Однажды в медицинском центре

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07 Июня 2022

(Продолжение. Начало «В» от 01.06.2022)

Главврач еще некоторое время был возмущен поведением своей сотрудницы. Он недоумевал, как впустил в свой коллектив такую «змею». В последнее время в клинику стало общаться меньшее количество женщин, поэтому он решил лично проконтролировать процесс консультирования новых пациенток и наконец-то понял, в чем, собственно, дело. После того, как главврач успокоился, попросил представить все документы, связанные с моим здоровьем и здоровьем мужа.

Он назначил ряд дополнительных анализов и обследований. Через полгода лабораторией медицинского центра было создано десять эмбрионов наших с Игорем детей. Было странно осознавать, что в каком-то холодильнике хранились наши маленькие ребятишки. Тогда я впервые после долгого перерыва начала молиться Богу и просить подарить жизнь хотя бы одному из них.

Я выполняла все предписания врачей, старалась правильно питаться, вовремя принимать гормональные препараты и витамины, но не смогла сохранить первую «подсадку». Врачи предложили набраться терпения, передохнуть несколько месяцев и снова попробовать стать матерью. Для меня потеря первых эмбрионов стала настоящей трагедией. Несмотря на то, что выкидыш случился на очень маленьком сроке, моей душе было так больно, будто я потеряла частицу себя или близкого родного человека.

Отец успокаивал меня и снова завел свою пластинку про слабые чакры мужа и неправильный выбор судьбы. К этому времени он разочаровался в своем ордене «Золотого рассвета», уличив его членов в предательстве и вранье, расстался с географичкой, которая «душила» его своей любовью и ревностью, но по-прежнему убеждал меня в своих экстрасенсорных способностях и связью со Вселенной.

Он жил один, устроился работать в педагогический университет, защитил диплом кандидата наук в области физики, но всё равно свято верил в свой дар ясновидящего.

Игорь мою печаль не разделял, он утверждал, что нельзя полюбить эмбрион размером с виноградину. Предложил успокоиться и продолжать жить, как раньше. Его равнодушие больно кольнуло мое сердце, но я была убеждена, что Игорь должен стать отличным отцом, ведь он с удовольствием возился с многочисленными племянниками и соседскими мальчишками.

Через несколько месяцев руководство моего предприятия предложило мне занять более высокую должность. Вместо обыкновенного технолога я стала заместителем руководителя, отвечающим за весь производственный процесс нашей продукции. Игорь «расти» и развиваться на работе не хотел, как и прежде, занимался организацией развоза продукции в наши фирменные магазины, дружил с автослесарями и водителями, мечтал лишь о будущих выходных, которые можно было провести в гараже в компании приятелей и пенных напитков.

Новая интересная работа только через год позволила снова вернуться к вопросу материнства. Пришлось заново готовиться, принимать огромное количество препаратов, правильно питаться, вовремя ложиться спать. Но все усилия оказались тщетными: три подсаженных эмбриона не смогли сохраниться в моем теле…

Я снова перестала улыбаться и радоваться жизни, ведь врачи не смогли объяснить причину неудачи. Эту потерю я смогла разделить только с отцом. Игорь уехал в командировку для организации строительства фирменных ларьков для продажи нашей продукции в соседнем городе.

Папа больше не пытался меня воспитывать или вспоминать о плохом здоровье моего мужа, просто гладил по голове и говорил ласковые слова. Я плакала на его груди и утверждала, что родилась бракованной. Отец накапал каких-то успокоительных капель, я выпила горькую микстуру и уснула. В полусне я увидела маленького румяного мальчика с голубыми глазами, который тянул свои пухлые ручки ко мне и пытался назвать мамой. Протянув руки в ответ, я вдруг проснулась, поняла, что это был только сон, уткнулась в подушку и проплакала до самого утра.

В медицинском центре оставалось пять эмбрионов. Я решила не спешить и пройти еще одно обследование. Но чем больше проходило времени, тем отчетливее я понимала, что живу этой мечтой в одиночку. Идея родить ребенка затмила мой разум, я перестала обращать внимание на то, что по-настоящему твориться в моей жизни. От бесконечного обилия препаратов и воздержания мы с Игорем давно жили как брат и сестра, отпуска не планировали, вместе нигде не бывали. Мне раньше казалось, ребенок должен был всё изменить или исправить, но только теперь я не питала никаких иллюзий. Своего ребеночка я всё равно должна была родить, но осознавала, что воспитывать его буду одна.

Понадобился еще год, прежде чем я снова решилась обратиться в медицинский центр. Набрав давно знакомый номер телефона, я записалась на прием к врачу, чтобы сдать анализы и приступить к процессу имплантации.

Я пришла раньше назначенного времени и обнаружила в очереди женщину с очень знакомым лицом. Присмотревшись, я узнала в ней того самого психолога, которая когда-то пыталась убедить меня в разводе и греховных мыслях, связанных с ЭКО. Я подошла ближе, поздоровалась и спросила о причине её визита. Женщина узнала меня не сразу, смутилась, стала прятать глаза, в конце концов она сдалась и призналась, что пришла на контрольное УЗИ своей беременности, срок которой был уже около шестнадцати недель. Четыре месяца назад она сделал ЭКО и успешно забеременела. Я улыбнулась ей в ответ и спросила: «А как же знаки судьбы? Воля Бога?» Психолог посмотрела на меня и раздраженно ответила: «Вы здоровая женщина и ничего не понимаете, а у меня нашли патологию, которая не позволила забеременеть самостоятельно, муж мечтал о продолжении своего рода. Этот ребенок спасет наш брак». Я не стала язвить и раздражать беременную женщину, развернулась и пошла на прием к своему врачу. Третья попытка тоже оказалась неудачной…

Муж стал чаще ездить в командировки, был всегда раздражен, требовал прекратить тратить деньги на бесполезное ЭКО. Мы окончательно отдалились друг от друга, но я не могла избавиться от трех последних эмбрионов, которые ждали своего часа. Через год я снова прошла все этапы и манипуляции, став для медицинского центра «своим» человеком, на примере которого описывали неудачные случаи искусственного оплодотворения. Последняя несчастливая попытка забеременеть приблизила меня к мысли о расставании с Игорем.

Гормональные препараты, неудачи, потери превратили меня в истеричку. Я плакала по пустякам, часто скандалила с мужем. Меня в нём раздражало абсолютно всё. Постоянные долги, крошечная квартира, пустота в душе сломили меня, погрузив в депрессию.

Однажды муж пришел домой позже обычного времени и был изрядно выпившим. Извиняться за свой пьяный вид он не стал, с порога заявил, что устал от меня и моей мании родить ребенка. Выяснилось, он вообще никогда не хотел иметь детей. Потом стал грязно ругаться и рассказывать о своих похождениях на стороне, моей фригидности и желании поскорее развестись. Не дожидаясь продолжения этого мерзкого монолога, я собрала нужные вещи и уехала к папе, который ждал меня за накрытым столом. Он объяснил, что почувствовал мой приход верхним чутьем и теперь предложил руками полечить мои душевные раны. Я противиться не стала, села на стул и через несколько минут действительно почувствовала тепло, которое исходило от рук отца. Он что-то шептал, и мне действительно становилось лучше. Потом мы поужинали, вспомнили маму и разошлись по своим комнатам.

Утром Игорь примчался до начала рабочего времени, стал извиняться, умолял вернуться, обещал вместе сходить к врачу, чтобы сдать биоматериал для создания новых эмбрионов, вместе со мной ходить на приемы к специалистам, взять кредит на покупку новой квартиры. Я смотрела на мужчину, которому подарила около десяти лет своей жизни, и не могла понять, за что любила этого нелепого, примитивного человека. Муж что-то мямлил, пытался выдавить из себя слезу, но его слова меня не трогали. Я в грубой форме объяснила, что больше не хочу жить с ним под одной крышей, презираю его как мужчину и подаю на развод.

Супруг пытался найти поддержку у моего отца, на работу стал приносить цветы, которые никогда не дарил просто так, уверял коллег в любви ко мне, засылал «переговорщиков». Но свое решение я не изменила и в скором времени получила новый паспорт с девичьей фамилией, без отметок на листе «семейное положение». Я была свободна и счастлива, выбросила кучу лекарств и старый гардероб, постригла коротко волосы и поменяла их цвет, посетила косметолога, изменила форму губ и контур лица, измученных от слез и уныния.

На работе комплименты сыпались из уст даже самых равнодушных коллег. Бывший муж начал крепко пить, отчего через несколько месяцев после нашего развода был уволен за пьянку на рабочем месте. Вступаться за него я не стала, была рада тому, что больше никогда его не увижу.

Вскоре у нашего предприятия появились инвесторы, которые решили увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Они вложились в строительство дополнительных цехов, закупили оборудование, для установки которого пригласили ведущих инженеров из крупнейших городов нашей страны. Лицом, ответственным за ввод в эксплуатацию техники, поставили меня. Я должна была встретить в аэропорту представителя завода-производителя техники, вникнуть во все процессы пусконаладочных работ, а после запустить новые линии продукции. Перед приездом инженера я сильно волновалась, ведь на кону была моя репутация и дальнейшая работа в этом развивающемся предприятии.

В назначенный час я стояла в зале ожидания с табличкой в руках и никак не могла справиться с волнением. Лицо нашего гостя мне было неизвестным, поэтому я широко улыбалась всем прохожим. Вдруг ко мне подошел высокий кудрявый мужчина лет сорока и низким голосом сказал: «Степанов Илья Владимирович – это я!»

Его серые глаза были украшены черными, как уголь, ресницами, я посмотрела в них и утонула. Прикосновение его руки к моей свели с ума. Следующим вечером мы стали близки. Наш сумасшедший роман продлился две недели. За это время мы практически не расставались. Днем мы занимались оборудованием, ночью погружались в сладкий мир любви и страсти. Никогда прежде я не знала, что могу так увлечься мужчиной, но командировка Ильи заканчивалась, нужно было возвращаться с небес на землю. В аэропорту он нежно поцеловал меня, поблагодарил за лучшую поездку в его жизни и пообещал вернуться через пару недель. Я прижалась к этому горячему и такому желанному мужчине и ответила: «Буду ждать», – понимая, что акт приема работ по контракту был подписан обеими сторонами, поэтому шансов увидеть этого красавца не было. В душе я поблагодарила Илью за сладкий сон и отпустила. Через десять дней я узнала, что беременна…

Сначала я не поверила этому чуду, выкинула кучу денег на тесты, потом сдала кровь на анализ. Диагноз был подтвержден: в моём теле зародилась новая жизнь. Чтобы не спугнуть удачу, отцу это новость я не сказала. Но домашний экстрасенс, глядя в мои светящиеся от счастья глаза, обо всем догадался сам. Он был убежден, что это его дар помог вылечить мою душу и тело. Я спорить не стала, поблагодарила за помощь отца родного и небесного.

Илье я говорить ничего не стала. Я не знала, был он женат или находился в отношениях с другой женщиной, но привязывать мужчину ребенком считала подлым поступком. Моя заветная мечта сбылась, и я всем сердцем благодарила Бога за этот неожиданный подарок. На маленьком сроке я встала на медицинский учет и стала ждать назначенного часа, когда увижу своего сыночка, который мне снился когда-то.

Илья звонил, спрашивал про работу оборудования, извинялся, что у него не было возможности приехать. Через пару месяцев звонки случались всё реже, я устала от пустого ожидания, сообщила, что встретила другого мужчину и попросила больше меня не тревожить. С тех пор звонки прекратились, но моя душа летала от счастья. Беременность прошла словно на одном дыхании, осенью того же года я родила дочку, которую назвала в честь мамы Ириной…

Я немножко удивилась полу моего ребенка, ведь УЗИ и мои сны говорили о появлении на свет мальчика, но впервые взяв на руки свое крошечное отражение, поняла, что никогда прежде не была так счастлива…

Из роддома нас встречал новоиспеченный дедушка с огромным букетом желтых роз. Он смотрел на малышку и плакал от умиления, что-то пошептал над её головой и объявил, что ребенок теперь под защитой Вселенной. В ответ я улыбнулась и продолжила: «Может ангела-хранителя?» Отец спорить не стал, забрал мои вещи и отвез домой.

Мы снова стали жить втроем: Иришка, папа и я. Мне доставляло удовольствие наблюдать, как растет наша избалованная вниманием и любовью маленькая принцесса. За это время бывший муж несколько раз пытался восстановить отношения, обещал любить мою дочь, словно его родную, клялся в любви, но не смог подобрать нужных слов, чтобы я поверила в его басни. Часто наведывался после жутких пьянок либо «под мухой», этим он раздражал меня еще больше, чем в первое время после развода.

Когда Иришке исполнилось два года, я вышла из отпуска по уходу за ребенком и приступила к работе, по которой изрядно соскучилась. Наше предприятие работало, словно часы, делая упор на расширение ассортимента выпускаемой продукции. Мне было поручено восстановить связи со специалистами завода-изготовителя нашего оборудования. Я надеялась, что за прошедшее время Илья нашел другую работу, но ошиблась. Услышав мой голос, он без лишних вопросов и разговоров сказал, что вылетает первым рейсом.

Меня снова захватило странное волнение, я с трудом дождалась, когда увижу этого красивого и желанного мужчину. Не сказав даже слов приветствия, мы кинулись друг другу в объятия, осыпая поцелуями лица. Деловые переговоры были перенесены на другое время, получив багаж, мы отправились в гостиницу, чтобы сполна насладиться друг другом.

Когда жар в наших сердцах немного остыл, мы смогли поговорить. Три года назад Илья действительно был женат, после той командировки он решил развестись, но родная бабушка супруги скоропостижно умерла. Бросить жену в такой сложный час он не решился, ждал нужного момента, чтобы уйти, но моя новость про нового спутника жизни остановила влюбленного мужчину. Он не разрушил семью, о чем вскоре пожалел. За прошедшие полтора года супруга сделала несколько абортов, объяснив свои поступки нежеланием испортить фигуру. Молодой мужчина осознал, что хочет жить с любимой женщиной в семье с детьми, поэтому подал на развод и вскоре обрел статус холостяка. Он пытался найти другую женщину, но после моего звонка понял, что всё это время любил только меня.

Илья поцеловал меня и спросил, как я прожила это время. Тянуть с откровенным разговором я не хотела и рассказала о неудачном браке, попытках стать матерью, отчаянии и чуде, которое Илья подарил мне. «Ты про нашу любовь?» – спросил он. «Нет, про нашу дочь», – ответила я…

Эта новость шокировала молодого отца, он ругал меня за молчание и одновременно благодарил за то, что я сохранила нашу малышку. Илья нежно поцеловал меня и сказал, что за такой подарок я могу просить у него всё, что угодно. Я улыбнулась и ответила: «Подари мне сына». Через месяц мы поженились.

Когда на свет появился наш сын Славик, я встретила того самого психолога из медицинского центра, которая предложила мне найти достойного мужчину и никогда не делать ЭКО. Мы поздоровались, я сказала, что воспользовалась её советом, нашла другого мужа и получила в подарок двух здоровеньких и очаровательных детей. Она стала извиняться, утверждала, что стыдится своих речей и философии, которую навязывала многим женщинам, не способным забеременеть. Женщина уверяла, что её ребенок смог сохранить брак, сделав мужа счастливым, однако поспешно надела перчатки, скрывающие отсутствие кольца на безымянном пальце её правой руки.

В наши дни счастье женщины перестало зависеть только от рождения детей, но если в жизни появляется эта цель, я уверена, что без Божьего промысла здесь не обойтись, ведь даже развитие медицины невозможно без благословения Высших сил. Быть может, люди созданы от звездной пыли, наверное, нами руководит Вселенная, дарующая сверхъестественные силы, а может, всё давно мудро придумано Богом. Главное, идти к своей мечте и верить, что наши желания обязательно сбудутся, вне зависимости от того, КТО или ЧТО нам в этом помогает.

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."