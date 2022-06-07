«ТИХИЙ» ОПРОКИНУЛСЯ ГРОМКО – 2

07 Июня 2022



Камчатский краевой суд отменил оправдательный приговор двум капитанам по делу о затоплении маломерного судна с людьми на борту.

«Капитан рыболовного судна П. методом буксировки осуществлял перегон маломерного судна с людьми на борту, которое вывел за пределы установленного этому типу судна района плавания – с удаленностью от берега не менее 14 км. При неблагоприятных для последнего погодных условиях он прекратил буксировку, отдав буксирный канат. Снятое с буксира маломерное судно под управлением капитана Ч. в ходе дальнейшего движения своим ходом опрокинулось, и четверо находившихся на его борту лиц погибло.

Органом предварительного следствия П. и Ч. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ, то есть в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц: П. – как лицу, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанному соблюдать эти правила, Ч. – как лицу, управляющему маломерным судном.

Рассмотрев уголовное дело, Петропавловск-Камчатский городской суд оправдал по предъявленному обвинению П. на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления, в отношении Ч. прекратил уголовное преследование в связи с его смертью… Апелляционным постановлением приговор городского суда в отношении П. и постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Ч. отменены, уголовное дело передано на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии судебного разбирательства», – сообщила пресс-служба Камчатского краевого суда.

Речь идет о трагедии, которая произошла 14 июня 2020 года в Авачинском заливе, примерно в 40 км от берега. Плашкоут «Тихий» опрокинулся, когда доставлял груз к российскому рыболовному судну «К. Эсмеральда». На борту плашкоута находились четыре человека: двое жителей Камчатки и двое вахтовиков, уроженцев Красноярского края.

Газета «Вести», неоднократно публиковавшая материалы о происшествиях на море и журналистские расследования, выдвинула свою версию произошедшего («В» от 08.07.2020 года «Тихий» опрокинулся громко»). Процитирую выдержку из текста: «Иногда бедствия на море происходили по совокупности человеческого, технического и природного факторов. Но чаще всего причиной была ошибка экипажа или капитана судна… Итак, в ночь с 13 на 14 июня экипаж плашкоута «Тихий», не прошедшего техническое освидетельствование, вышел в море. На борту находился неустановленный груз. Вероятно, груз мог быть закреплен ненадлежащим образом. На подходе к рыболовному судну «К. Эсмеральда» плашкоут лег на другой курс, подставив борт под волну. Незакрепленный груз сместился, создав дополнительный опрокидывающий момент, после чего плашкоут перевернулся. Спасательный плот не сработал, так как датчик гидростата, работающий как ключ для освобождения спасательного плота, срабатывает на глубине 15 метров, а плашкоут остался на плаву».

Как показало время, «Вести» были абсолютно правы. Вот что указано в пресс-релизе камчатского краевого суда: «В соответствии с заключением технической экспертизы, маломерное судно имело ограниченный район плавания с удалением от мест убежища или берега не более 9 км, максимально безопасная высота волны для него составляет 1,1 метра; его нахождение за пределами установленного ему района плавания с учетом превышения для данного судна фактических характеристик волнения моря и ветра привело к скоплению воды на грузовой платформе судна, смещению автомобиля «ГАЗ-66», нарушению остойчивости, крену с постановкой его лагом (бортом. – Прим. ред.) к волне и опрокидыванию».

Суд первой инстанции при постановлении оправдательного приговора почему-то не дал надлежащей оценки одному существенному обстоятельству: он не учел того, куда шел плашкоут «Тихий». А шел он к маломерному судну, на котором к его прибытию не приняли никаких мер: не наблюдали за плашкоутом, не направляли его. Как известно, у каждого самоходного судна есть ходовые огни. Если они вдруг пропали, капитан должен выйти на связь с этим судном, узнать причины произошедшего. Ничего этого сделано не было, и в итоге привело к человеческим жертвам. Сделай капитан рыболовного судна всё по инструкции, экипаж, возможно, еще удалось бы спасти.

«Вести» указали на этот факт сразу же после происшествия. «Капитан рыбаков не мог не знать, что к его судну направляется плашкоут с грузом. «К. Эсмеральда» должно было осуществлять сначала радиолокационное, а затем и визуальное сопровождение подхода «Тихого». Однако из анализа ситуации очевидно, что вахта рыбаков обнаружила плашкоут уже после его переворота, следовательно, сопровождение не осуществлялось. После обнаружения перевернутого судна капитан «К. Эсмеральда» сообщил о происшествии спасателям, но, по всей видимости, не принял оперативных мер для спасения экипажа плашкоута, хотя был обязан это сделать. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие является преступлением (ст. 270 УК РФ)», – говорилось в публикации. Увы, то, что было очевидно для редакции «Вестей», прошло мимо внимания судей.

Но и это еще не всё. Как и предполагала наша газета, были нарушены правила буксировки. И суд первой инстанции опять-таки предпочел «не заметить» этого. Между тем, согласно действующим нормативным актам в области безопасности мореплавания, установлен определенный порядок морской буксировки. Вот что сообщает по этому поводу Камчатский краевой суд: «Перегоны судов вне установленного района плавания осуществляются методом буксировки в законвертованном (с обеспечением полной водонепроницаемости. – Прим. ред.) состоянии и без людей на борту. В целях обеспечения безопасности буксируемого судна в процессе его следования по маршруту на буксире судовладельцем должен быть разработан проект перегона и представлен на рассмотрение в Российский морской регистр судоходства; проект перегона должен предусматривать ограничения буксировки по допустимому волнению моря, силе ветра, удалению от мест убежища и т.п., которые должны соответствовать установленным для буксируемого судна ограничениям согласно его судовым документам.

Морская буксировка осуществляется под управлением капитана буксирующего судна; ответственность за ущерб, причиненный буксируемому судну или находящимся на нём людям, несет владелец буксирующего судна, если не докажет, что ущерб причинен не по его вине.

При подготовке к рейсу капитан обязан проконтролировать подготовку к осуществлению буксирных операций; в рейсе капитан обязан следить за всеми изменениями гидрометеорологической обстановки, контролировать получение прогнозов. Маршрут следования необходимо планировать заранее, принимая во внимание такие факторы, как предполагаемая погода, приливные постоянные течения, размер, обводы, парусность и водоизмещение буксируемых объектов и любые навигационные опасности, которых следует избегать.

При эксплуатации маломерных судов не допускается превышение установленного изготовителем района плавания и удаленности от берега, предельно допустимой высоты волны. Запрещается управлять маломерным судном, не прошедшим технического освидетельствования, с нарушением ограничений по району и условиями плавания, без удостоверения на право управления таковым.

П., обладающий действующими дипломом капитана и удостоверением на право управления маломерным судном, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязан был соблюдать правила безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Однако проект перегона маломерного судна отсутствовал. Перегон судна осуществлялся в незаконвертованном состоянии, с людьми на борту, в темное время суток, в туман, с высотой волны 2–2,5 метра и скоростью ветра 3–9 м/с».

Выводы суда первой инстанции о том, что опрокидывание плашкоута «Тихий» произошло спустя значительное время после прекращения буксировки, апелляционная инстанция признала несостоятельными.

Как известно, о происшествии спасателям сообщил капитан «К. Эсмеральда» около четырех часов утра. Вот что сообщали по этому поводу «Вести»: «Примерно через два часа (после сообщения. – Прим. ред.) к месту происшествия прибыли сотрудники Федерального государственного казенного учреждения «Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» на быстроходном катере «Капитан Мишин». По словам одного из них, Андрея Михайлова, к моменту прихода спасательного катера судно «К. Эсмеральда» транспортировало перевернутый плашкоут в сторону порта. Капитан судна пояснил, что сведениями о членах экипажа «Тихого» он не располагает…»

В пресс-релизе апелляционной инстанции говорится следующее: «Выводы суда первой инстанции о том, что опрокидывание судна произошло спустя значительное время после прекращения буксировки, исследованными доказательствами не подтверждены, поскольку период с момента окончания буксировки с 00:00 до 02:00 часов, когда судно не вышло на связь, отражает промежуток времени, когда судно затонуло, а не период его самостоятельного движения.

Не приведено судом и доказательств тому, что капитан баржи Ч. не принял мер следования к ближайшему убежищу или берегу.

Кроме того, выводы в постановлении суда о том, что Ч. вышел за пределы установленного маломерному судну району плавания также противоречат фактическим обстоятельствам дела, согласно которым, указанное судно выведено за разрешенные пределы на буксире рыболовным судном под управлением капитана П.».

И далее следует вывод: «При таких обстоятельствах обжалуемые решения нельзя признать законными и обоснованными».

Теперь Петропавловск-Камчатскому городскому суду предстоит вновь рассмотреть все обстоятельства произошедшего и постановить приговор уже с учетом выводов, к которым пришла апелляционная инстанция.

Соб. инф.