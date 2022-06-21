ПРЕДВЫБОРНАЯ СТРАДА НАЧАЛАСЬ

21 Июня 2022



17 июня этого года Петропавловск-Камчатская городская избирательная комиссия начала прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Городской думы ПКГО седьмого созыва. Заявление в комиссию пока подал один человек – беспартийный оппозиционер Алексей Николаев.

Настоящий скандал разгорелся в рядах неприкаянной камчатской оппозиции после того, как «огненное шоу», связанное с попыткой «самосожжения» Андрея Саркисяна, публично признавшегося в ненависти к камчатским полицейским, не состоялось.

Напомню нашим читателям, что 21 мая возле здания УМВД Камчатского края господин Саркисян облил себя вонючей жидкостью, по заявлению бывшего эсера навальновца Александра Каменюка, бывшего майора ВС РФ (против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности)), это был бензин. В пользу бензина также свидетельствовала «красная» навальновка, депутат от КПРФ Законодательного собрания Камчатского края Александра Новикова. В своем видеообращении она рассказала, что господин Саркисян облил бензином и её. Далее она поведала, что её друг Андрей Саркисян не смог поджечь себя, потому что спички ломались и никак не хотели загораться. Ей удалось уговорить бывшего капитана Пограничного управления ФСБ РФ по Камчатскому краю, ныне свободно практикующего юриста, не ломать понапрасну спички, а поехать к ней домой и постирать одежду. Бывшему капитану пограничнику следовало бы знать, что в таких ответственных ситуациях, как самосожжение лучше пользоваться зажигалкой. «Красная» навальновка Шура, как смогла, успокоила «зажигательного» парня из солнечной Армении, вывела его из депрессивного состояния. Бывший пограничник стал широко улыбаться, смеяться, но так продолжалось до тех пор, пока не пришла пора заявлять свои кандидатуры на выборы в Городскую думу ПКГО.

Далее излагаю версию газеты. От полученной душевной травмы (спички подвели) господин Саркисян зачадил привычной истерикой. Эпатажный юрист наотрез отказался идти на выборы, несмотря на все уговоры камчатских оппозиционеров. Он долго выкрикивал в лицо своим коллегам-оппозиционерам обидные слова и почти довел себя до убедительного транса. Андрей Ашотович беспощадно метал копья (разумеется, в переносном смысле этого слова) в своих политколлег, обвиняя их в трусости (подчеркиваю, это всего лишь версия). Видимо, его политподельники поверили самонезагоревшемуся ненавистнику камчатских полицейских. Иначе как объяснить отсутствие массового наплыва независимых кандидатов?

Вообще ситуация для партии власти на Камчатке сложилась престранная. Казалось бы, на фоне специальной военной операции на Украине, всплеска патриотизма в обществе политическая партия «Единая Россия» должна набрать дополнительные проценты. Но психология социума меняется не так быстро и прямолинейно. Для того чтобы понять, в какую сторону сместились электоральные предпочтения, нужно учитывать многие факторы.

Во-первых, оппозиционная фракция КПРФ в Государственной думе РФ первой обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину признать Донецкую и Луганскую народные республики. Можно сказать, коммунисты перехватили инициативу у единоросов.

Во-вторых, символами нашей спецоперации на Украине стали буквы «Z», «V», флаг России, красное знамя Победы и старушка с красным советским флагом, на котором изображены серп и молот. Два последних символа относятся к советским временам, которые перешли к нынешним российским коммунистам. Так или иначе, в нашем сознании коммунисты ассоциируются с цветом освобождения Донбасса, следовательно, на подсознательном уровне они получат дополнительные очки перед остальными политическими силами.

В-третьих, в Госдуме голосовали единогласно против признания ДНР и ЛНР депутаты, члены фракции политической партии «Новые люди», чем, безусловно, уменьшили количество своих сторонников. Какой партии отдадут предпочтение те, кто голосовал за «Новых людей» и разочаровался в них? Скорее всего, они уйдут к партии КПРФ. Не будем забывать, что среди пятидесяти депутатов Госдумы, по разным причинам не принявших участия в голосовании, 42 человека оказались из партии «Единая Россия». Конечно, среди них были и те, кто не пришел голосовать по объективным причинам, но были и уклонившиеся. Разумеется, в целом это не испортило картину поддержки специальной военной операции, но подпортило реноме «Единой России», что, возможно, также отразится на выборе избирателей не в сторону партии власти.

В-четвертых, на Камчатке продолжается суд над бывшим председателем отделения КПРФ Камчатского края Валерием Быковым. Апелляционный суд в свое время отменил решение суда первой инстанции, признавшего тов. Быкова виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и отправил дело на повторное рассмотрение. Все время пока шло следствие по этому громкому уголовному делу, камчатские коммунисты активно раскачивали тему, что уголовное дело против главного камчатского члена КПРФ Быкова ничто иное как политический заказ партии власти. Решение апелляционного суда лишь подлило масла в огонь. Кроме того, на сторону, по версии следствия, «красного» уголовника перешел бывший активный член партии «Единая Россия» Василий Милованов. Правда, на выборах в Законодательное собрание Камчатского края он проиграл кандидату от единоросов, набрав почти в четыре раза меньше голосов избирателей в своем третьем округе, где находится его предприятие по производству молочной продукции.

Либерально демократическая партия России в связи с уходом из жизни Владимира Жириновского потеряла, безусловно, харизматичную личность. По сути дела, это была партия одного человека. В связи с чем электоральные потери будут неизбежны. К кому примкнет часть избирателей ЛДПР, сказать сложно. Думаю, большая часть из них перетечет не к «Единой России», а скорее, к оппозиционным партиям «СР», КПРФ, «Партия пенсионеров».

В-пятых, деление территории ПКГО на десять избирательных округов вместо восьми, как это было раньше, внесет сумятицу в электоральные ряды «Единой России», которые на протяжении последних шести лет привыкли голосовать на определенных избирательных участках. С точки зрения технических преимуществ это ничего не дало кандидатам единоросам в Городскую думу ПКГО. Они получили бы абсолютное большинство в Городской думе и при восьми округах. Нарезание дополнительных округов лишь увеличило объем работы исполнительным органам власти и городской территориальной избирательной комиссии.

В-шестых, политическая партия «Единая Россия» более двадцати лет составляет подавляющее большинство в представительных органах власти Российской Федерации. У населения за это время накопилась некая психологическая усталость от бессменных партийных предпочтений. К тому же все неудачи в работе исполнительных органов власти население легко перекидывает на плечи единоросов, делая их ответственными как за свои ошибки, так и за чужие. Таким образом, на электоральных просторах Российской Федерации, включая Камчатский край, сформировалась мощная протестная среда. Другими словами, люди готовы голосовать за любую по-настоящему оппозиционную партию, разумеется, кроме «Единой России». И зачастую становится не так уж важно, хорош или плох представитель оппозиционной партии, главное, что он оппозиционен.

У партии «Единая Россия» есть несколько козырей, которые она сможет использовать на выборах для достижения желаемого результата. Начну с того, что она хорошо организована и умеет мобилизовать своих избирателей. Кроме того, на выборах в Городскую думу ПКГО традиционно ожидается низкая явка избирателей в пределах 14,5–15 процентов. Чем меньше явка, тем больше преимуществ получает партия «Единая Россия». Не будем забывать, что административные и финансовые ресурсы большей частью находятся в руках партии власти. И последнее, чисто камчатское, преимущество «Единой России» дает наша местная доморощенная оппозиция. Камчатские «помоешные» оппозиционеры настолько маргинальны, что даже свои немногочисленные плюсы в вязкой протестной борьбе легко превращают в минусы.

Исходя из вышеизложенного, позволю себе сделать прогноз по итогам предстоящих выборов в Городскую думу ПКГО 11 сентября этого года. Из тридцати городских мандатов партия «Единая Россия» получит не менее девятнадцати мандатов.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ