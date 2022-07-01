«ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ ДОМ…»

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28 Июня 2022

О зверствах нынешних украинских неонацистов наша газета уже рассказывала. Их идейными вдохновителями являются бандеровцы творившие свои зверства на Украине во время Великой Отечественной войны. По мере раскрытия ранее секретных архивных документов становятся известны всё новые факты злодеяний приспешников гитлеровцев.

Как оказалось людоедское отребье проросло новыми украинскими неонацистами, с которыми Россия, Донецкая и Луганская народные республики сейчас ведут борьбу. Нынешние бандеровцы, сражаясь до последнего патрона, считают нас недочеловеками, биологическим мусором. Потом, когда эти звери сдаются в плен, они говорят, что их бросили в мясорубку, мол, командование ВСУ относится к ним как к пушечному мясу, и поэтому они поднимают руки. Эти подонки, у которых руки по локоть в крови, лгут, они просто спасают свои шкуры. Так уже бывало в нашей истории.

Ниже приведу новый документ, от которого стынет кровь в жилах – «Акт о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории Потиевского района в период их временной оккупации». Документ составлен 6 февраля 1944 года в с. Потиевка Житомирской области.

 

Начну с последнего абзаца этого акта:

«Виновниками всех этих чудовищных преступлений в Потиевском районе являются: начальник полевой жандармерии СС – ВАГОЛЬЦ, начальник полиции предатель – ЦЫЛЬКО Эмиль Яковлевич, заместитель начальника гестапо Житомирской области предатель – ВЛАЧЕНКО Василий Павлович, уроженец с. Облитки Потиевского района, начальник Потиевской полиции предатель БОРЧАКОВСКИЙ Василий Кондратьевич, уроженец с. Выхля Потиевского района (убит), заместитель начальника потиевской полиции предатель – КАЛАЧ Петр Петрович, палачи Потиевской полиции предатели – ЦАРСКИЙ Эдмунд Августович (убит), ЛАБА Федор, ПЯТНИЦКИЙ Николай, ПЯТНИЦКИЙ Зиновий, полицай-предатель – ИГНАТЕНКО Матвей Кузьмич, житель с. Потиевка (убит) ОБОРСКИЙ Адольф – уроженец с. Будыловка, МОКРИЦКИЙ Адольф – уроженец с. Будыловка, МАКСИМЕНКО Петр и ХАРЧЕНКО Владимир Андреевич – уроженцы с. Потиевка, заместитель райуправы КОВАЛЕНКО Павел Дмитриевич – уроженец с. Яновка (оба убиты партизанами), агроном района СТАРОСТИНСКИЙ Карп – житель с. Кайтановка Радомышельского района».

Заметьте, палачи-садисты были местными жителями. Именно их можно назвать прародителями сегодняшних двуногих зверей из ВСУ и нацбатальонов.

Итак: «Специальная комиссия в составе: председателя комиссии – председатель Потиевского Райсовета депутатов Трудящихся тов. КОРНИЕНКО И.Д., члены комиссии т.т.: Секретари Потиевского РК КП/б/у ПАШКЕВИЧ М.Д., ЛУЗАН Н.И., протоиерей БАРАНОВСКИЙ Александр, священник БАРАНЕНКО Александр, врачи Потиевской Раймедбольницы – КОВАЛЕНКО Н.А., КОВАЛЬЧУК Б.С., Потиевский Райвоенком капитан ИВАНОВ Ф.С., члены РК ЛКСМУ АЛЕКСАНДРУК О.К., ДУБИНИНА А.А., представители общественных организаций – БОНДАРЧУК С.А., КИСИЛЕНКО П.Д., ЯЦЕНКО В.Н., МАРТЫНЕНКО Мария Степановна.

С целью восстановления злодеяний над мирными жителями Потиевского района немецко-фашистскими грабителями и их ставленниками с 1 по 5 февраля 1944 года комиссия начала свою работу по вскрытию злодеяний фашистского террора вследствие чего установила:

На территории Заньковского сельсовета – урочища «Тычинов лес» 2 километра от села и от райцентра 8 километров вскрыта первая могила, в которой находились зверски замученных 24 человека:

  1. МАКАРЧУК ИВАН … рождения 1906 года, уроженец с. Заньки Потиевского района, крестьянин-колхозник, б/п, украинец – зверски замучен. Следы пыток: правая рука в плечевом суставе выкручена, поломанная, других следов не обнаружено. Можно судить, что он был зарыт живьем.
  2. ДЕНИСЕНКО Василий Павлович, 1899 года рождения, уроженец с. Потиевка, б/п, колхозник, украинец. Обнаружен со следами пыток – ножевые раны в брюшную область с выпадением внутренностей и открытый перелом правой ключицы.
  3. ПАШКЕВИЧ Адам …, 1908 года рождения, уроженец с. Городище Старобудского с/с, украинец, председатель колхоза, член ВКП/б. Обнаружено – голова изрублена и рваная рана левой челюсти.
  4. ХАРЧЕНКО Автоном Захарович, 1902 года рождения, уроженец с. Потиевка, украинец, б/п, колхозник, зав. фермой. Обнаружена ножевая рана в грудь с правой стороны.
  5. ГУЛЫЙ Иван Маркович, 1899 года рождения, уроженец с. Моделев, украинец, председатель колхоза, б/п. Обнаружено: выкручена правая рука с переломом ключицы.
  6. БУРКОВСКИЙ Александр Петрович … года рождения, уроженец с. Хадьки, украинец, б/п, колхозник. Обнаружено: сорвана черепная коробка.
  7. ЕСИПЧУК Лукьян Афанасьевич, 1906 года рождения, уроженец с. Новая-Буда, член ВКП/б, зав. Военным отделом Потиевского РК КП/б/у. Обнаружено: сквозное пулевое ранение в область сердца и рваная рана правого плеча.
  8. ПРОЦЕНКО Сергей Нестерович, уроженец с. Жадяк, 19... года рождения, украинец, колхозник, б/п. Обнаружено: сквозное пулевое ранение в области сердца.
  9. МИХАЙЛЕНКО Андрей Дмитриевич, 1811 года рождения, уроженец с. Заньки, украинец, колхозник, б/п. Обнаружено: сквозное пулевое ранение в правой подлопаточной области с выходом пули в грудной клетке.
  10. ШКАНДЕВИЧ Игнатий Дорофеевич … года рождения, уроженец с. Новая-Буда Выхлянского с/с, колхозник, б/п. Обнаружено: пулевое ранение в лобовую кость с выходом пули в затылочной части.
  11. КРАВЧЕНКО Владимир Евстафиевич, 1900 года рождения, уроженец с. Дубовик Заньского с/с, украинец, б/п, учитель. Обнаружено: сквозное пулевое ранение в области сердца.
  12. ЯНЧУК Григорий Антонович … года рождения, уроженец с. Заньки, колхозник, б/п, шофер. Обнаружено: сквозное пулевое ранение в грудную клетку.
  13. ОСИПОВ Алексей Тихонович, 1903 года рождения, уроженец гор. Харьков, бухгалтер Потиевской промартели, б/п, инвалид 1-й группы. Обнаружено: разможженная голова и нижняя челюсть разрывной пулей.
  14. КОВТОНЮК Андрей … 1913 года рождения, уроженец с. Чейковка, украинец, командир Красной Армии. Обнаружено: сквозное пулевое ранение в области сердца.
  15. ГОРБАЧ Григорий … 1898 года рождения, уроженец с. Селы, украинец, б/п, бухгалтер колхоза. Обнаружено: сквозное пулевое отверстие в грудную клетку.
  16. ПЕТРОВСКИЙ Тарас Григорьевич, 1884 года рождения, уроженец с. Буки Чеповичского района, украинец, б/п, завхоз Райотдела НКВД. Обнаружено: сквозное пулевое ранение в грудную клетку.
  17. МАРЧУК Иван Иосифович, 1912 года рождения, уроженец с. Гришковка, Заньковского с/с, украинец, член ВКП/б, орденоносец, почтовый работник. Обнаружено: перелом правой руки в двух местах – замучен.
  18. ПИЛЬКЕВИЧ Дмитрий Васильевич, 1886 года рождения, уроженец с. Гришковка Заньковского с/с, украинец, член ВКП/б, комиссар бронепоезда. Обнаружено: вход пули в коленном суставе сзади и выход в коленную чашку, удар в правую височную кость с повреждением кожи.

Кроме выше перечисленных в указанной могиле, неопознанных 6 человек, на которых обнаружены следующие пытки:

1-й труп – сквозное пулевое ранение в лобовую кость с выходом пули в затылочной кости.

2-й труп – сквозное пулевое ранение в лобовую кость с выходом пули в затылочной кости.

3-й труп – сквозное пулевое ранение в лобовую кость с выходом пули в затылочной кости.

4-й труп – сквозное пулевое ранение в грудную клетку.

5-й труп – сквозное пулевое ранение в лобовую кость с выходом пули в затылочную кость.

6-й труп – следов убитого не обнаружено, зарыт живым.

2-я МОГИЛА

Вскрыта на территории бывшей немецкой жандармерии в с. Потиевка, в которой обнаружено 10 трупов мирных граждан.

1-й. ДОЛГИЙ Михаил Яковлевич, 1928 года рождения, уроженец с. Потиевка, украинец, б/п, колхозник. Обнаружено: вход от пули в затылочную часть кости с выходом правого глаза.

2-й. ХОМИЧ Владимир Иванович … года рождения, украинец, уроженец с. Кераж Анапольского с/с, бригадир колхоза с. Новоселка, поляк, б/п, никаких ранений не обнаружено.

3-й. БУГАЧЕНКО Иван Федорович, кличка «Черный» – первый секретарь Тернопольского Обкома партии. Никаких пыток не обнаружено, зарыт живьем.

4-й. ЛИЧНЫЙ Григорий Иванович, 1920 года рождения, уроженец с. Потиевка, украинец, б/п, колхозник. Обнаружено: размозженная голова.

5-й. ПРИЦЕПОВ Иван Ермолаевич … года рождения, уроженец с. Новоселка, русский, б/п, малолетний недоросток, никаких следов пыток не обнаружено.

6-й. ХАРЧЕНКО Дмитрий Васильевич, 1918 года рождения, уроженец с. Потиевка, б/п, украинец, замучен – поломанная грудная клетка и поломанные руки.

7-й. ИГНАТЕНКО Иван Адамович, 19134 года рождения, уроженец с. Потиевка, украинец, б/п, колхозник. Обнаружено: размозженная голова.

8-й. КИСЛЕНКО Василий Игнатович, 1922 года рождения, уроженец с. Потиевка, украинец, б/п, колхозник. Обнаружено: вход пули в правую височную кость и выход в левой и выкручена левая рука.

9-й. ЛОГВИНОВ Сафоний Макеевич … года рождения, уроженец с. Новоселка, русский, колхозник, член ВЛКСМ. Замучен – выкручены руки с переломом костей.

10-й. ХАРЧЕНКО Василий Павлович, 1915 года рождения, уроженец с. Потиевка, украинец, член ВЛКСМ. Обнаружено: вход пули в лобовую кость и выход в затылочной кости.

В этой могиле для скрытия своих следов, немецко-фашистские мерзавцы, для скорейшего разложения трупов – все трупы пересыпали хлорной известью, вследствие чего они находились в полной стадии разложения и тяжело опознаваемые.

3-я МОГИЛА

В этой могиле обнаружено 12 трупов.

1-й труп МАРЧУК Степан Евстафиевич, 1926 года рождения, уроженец с. Заньки, украинец, ученик средней школы, круглый сирота. Обнаружено: вход пули слева задней височной кости, выход с правой височной кости.

2-й труп ПИВОВАР Леонид Борисович, 1927 года рождения, уроженец с. Чайковка, украинец, ученик средней школы. Обнаружено: вход пули в область сердца, выход в левой подлопаточной области.

3-й труп ОГРЕЧУК Иван Тодосьевич … года рождения, уроженец с. Горбулев, украинец, колхозник, б/п. Обнаружено: вход пули в сердечную область, выход в левой подлопаточной области.

4-й труп БАБАК Антон Иванович … года рождения, уроженец с. Горбулев, украинец, б/п, колхозник. Обнаружено: вход пули в лобовую часть и выход в затылочной части головы.

5-й труп ЗАВИРЮХА Юрий Степанович … года рождения, уроженец …., украинец, б/п, учитель Горбулевской средней школы, слепой, парализованный, инвалид 1-й группы. Обнаружено: вход пули между височной и затылочной костями, выход справа между затылочными костями.

6-й труп ХАРЧЕНКО Николай Дмитриевич, 1894 года рождения, уроженец с. Потиевка, украинец, б/п, служащий. Замучен: раздроблены тонкие и толстые кости ног, удары в лобовую кость с повреждением кожи, половой орган вырван.

7-й труп ОПАЛЬКО Иван Савич, 1903 года рождения, украинец, б/п, служащий, зав. райдоротдела. Обнаружено: удар в затылочную кость, вход пули в лобовую кость с выходом в затылочной кости.

8-й труп ЕФИМЧУК Касьян Федорович, 1902 года рождения, уроженец с. Гришковка Заньского с/с, украинец, б/п, служащий. Замучен: разбита носовая часть, обрезаны уши, размозжены челюсти.

9-й труп ЛОЙКО Петр Филиппович … года рождения, уроженец с. Гришковка Заньского с/с, украинец, б/п, служащий. Замучен: разбита носовая часть, отрезаны уши, размозжена челюсть.

10-й труп БАКУЛЮК Сергей Васильевич, 1917 года рождения, уроженец с. Чайковка, украинец, б/п, служащий. Замучен: размозженная голова.

11-й труп КОШЕВИЧ Борис Владимирович, 1915 года рождения, механик МТС № 1. Замучен: выкручены руки, раздавлена грудная клетка.

12-й труп ПЕРЦОВ Карп Яковлевич … года рождения, уроженец …, русский, работник МТС № 1. Замучен: разбита затылочная кость.

4-я МОГИЛА

Южнее Потиевской средней школы 250 метров обнаружено 25 трупов, лежавшие вниз лицом, раздетые догола, у ног поперек лежала женщина.

1-й труп БАЛАБОЛЕВА Акулина Макеевна … года рождения, жительница с. Новоселка, русская, учительница. Обнаружено: 8 пулевых входов в позвоночник.

2-й труп ПАШКОВСКИЙ Владимир Гаврилович, 1914 года рождения, уроженец с. Городище Старобудского с/с, украинец, б/п, колхозник. Обнаружено: вход пули в грудную клетку, выход с правой подлопаточной области.

3-й труп ГЛАДИШ Иван Артемьевич … года рождения, уроженец с. Новоселка, русский, бригадир колхоза, б/п. Замучен.

4-й труп ГЛАДИШ Павел Артемьевич … года рождения, уроженец с. Новоселка, колхозник, б/п, русский. Обнаружено: вход пули в затылочную кость, выход в лобовую кость.

5-й труп ГАЛИЦКИЙ Леонид Антонович, 1916 года рождения, уроженец с. Будыловка, капитан корабля. Брошен в яму живьем.

8-й труп РЕПЕЦКИЙ Петр Васильевич, 1910 года рождения, уроженец с. Меньковка, председатель Старобудского с/с, украинец, кандидат ВКП/б. Живьем брошен в яму.

7-й труп ПАШКОВСКИЙ Иван Игнатьевич … года рождения, уроженец с. Городище Старобудского с/с, колхозник, б/п, украинец. Брошен в яму живьем.

8-й труп ГАЛИЦКИЙ Казимир Антонович, 1901 года рождения, б/п, уроженец с. Будиловка, колхозник, поляк. Живьем брошен в яму.

9-й труп ХАРПЕЛЕВ Леонтий Матвеевич … года рождения, уроженец с. Новоселка, колхозник, русский. Живьем брошен в яму.

10-й труп КОЗЛЮК Василий Платонович, 1922 года рождения, уроженец с. Чайковка, лейтенант Красной Армии, украинец. Живьем брошен в яму.

11-й труп БАКУЛЮК Сергей Васильевич, 1915 года рождения, уроженец с. Чайковка, русский, военнопленный, лейтенант Красной Армии. Живьем брошен в яму.

12-й труп САХОВЕЦ Василий Прокофьевич … года рождения, уроженец с. Новоселка, украинец, колхозник, б/п. Замучен – живьем брошен в яму.

13-й труп ЯЧЕНКО Тимофей Иванович … года рождения, уроженец с. Клетна Клетянского района Брянской области, колхозник, украинец, б/п. Живьем брошен в яму.

14-й труп ГРЕСЬ Василий Евтухович, 1914 года рождения, уроженец с. Моделев, украинец, учитель. Замучен – живьем брошен в яму.

Кроме выше перечисленных, неопознанных 11 человек, на которых обнаружены следы пытки:

1-й – живьем брошен в яму.

2-й – замучен: срезаны уши, нос, выкручены пальцы.

3-й – живьем брошен в яму.

4-й - убит выстрелом в голову.

5-й – убит, размозжена голова.

6-й – убит выстрелом в голову.

7-й – живьем брошен в яму.

8-й – живьем брошен в яму.

9-й – убит выстрелом в голову.

10-й – убит выстрелом в голову.

11-й – замучен и брошен в яму.


5-я МОГИЛА

Южнее Потиевской средней школы 250 метров в которой обнаружено 12 трупов.

1-й СОДОЛЬ Адольф Людвикович, 1912 года рождения, уроженец с. Будыловка, поляк, учитель, член ВЛКСМ. Живьем брошен в яму.

2-й ГАЛИЦКАЯ Галина Владиславовна, 1919 года рождения, уроженка с. Будыловка, полька, кандидат ВКП/б. Убита выстрелом в голову.

3-й ПИКУЛЬСКИЙ Михаил Лукашев, 1908 года рождения, уроженец с. Будыловка, поляк, колхозник. Убит выстрелом в голову.

4-й НЕДОВЕЦКИЙ Иван Феликсович … года рождения, уроженец с. Устиновка Чеповичского района. Живьем брошен в яму.

5-й НЕЯЗВЕЦКИЙ Владимир Иванович, 1928 года рождения, уроженец с. Устиновка Чеповичского района, ученик, пионер. Живьем брошен в яму.

6-й КАЗАРУЦКИЙ Александр Протасович, 1872 года рождения, поляк, уроженец с. Будыловка, староста за время немецкой оккупации. Убит в голову.

7-й ЗАРУЦКИЙ Андрей Александрович, 1914 года рождения, поляк, уроженец с. Будыловка, колхозник, комсомолец. Живьем брошен в яму.

8-й ГАЛИЦКИЙ Валентин Антонович, 1915 года рождения, уроженец с. Будыловка, поляк, работал в милиции. Живьем брошен в яму.

9-й ДУДЧЕНКО Сергей Григорьевич, 1915 года рождения, уроженец с. Чеповичи, украинец, член ВКП/б, работал на торфразработке. Обнаружено: замучен – с выколотыми глазами брошен в яму.

10-й ЧАПИЛЬСКИЙ Владимир Феодосьевич, 1923 года рождения, уроженец с. Устиновка Чаповичского района, украинец. Замучен – живьем брошен в яму.

11-й ЗАХАРЧУК Петр Яковлевич, 1921 года рождения, уроженец с. Свидя, украинец, б/п, работал на радиоузле. Замучен – живьем брошен в яму.

12-й КОБЗАРЕНКО Аркадий Феодосьевич, 1913 года рождения, уроженец с. Облитки, украинец, б/п, работал учителем, орденоносец. Убит в область сердца.


6-я МОГИЛА

По дороге в с. Нераж 2 километра от с. Потиевка в молодой посаде обнаружено 2 трупа – отец и сын. Оба убиты в область сердца.

1-й ДРУЖИНСКИЙ Кузьма Викентьевич, 1901 года рождения, уроженец с. Меньковка, колхозник, б/п, партизан с 1917 года.

2-й ДРУЖИНСКИЙ Николай Кузьмич, 1920 года рождения, уроженец с. Меньковка, член ВЛКСМ.

Одновременно с раскопками могил специальная комиссия произвела опрос многих мирных жителей местного населения о зверствах немецко-фашистских извергов над замученными телами, вследствие чего установлено, что мирные жители Потиевского района, не взирая ни на возраст, ни на принадлежность, подвергались зверски мучительным пыткам, как то: перелом рук, избиение резиной, выкалывание глаз, отрезание ушей, вырывание половых органов и закапывание живыми в яму.

Эти чудовища немцы применяли в Потиевском районе в массовом порядке и за весь период из оккупации по району насчитывается зверски замученных, ни в чем неповинных мирных граждан 237 человек, с которых 156 человек Потиевского района вывезены и замучены в других районах как – Водомышль, Коростышев, Житомир. Кроме этого, насильно угнано в Германию на каторжные работы 2243 человека. Все факты, перечисленные выше, зверских издевательств подтверждаются живыми людьми, которые также подверглись пыткам, но им удалось уцелеть благодаря освобождению партизанскими отрядами и бегством.

Например: жители с. Будыловка – Александруй Ольга Кирилловна, Кисленко Петр Данилович, жители с. Горбулев – Петрученко Анастасия, житель с. Потиевка – Беркин Михаил Семенович, житель с. Будыловка – Содоль Сигмунд и многие другие.

Настоящий акт составлен в 8-ми экземплярах.

Председатель комиссии. Председатель Потиевского Райсовета трудящихся. Комиссия (всего 15 подписей)».

Теперь представьте себе ситуацию, что подобных преступников было много, десятки тысяч предателей и убийц. Вину не всех удалось доказать в полном объёме, и вместо высшей меры наказания они получили длительные сроки заключения. Вы не поверите, но руководство Советского Союза их простило.

17 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Приводим его полный текст:

«Москва, Кремль 17 сентября 1955 г. После победоносного окончания Великой Отечественной войны советский народ добился новых больших успехов во всех областях хозяйственного и культурного строительства и дальнейшего укрепления своего социалистического государства.

Учитывая это, а также прекращение состояния войны между Советским Союзом и Германией, и руководствуясь принципом гуманности, Президиум Верховного Совета СССР считает возможным применить амнистию в отношении тех советских граждан, которые в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. по малодушию или несознательности оказались вовлеченными в сотрудничество с оккупантами.

В целях предоставления этим гражданам возможности вернуться к честной трудовой жизни и стать полезными членами социалистического общества Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

  1. Освободить из мест заключения и от других мер наказания лиц, осужденных на срок до десяти лет лишения свободы включительно за совершенные в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. пособничество врагу и другие преступления, предусмотренные статьями 58-1, 58-3, 58-4, 58-6, 58-10, 58-12 Уголовного кодекса РСФСР и соответствующими статьями Уголовных кодексов других союзных республик.
  2. Сократить наполовину назначенное судом наказание осужденным на срок свыше десяти лет за преступления, перечисленные в статье первой настоящего Указа.
  3. Освободить из мест заключения независимо от срока наказания лиц, осужденных за службу в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях.

Освободить от дальнейшего отбывания наказания лиц, направленных за такие преступления в ссылку и высылку.

  1. Не применять амнистии к карателям, осужденным за убийства и истязания советских граждан.
  2. Прекратить производством все следственные дела и дела, не рассмотренные судами, о преступлениях, совершенных в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., предусмотренных статьями 58-1, 58-3, 58-4, 58-6, 58-10, 58-12 Уголовного кодекса РСФСР и соответствующими статьями Уголовных кодексов других союзных республик, за исключением дел о лицах, указанных в статье четвертой настоящего Указа.
  3. Снять судимость и поражение в правах с граждан, освобожденных от наказания на основании настоящего Указа.

Снять судимость и поражение в правах с лиц, ранее судимых и отбывших наказание за преступления, перечисленные в статье первой настоящего Указа.

  1. Освободить от ответственности советских граждан, находящихся за границей, которые в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. сдались в плен врагу или служили в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях.

Освободить от ответственности и тех, ныне находящихся за границей советских граждан, которые занимали во время войны руководящие должности в созданных оккупантами органах полиции, жандармерии и пропаганды, в том числе и вовлеченных в антисоветские организации в послевоенный период, если они искупили свою вину последующей патриотической деятельностью в пользу Родины или явились с повинной.

В соответствии с действующим законодательством рассматривать как смягчающее вину обстоятельство явку с повинной находящихся за границей советских граждан, совершивших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. тяжкие преступления против Советского государства. Установить, что в этих случаях наказание, назначенное судом, не должно превышать пяти лет ссылки.

  1. Поручить Совету Министров СССР принять меры к облегчению въезда в СССР советским гражданам, находящимся за границей, а также членам их семей, независимо от гражданства, и их трудоустройству в Советском Союзе.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. Пегов»

В 1955–1956 годах вся пробандеровская шваль хлынула из мест заключения на Украину. Они что, перековались и стали любить советскую власть и тех, кто воевал против фашизма? Нетрудно догадаться, какую идеологию они несли домой. Этих подонков надо было уничтожать, как бешеных псов, а их пощадили. Похоже, сегодня мы стоим на пороге тех же ошибок. Мы выносим раненых неонацистов с поля боя и лечим, рискуя своими жизнями. Зачем? Эти звери уже не станут другими. Если мы не будем брать их в плен, они станут еще ожесточеннее? Куда уж больше?

По-моему, пора скорректировать лозунги специальной военной операции на Украине: «Встретишь неонациста – убей!». После того, что эти упыри натворили в Донбассе, они заслуживают только смерти.

Во время Великой Отечественной войны советский писатель, поэт и публицист Илья Эренбург написал такие строки (печатаем с сокращениями):

Как кровь в виске твоем стучит,
Как год в крови, как счет обид,
Как горем пьян и без вина,
………………………………….

Как эта жизнь – не ешь, не пей
И не дыши – одно: убей!
За сжатый рот твоей жены,
За то, что годы сожжены,
За то, что нет ни сна, ни стен,
За плач детей, за крик сирен,
За то, что даже образа
Свои проплакали глаза,
………………………………..

За то, что ты – не ешь, не пей,
Как кровь в виске – одно: убей!

Ранее другой советский писатель и поэт Константин Симонов написал стихотворение «Убей его!» (печатаем небольшой отрывок):

Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.

Так хотел он, его вина, –
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.

Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Тогда мы имели право уничтожить всех немцев, воюющих с нами, за те зверства, которые они творили на нашей земле. Но наши деды и прадеды их пожалели. Теперь потомки тех гитлеровских зверей объявляют нам санкции и снабжают оружием украинских неонацистов, чтобы те убивали нас.

Против «коричневой чумы» может быть только одно лекарство – физически уничтожить зараженных ею.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."