими мальчишками.

Через несколько месяцев руководство моего предприятия предложило мне занять более высокую должность. Вместо обыкновенного технолога я стала заместителем руководителя, отвечающим за весь производственный процесс нашей продукции. Игорь «расти» и развиваться на работе не хотел, как и прежде, занимался организацией развоза продукции в наши фирменные магазины, дружил с автослесарями и водителями, мечтал лишь о будущих выходных, которые можно было провести в гараже в компании приятелей и пенных напитков.

Новая интересная работа только через год позволила снова вернуться к вопросу материнства. Пришлось заново готовиться, принимать огромное количество препаратов, правильно питаться, вовремя ложиться спать. Но все усилия оказались тщетными: три подсаженных эмбриона не смогли сохраниться в моем теле…

Я снова перестала улыбаться и радоваться жизни, ведь врачи не смогли объяснить причину неудачи. Эту потерю я смогла разделить только с отцом. Игорь уехал в командировку для организации строительства фирменных ларьков для продажи нашей продукции в соседнем городе.

Папа больше не пытался меня воспитывать или вспоминать о плохом здоровье моего мужа, просто гладил по голове и говорил ласковые слова. Я плакала на его груди и утверждала, что родилась бракованной. Отец накапал каких-то успокоительных капель, я выпила горькую микстуру и уснула. В полусне я увидела маленького румяного мальчика с голубыми глазами, который тянул свои пухлые ручки ко мне и пытался назвать мамой. Протянув руки в ответ, я вдруг проснулась, поняла, что это был только сон, уткнулась в подушку и проплакала до самого утра.

В медицинском центре оставалось пять эмбрионов. Я решила не спешить и пройти еще одно обследование. Но чем больше проходило времени, тем отчетливее я понимала, что живу этой мечтой в одиночку. Идея родить ребенка затмила мой разум, я перестала обращать внимание на то, что по-настоящему твориться в моей жизни. От бесконечного обилия препаратов и воздержания мы с Игорем давно жили как брат и сестра, отпуска не планировали, вместе нигде не бывали. Мне раньше казалось, ребенок должен был всё изменить или исправить, но только теперь я не питала никаких иллюзий. Своего ребеночка я всё равно должна была родить, но осознавала, что воспитывать его буду одна.

Понадобился еще год, прежде чем я снова решилась обратиться в медицинский центр. Набрав давно знакомый номер телефона, я записалась на прием к врачу, чтобы сдать анализы и приступить к процессу имплантации.

Я пришла раньше назначенного времени и обнаружила в очереди женщину с очень знакомым лицом. Присмотревшись, я узнала в ней того самого психолога, которая когда-то пыталась убедить меня в разводе и греховных мыслях, связанных с ЭКО. Я подошла ближе, поздоровалась и спросила о причине её визита. Женщина узнала меня не сразу, смутилась, стала прятать глаза, в конце концов она сдалась и призналась, что пришла на контрольное УЗИ своей беременности, срок которой был уже около шестнадцати недель. Четыре месяца назад она сделал ЭКО и успешно забеременела. Я улыбнулась ей в ответ и спросила: «А как же знаки судьбы? Воля Бога?» Психолог посмотрела на меня и раздраженно ответила: «Вы здоровая женщина и ничего не понимаете, а у меня нашли патологию, которая не позволила забеременеть самостоятельно, муж мечтал о продолжении своего рода. Этот ребенок спасет наш брак». Я не стала язвить и раздражать беременную женщину, развернулась и пошла на прием к своему врачу. Третья попытка тоже оказалась неудачной…

Муж стал чаще ездить в командировки, был всегда раздражен, требовал прекратить тратить деньги на бесполезное ЭКО. Мы окончательно отдалились друг от друга, но я не могла избавиться от трех последних эмбрионов, которые ждали своего часа. Через год я снова прошла все этапы и манипуляции, став для медицинского центра «своим» человеком, на примере которого описывали неудачные случаи искусственного оплодотворения. Последняя несчастливая попытка забеременеть приблизила меня к мысли о расставании с Игорем.

Гормональные препараты, неудачи, потери превратили меня в истеричку. Я плакала по пустякам, часто скандалила с мужем. Меня в нём раздражало абсолютно всё. Постоянные долги, крошечная квартира, пустота в душе сломили меня, погрузив в депрессию.

Однажды муж пришел домой позже обычного времени и был изрядно выпившим. Извиняться за свой пьяный вид он не стал, с порога заявил, что устал от меня и моей мании родить ребенка. Выяснилось, он вообще никогда не хотел иметь детей. Потом стал грязно ругаться и рассказывать о своих похождениях на стороне, моей фригидности и желании поскорее развестись. Не дожидаясь продолжения этого мерзкого монолога, я собрала нужные вещи и уехала к папе, который ждал меня за накрытым столом. Он объяснил, что почувствовал мой приход верхним чутьем и теперь предложил руками полечить мои душевные раны. Я противиться не стала, села на стул и через несколько минут действительно почувствовала тепло, которое исходило от рук отца. Он что-то шептал, и мне действительно становилось лучше. Потом мы поужинали, вспомнили маму и разошлись по своим комнатам.

Утром Игорь примчался до начала рабочего времени, стал извиняться, умолял вернуться, обещал вместе сходить к врачу, чтобы сдать биоматериал для создания новых эмбрионов, вместе со мной ходить на приемы к специалистам, взять кредит на покупку новой квартиры. Я смотрела на мужчину, которому подарила около десяти лет своей жизни, и не могла понять, за что любила этого нелепого, примитивного человека. Муж что-то мямлил, пытался выдавить из себя слезу, но его слова меня не трогали. Я в грубой форме объяснила, что больше не хочу жить с ним под одной крышей, презираю его как мужчину и подаю на развод.

Супруг пытался найти поддержку у моего отца, на работу стал приносить цветы, которые никогда не дарил просто так, уверял коллег в любви ко мне, засылал «переговорщиков». Но свое решение я не изменила и в скором времени получила новый паспорт с девичьей фамилией, без отметок на листе «семейное положение». Я была свободна и счастлива, выбросила кучу лекарств и старый гардероб, постригла коротко волосы и поменяла их цвет, посетила косметолога, изменила форму губ и контур лица, измученных от слез и уныния.

На работе комплименты сыпались из уст даже самых равнодушных коллег. Бывший муж начал крепко пить, отчего через несколько месяцев после нашего развода был уволен за пьянку на рабочем месте. Вступаться за него я не стала, была рада тому, что больше никогда его не увижу.

Вскоре у нашего предприятия появились инвесторы, которые решили увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Они вложились в строительство дополнительных цехов, закупили оборудование, для установки которого пригласили ведущих инженеров из крупнейших городов нашей страны. Лицом, ответственным за ввод в эксплуатацию техники, поставили меня. Я должна была встретить в аэропорту представителя завода-производителя техники, вникнуть во все процессы пусконаладочных работ, а после запустить новые линии продукции. Перед приездом инженера я сильно волновалась, ведь на кону была моя репутация и дальнейшая работа в этом развивающемся предприятии.

В назначенный час я стояла в зале ожидания с табличкой в руках и никак не могла справиться с волнением. Лицо нашего гостя мне было неизвестным, поэтому я широко улыбалась всем прохожим. Вдруг ко мне подошел высокий кудрявый мужчина лет сорока и низким голосом сказал: «Степанов Илья Владимирович – это я!»

Его серые глаза были украшены черными, как уголь, ресницами, я посмотрела в них и утонула. Прикосновение его руки к моей свели с ума. Следующим вечером мы стали близки. Наш сумасшедший роман продлился две недели. За это время мы практически не расставались. Днем мы занимались оборудованием, ночью погружались в сладкий мир любви и страсти. Никогда прежде я не знала, что могу так увлечься мужчиной, но командировка Ильи заканчивалась, нужно было возвращаться с небес на землю. В аэропорту он нежно поцеловал меня, поблагодарил за лучшую поездку в его жизни и пообещал вернуться через пару недель. Я прижалась к этому горячему и такому желанному мужчине и ответила: «Буду ждать», – понимая, что акт приема работ по контракту был подписан обеими сторонами, поэтому шансов увидеть этого красавца не было. В душе я поблагодарила Илью за сладкий сон и отпустила. Через десять дней я узнала, что беременна…

Сначала я не поверила этому чуду, выкинула кучу денег на тесты, потом сдала кровь на анализ. Диагноз был подтвержден: в моём теле зародилась новая жизнь. Чтобы не спугнуть удачу, отцу это новость я не сказала. Но домашний экстрасенс, глядя в мои светящиеся от счастья глаза, обо всем догадался сам. Он был убежден, что это его дар помог вылечить мою душу и тело. Я спорить не стала, поблагодарила за помощь отца родного и небесного.

Илье я говорить ничего не стала. Я не знала, был он женат или находился в отношениях с другой женщиной, но привязывать мужчину ребенком считала подлым поступком. Моя заветная мечта сбылась, и я всем сердцем благодарила Бога за этот неожиданный подарок. На маленьком сроке я встала на медицинский учет и стала ждать назначенного часа, когда увижу своего сыночка, который мне снился когда-то.

Илья звонил, спрашивал про работу оборудования, извинялся, что у него не было возможности приехать. Через пару месяцев звонки случались всё реже, я устала от пустого ожидания, сообщила, что встретила другого мужчину и попросила больше меня не тревожить. С тех пор звонки прекратились, но моя душа летала от счастья. Беременность прошла словно на одном дыхании, осенью того же года я родила дочку, которую назвала в честь мамы Ириной…

Я немножко удивилась полу моего ребенка, ведь УЗИ и мои сны говорили о появлении на свет мальчика, но впервые взяв на руки свое крошечное отражение, поняла, что никогда прежде не была так счастлива…

Из роддома нас встречал новоиспеченный дедушка с огромным букетом желтых роз. Он смотрел на малышку и плакал от умиления, что-то пошептал над её головой и объявил, что ребенок теперь под защитой Вселенной. В ответ я улыбнулась и продолжила: «Может ангела-хранителя?» Отец спорить не стал, забрал мои вещи и отвез домой.

Мы снова стали жить втроем: Иришка, папа и я. Мне доставляло удовольствие наблюдать, как растет наша избалованная вниманием и любовью маленькая принцесса. За это время бывший муж несколько раз пытался восстановить отношения, обещал любить мою дочь, словно его родную, клялся в любви, но не смог подобрать нужных слов, чтобы я поверила в его басни. Часто наведывался после жутких пьянок либо «под мухой», этим он раздражал меня еще больше, чем в первое время после развода.

Когда Иришке исполнилось два года, я вышла из отпуска по уходу за ребенком и приступила к работе, по которой изрядно соскучилась. Наше предприятие работало, словно часы, делая упор на расширение ассортимента выпускаемой продукции. Мне было поручено восстановить связи со специалистами завода-изготовителя нашего оборудования. Я надеялась, что за прошедшее время Илья нашел другую работу, но ошиблась. Услышав мой голос, он без лишних вопросов и разговоров сказал, что вылетает первым рейсом.

Меня снова захватило странное волнение, я с трудом дождалась, когда увижу этого красивого и желанного мужчину. Не сказав даже слов приветствия, мы кинулись друг другу в объятия, осыпая поцелуями лица. Деловые переговоры были перенесены на другое время, получив багаж, мы отправились в гостиницу, чтобы сполна насладиться друг другом.

Когда жар в наших сердцах немного остыл, мы смогли поговорить. Три года назад Илья действительно был женат, после той командировки он решил развестись, но родная бабушка супруги скоропостижно умерла. Бросить жену в такой сложный час он не решился, ждал нужного момента, чтобы уйти, но моя новость про нового спутника жизни остановила влюбленного мужчину. Он не разрушил семью, о чем вскоре пожалел. За прошедшие полтора года супруга сделала несколько абортов, объяснив свои поступки нежеланием испортить фигуру. Молодой мужчина осознал, что хочет жить с любимой женщиной в семье с детьми, поэтому подал на развод и вскоре обрел статус холостяка. Он пытался найти другую женщину, но после моего звонка понял, что всё это время любил только меня.

Илья поцеловал меня и спросил, как я прожила это время. Тянуть с откровенным разговором я не хотела и рассказала о неудачном браке, попытках стать матерью, отчаянии и чуде, которое Илья подарил мне. «Ты про нашу любовь?» – спросил он. «Нет, про нашу дочь», – ответила я…

Эта новость шокировала молодого отца, он ругал меня за молчание и одновременно благодарил за то, что я сохранила нашу малышку. Илья нежно поцеловал меня и сказал, что за такой подарок я могу просить у него всё, что угодно. Я улыбнулась и ответила: «Подари мне сына». Через месяц мы поженились.

Когда на свет появился наш сын Славик, я встретила того самого психолога из медицинского центра, которая предложила мне найти достойного мужчину и никогда не делать ЭКО. Мы поздоровались, я сказала, что воспользовалась её советом, нашла другого мужа и получила в подарок двух здоровеньких и очаровательных детей. Она стала извиняться, утверждала, что стыдится своих речей и философии, которую навязывала многим женщинам, не способным забеременеть. Женщина уверяла, что её ребенок смог сохранить брак, сделав мужа счастливым, однако поспешно надела перчатки, скрывающие отсутствие кольца на безымянном пальце её правой руки.

В наши дни счастье женщины перестало зависеть только от рождения детей, но если в жизни появляется эта цель, я уверена, что без Божьего промысла здесь не обойтись, ведь даже развитие медицины невозможно без благословения Высших сил. Быть может, люди созданы от звездной пыли, наверное, нами руководит Вселенная, дарующая сверхъестественные силы, а может, всё давно мудро придумано Богом. Главное, идти к своей мечте и верить, что наши желания обязательно сбудутся, вне зависимости от того, КТО или ЧТО нам в этом помогает.

Ариша ЗИМА