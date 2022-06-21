БАРОН МЮНХГАУЗЕН ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

21 Июня 2022



Недавно в нашу газету обратилась девушка 15 лет, камчатская школьница, участница проекта «Большая перемена» в направлении «Расскажи о главном». У нас состоялась беседа, но, прежде чем перейти к ней, поясним, что же это за конкурс и для кого он объявлен.

Как следует из информации, размещенной на официальном сайте проекта (https://bolshayaperemena.online), «Большая перемена» – это Всероссийский конкурс от Росмолодежи (краткое название Федерального агентства по делам молодежи. –

Предусмотрены призы: от 200 тысяч до 1 млн рублей на образование, путевки в «Артек», путешествия по России и стажировки в компаниях-партнерах.

Вот как определяется цель «Большой перемены» в положении о конкурсе:

«Целью конкурса является выявление обучающихся с активной жизненной позицией, нестандартным мышлением, творческими способностями, активной социальной позицией, которые не боятся проявлять себя, учиться новому, самосовершенствоваться, менять мир к лучшему в своих сообществах, группах, школе, регионе, стране».

Из документа следует, что участникам конкурса предлагается на выбор 12 тематических направлений (сейчас их называют «вызовы»). Нас заинтересовало направление «Расскажи о главном». На сайте проекта о нём говорится следующее: «Вызов «Расскажи о главном» – это направление для будущих журналистов, телеведущих, редакторов, блогеров и операторов. Участники вместе с экспертами индустрии медиа ответят на вопросы, как создать свой популярный блог, записать подкаст или снять документальный фильм, как меняется профессия журналиста сегодня, как реагировать на мнение подписчиков и зрителей, что такое качественный и интересный контент и будет ли существовать телевидение через 10 лет».

После ознакомления с этим текстом у нас появились вопросы к его организаторам. Понимают ли они, чего хотят? И в какой логической связи между собой находятся перечисленные вопросы? Их диапазон, мягко говоря, поражает. Основные участники конкурса ученики 5–10 классов, в возрасте от 11–12 до 16–17 лет. Им предлагают ответить на дискуссионный и сложный даже для мэтров журналистики вопрос: «Как меняется профессия журналиста сегодня?» Организаторы проекта должны понимать, что у конкурсантов нет элементарных знаний для составления собственного мнения по заданной теме.

Не менее странно спрашивать у подростков: «Как реагировать на мнение подписчиков и зрителей?» Фраза «вместе с экспертами», видимо, предусматривает, что профессиональный журналист или редактор должен кратко изложить тему, обосновать свое мнение с помощью аргументов, доказать, что оно верно, причем сделать это на языке, доступном подростку. Другими словами, мы хотим быстренько объяснить школьнику, что такое журналистика, как она возникла и менялась с годами, какими принципами она руководствуется, и убедить, что эти принципы верны. После чего конкурсант, используя полученные знания, должен понять, как написать интересную статью, сделать хорошую передачу, привлечь внимание читателей или зрителей. Но это значит, что в рамках конкурса мы желаем дать школьнику те знания, которые на факультете журналистики изучают в течение нескольких семестров.

К той же категории философских тем относится и вопрос о будущем телевидения через 10 лет. Мнения могут быть самыми разными, но, опять же, их необходимо аргументированно обосновать. Есть ли у школьников для этого необходимые знания? Или снова предлагается опираться на точку зрения экспертов?

Но вернемся к позвонившей нам конкурсантке. Она попросила нас помочь ей составить некий буклет с целью привлечь внимание своих сверстников к творчеству Василия Шукшина. Как объяснила девушка, ей хочется, чтобы другие люди открыли для себя работы выбранного ею автора. На наш вопрос, знакома ли она сама с творчеством Василия Макаровича, школьница ответила отрицательно. Мы спросили её: а что если его творчество ей не понравится? Как в таком случае она собирается пропагандировать его и предлагать вниманию других? На это конкурсантка уверенно ответила, что это не страшно: она найдет специалистов, «которые его любят и помогут мне его узнать». Мы спросили, а что если и после объяснений специалистов работы Шукшина всё же не найдут отклика в её сердце? Тогда девушка объяснила, что подойдет к учительнице по литературе, и та подскажет ей всё, что нужно.

Нас это заинтриговало, и мы спросили школьницу, есть ли у неё любимые поэты, и если есть, то кто это. Она ответила: «Есенин». Следующий наш вопрос: как она относится к поэзии Маяковского? – застал её врасплох. Промявшись, девушка ответила: «Средне». Тогда мы спросили, есть ли поэты, творчество которых ей не нравится. Оказалось, она считает, что поэтов, которые пишут плохие стихи, нет, и она старается в творениях каждого найти что-то хорошее. Спорить с ней мы не стали, потому что данность такова, что плохой поэзии, как и прозы, у нас пруд пруди.

Мы предложили ученице средней школы всё же выбрать время и познакомиться с работами человека, творчество которого она решила популяризировать среди сверстников. Тогда она, надеемся, сможет хотя бы определиться, что её интересует больше всего, ведь Василий Макарович получил широкую известность и признание как писатель, сценарист, режиссер и актер. Об этом, слава Богу, мы успели рассказать своей собеседнице. В ответ девушка сообщила, что её интересуют все направления, и она даже слышала о каком-то из его фильмов.

Мы посоветовали школьнице для начала посмотреть фильм «Калина красная», где Василий Шукшин выступил как режиссер, сценарист и актер. Затем выбрать время и прочесть сборник его самых известных рассказов, поинтересоваться биографией и после обращаться к нам. Что она и пообещала сделать. Ждем её звонка.

Добавим от себя. Проект «Большая перемена» – это попытка собрать воедино вдребезги разнесенное системой Единого государственного экзамена творческое начало в школьниках. Ученики готовы и чувствуют в себе силы пропагандировать то, с чем совершенно не знакомы. При сем они уверены, что всё у них отлично получится. Это напоминает попытку одним рывком вытащить самого себя за волосы из болота. До сих пор сие получилось только у барона Мюнхгаузена.

Соб. инф.