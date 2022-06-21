ОТ «ГАДКОГО УТЕНКА» ДО «БЕЛОГО ЛЕБЕДЯ»

Печать
PDF

21 Июня 2022

(Продолжение. Начало «В» от 25.05.202201.06.202208.06.2022)

Испытание советской атомной бомбы мощностью около 22 килотонн состоялось на Семипалатинском полигоне 29 августа 1949 года. Боеприпас установили на вышке высотой 37 метров и подорвали. Проведенное испытание свидетельствовало о способности СССР производить атомное оружие, но требовалось также продемонстрировать возможность нашей страны применять его, если возникнет необходимость, в боевой обстановке. Подтверждение этому мир получил 18 октября 1951 года, когда экипаж подполковника Константина Уржумцева сбросил на Семипалатинский полигон атомную бомбу, носившую ласковое женское имя «Мария». Бомбометание производилось с борта самолета Ту-4А. Такая же машина наносила атомный удар и во время организованных Георгием Жуковым печальной известности Тоцких учений в сентябре 1954 года.

Кризис советской дальней авиации

Необходимость создания современного стратегического бомбардировщика в СССР осознали еще в августе – сентябре 1941 года во время налетов на Берлин. Ночные рейды на столицу гитлеровской Германии показали, что используемые в этих операциях самолеты ДБ-3ф (Ил-4) работают на пределе своих возможностей, а Пе-8, хоть и имеют высокие летно-технические характеристики, но из-за некоторых конструктивных недоработок и производственных проблем завода-изготовителя не показывают необходимой надежности и боевой эффективности.

В первые годы Великой Отечественной войны приступить к созданию нового дальнего бомбардировщика не представлялось возможным. Красная Армия больше всего нуждалась в авиации, которая могла обеспечить защиту полевых войск и удары по передовой и ближним тылам противника. В качестве дальней авиации использовались остававшиеся в строю Ил-4, поставляемые по ленд-лизу американские бомбардировщики В-25 «Митчел» и даже слегка переоборудованные Ли-2. Пе-8 поднимали в воздух только по прямому указанию Ставки и исключительно в ночное время. Историки авиации знают только два случая использования машины днем. В Советском Союзе произвели всего 91 экземпляр Пе-8. Выпуск бомбардировщиков прекратили в 1944 году.

Возможно, судьба машины могла сложиться и по-другому, но её главный конструктор Владимир Петляков погиб в 1942 году в авиакатастрофе, и планы по модернизации Пе-8, которые включали в себя герметизацию кабины, установку новых высотных двигателей, усиление оборонительного вооружения, остались нереализованными.

К 1943 году появилась дополнительная причина, диктовавшая необходимость создания отечественного стратегического бомбардировщика. В Советском Союзе, зная, что Германия, США, а возможно, и Япония ведут разработку оружия на основе энергии деления ядер урана, также ускорили реализацию атомного проекта. Его составной частью являлось создание бомбардировщика, способного доставлять новое оружие огромной разрушительной силы на многие тысячи километров.

В сентябре 1943 года ОКБ Андрея Туполева, имевшего довоенный опыт создания тяжелых машин, получило задание приступить к конструированию четырехмоторного высотного бомбардировщика большой дальности с летно-техническими характеристиками, аналогичными американскому Б-29, но на основе советских технологий и материалов.

Для меня очень интересным и показательным является тот факт, что США в сентябре 1943 года только приступили к серийному производству Б-29, получившему название «Суперкрепость», а в Советском Союзе уже знали о возможностях новой машины. Более того, Москва сделала запрос в Вашингтон о поставках по ленд-лизу бомбардировщика, который еще не пошел в серию, но получила отказ.

Б-29 с мая 1944 года начинают принимать участие в боевых действиях, но исключительно на Тихоокеанском ТВД. Советский Союз накануне своего вступления в войну с Японией вновь безрезультатно обратится к США с просьбой о поставках «Суперкрепостей».

Параллельно с ОКБ Андрея Туполева задания на проектирование перспективного бомбардировщика получили конструкторские бюро Владимира Мясищева и Иосифа Незваля. Ни одно из КБ спустя полтора года работы не смогло существенно продвинуться в создании новой машины. Возможно, камнем преткновения для всех трех ОКБ стали те самые «советские материалы и технологии», о которых говорилось в правительственном задании.

Первым к выводу о необходимости копирования Б-29 пришел Владимир Мясищев. Свое предложение он изложил 25 мая 1945 года в докладной записке в Наркомат авиационной промышленности. Нарком Михаил Хруничев поспешил доложить об инициативе Мясищева Сталину.

«Вы хорошо знаете американский самолет Б-29?»

Идею конструктора глава государства принял и пригласил в Кремль, но не Мясищева, а Туполева и его заместителя Александра Архангельского. Им сообщили, что предстоит доложить Сталину о ходе работ над новым бомбардировщиком. Значительных успехов в этом направлении конструкторы не достигли. Материалы по новой машине уместились в тонкой папке, но раскрывать её не пришлось. Туполева и Архангельского, приехавших в Кремль с тягостными предчувствиями, избавили от необходимости докладывать о причинах, тормозивших работу над перспективным бомбардировщиком.

Сталин начал разговор с вопроса, обращенного к Туполеву: «Вы хорошо знаете американский самолет Б-29?»

Результатом этой беседы станет прямое задание главы государства Андрею Туполеву создать копию «Суперкрепости». Конструктор получил при этом практически неограниченные полномочия для заказа заводам и проектным институтам через их профильные наркоматы необходимые изделия и материалы.

Известный советский летчик-испытатель Марк Галлай, принимавший участие в работе над машиной, спустя два десятка лет после описываемых событий в мемуарах «Испытано в небе» очень точно охарактеризовал ситуацию, в которой оказалось КБ Андрея Туполева:

«Думаю, вряд ли это задание пришлось Туполеву очень по душе – его конструкторское бюро, вне всякого сомнения, сделало бы, ничего ни у кого не копируя, самолет ничуть не худший, чем Б-29. Но именно самолет как таковой. А задача стояла, прежде всего, в преодолении накопившегося у нас отставания в области оборудования, авиационной электроники, ряда технологических новшеств. Использование опыта мирового самолетостроения было в сложившейся ситуации действительно самым быстрым и прямым путем к решению задачи. Человек государственного склада ума Туполев не мог этого не видеть. Ну а каковы были при этом его эмоции как творческой личности и главы творческого коллектива – остается только гадать».

Необходимые в качестве образцов бомбардировщики оказались в распоряжении советских ВВС после того, как пилотируемые американскими экипажами Б-29, получив повреждения во время налетов на Японию и оккупированные ею районы Китая, совершили в июле, августе и ноябре 1944 года вынужденные посадки в СССР. «Суперкрепости» приземлялись на аэродромах, расположенных на территориях современных Приморского и Хабаровского краев.

Москва, связанная с Токио пактом о нейтралитете, который страны заключили в мае 1941 года, имела понятные для союзников основания для интернирования совершивших у нас посадки самолетов и членов их экипажей. СССР находил способы отправлять американских летчиков на родину, незаметно для японской стороны, но техника, в том числе те образцы, которые США отказывались поставлять Москве по программе ленд-лиза, оставалась на территории Советского Союза. Значительную часть самолетов, если они имели устранимые повреждения, удавалось восстанавливать и использовать в дальнейшем, как это произошло с Б-29.

Всего на территории СССР оказались четыре «Суперкрепости». В распоряжение Андрея Туполева и его КБ в июне 1945 года предоставили три машины. Одну из них предстояло разобрать, что называется, до винтика. Вторая использовалась как летная лаборатория для испытания двигателей и узлов, разрабатываемых советской промышленностью в качестве комплектующих нового самолета. Третий бомбардировщик рассматривался как эталонный образец.

Четвертую «Суперкрепость» направили в 890-й дальнебомбардировочный авиаполк. В части к тому моменту эксплуатировались почти два десятка тяжелых американских бомбардировщиков Б-17 «Летающая крепость» и Б-24 «Либерейтор». Разные пути привели эти машины в советский авиаполк. Дорога по крайней мере одного из «Либерейтеров» в 890-й ДБАП начиналась на Камчатке. И это еще одна страница воздушной истории нашего полуострова.

Лейтенант Поттенджер идет на посадку…

Всего за годы Второй мировой войны на Камчатке спаслись 246 американских летчиков из состава экипажей 32 самолетов. С пустыми баками или повреждениями различной степени вынужденную посадку на полуострове совершили 9 тяжелых бомбардировщиков Б-24 «Либерейтор», 12 средних бомбардировщиков Б-25 «Митчел» и 11 ударных самолетов ПВ-1 «Вентура» и ПВ-2 «Гарпун». Статистика не учитывает те машины наших союзников, которые падали вдали от населенных пунктов, и сведений о членах экипажей которых нет.

Время от времени поисковики находят обломки разбившихся американских самолетов, но, думается, что тайны многих катастроф продолжают надежно хранить воды, омывающие Камчатку, её тайга и тундра.

Первым спасение на полуострове 11 августа 1943 года нашел экипаж «Либерейтора» лейтенанта Джеймса Поттенджера. Самолет с одним дымящимся мотором совершил вынужденную посадку в болота, окружающие устье реки Авачи. При жесткой посадке с турели сорвало кормовой крупнокалиберный пулемет, который нанес тяжелые увечья нескольким членам экипажа.

За два с половиной месяца до этих событий, 30 мая, американские войска после кровавых и ожесточенных боёв освободили занятый годом ранее японцами остров Атту в Алеутской гряде. С него, начиная с 10 июля, янки начали наносить бомбардировочные удары по островам Шумшу и Парамушир, на которых находились крупные сухопутные гарнизоны, военно-морская база, мощная авиационная группировка с несколькими аэродромами базирования, а также предприятия пищевой промышленности, производившие десятки миллионов банок рыбных консервов.

Расстояние от Атту до северных островов Курильской гряды превышало 750 морских миль, иными словами, они находились почти на пределе дальности американской авиации, поэтому наши союзники, планируя удары по Шумшу и Парамуширу, изначально ориентировали пилотов о возможности аварийных посадок на Камчатке.

Подобный опыт американские летчики имели. Читателю хорошо известна снятая в Голливуде военная драма «Пёрл-Харбор», заключительная часть которой рассказывает о налете бомбардировщиков под командованием подполковника Джеймса Дулитлла на пригороды Токио. В фильме, как и во время реальных событий, погибают все самолеты, кроме одного. В ленте экипаж главного героя совершает посадку в Китае. На самом деле единственно уцелевший Б-25 капитана Эдварда Йорка приземлился на территории СССР, в 14 километрах от Находки.

Американские налеты на Северные Курилы сопровождали большие потери. Японцы располагали мощной группировкой ПВО на островах. В налете, в котором принимал участие лейтенант Джеймс Поттенджер, из 25 «Либерейторов», значительные повреждения получили 19.

Через месяц, 12 сентября, после очередного неудачного налета на Шумшу на Камчатке приземлились уже 7 самолетов. Восьмой упал в Первый Курильский пролив. Пограничники поста «Лопатка» сообщили, что выбросившихся на парашютах американских летчиков расстреляли японские истребители.

Два из семи спасшихся на Камчатке бомбардировщика были «Либерайторами». Первый из них под командованием Р. Паммана самостоятельно нашел аэродром вблизи Елизова. Второй бомбардировщик, пилотируемый К. Вагнером, вывел на посадку советский истребитель. Один из этих «Либерейтеров» и вошел в состав 890-го дальнебомбардировочного авиаполка

Спасшихся американских летчиков в октябре того же года доставил в Хабаровск уже хорошо известный нам гидросамолет «Русский клипер». Оттуда союзников на поезде с максимальным комфортом отправили в Среднюю Азию. Японской стороне сообщили, что американские летчики находятся в лагере для интернированных лиц под Ташкентом. На самом деле союзники там надолго не задержались. Через Иран их в обстановке строгой секретности отправили в США. В последующем так поступали со всеми американскими летчиками, которые в ходе боевых действий с Японией совершали вынужденные посадки на территории СССР.

На Камчатке последних два таких случая зафиксированы 17 июля 1945 года. «Митчел» Джорджа Вамплера упал в Авачинском заливе. Уцелевший экипаж подобрал «морской охотник» пограничников. Спустя несколько часов второй Б-25 Роберта Торреса врезался в землю вблизи села Авача. Покинувший машину экипаж на парашютах приземлился на территории современного микрорайона Северо-Восток Петропавловска-Камчатского.

Экипажи этих самолетов не пришлось переправлять на Большую землю по воздуху.

21 июля 1945 года президент Гарри Трумэн в личном послании Иосифу Сталину просил разрешения в Хабаровске и Петропавловске-Камчатском создать аэрологические станции. Потребность в них объяснялась тем, что «ввиду увеличения масштаба военно-морских и военно-воздушных операций вблизи Японии и Сибири стало в высшей степени желательным расширить средства для сбора и распространения информации о погоде в Восточной Сибири».

Видимо, позитивное решение по этому вопросу руководство СССР приняло еще до получения обращения на высшем уровне. В письме Гарри Трумэна упоминается, что «детали этого предложения были ранее сообщены Советскому Генеральному Штабу».

Аэрологическую станцию в Петропавловске-Камчатском начали разворачивать уже в первых числах августа. Её штат состоял из «33 офицеров и рядовых». Кроме этого, в Петропавловской гавани ошвартовались эсминец США и транспорт, на котором доставили оборудование и персонал аэрологической станции. Она находилась на 13-м километре дороги, соединяющей Петропавловск и Елизово.

Американские летчики двух последних «Митчелов» отправились в США на судне под флагом Панамы, которое привезло разборные домики для аэрологической станции. Решение о её ликвидации приняли 15 декабря 1945 года. Покидая Камчатку, американцы, с разрешения советских властей, эксгумировали захоронения погибших членов экипажей и забрали останки соотечественников, чтобы передать их родственникам.

К этому времени ОКБ Туполева активно вело работу над созданием первого советского стратегического бомбардировщика.

Ту-4 – первый в семействе советских стратегических бомбардировщиков

Часто приходится сталкиваться с уничижительными оценками работы ОКБ Туполева над Ту-4. Согласно такой точке зрения, нет ничего проще, чем скопировать готовый самолет. На самом деле работу КБ провело титаническую. Созданная техническая документация включала в себя почти 40 тысяч чертежей. Все детали разобранного Б-29 подвергались спектральному анализу. Металлургическая, радиоэлектронная и другие отрасли советской промышленности получали заказы на изготовление принципиально новых материалов и изделий, необходимых для создания бомбардировщика.

Большие трудности представлял перевод дюймовых размеров в метрическую систему, не в контексте перерасчетов, а при формировании технический заданий для промышленности. Например, толщина фюзеляжа Б-29 составляла 1/16 дюйма или 1,5875 миллиметра. Листов дюралюминия такого размера не мог выпустить ни один советский завод. Технологическое оборудование могло выдавать прокат либо 1,5, либо 1,6 мм.

Все трудности удалось преодолеть. Ту-4 отличался от американского аналога более мощным вооружением. На нём также установили двигатели отечественной разработки.

Первый полет Ту-4 совершил 19 мая 1947 года. Серийно машина производилась до 1952 года. После того, как бомбардировщик сняли с вооружения, он долгое время эксплуатировался в полярной авиации как транспортная машина. Работа над Ту-4 позволила советскому тяжелому самолетостроению в невероятно короткие сроки выйти на новый конструкторский и технологический уровни.

27 апреля 1952 года поднялся в воздух первый советский реактивный дальний ракетоносный бомбардировщик Ту-16, способный доставлять атомное оружие на ту же дальность, что и Ту-4, но со скоростью в полтора раза больше.

Осенью того же года в воздух поднимется уникальный стратегический бомбардировщик Ту-95. Он после нескольких модернизаций продолжает стоять на вооружении дальней авиации современной России. Последний мировой рекорд продолжительности полета для серийных самолетов эти машины установили 30 июля 2010 года. С четырьмя дозаправками бомбардировщики провели в воздухе 43 часа, пролетев около 30 тысяч километров.

С начала 50-х годов прошлого века ОКБ Андрея Туполева активно подключается к созданию пассажирских самолетов.

(Окончание следует)

Владимир СЛАБУКА

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."