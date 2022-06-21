КОНЕЦ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ И ЕГЭ В РОССИИ. НАКОНЕЦ-ТО…

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21 Июня 2022

В июне произошло событие, всколыхнувшее всех, кому небезразлично будущее российского образования. Стало известно, что вузы нашей страны больше не участвуют в Болонской образовательной системе. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Перед тем российские чиновники много говорили о выходе из Болонской системы, а 17 мая новый руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий вместе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым выступили за её отмену в России. Через неделю последовала реакция от Минобрнауки: в ведомстве заявили о своем намерении отказаться от Болонской системы и создать собственную систему высшего образования, отвечающую интересам страны. Так что заявление Афанасьева можно было считать логичным завершением дискуссии. Но чиновник уточнил, что, оказывается, Россию и Беларусь исключили из Болонской системы еще 11 апреля. Решение было принято в одностороннем порядке Болонской группой после того, как ректоры крупнейших российских вузов подписали письмо в поддержку Президента РФ и специальной военной операции на Украине.

Таким образом, после того как нас исключили из Болонской системы, высокопоставленные лица признали её неэффективной. Почему этого не было сделано раньше? Участие России в Болонской системе длилось почти два десятка лет. За право присоединиться к ней страна заплатила огромную цену: наше собственное отечественное образование было безжалостно переделано по западным образцам. В большинство российских вузов на смену 5–6-летним специалитетам с их фундаментальными знаниями пришли принятые в Европе бакалавриат (4 года обучения) и магистратура (2 года). В школах вместо традиционных выпускных экзаменов появился ЕГЭ. Что же мы получили взамен?

Обратимся к истории. Болонской системе образования не так уж много лет – она родилась в 1999 году на основе декларации «Зона европейского высшего образования». Соглашение подписали в Болонском университете министры образования 29 стран. В честь места, где подписывали документ, и была названа новая система. Она ставила своей целью добиться определенного стандарта образования в высших учебных заведениях разных стран, обеспечить возможность трудоустройства молодых специалистов, а также преподавателей на территории государств, подписавших соглашение.

Участие в системе подразумевает несколько основных условий. Так, во всех вузах стран-участниц образование должно быть устроено однотипно, иметь два уровня – упомянутые выше бакалавриат и магистратуру. Самым целеустремленным предлагается еще 3 года обучения для получения докторской степени. Предусмотрена общая система оценки знаний, так называемых кредитов (в России не применялась). Вузы активно обмениваются студентами в процессе обучения. У студента есть выбор, где продолжать образование. Так, получив степень бакалавра в одной стране, он может поступить в магистратуру другой страны, подписавшей соглашение. Страны признают дипломы друг друга. То есть с дипломом вуза – участника Болонской системы можно приехать в Европу и устроиться работать по специальности, а не проходить долгое подтверждение документов и переподготовку.

Россия подписала соглашение в 2003 году, когда в неё входило 48 стран. Главной целью, ради которой входили в Болонскую систему, было признание дипломов наших вузов в Европе. Увы, радужные надежды не оправдались, да и не могли оправдаться ни при каких условиях. Как вообще можно было представить, что, включив тот же камчатский университет имени Витуса Беринга в Болонский процесс, мы придем к признанию его дипломов во Франции, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии? Подобное чудо могло произойти лишь во сне, что, по мнению нашей газеты, было очевидно любому здравомыслящему человеку. И это мнение «Вести» озвучивали неоднократно, выступая противником присоединения к Болонской системе, которая, по нашему убеждению, принесла стране больше вреда, чем пользы.

В итоге всех преобразований в список вузов, дипломы которых признаются ведущими странами запада, попали лишь единицы российских университетов и институтов, например, МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, МФТИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана. Впрочем, свою репутацию за рубежом они приобрели еще до подписания Россией соответствующей декларации.

Кроме того, лучшее от Болонской системы сумели взять в ряде новых элитных вузов, созданных в 90-е годы XX века. Это ВШЭ (Высшая школа экономики), Шанинка (Московская высшая школа социальных и экономических наук) и еще несколько других престижных учебных заведений. А вот в рядовых провинциальных институтах и университетах Болонская система так полностью и не была внедрена. Здесь просто брали специалитет, убирали от него год и называли это бакалавриатом. Пятый-шестой год обучения входил в магистратуру. Либо (гораздо реже) оставляли специалитет, ничего не меняя. Правда, другая составляющая системы – академическая мобильность – была организована более успешно. Студенты выезжали учиться в зарубежные вузы. При этом все признавали, что осуществить возможность поступления нашего бакалавра в магистратуру другой страны-участницы на практике крайне сложно. Так что, исключив Россию из Болонской системы, нас лишили того, чего у нас и так никогда не было. А лучшие наработки российского образования были утеряны.

Вот только один из примеров, приведенный нашей газетой: «Введение ЕГЭ для выпускников нахимовских и суворовских училищ ударило по престижу вышеназванных учебных заведений. Раньше выпускники нахимовских училищ имели право без экзаменов поступать в высшие военно-морские учебные заведения, а выпускники суворовских училищ – в военные сухопутные вузы». («В» от 03.02.2021 год «ЕГЭ отменили, но не для всех»).

Возможность выучиться на специалитете осталась лишь в некоторых вузах с повышенной сложностью обучения. Так, медицинским вузам удалось не только сохранить специалитет, но и развить его программы, сохраняя лучшие традиции школы. Знаменитая Бауманка – тоже яркий пример того, что обучение техническим специальностям ни в какой Болонской системе не нуждалось. Однако наш специалитет не признавали другие страны-участницы Болонской системы, приравнивая его к бакалавриату.

Теперь участие России в Болонской системе осталось в прошлом. Глава Минобрнауки Валерий Фальков говорит о том, что в стране будет создана собственная система высшего образования. По словам министра, будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры. Он пояснил, что полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры сейчас не представляется возможным. Из его слов следует, что, во-первых, выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования». Во-вторых, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям. В-третьих, система стала привычной и для иностранных студентов в России. «Но не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре», – сказал глава Минобрнауки в беседе с «Ъ».

Министерство намерено проектировать новую систему высшего образования вместе с ректорами вузов. Были сделаны заявления о том, что нынешним абитуриентам беспокоиться не нужно, в 2022 году в вузах изменений не произойдет. «Ничего ломать через колено не будем, ни заставлять [вузы] переписывать программы, планы и так далее, а спланируем переходный период в той структуре, которая будет поддержана всеми», – заверил Дмитрий Афанасьев.

Но высшее образование опирается на базовые, школьные знания. Между тем до сих пор не ясно, что же дальше будет с ЕГЭ, который появился в России вместе с Болонской системой. Он заменил традиционные вступительные экзаменам, не отвечавшие международным стандартам. Впрочем, сама Болонская система напрямую ввода ЕГЭ не требовала. Главным условием было обеспечить равные права при поступлении в вузы для всех абитуриентов.

ЕГЭ преподносился как способ объективной оценки школьных знаний. Для этого выбрали форму тестирования, с которой работает беспристрастная машина. Кроме того, новый экзамен должен был сделать высшее образование во всех вузах, включая наиболее престижные, доступным для детей из регионов.

Новый экзамен вызвал резкую критику деятелей науки, культуры, заслуженных учителей, общественности, родителей. Все они указывали на его многочисленные недостатки. Голоса протеста звучали всё время существования экзамена.

Наша газета всегда была противницей навязанного стране ЕГЭ. По мнению «Вестей», его введение привело к падению общего уровня знаний у школьников. Процесс обучения в старших классах превратился в «натаскивание» на экзамен по определенным предметам. Получение высокого балла стало главной целью как для учащегося, так и для педагога. Мало того, возникла целая армия репетиторов, готовая научить детей правильным ответам за родительские деньги.

«Вести» неоднократно указывали на то, что выпускникам на ЕГЭ в числе заданий повышенной сложности предлагались такие, которые не изучались на уроках. В то время как в прежние времена вступительные в вузы обязательно были привязаны к школьной программе.

После внедрения ЕГЭ многие семьи, нацеленные на поступление ребенка в престижный вуз, были вынуждены обращаться к репетиторам. Образование фактически стало платным. А цель, ради которой пожертвовали собственным уникальным образовательным опытом, так и не была достигнута. О каких равных правах при поступлении в вузы можно было говорить, когда сохранилась проблема кадрового, цифрового и бытового неравенства в школах крупных городов и отдаленных поселков? На севере Камчатки в некоторых селах в случае разрушения школьного здания дети годами, а то и десятилетиями учатся в приспособленных помещениях, ожидая, когда им построят новую школу. У таких образовательных учреждений нередко нет собственных спортзалов, отвечающих современным требованиям мастерских, а учебных кабинетов мало или в них тесно. («В» от 19.05.2021 года «Большие проблемы маленьких школ»). Традиционно не хватает квалифицированных учителей. Как выпускник маленькой сельской школы при поступлении в престижный вуз (а в теории такая возможность есть у каждого) может конкурировать с выпускником лицея или гимназии крупного города?

Непонятно также, почему ЕГЭ сделали обязательным для всех. Даже те школьники, которые не собирались поступать в институты, должны были сдавать этот экзамен, так как без него не выдавался аттестат (послабление сделали лишь для выпускников, сдававших экзамены во время пандемии коронавируса).

Казалось бы, после выхода нашей страны из Болонской системы следующим шагом должна стать отмена ЕГЭ. Но у экзамена нашлись защитники. Прежде всего, это Рособрнадзор – ведомство, которое несет ответственность за его проведение. Глава ведомства Анзор Мурзаев утверждает: «ЕГЭ не имеет никакого отношения к Болонскому соглашению. ЕГЭ – это завершающая точка среднего образования. Болонское соглашение – о высшем образовании. Это две разные сущности вообще. Психологически люди связали эти две истории, потому что Единый стартовал примерно в то же время, когда было подписано Болонское соглашение». (ЕГЭ с Болонским соглашением связан напрямую. Если бы мы не переделали систему выпускных школьных экзаменов под западные стандарты, нашу страну попросту бы не включили в число стран-участниц. Так что господин Мурзаев лукавит. – Прим. ред.).

В Рособрнадзоре указывают, что «ЕГЭ является национальным экзаменом, который построен на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования… Он поддерживает единое образовательное пространство РФ в условиях огромного разнообразия образовательных программ». К заслугам ЕГЭ ведомство относит и то, что он «ликвидировал имевшийся ранее разрыв между школьной программой и программой вузовских вступительных экзаменов и обеспечил реализацию прав всех школьников поступить в выбранный вуз вне зависимости от региона их проживания». После таких заявлений остается лишь развести руками и задаться вопросом: как же выпускники советских школ, в том числе из далеких поселков, поступали в лучшие советские вузы в отсутствие ЕГЭ и Рособрнадзора? И откуда взялось в нашей стране такое разнообразие учебных программ, что теперь только ЕГЭ их и объединяет? А высокопоставленные чиновники «от образования», как показали недавние события в Одинцовском филиале МЭШ, даже не знают, чему учат детей в ряде частных школ? («В» от 25.05.2022 года «Как в России преподают русофобию»).

Встали на сторону ЕГЭ и родители, которые вложились в репетиторов, чтобы их ребенок успешно сдал экзамен. Да и ученики старших классов уже настроились на сдачу экзаменов в привычном для них формате. Школьников прельщает возможность сдать документы для поступления сразу в несколько вузов на несколько факультетов, «не выходя из дома». Однако и здесь есть свои минусы. Далеко не все студенты поступают туда, куда планировали изначально. И в результате выбирают факультет или институт только в зависимости от числа набранных баллов. В итоге они и учатся потом без интереса, и редко работают по специальности.

Как бы то ни было, все решения в этой сфере принимает Государственная дума РФ. Там уже заявили о поэтапном отказе от ЕГЭ и объяснили, каким будет первый шаг к его отмене. Предложен переход к добровольности ЕГЭ и выводе его из системы школьного образования. Предполагается, что данные изменения могут вступить в силу уже в начале нового учебного года. Перед законодателями поставлена задача за оставшиеся три летних месяца подготовить пакет документов для внесения изменений в образовательную систему России. В комитете Госдумы по просвещению звучат предложения постепенно перейти от ЕГЭ к внутренним вступительным экзаменам в вузах. Не секрет, что в ряде высших учебных заведений и сейчас существуют дополнительные творческие конкурсы при поступлении.

Что же касается мнения ректоров, которое обещали учитывать при проектировании новой системы образования в России, то оно уже обнародовано в сети. Его от имени всех ректоров страны высказал Виктор Садовничий, глава Российского союза ректоров и ректор главного вуза страны – МГУ. «Наши ректоры очень однозначно, единогласно выступили за дальнейшее совершенствование нашей системы образования, основанное на опыте советского периода, с тем, чтобы наша система образования была эффективной и развивалась успешно», – сказал он.

Соб. инф.

Наша справка

Первый аналог ЕГЭ был введен во Франции в 60-х годах прошлого века. Французские колонии в Африке обрели независимость, и в стране стало много иммигрантов из Африки. Уровень их образованности был крайне низок, но, тем не менее детям иммигрантов необходимо было учиться, и французские власти пошли им навстречу, упростив систему экзаменов. Выпускной экзамен совмещался с вступительным в вуз, были введены тестовые опросы.

Вскоре во Франции начались многочисленные демонстрации и акции протеста: граждане не принимали новую систему, считая, что она ведет «к отупению нации». Уже через три года правительство отказалось от нововведений.

Однако подобная система прижилась в Америке. Она была менее затратна и очень удобна. В итоге идея начала получать широкое распространение.

Автором идеи Единого государственного экзамена в России был министр образования Владимир Филиппов, возглавлявший ведомство с 1998 по 2004 год. Он начал масштабную реформу отечественного образования: присоединение России к Болонскому процессу, создание новых образовательных стандартов. Одним из необходимых условий этого процесса стало введение новых способов оценки знаний школьников.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."