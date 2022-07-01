«ЕСЛИ ДОРОГ ТЕБЕ ТВОЙ ДОМ…»

28 Июня 2022



О зверствах нынешних украинских неонацистов наша газета уже рассказывала. Их идейными вдохновителями являются бандеровцы творившие свои зверства на Украине во время Великой Отечественной войны. По мере раскрытия ранее секретных архивных документов становятся известны всё новые факты злодеяний приспешников гитлеровцев.

Как оказалось людоедское отребье проросло новыми украинскими неонацистами, с которыми Россия, Донецкая и Луганская народные республики сейчас ведут борьбу. Нынешние бандеровцы, сражаясь до последнего патрона, считают нас недочеловеками, биологическим мусором. Потом, когда эти звери сдаются в плен, они говорят, что их бросили в мясорубку, мол, командование ВСУ относится к ним как к пушечному мясу, и поэтому они поднимают руки. Эти подонки, у которых руки по локоть в крови, лгут, они просто спасают свои шкуры. Так уже бывало в нашей истории.

Ниже приведу новый документ, от которого стынет кровь в жилах – «Акт о зверствах немецко-фашистских захватчиков на территории Потиевского района в период их временной оккупации». Документ составлен 6 февраля 1944 года в с. Потиевка Житомирской области.

Начну с последнего абзаца этого акта:

«Виновниками всех этих чудовищных преступлений в Потиевском районе являются: начальник полевой жандармерии СС – ВАГОЛЬЦ, начальник полиции предатель – ЦЫЛЬКО Эмиль Яковлевич, заместитель начальника гестапо Житомирской области предатель – ВЛАЧЕНКО Василий Павлович, уроженец с. Облитки Потиевского района, начальник Потиевской полиции предатель БОРЧАКОВСКИЙ Василий Кондратьевич, уроженец с. Выхля Потиевского района (убит), заместитель начальника потиевской полиции предатель – КАЛАЧ Петр Петрович, палачи Потиевской полиции предатели – ЦАРСКИЙ Эдмунд Августович (убит), ЛАБА Федор, ПЯТНИЦКИЙ Николай, ПЯТНИЦКИЙ Зиновий, полицай-предатель – ИГНАТЕНКО Матвей Кузьмич, житель с. Потиевка (убит) ОБОРСКИЙ Адольф – уроженец с. Будыловка, МОКРИЦКИЙ Адольф – уроженец с. Будыловка, МАКСИМЕНКО Петр и ХАРЧЕНКО Владимир Андреевич – уроженцы с. Потиевка, заместитель райуправы КОВАЛЕНКО Павел Дмитриевич – уроженец с. Яновка (оба убиты партизанами), агроном района СТАРОСТИНСКИЙ Карп – житель с. Кайтановка Радомышельского района».

Заметьте, палачи-садисты были местными жителями. Именно их можно назвать прародителями сегодняшних двуногих зверей из ВСУ и нацбатальонов.

Итак: «Специальная комиссия в составе: председателя комиссии – председатель Потиевского Райсовета депутатов Трудящихся тов. КОРНИЕНКО И.Д., члены комиссии т.т.: Секретари Потиевского РК КП/б/у ПАШКЕВИЧ М.Д., ЛУЗАН Н.И., протоиерей БАРАНОВСКИЙ Александр, священник БАРАНЕНКО Александр, врачи Потиевской Раймедбольницы – КОВАЛЕНКО Н.А., КОВАЛЬЧУК Б.С., Потиевский Райвоенком капитан ИВАНОВ Ф.С., члены РК ЛКСМУ АЛЕКСАНДРУК О.К., ДУБИНИНА А.А., представители общественных организаций – БОНДАРЧУК С.А., КИСИЛЕНКО П.Д., ЯЦЕНКО В.Н., МАРТЫНЕНКО Мария Степановна.

С целью восстановления злодеяний над мирными жителями Потиевского района немецко-фашистскими грабителями и их ставленниками с 1 по 5 февраля 1944 года комиссия начала свою работу по вскрытию злодеяний фашистского террора вследствие чего установила:

На территории Заньковского сельсовета – урочища «Тычинов лес» 2 километра от села и от райцентра 8 километров вскрыта первая могила, в которой находились зверски замученных 24 человека:

МАКАРЧУК ИВАН … рождения 1906 года, уроженец с. Заньки Потиевского района, крестьянин-колхозник, б/п, украинец – зверски замучен. Следы пыток: правая рука в плечевом суставе выкручена, поломанная, других следов не обнаружено. Можно судить, что он был зарыт живьем. ДЕНИСЕНКО Василий Павлович, 1899 года рождения, уроженец с. Потиевка, б/п, колхозник, украинец. Обнаружен со следами пыток – ножевые раны в брюшную область с выпадением внутренностей и открытый перелом правой ключицы. ПАШКЕВИЧ Адам …, 1908 года рождения, уроженец с. Городище Старобудского с/с, украинец, председатель колхоза, член ВКП/б. Обнаружено – голова изрублена и рваная рана левой челюсти. ХАРЧЕНКО Автоном Захарович, 1902 года рождения, уроженец с. Потиевка, украинец, б/п, колхозник, зав. фермой. Обнаружена ножевая рана в грудь с правой стороны. ГУЛЫЙ Иван Маркович, 1899 года рождения, уроженец с. Моделев, украинец, председатель колхоза, б/п. Обнаружено: выкручена правая рука с переломом ключицы. БУРКОВСКИЙ Александр Петрович … года рождения, уроженец с. Хадьки, украинец, б/п, колхозник. Обнаружено: сорвана черепная коробка. ЕСИПЧУК Лукьян Афанасьевич, 1906 года рождения, уроженец с. Новая-Буда, член ВКП/б, зав. Военным отделом Потиевского РК КП/б/у. Обнаружено: сквозное пулевое ранение в область сердца и рваная рана правого плеча. ПРОЦЕНКО Сергей Нестерович, уроженец с. Жадяк, 19... года рождения, украинец, колхозник, б/п. Обнаружено: сквозное пулевое ранение в области сердца. МИХАЙЛЕНКО Андрей Дмитриевич, 1811 года рождения, уроженец с. Заньки, украинец, колхозник, б/п. Обнаружено: сквозное пулевое ранение в правой подлопаточной области с выходом пули в грудной клетке. ШКАНДЕВИЧ Игнатий Дорофеевич … года рождения, уроженец с. Новая-Буда Выхлянского с/с, колхозник, б/п. Обнаружено: пулевое ранение в лобовую кость с выходом пули в затылочной части. КРАВЧЕНКО Владимир Евстафиевич, 1900 года рождения, уроженец с. Дубовик Заньского с/с, украинец, б/п, учитель. Обнаружено: сквозное пулевое ранение в области сердца. ЯНЧУК Григорий Антонович … года рождения, уроженец с. Заньки, колхозник, б/п, шофер. Обнаружено: сквозное пулевое ранение в грудную клетку. ОСИПОВ Алексей Тихонович, 1903 года рождения, уроженец гор. Харьков, бухгалтер Потиевской промартели, б/п, инвалид 1-й группы. Обнаружено: разможженная голова и нижняя челюсть разрывной пулей. КОВТОНЮК Андрей … 1913 года рождения, уроженец с. Чейковка, украинец, командир Красной Армии. Обнаружено: сквозное пулевое ранение в области сердца. ГОРБАЧ Григорий … 1898 года рождения, уроженец с. Селы, украинец, б/п, бухгалтер колхоза. Обнаружено: сквозное пулевое отверстие в грудную клетку. ПЕТРОВСКИЙ Тарас Григорьевич, 1884 года рождения, уроженец с. Буки Чеповичского района, украинец, б/п, завхоз Райотдела НКВД. Обнаружено: сквозное пулевое ранение в грудную клетку. МАРЧУК Иван Иосифович, 1912 года рождения, уроженец с. Гришковка, Заньковского с/с, украинец, член ВКП/б, орденоносец, почтовый работник. Обнаружено: перелом правой руки в двух местах – замучен. ПИЛЬКЕВИЧ Дмитрий Васильевич, 1886 года рождения, уроженец с. Гришковка Заньковского с/с, украинец, член ВКП/б, комиссар бронепоезда. Обнаружено: вход пули в коленном суставе сзади и выход в коленную чашку, удар в правую височную кость с повреждением кожи.

Кроме выше перечисленных в указанной могиле, неопознанных 6 человек, на которых обнаружены следующие пытки:

1-й труп – сквозное пулевое ранение в лобовую кость с выходом пули в затылочной кости.

2-й труп – сквозное пулевое ранение в лобовую кость с выходом пули в затылочной кости.

3-й труп – сквозное пулевое ранение в лобовую кость с выходом пули в затылочной кости.

4-й труп – сквозное пулевое ранение в грудную клетку.

5-й труп – сквозное пулевое ранение в лобовую кость с выходом пули в затылочную кость.

6-й труп – следов убитого не обнаружено, зарыт живым.

2-я МОГИЛА

Вскрыта на территории бывшей немецкой жандармерии в с. Потиевка, в которой обнаружено 10 трупов мирных граждан.

1-й. ДОЛГИЙ Михаил Яковлевич, 1928 года рождения, уроженец с. Потиевка, украинец, б/п, колхозник. Обнаружено: вход от пули в затылочную часть кости с выходом правого глаза.

2-й. ХОМИЧ Владимир Иванович … года рождения, украинец, уроженец с. Кераж Анапольского с/с, бригадир колхоза с. Новоселка, поляк, б/п, никаких ранений не обнаружено.

3-й. БУГАЧЕНКО Иван Федорович, кличка «Черный» – первый секретарь Тернопольского Обкома партии. Никаких пыток не обнаружено, зарыт живьем.

4-й. ЛИЧНЫЙ Григорий Иванович, 1920 года рождения, уроженец с. Потиевка, украинец, б/п, колхозник. Обнаружено: размозженная голова.

5-й. ПРИЦЕПОВ Иван Ермолаевич … года рождения, уроженец с. Новоселка, русский, б/п, малолетний недоросток, никаких следов пыток не обнаружено.

6-й. ХАРЧЕНКО Дмитрий Васильевич, 1918 года рождения, уроженец с. Потиевка, б/п, украинец, замучен – поломанная грудная клетка и поломанные руки.

7-й. ИГНАТЕНКО Иван Адамович, 19134 года рождения, уроженец с. Потиевка, украинец, б/п, колхозник. Обнаружено: размозженная голова.

8-й. КИСЛЕНКО Василий Игнатович, 1922 года рождения, уроженец с. Потиевка, украинец, б/п, колхозник. Обнаружено: вход пули в правую височную кость и выход в левой и выкручена левая рука.

9-й. ЛОГВИНОВ Сафоний Макеевич … года рождения, уроженец с. Новоселка, русский, колхозник, член ВЛКСМ. Замучен – выкручены руки с переломом костей.

10-й. ХАРЧЕНКО Василий Павлович, 1915 года рождения, уроженец с. Потиевка, украинец, член ВЛКСМ. Обнаружено: вход пули в лобовую кость и выход в затылочной кости.

В этой могиле для скрытия своих следов, немецко-фашистские мерзавцы, для скорейшего разложения трупов – все трупы пересыпали хлорной известью, вследствие чего они находились в полной стадии разложения и тяжело опознаваемые.

3-я МОГИЛА

В этой могиле обнаружено 12 трупов.

1-й труп МАРЧУК Степан Евстафиевич, 1926 года рождения, уроженец с. Заньки, украинец, ученик средней школы, круглый сирота. Обнаружено: вход пули слева задней височной кости, выход с правой височной кости.

2-й труп ПИВОВАР Леонид Борисович, 1927 года рождения, уроженец с. Чайковка, украинец, ученик средней школы. Обнаружено: вход пули в область сердца, выход в левой подлопаточной области.

3-й труп ОГРЕЧУК Иван Тодосьевич … года рождения, уроженец с. Горбулев, украинец, колхозник, б/п. Обнаружено: вход пули в сердечную область, выход в левой подлопаточной области.

4-й труп БАБАК Антон Иванович … года рождения, уроженец с. Горбулев, украинец, б/п, колхозник. Обнаружено: вход пули в лобовую часть и выход в затылочной части головы.

5-й труп ЗАВИРЮХА Юрий Степанович … года рождения, уроженец …., украинец, б/п, учитель Горбулевской средней школы, слепой, парализованный, инвалид 1-й группы. Обнаружено: вход пули между височной и затылочной костями, выход справа между затылочными костями.

6-й труп ХАРЧЕНКО Николай Дмитриевич, 1894 года рождения, уроженец с. Потиевка, украинец, б/п, служащий. Замучен: раздроблены тонкие и толстые кости ног, удары в лобовую кость с повреждением кожи, половой орган вырван.

7-й труп ОПАЛЬКО Иван Савич, 1903 года рождения, украинец, б/п, служащий, зав. райдоротдела. Обнаружено: удар в затылочную кость, вход пули в лобовую кость с выходом в затылочной кости.

8-й труп ЕФИМЧУК Касьян Федорович, 1902 года рождения, уроженец с. Гришковка Заньского с/с, украинец, б/п, служащий. Замучен: разбита носовая часть, обрезаны уши, размозжены челюсти.

9-й труп ЛОЙКО Петр Филиппович … года рождения, уроженец с. Гришковка Заньского с/с, украинец, б/п, служащий. Замучен: разбита носовая часть, отрезаны уши, размозжена челюсть.

10-й труп БАКУЛЮК Сергей Васильевич, 1917 года рождения, уроженец с. Чайковка, украинец, б/п, служащий. Замучен: размозженная голова.

11-й труп КОШЕВИЧ Борис Владимирович, 1915 года рождения, механик МТС № 1. Замучен: выкручены руки, раздавлена грудная клетка.

12-й труп ПЕРЦОВ Карп Яковлевич … года рождения, уроженец …, русский, работник МТС № 1. Замучен: разбита затылочная кость.

4-я МОГИЛА

Южнее Потиевской средней школы 250 метров обнаружено 25 трупов, лежавшие вниз лицом, раздетые догола, у ног поперек лежала женщина.

1-й труп БАЛАБОЛЕВА Акулина Макеевна … года рождения, жительница с. Новоселка, русская, учительница. Обнаружено: 8 пулевых входов в позвоночник.

2-й труп ПАШКОВСКИЙ Владимир Гаврилович, 1914 года рождения, уроженец с. Городище Старобудского с/с, украинец, б/п, колхозник. Обнаружено: вход пули в грудную клетку, выход с правой подлопаточной области.

3-й труп ГЛАДИШ Иван Артемьевич … года рождения, уроженец с. Новоселка, русский, бригадир колхоза, б/п. Замучен.

4-й труп ГЛАДИШ Павел Артемьевич … года рождения, уроженец с. Новоселка, колхозник, б/п, русский. Обнаружено: вход пули в затылочную кость, выход в лобовую кость.

5-й труп ГАЛИЦКИЙ Леонид Антонович, 1916 года рождения, уроженец с. Будыловка, капитан корабля. Брошен в яму живьем.

8-й труп РЕПЕЦКИЙ Петр Васильевич, 1910 года рождения, уроженец с. Меньковка, председатель Старобудского с/с, украинец, кандидат ВКП/б. Живьем брошен в яму.

7-й труп ПАШКОВСКИЙ Иван Игнатьевич … года рождения, уроженец с. Городище Старобудского с/с, колхозник, б/п, украинец. Брошен в яму живьем.

8-й труп ГАЛИЦКИЙ Казимир Антонович, 1901 года рождения, б/п, уроженец с. Будиловка, колхозник, поляк. Живьем брошен в яму.

9-й труп ХАРПЕЛЕВ Леонтий Матвеевич … года рождения, уроженец с. Новоселка, колхозник, русский. Живьем брошен в яму.

10-й труп КОЗЛЮК Василий Платонович, 1922 года рождения, уроженец с. Чайковка, лейтенант Красной Армии, украинец. Живьем брошен в яму.

11-й труп БАКУЛЮК Сергей Васильевич, 1915 года рождения, уроженец с. Чайковка, русский, военнопленный, лейтенант Красной Армии. Живьем брошен в яму.

12-й труп САХОВЕЦ Василий Прокофьевич … года рождения, уроженец с. Новоселка, украинец, колхозник, б/п. Замучен – живьем брошен в яму.

13-й труп ЯЧЕНКО Тимофей Иванович … года рождения, уроженец с. Клетна Клетянского района Брянской области, колхозник, украинец, б/п. Живьем брошен в яму.

14-й труп ГРЕСЬ Василий Евтухович, 1914 года рождения, уроженец с. Моделев, украинец, учитель. Замучен – живьем брошен в яму.

Кроме выше перечисленных, неопознанных 11 человек, на которых обнаружены следы пытки:

1-й – живьем брошен в яму.

2-й – замучен: срезаны уши, нос, выкручены пальцы.

3-й – живьем брошен в яму.

4-й - убит выстрелом в голову.

5-й – убит, размозжена голова.

6-й – убит выстрелом в голову.

7-й – живьем брошен в яму.

8-й – живьем брошен в яму.

9-й – убит выстрелом в голову.

10-й – убит выстрелом в голову.

11-й – замучен и брошен в яму.





5-я МОГИЛА

Южнее Потиевской средней школы 250 метров в которой обнаружено 12 трупов.

1-й СОДОЛЬ Адольф Людвикович, 1912 года рождения, уроженец с. Будыловка, поляк, учитель, член ВЛКСМ. Живьем брошен в яму.

2-й ГАЛИЦКАЯ Галина Владиславовна, 1919 года рождения, уроженка с. Будыловка, полька, кандидат ВКП/б. Убита выстрелом в голову.

3-й ПИКУЛЬСКИЙ Михаил Лукашев, 1908 года рождения, уроженец с. Будыловка, поляк, колхозник. Убит выстрелом в голову.

4-й НЕДОВЕЦКИЙ Иван Феликсович … года рождения, уроженец с. Устиновка Чеповичского района. Живьем брошен в яму.

5-й НЕЯЗВЕЦКИЙ Владимир Иванович, 1928 года рождения, уроженец с. Устиновка Чеповичского района, ученик, пионер. Живьем брошен в яму.

6-й КАЗАРУЦКИЙ Александр Протасович, 1872 года рождения, поляк, уроженец с. Будыловка, староста за время немецкой оккупации. Убит в голову.

7-й ЗАРУЦКИЙ Андрей Александрович, 1914 года рождения, поляк, уроженец с. Будыловка, колхозник, комсомолец. Живьем брошен в яму.

8-й ГАЛИЦКИЙ Валентин Антонович, 1915 года рождения, уроженец с. Будыловка, поляк, работал в милиции. Живьем брошен в яму.

9-й ДУДЧЕНКО Сергей Григорьевич, 1915 года рождения, уроженец с. Чеповичи, украинец, член ВКП/б, работал на торфразработке. Обнаружено: замучен – с выколотыми глазами брошен в яму.

10-й ЧАПИЛЬСКИЙ Владимир Феодосьевич, 1923 года рождения, уроженец с. Устиновка Чаповичского района, украинец. Замучен – живьем брошен в яму.

11-й ЗАХАРЧУК Петр Яковлевич, 1921 года рождения, уроженец с. Свидя, украинец, б/п, работал на радиоузле. Замучен – живьем брошен в яму.

12-й КОБЗАРЕНКО Аркадий Феодосьевич, 1913 года рождения, уроженец с. Облитки, украинец, б/п, работал учителем, орденоносец. Убит в область сердца.





6-я МОГИЛА

По дороге в с. Нераж 2 километра от с. Потиевка в молодой посаде обнаружено 2 трупа – отец и сын. Оба убиты в область сердца.

1-й ДРУЖИНСКИЙ Кузьма Викентьевич, 1901 года рождения, уроженец с. Меньковка, колхозник, б/п, партизан с 1917 года.

2-й ДРУЖИНСКИЙ Николай Кузьмич, 1920 года рождения, уроженец с. Меньковка, член ВЛКСМ.

Одновременно с раскопками могил специальная комиссия произвела опрос многих мирных жителей местного населения о зверствах немецко-фашистских извергов над замученными телами, вследствие чего установлено, что мирные жители Потиевского района, не взирая ни на возраст, ни на принадлежность, подвергались зверски мучительным пыткам, как то: перелом рук, избиение резиной, выкалывание глаз, отрезание ушей, вырывание половых органов и закапывание живыми в яму.

Эти чудовища немцы применяли в Потиевском районе в массовом порядке и за весь период из оккупации по району насчитывается зверски замученных, ни в чем неповинных мирных граждан 237 человек, с которых 156 человек Потиевского района вывезены и замучены в других районах как – Водомышль, Коростышев, Житомир. Кроме этого, насильно угнано в Германию на каторжные работы 2243 человека. Все факты, перечисленные выше, зверских издевательств подтверждаются живыми людьми, которые также подверглись пыткам, но им удалось уцелеть благодаря освобождению партизанскими отрядами и бегством.

Например: жители с. Будыловка – Александруй Ольга Кирилловна, Кисленко Петр Данилович, жители с. Горбулев – Петрученко Анастасия, житель с. Потиевка – Беркин Михаил Семенович, житель с. Будыловка – Содоль Сигмунд и многие другие.

Настоящий акт составлен в 8-ми экземплярах.

Председатель комиссии. Председатель Потиевского Райсовета трудящихся. Комиссия (всего 15 подписей)».

Теперь представьте себе ситуацию, что подобных преступников было много, десятки тысяч предателей и убийц. Вину не всех удалось доказать в полном объёме, и вместо высшей меры наказания они получили длительные сроки заключения. Вы не поверите, но руководство Советского Союза их простило.

17 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Приводим его полный текст:

«Москва, Кремль 17 сентября 1955 г. После победоносного окончания Великой Отечественной войны советский народ добился новых больших успехов во всех областях хозяйственного и культурного строительства и дальнейшего укрепления своего социалистического государства.

Учитывая это, а также прекращение состояния войны между Советским Союзом и Германией, и руководствуясь принципом гуманности, Президиум Верховного Совета СССР считает возможным применить амнистию в отношении тех советских граждан, которые в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. по малодушию или несознательности оказались вовлеченными в сотрудничество с оккупантами.

В целях предоставления этим гражданам возможности вернуться к честной трудовой жизни и стать полезными членами социалистического общества Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

Освободить из мест заключения и от других мер наказания лиц, осужденных на срок до десяти лет лишения свободы включительно за совершенные в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. пособничество врагу и другие преступления, предусмотренные статьями 58-1, 58-3, 58-4, 58-6, 58-10, 58-12 Уголовного кодекса РСФСР и соответствующими статьями Уголовных кодексов других союзных республик. Сократить наполовину назначенное судом наказание осужденным на срок свыше десяти лет за преступления, перечисленные в статье первой настоящего Указа. Освободить из мест заключения независимо от срока наказания лиц, осужденных за службу в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях.

Освободить от дальнейшего отбывания наказания лиц, направленных за такие преступления в ссылку и высылку.

Не применять амнистии к карателям, осужденным за убийства и истязания советских граждан. Прекратить производством все следственные дела и дела, не рассмотренные судами, о преступлениях, совершенных в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., предусмотренных статьями 58-1, 58-3, 58-4, 58-6, 58-10, 58-12 Уголовного кодекса РСФСР и соответствующими статьями Уголовных кодексов других союзных республик, за исключением дел о лицах, указанных в статье четвертой настоящего Указа. Снять судимость и поражение в правах с граждан, освобожденных от наказания на основании настоящего Указа.

Снять судимость и поражение в правах с лиц, ранее судимых и отбывших наказание за преступления, перечисленные в статье первой настоящего Указа.

Освободить от ответственности советских граждан, находящихся за границей, которые в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. сдались в плен врагу или служили в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях.

Освободить от ответственности и тех, ныне находящихся за границей советских граждан, которые занимали во время войны руководящие должности в созданных оккупантами органах полиции, жандармерии и пропаганды, в том числе и вовлеченных в антисоветские организации в послевоенный период, если они искупили свою вину последующей патриотической деятельностью в пользу Родины или явились с повинной.

В соответствии с действующим законодательством рассматривать как смягчающее вину обстоятельство явку с повинной находящихся за границей советских граждан, совершивших в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. тяжкие преступления против Советского государства. Установить, что в этих случаях наказание, назначенное судом, не должно превышать пяти лет ссылки.

Поручить Совету Министров СССР принять меры к облегчению въезда в СССР советским гражданам, находящимся за границей, а также членам их семей, независимо от гражданства, и их трудоустройству в Советском Союзе.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. Пегов»

В 1955–1956 годах вся пробандеровская шваль хлынула из мест заключения на Украину. Они что, перековались и стали любить советскую власть и тех, кто воевал против фашизма? Нетрудно догадаться, какую идеологию они несли домой. Этих подонков надо было уничтожать, как бешеных псов, а их пощадили. Похоже, сегодня мы стоим на пороге тех же ошибок. Мы выносим раненых неонацистов с поля боя и лечим, рискуя своими жизнями. Зачем? Эти звери уже не станут другими. Если мы не будем брать их в плен, они станут еще ожесточеннее? Куда уж больше?

По-моему, пора скорректировать лозунги специальной военной операции на Украине: «Встретишь неонациста – убей!». После того, что эти упыри натворили в Донбассе, они заслуживают только смерти.

Во время Великой Отечественной войны советский писатель, поэт и публицист Илья Эренбург написал такие строки (печатаем с сокращениями):

Как кровь в виске твоем стучит,

Как год в крови, как счет обид,

Как горем пьян и без вина,

………………………………….

Как эта жизнь – не ешь, не пей

И не дыши – одно: убей!

За сжатый рот твоей жены,

За то, что годы сожжены,

За то, что нет ни сна, ни стен,

За плач детей, за крик сирен,

За то, что даже образа

Свои проплакали глаза,

………………………………..

За то, что ты – не ешь, не пей,

Как кровь в виске – одно: убей!

Ранее другой советский писатель и поэт Константин Симонов написал стихотворение «Убей его!» (печатаем небольшой отрывок):

Так убей фашиста, чтоб он,

А не ты на земле лежал,

Не в твоем дому чтобы стон,

А в его по мертвым стоял.

Так хотел он, его вина, –

Пусть горит его дом, а не твой,

И пускай не твоя жена,

А его пусть будет вдовой.

Пусть исплачется не твоя,

А его родившая мать,

Не твоя, а его семья

Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей!

Тогда мы имели право уничтожить всех немцев, воюющих с нами, за те зверства, которые они творили на нашей земле. Но наши деды и прадеды их пожалели. Теперь потомки тех гитлеровских зверей объявляют нам санкции и снабжают оружием украинских неонацистов, чтобы те убивали нас.

Против «коричневой чумы» может быть только одно лекарство – физически уничтожить зараженных ею.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ