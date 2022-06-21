ОДНАЖДЫ НА СТАДИОНЕ

21 Июня 2022



«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Моя юность прошла в небольшом городке, где было несколько детских садов, школ, парк, центральный рынок и стадион под названием «Монтажник». Зимой на нём играли в хоккей, летом – в футбол. Там я научилась кататься на коньках, вместе с папой «болела» за местную футбольную команду на турнирах. В девяностые годы многие спортивные секции были закрыты из-за отсутствия финансирования. Денег на содержание «Монтажника» катастрофически не хватало, поэтому городские власти решили сдавать стадион в аренду для проведения ночных дискотек под открытым небом. «Монтажник» снова «ожил», ведь в летний период он превращался в центр притяжения местной молодежи. По словам девчонок, которые бывали на дискотеке, кроме танцев и приятных встреч с противоположным полом, там всегда можно было выпить горячительных напитков, разбавленных Sprite или Coca-Cola. Некоторые посетители утверждали, что дискотеки никогда не проходили без каких-нибудь разборок, непременно заканчивающихся мордобоем.

На входе охранники не проверяли возраст посетителей дискотеки, поэтому достаточно было ярко накраситься и вычурно одеться, чтобы в шестнадцать лет выглядеть старше своего возраста и без труда проникнуть в этот эпицентр насыщенной веселой ночной жизни нашего унылого городка. В первый раз я попала в «Монтажник» после окончания десятого класса. Родители категорически запрещали мне приближаться к этому дикому и развратному месту, но, как известно, запретный плод сладок. Вместе с подружкой Ольгой нам пришлось применить невероятную смекалку, чтобы тайком смыться из дома и прикоснуться к долгожданной взрослой жизни. По официальной версии, я ночевала у Ольги, она должна была провести ночь в нашей квартире. С Лелей, так ласково называла я свою подругу, мы дружили с первого класса, часто гостили друг у друга. Родители доверяли нам, не подозревая, что для нарушения запрета мы были готовы на обман.

Без социальных сетей все знали, что вечер пятницы на стадионе был посвящен творчеству группы Ace of Base, безумно популярной в те времена. На стенах каждой музыкальной фанатки этой команды висел плакат с изображением полюбившихся исполнителей. Мы старалась подражать своим кумирам, делали такие же прически, покупали похожую одежду. Незадолго до заветной пятницы на местном рынке я смогла купить мини-юбку и белую блузку, которую завязала узлом на талии как любимая исполнительница. Леля где-то «оторвала» кофту с рисунком зебры и планировала надеть её с широкими длинными брюками.

В назначенное время я отпросилась у родителей, тайком взяла яркую косметику, новую одежду и побежала к Леле. Её мама работала на телефонной станции и поздно возвращалась домой, поэтому мы не спеша привели себя в порядок, для храбрости выпили по рюмке вина из рябины, которое Лелина мама готовила сама.

Немного охмелев от настойки и предвкушения радостного вечера, мы подошли к стадиону. Звуки чарующей музыки слышны были издалека, у входа толпились люди в ожидании начала мероприятия. Подойдя поближе, мы увидели общих знакомых соседских мальчишек и несколько компаний неизвестных людей. В двадцать два часа двери стадиона распахнулись, народ хлынул внутрь. У входа стояли двое крепких мужчин. Один брал входную плату, второй ставил на руке печать с изображением диснеевского героя. Этот знак позволял выходить со стадиона для посещения уборной, расположенной за его территорией, и возвращаться на танцпол без повторного внесения входной платы. Когда нас «пометили», попросили открыть сумки для проверки наличия ножей, алкоголя и кастетов. Мы с Лелей посмеялись, ведь в руках у нас были клатчи размером с маленький кошелек. В них мы с трудом затолкали ключи от дома, помаду и немного денег. Не обращая внимания на размер сумочек, охранники вновь потребовали показать их содержимое. Глядя на суровых мужиков, мы спорить не стали, молча открыли свои «наперстки». Когда все процедуры досмотра были завершены, нас впустили на праздник жизни.

Любимые мелодии звучали на всю катушку, разноцветные двигающиеся лампы и прожектора освещали танцпол и зрительские места. Стадион был выполнен в форме огромной чаши, в центре которой все танцевали, а по краям, на местах болельщиков сидели нерешительные посетители или те, кто вместо танцев предпочитал понаблюдать за веселящимися людьми. Немного освоившись, мы с Лелей отправились танцевать под песню группы «Маша и медведи» «Любочка». Стадион заревел и хором подхватил простые слова. Мы танцевали от души. Кто-то из толпы танцующих предложил «бахнуть» за солистку этой странной группы. В одночасье в руках посетителей появились пластиковые бутылки с лимонадом. Мне кто-то предложил попробовать. Я глотнула и вскоре поняла, что выпила что-то крепкое, разбавленный безобидным газированным напитком. Содержимое ударило в голову, придавая уверенности в собственной неотразимости.

Через несколько часов безудержных танцев и дурманящих напитков нужно было сбегать в туалет. На входе на стадион, который служил и выходом, по-прежнему толпились люди, не давая прохода. Мы с трудом протиснулись сквозь толпу и отправились за стадион. Подойдя к туалету, который не освещался, мы услышали глухие удары и слабые стоны. У меня сердце сжалось от страха. Взявшись с Лелей за руки, мы стояли и не знали что делать. Прислушавшись к разговору, мы поняли, что несколько парней избивали юношу за то, что тот позволил себе приехать на дискотеку из соседнего села. Паренек пытался объяснить, что просто хотел познакомиться с девчонками, но местные хулиганы «объясняли» несчастному, что на дискотеку могут приходить только жители этого города…

Мы еще немного постояли и решили вернуться на стадион, развернулись и побежали прочь, но вдруг услышали звон разбившегося стекла о какой-то предмет. Эта была другая драка, в которой использовались пустые бутылки. Крики, маты и глухие удары раздавались с разных сторон. Не останавливаясь, мы побежали к «Монтажнику», вход которого был освещен и казался безопасным. Но дорогу нам преградила девушка, одетая в спортивный костюм. «Вот вы где, красотки», – хрипатым голосом начала девушка. В руках у неё была сигарета, она жевала жвачку и потребовала отойти в сторонку. Мы стали объяснять, будто девушка обозналась и попытались пройти, но она грубо толкнула меня и сказала, что собирается нас проучить за то, что мы танцуем как доступные девки и отбиваем парней у хороших девчонок. Тихим голосом я убеждала незнакомку о своих невинных планах, желании только повеселиться на танцполе. Девушка стала громко ржать, словно лошадь, запрокинув голову назад, оголяя беззубую верхнюю челюсть. Она засунула руку в карман и достала из него металлический кастет, который я видела только в боевиках на видеокассетах. Испугавшись не на шутку, мы с Лелей сказали, что сейчас уйдем, раз так раздражаем девушку. «Поздняк метаться, бабаньки, за ошибку нужно платить», – сказала девушка, повернулась к нам спиной и стала кричать какие-то слова, похожие на клички собак. Мы попытались сбежать, но из темноты путь нам преградили несколько девушек мужеподобного вида. Одна разбила пустую бутылку о бордюр, оставив в руке только её горлышко, по характерному щелчку я поняла, что вторая достала нож…

Они стали приближаться к нам, громко ржать и улюлюкать. Беззубая подошла ближе всех и закричала: «Ну что, Рука, кого первой порежем? Зебру или фифу». «Зебру», – ответила девушка. Я посмотрела на картавую бандершу и поняла, что её лицо мне знакомо. Только одного человека я знала с таким необычным выговором, это была моя подружка из детского сада Ангелина Рукосуева. «Геля, это ты?» – закричала я. «Да», – вдруг растерянно ответила картавая девушка. «Не узнаешь? Я Маша Пирогова. Детский сад «Ромашка», помнишь?» – продолжила я. Рука вдруг выронила на пол остатки битой бутылки и бросилась мне на шею. Все замерли и не знали, что делать дальше. Когда радость встречи утихла, Геля представила меня своим подругам, я познакомила девчонок с Лелей. Беззубая снова стала ржать как лошадь, говоря при этом: «Вот умора, порезали бы сестру Руки». Оказывается, Геля всем и всегда обо мне рассказывала, называя сестрой. Хулиганки предложили уйти с дискотеки в общежитие, где жила Рука, чтобы поговорить и выпить за встречу. Историю про парней они придумали, просто обратили внимание на новых посетителей, заскучали и захотели повеселиться. Я удивилась подобному роду развлечений, но высказываться на этот счет не стала, поскольку всё еще радовалась тому, что осталась жива и невредима.

Здание общежития, в котором жила Геля, располагалось возле стадиона. Открыв окно в комнате, я услышала песни, звучавшие на дискотеке. Тогда я впервые посочувствовала жителям этого микрорайона, которые были вынуждены спать под этот грохот каждую пятницу. Хозяйка комнаты включила свет, и я смогла рассмотреть её жилище, лишенное лоска, роскоши и чистоты. Общий санузел связывал комнату Гели с комнатой больного старика. Я пошла помыть руки и ужаснулась цвету раковины и унитаза. Быстро ополоснув пальцы, мне пришлось изловчиться, чтобы воспользоваться унитазом, не прикасаясь к нему. Когда я вернулась, старенький стол был уже «накрыт». На нем стояла бутылка водки и банка соленых огурцов. Мы с Лелей пить отказались, попросили вскипятить чайник.

Подружки Гели сели за стол, стали пить и вспоминать, скольких дурочек напугали за этот вечер. Плоские тупые шутки новых знакомых меня стали быстро раздражать, но я улыбалась, чтобы никого не обидеть. Я хотела дождаться момента, когда смогу поговорить с Гелей по душам.

Только к утру девчонки устали и заснули. Леля «утухла» в кресле. Беззубая и две туповато-дебильноватые подружки развалились на стареньком диване. Геля предложила покурить на улице, чтобы никого не будить. Я набросила её куртку, пропахшую сигаретным дымом, и отправилась вслед за ней. Пока мы шли по длинному коридору общежития и спускались по лестнице, я вспомнила, как мы познакомились с Гелей.

Когда мне исполнилось пять лет, воспитательница детского сада «Ромашка» предупредила, что к нам скоро должна прийти новая девочка с необычным именем Ангелина. Детей попросили отнестись к новенькой дружелюбно.

Однажды утром я зашла в группу и увидела девочку, которая сидела на маленькой длинной скамейке в гардеробной возле своего шкафчика с одеждой и горько плакала. Её мама забыла взять с собой чистые сменные колготки, а по дороге в детский садик маленькая девочка описалась. Переодевать ребенка её мать отказалась и ушла. Стыдливая девочка побоялась обратиться к воспитателю за помощью, она просто сидела и плакала. Моей маме стало жалко несчастную и она, открыв мой шкафчик, отдала ей запасные колготы. Геля обрадовалась, поблагодарила меня и незнакомую женщину, оделась в чистое и побежала неумело стирать свои испачканные колготки. Вечером её мама, увидев чужое белье, влепила дочери пощечину и назвала ребенка воровкой. Я бросилась на помощь, стала плакать, убеждать в несправедливости, объяснять, что колготки были подарком. Женщина не унималась, она трясла Гелю, словно грушу, называя мерзавкой. У меня, рожденной в любви и заботе, эта картина вызвала настоящий шок. Значительно позже я узнала, что Ангелина родилась в семье с непростой историей.

Её отец был боевым офицером, участником войны в Афганистане, после которой он вернулся, лишенный глаза и ноги. Из армии его комиссовали, инвалидность не позволила устроиться на работу. Свое горе отец стал топить в стакане, пропивая всю свою немалую пенсию. Мать Ангелины, уставшая от пьяных рассказов мужа о войне и бездарности командования, вечера стала проводить вне дома, оставляя маленькую дочь на попечение нетрезвого отца, который души не чаял в своей красавице, называя её Ангелом. После очередного запоя отец нашел в доме бельевую веревку, умело сделал нужный узел и повесился у себя на кухне. Тело висящего отца нашла Геля, когда встала утром попить водички.

После смерти отца мать Гели почти сразу вышла замуж и переехала жить к новому мужу в дом рядом с детским садом «Ромашка». Так Геля появилась в нашей группе. За два года дружбы мы очень привязались друг к другу. Геля была обладательницей густющих черных волос, она не была красавицей, но нравилась нескольким мальчикам из группы. Неправильно сформированные зубки, схожие с забором, не позволяли Геле улыбаться. Дефекты речи сковывали её общение с окружающими. Она стеснялась своих недостатков и росла одиноким затравленным ребенком. Только мне она могла открыться или пожаловаться на свою маленькую и такую несчастную жизнь. Её мать всегда проявляла жестокость к дочери, но после того как она снова вышла замуж, Геле стало «влетать» за любую провинность. Я нередко видела свежие синяки и ссадины на её маленьком худеньком тельце.

В школе мы мечтали сидеть за одной партой, но мама Гели забеременела и решила избавиться о любых воспоминаниях о прошлой жизни. Она связалась с бывшей свекровью и отдала ребенка на воспитание бабушке, жившей в другом городе, так с Гелей мы расстались на долгие десять лет и теперь сидели на одной лавочке возле общежития, не зная, с чего начать разговор.

Когда первые лучики солнца озарили наши лица, я увидела слезы на глазах Гели. «Разве Рука может плакать», – язвительно начала я, всё еще находясь под впечатлением от нашей встречи на стадионе. «Не мовет, я пгосто вспомнила те самые ковготкы», – ответила Ангелина. Я глубоко вздохнула и предложила рассказать всё, что случилось с ней за десять лет нашей разлуки. Мне хотелось понять, как милый Ангел смог превратиться в бандершу по кличке Рука, в арсенале которой, вместо невинных игрушек, были ножи и «розочки» от бутылок.

Геля, достав новую сигарету, начала свой рассказ…

Ариша ЗИМА