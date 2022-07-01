«ПУСТЬ ЛЕТЯТ ОНИ, ЛЕТЯТ…»

28 Июня 2022



На прошлой неделе на Камчатке для большинства выпускников 11 классов завершилась трудная пора школьных экзаменов. Как сообщили в краевом Министерстве образования, 22 июня ребята сдали экзамен по информатике и ИКТ (информационные и коммуникативные технологии), завершив основной этап ЕГЭ. В ведомстве напомнили, что итоговая аттестация школьников делится на три периода: досрочный, основной и дополнительный. Основной период начался с 26 мая, и за время его проведения ребята сдали экзамены по двум обязательным предметам – русскому языку и математике, а также двум предметам по выбору, чтобы получить аттестат об основном общем образовании. С 23 июня, в резервные дни, к сдаче экзаменов приступили те выпускники, кто не сдал ЕГЭ в основные даты по уважительным причинам. Им отведена неделя – последний экзамен «резерва» назначен на 2 июля.

Всего же, по данным краевого министерства образования, в этом году участниками ЕГЭ стали более тысячи шестисот одиннадцатиклассников. Как сообщили в ведомстве, впервые с начала пандемии экзамен проводится в доковидном режиме (в прошлом году из-за пандемии ЕГЭ сдавали только те ребята, кто решил поступать в вуз. – Прим. ред.).

Для тех выпускников, кто сдал экзамены в основной период, результаты ЕГЭ по большинству предметов уже известны. В краевом министерстве образования объявили, что четыре выпускницы 11-х классов получили максимально возможные 100 баллов. На экзаменах по литературе отличились ученицы из школы № 33 Петропавловска-Камчатского и из Раздольненской средней школы им. В. Н. Ролдугина. Экзамены по русскому языку на 100 баллов сдали выпускницы петропавловской школы № 40 и елизовской школы № 8.

Совсем скоро будут обнародованы результаты всех экзаменов основного периода, и выпускники, решившие продолжать образование, окончательно определятся с выбором учебных заведений в зависимости он набранных баллов.

А в эти дни все они прощаются со школой. С окончанием школьных экзаменов связана красивая традиция выпускных вечеров. В этом году они проходят в «доковидном формате». Как рассказали нашей газете в управлении образования администрации ПКГО, в каждой школе – своя дата проведения праздника, но основная часть выпускных вечеров проходит с 28 по 30 июня. Всего же в столице Камчатки 11 классы закончили 803 выпускника.

В школе № 24, с которой «Вести» связывает давняя дружба, учатся 820 детей. Как рассказала нам заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Ольга Александровна Попалитова, в этом году в образовательном учреждении два одиннадцатых класса, их закончил 41 учащийся. Выпускной вечер для них состоялся 24 июня. Для девятиклассников же (их в школе 59) торжество запланировано на 1 июля.

Ольга Александровна уточнила, что в сравнении с праздниками для выпусков двух прошлых лет, выпавших на время пандемии коронавируса, в этом году строгих ковидных ограничений нет. Однако на входе в учреждение по-прежнему работает система бесконтактной термометрии для выявления посетителей с повышенной температурой.

«Выпускники показали хорошие результаты в учебе. На ЕГЭ по русскому языку учащаяся нашей школы набрала 98 баллов, еще двое учеников получили по 96 баллов. По обществознанию лучший результат этого выпуска среди наших учеников – 94 балла. В 2022 году у нас 7 золотых медалистов. Двум из них медали были вручены на выпускном вечере – эти ребята сдавали экзамены, итоги которых уже известны. Остальным вручим в ближайшее время, так как надо дождаться официального подтверждения результатов ЕГЭ. В том, что ребята сдали этот экзамен, сомнений у нас нет», – сказала заместитель директора школы.

Она дополнила, что в школе много традиций, в том числе связанных с проведением выпускных вечеров. «Одной из них является исполнение песни для выпускников педагогами школы. Кроме того, на протяжении многих лет существовала традиция отмечать выпускной в ресторане с последующей встречей рассвета. В этом году родители, в связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся в последние годы, приняли решение ресторан не посещать», – пояснила Ольга Александровна.

Добавим, что в каждой школе свои сценарии проведения этого волнующего праздника, но есть и общие черты. На официальной церемонии чествуют выпускников, вручают аттестаты и золотые медали за успехи в учении, благодарственные письма и грамоты, дарят букеты учителям, звучат напутственные речи педагогов и ответное слово выпускников.

Неофициальную часть организуют родители. Она обычно проходит за пределами школьной территории, и учителя приглашаются на праздник уже как частные лица. Папы и мамы очень стараются, чтобы вечер, символизирующий прощание со школой, получился запоминающимся, красивым, интересным, чтобы у детей на этом торжестве всё было самое лучшее, и они чувствовали себя настоящими героями дня. И здесь всё зависит от полета фантазии и финансовых возможностей. Обсуждение программы и цены выпускного вечера порой начинается еще в сентябре, а затем начинается внесение денег на расходы. Если прибавить к ним почти неизбежные траты на репетиторов или курсы по подготовке к ЕГЭ, то заключительный год в школе выливается семье в кругленькую сумму.

Наша газета поинтересовалась, сколько же стоит в этом году красиво «уйти со школьного двора» в Петропавловске-Камчатском. Вот что рассказала «Вестям» мама одной из выпускниц: «Моя дочь в этом году заканчивает 11-й класс. При подготовке к экзаменам мы не прибегали к услугам репетиторов. Дочь посещала дополнительные занятия в школе и занималась на онлайн-курсах. Онлайн-курс по математике стоил 3 490 рублей в месяц, курс по обществознанию – 3 990 рублей в месяц. Подготовка велась на протяжении 8 месяцев.

Что касается выпускного вечера, то памятный фотоальбом обошелся нам в 5 тысяч рублей. Тысячу сдавали на подарок школе и столько же – на подарок классному руководителю. За услуги фотографа – 200 рублей с каждого, фотозона – еще 625 рублей. Наряд для выпускницы стоил 11 тысяч рублей за платье, 2,5 тысячи – за туфли, 3 тысячи – за украшения, 1,5 тысячи за маникюр. Прическу и макияж дочь делать никому не доверяет, поэтому здесь расходов не было». Если нарядную прическу делать не самим, а в салоне, то она обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей.

Что касается расходов на ресторан, то, по словам мамы, они составили 3 500 рублей – за взрослого, 2 500 рублей – за ребенка, еще 1 400 рублей стоила оплата услуг ведущего программы и диджея, за праздничный салют заплатили 300 рублей. Другими словами, если в ресторан идут два родителя и ребенок, надо заплатить около 11 тысяч рублей.

В итоге траты на выпускной вечер с посещением ресторана и нарядом для выпускницы, с учетом услуг парикмахера обходятся семье приблизительно в 40 тысяч рублей.

Обучение на онлайн-курсах при подготовке к единому госэкзамену, на приведенном выше примере, стоило примерно 60 тысяч рублей. (Разумеется, для каждой семьи эти суммы будут своими, большими или меньшими, в зависимости от выбора семьи.) Так что с каждым годом планка расходов только повышается, и фраза «дорогие наши выпускники» воспринимается в буквальном смысле.

У красивого и волнующего праздника прощания со школой есть и свои ограничения. Так, согласно закону Камчатского края от 26.05.2009 года № 264, нахождение детей в возрасте до 18 лет не допускается в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на объектах, которые предназначены для реализации услуг в сфере общественного питания, для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции. Под ночным временем в период с 1 июня по 31 августа понимается период с 23 часов до 6 часов по местному времени. Таким образом, несовершеннолетние могут отмечать свой выпускной вечер в ресторане или кафе ночью только в сопровождении взрослых.

Нарушением закона является употребление несовершеннолетними спиртных напитков. При посещении ресторана или кафе выпускники должны отмечать праздник за отдельным от взрослых столом, без алкоголя.

Если во время проведения выпускного на территории школы ответственность за здоровье и жизнь детей лежит на директоре школы, то за пределами школьной территории за нарушения совершеннолетние 18-летние граждане будут отвечать сами, а за тех, кому еще не исполнилось 18-ти, понесут ответственность родители.

В большинстве школ существует красивая традиция – выпускники завершают праздник прощания со школой встречей рассвета. Восход солнца начинает новый день, а для выпускников начинается новая пора их жизни. Какой будет она, как сложится судьба каждого из них дальше? Хочется, чтобы все планы воплотились в жизнь, мечты сбылись, а воспоминания о школе остались светлыми и теплыми. На ум приходят прекрасные строки песни из кинофильма «Прощайте, голуби» на стихи Михаила Матусовского:

Вот и стали мы на год взрослей,

И пора настаёт,

Мы сегодня своих голубей

Провожаем в прощальный полёт.

Пусть летят они, летят,

И нигде не встречают преград.

Наталья МАКСИМИШИНА

Из истории праздника:

Традиции выпускных вечеров в нашей стране более 300 лет. Она появилась с легкой руки царя-реформатора Петра I: именно по его указу в 1718 году в России отпраздновали первый выпускной бал. Произошло это в Московской школе математических и навигацких наук – уникальном для того времени учебном заведении. В следующем году эстафету подхватил Санкт-Петербург – там отметили выпуск в Морской академии. Выпускники отмечали праздник в строго мужской компании, девушек на такие мероприятия не допускали.

Юных барышень стали приглашать на выпускные балы лишь в начале 19 века в сопровождении родителей. Такой «выход в свет» обходился семье очень дорого: требовались соответствующие обстановке наряды и украшения.

В начале двадцатого века правилом хорошего тона стала считаться сдержанность: выпускники – и юноши, и девушки – приходили на выпускные балы в форменной одежде парадного варианта. От грандиозных торжеств отказались.

В первые годы советской власти балы объявили «буржуазным пережитком», с ними боролись, как с чуждым стране Советов явлением. Выпускные вечера разрешили праздновать лишь в начале 30-х годов, но ненадолго: традицию прервала Великая Отечественная война.

Выпускные вечера в полном объеме стали проводиться после её окончания. Это было очень тяжелое время, но даже тогда родители старались накормить детей повкуснее. В школах ввели в обычай «сладкий стол». Выпускное платье напоминало повседневное, только ткань выбиралась светлого тона. В качестве культурной программы школьники ставили спектакли, юмористические сценки собственного сочинения.

В 70-х годах в отношении к празднованию школьного выпускного вечера произошли заметные перемены. Изменились наряды выпускников, особенно девушек: выпускные платья стали смелее, ярче и дороже. Школьный праздник потребовал от родителей больше затрат.

С падением «железного занавеса» жизнь людей в России изменилась до неузнаваемости. Коснулось это и проведения школьных выпускных вечеров. Их стали стремиться отмечать с большим размахом, а к звукам классического школьного вальса добавились ритмы современной музыки.

С начала 2000-х выпускной вечер окончательно принял привычную для нас форму. Неофициальная часть этого праздника отмечается в красивых ресторанах и кафе, в сопровождении профессионального ведущего и разнообразных артистов. Выпускники стремятся предстать на торжестве в самом лучшем наряде, а большинство родителей начинают готовиться к событию за несколько месяцев до его начала.

Подготовлено по материалам Камчатского информационного агентства «Вести».

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