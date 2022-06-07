НА КАМЧАТКЕ ДЕЛО РУСОФОБИИ ЖИВЕТ. ДОКОЛЕ?

07 Июня 2022



На прошедших выходных мне довелось стать свидетелем следующей сцены: дородная женщина славянской наружности в возрасте примерно 32 лет, держа за руку ребенка около девяти лет, переходила дорогу. Над головой ребенка трепыхались наполненные гелем голубой и желтый шарики. Картина досуга двух жителей нашего города привлекла внимание цветом шариков, символизирующих цвет знамени Украины и каким-то особенно торжественным выражением лица решительно шагающей женщины, она словно исполняла очень важную миссию. Разумеется, я понимаю, нелепо подозревать человека, идущего с надувными желто-голубыми шарами, в симпатии к Украине и антипатии к России, если бы не три «но».

Первое. Наша страна проводит специальную военную операцию на Украине, и желто-голубой цвет – это цвет флага киевского режима, под которым они вершат свои зверства, включая убийства мирных жителей, пытки, изнасилования, издевательства над пленными. Поэтому мы сейчас очень чувствительны к различного рода «хохляцким» символам. Если ты выпячиваешь их наружу, значит, в этом лично для тебя есть смысл. Значит, ты больше враг, чем друг. Попробуй кто-нибудь пройти в Киеве по Крещатику с бело-сине-красными шарами. В лучшем случае его бы покалечили, в худшем – убили.

Второе. Шарики нес мальчик. А с детей что возьмешь? Женщина, идущая рядом, на всякий случай подстраховалась от неприятностей и не взяла эти шарики в свои руки.

Третье. Выражение лица женщины, без преувеличения, было торжествующим. Она видела реакцию прохожих, поворачивающих головы в её сторону, и это её вдохновляло. Представительница слабого пола перемещалась по асфальту, как стреляющая самоходная гаубица, ей не хватало только лязганья гусениц.

Прошлая неделя запомнилась еще и тем, что на улицах краевого центра появились баннеры красно-черного цвета со словами: «Ты куда?», «Ты чего ждешь?»

Сами по себе вопросы не предполагают идеологическую окраску, а вот черно-красный цвет как раз погружает нас в исторические аналогии. Красно-черные полотнища – это цвет флагов крайне националистических украинских организаций «Правый сектор» и «Конгресс украинских националистов» (запрещенные в России). Во время Первой мировой войны (1914–1918 годы) черно-красный флаг развивался над добровольческими отрядами украинских сечевых стрельцов, воевавших на стороне Австро-Венгрии и Германии против России. Если принимать во внимание цвета баннеров и слоганы, то можно предположить, что это скрытая пропаганда пробандеровски настроенных заказчиков, побуждающих к действию против Российской Федерации, и отнюдь не безобидные шалости экстравагантных людей.

Возможно, некоторые читатели, особенно из рядов оппозиции, заподозрят меня в чрезмерной приверженности к конспирологии. Тогда объясните, что может означать этот баннер?

Напомню сомневающимся, что символика играет огромную роль в формировании нашего мировоззрения. Запрещенная в ряде государств буква «Z» стала символом борьбы с украинским неонацизмом. Кто бы мог подумать, что за столь короткое время эта буква станет такой популярной и одновременно ненавистной на Украине, а также в странах Западной и Восточной Европы.

Иногда история спонтанно выплескивает какое-то яркое, неожиданное событие, моментально приобретающее бесспорное признание и популярность в общественном сознании. Недавно под Киевом родился еще один символ нашей борьбы с неофашизмом в Европе – красный флаг со звездой, серпом и молотом. Как известно, знамя Советского Союза вынесла старушка навстречу бандеровским мерзавцам, по ошибке приняв их за российских военнослужащих. Отныне тщедушная небольшого росточка бабушка стала символом мужества, духовной силы и стойкости в борьбе за освобождение Украины от коричневой чумы.

Почувствовав своей кожей настолько сильно, насколько это возможно, именно сейчас, во время проведения специальной военной операции на Украине, что мы, живущие ныне россияне, – наследники победителей, мы 9 мая на День Победы на сутки возвратили прежние имена нашим городам-героям Ленинграду и Сталинграду.

Полагаю, что не за горами тот день, когда россияне вернут Санкт-Петербургу прежнее имя Ленинград, а Волгограду – Сталинград. Эти два города являются символами несгибаемого духа, мужества и героизма нашего народа, проявленного во время Великой Отечественной войны. Бабушка с Украины с красным знаменем в руках смогла напомнить нам о неразрывной связи времен, о том, ЗА ЧТО погибали наши предки во время самой страшной войны за всю историю человечества. Она взошла на недосягаемую высоту буднично, просто, бесстрашно, словно укор тем, кто усомнился в правоте нашей Великой Победы в прошлом, и вдохновляя других ради грядущей Победы над нынешним фашизмом.

Уверен, нелишне напомнить об одном из страшных событий войны на Донбассе, случившемся 13 августа 2014 года в городе Зугрэсе Донецкой области. В тот воскресный жаркий летний день жители города отдыхали на берегу местного водоема, куда пришли целыми семьями. По пляжу Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивных систем залпового огня с применением кассетных боеприпасов. На корпусе реактивных снарядов неонацисты написали: «Всё лучшее – детям». 13 человек гражданского населения погибли, среди них четверо детей, 40 человек были ранены. Одна из жительниц города Лия Релбуг написала: «Я украинка донецкая, дома звучит украинский. Мы оккупанты на своей земле? Это не гражданская война? С 2014 года не люблю август. Украина для меня сдохла вот здесь, в Зугрэсе…» Приводить примеры зверств украинских неонацистов можно долго. В Донецке был установлен мемориальный комплекс – Аллея ангелов с фотографиями детей, убитых военнослужащими ВСУ.

Однако на Камчатке находятся, с позволения сказать, оппозиционеры, которые дискредитируют действия Российской Армии по освобождению Донбасса и искоренению неонацизма на Украине. К их числу, с моей точки зрения, можно отнести Владимира и Олега Ефимовых, Александра Каменюка, Андрея Саркисяна, Алексея Петрова и еще несколько человек, малоизвестных на оппозиционной помойке. С 24 февраля этого года на Камчатке составлено 20 протоколов по административным правонарушениям, касающимся нашей специальной военной операции на Донбассе, из них на Владимира Ефимова, председателя Общественного совета по развитию гражданского общества при губернаторе Камчатского края, получившего награду «Журналистская слава Камчатки» (2021 год), председателя местного отделения партии «Яблоко», давнишнего очернителя Президента Российской Федерации Владимира Путина, поклонника Алексея Навального составили восемь протоколов об административных правонарушениях. Три из них касались пропаганды нацистской символики, пять – за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Позже Следственное управление УМВД по Камчатскому краю возбудило против него два уголовных дела по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности». Яблоновец Ефимов испражняется запасами русофобской мерзости, которую «красная» навальновка, депутат Законодательного собрания Камчатского края от КПРФ Шура Новикова называет гражданской позицией. К тому же она гордится дружбой с заместителем председателя Общественного совета по развитию гражданского общества, прелюбопытным камчатским оппозиционером Андреем Саркисяном, который защищает Владимира Ефимова в суде (не путайте с Олегом Ефимовым. По версии газеты, он тоже убогий тусовщик из протестной помойки, только рангом пониже и примитивнее. Но предупреждаю, это всего лишь версия).

«Вести» уже рассказывали, что 21 мая этого года Андрей Саркисян хотел публично сжечь себя на пороге здания УМВД, облившись бензином. Так об этом объявили его сподвижники по оппозиционному «отмороженному» безумию. Сначала они боролись против масочного режима, за отмену QR-кодов, а потом, видимо, и сами забыли, за что борются и взбрыкивали рефлекторно, потому что так привыкли. «Красная» навальновка Шура Новикова самая последняя подключилась к рассказу о том, как наши полицейские «гнобили» Андрея Саркисяна. Шура поведала, как помогала Саркисяну убирать улицы города, когда его приговорили к принудительным работам, как пришла к нему на помощь в тот «роковой» день, когда он якобы хотел сжечь себя. Оказалось, что Саркисян позвонил ей, и она примчалась к нему тот час же. Поджигатель Саркисян, обливая себя бензином, случайно плеснул горючей жидкостью и на пожарницу Новикову. Госпожа Новикова, говоря о том, как ненадежны спички для таких мероприятий (оказывается, они гаснут на ветру), не осознавала комичности ситуации. То есть у инфантильного Саркисяна хватило ума купить канистру с бензином, приехать к зданию УМВД, но не хватило мозгов купить зажигалку, и это его спасло. Между прочим, спасло и коммунистическую навальновку Шуру – она ведь тоже была облита бензином. Затем депутатша от КПРФ тов. Новикова, по-моему, впала в настоящий маразм, объяснив, что, выливая на себя бензин, её друг Саркисян случайно залил себе глаза, и мальчику стало щипать глазки, и он пошел просить у дежурного полицейского воды, чтобы их промыть. Оцените это депутатское выступление на предмет коллективного помешательства (видимо, Саркисян всё-таки заразил Новикову). Человек идет сжигать себя, обливается бензином, чиркает спичкой, спичка не зажигается, он чиркает еще раз и, черт побери, она снова не зажигается. А если бы хлопчик загорелся? Он что, не представлял себе, как это больно, значительно больнее, чем бензин в глаза?! Хорошо, что спички не загорелись, иначе пострадала бы бесценный депутат из фракции КПРФ.

Сейчас, если верить словам «королевы бензоколонки», она сумела отстирать одежду и свою, и Саркисяна. Подержанному юноше из солнечной Армении полегчало, он улыбается, радуется жизни, нашел (дословно от Шуры) «хорошую, денежную работу», и слава богу. Как, оказывается, многое меняется в человеке, когда он нахлебается бензина.

Ей-богу, наши оппозиционеры напоминают убогих, истеричных клоунов, которые пытаются погрузить свои руки в хранилище святынь, чтобы жонглировать такими понятиями, как Отечество, долг, честь, правда, совесть, мужество. Только в их немытых руках всегда оказывается фарс, ложь и цинизм, к чему бы они ни прикоснулись. Что для них Родина? Место, где они могут испражняться, не озираясь по сторонам? Они считают, что лучше это делать со сцены, чтобы наверняка запомнили. Какое им дело до умерших под пытками украинцев, главная вина которых состояла лишь в том, что они размовляли на русском языке.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ