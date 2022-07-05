РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

05 Июля 2022



С 1 июля Роспотребнадзор снял оставшиеся ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в том числе обязательный масочный режим. «В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса принято решение приостановить действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», – говорится в пресс-релизе ведомства. В сообщении отмечается, что ситуация с коронавирусом в стране остается на «строгом контроле» Роспотребнадзора. «При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», – подчеркивается в пресс-релизе.

В ведомстве сообщили, что «недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93 %) сейчас протекают в легкой форме или бессимптомно».

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что пандемия пока не закончилась. Организация опасается появления более заразного штамма COVID-19 и возможной вспышки заболеваемости в течение лета.

На Камчатке продолжается вакцинация от коронавируса, а также сохраняется ряд ограничений. В то же время ношение масок в общественных местах носит рекомендательный характер. Мы продолжаем информировать читателей о развитии событий, отвечая на их вопросы.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 4 июля в Камчатском крае подтверждено 5 заражений новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выявлено 40 237 случаев заражения. Выздоровели за сутки 8 человек, за всё время пандемии 39 367 человек. В стационаре находятся 35 пациентов с коронавирусом. 19 пациентов больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд для ковидных больных составляет 65 мест, свободными оставались 27 мест.

С начала пандемии от коронавируса на Камчатке умерли 617 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

– До какого времени на Камчатке продлены ограничения, введенные в пандемию коронавируса?

– В Правительстве Камчатского края опубликован проект постановления о продлении ограничительных мер по коронавирусу в регионе до конца лета.

«Внести в абзац первый части 1 постановления Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» изменение, заменив слова «1 июля» словами «1 сентября», – говорится в проекте постановления.

Напомним, что на Камчатке сохраняется ряд ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Среди них – режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, непривитых и не переболевших ковидом, наличие отрицательного ПЦР-теста и сертификата о вакцинации для сезонных и вахтовых рабочих. По-прежнему действует требование обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в соответствии постановлением главного санитарного врача края. А вот соблюдение масочного режима в общественных местах – уже не обязательное требование, а рекомендация.

– Как идет вакцинация на Камчатке?

– По последним данным официального сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 1 июля в регионе от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 172 033 человека. Второй компонент, завершив вакцинацию, поставили 159 820 человек. Уровень коллективного иммунитета к ковиду в регионе составил 17,1 %. В краевом Минздраве напоминают, что поставить прививку можно в любой поликлинике по месту жительства, и напоминают о необходимости ревакцинации.

– Сколько средств в крае было потрачено на борьбу с новой коронавирусной инфекцией?

– В прошлом году на борьбу с пандемией COVID-19 в Камчатском крае было направлено 3 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в отчёте об итогах работы краевого правительства за 2021 год перед законодательной властью. «Хочу напомнить, что в 2021 году именно борьба с пандемией коронавируса стала нашей главной задачей. Благодаря предпринятым действиям нам удалось сохранить стабильность заболеваемости и избежать резких всплесков, которые мы, к сожалению, наблюдали в 2020 году. На предотвращение и ликвидацию последствий пандемии мы направили в 2021 году 3 млрд рублей, их которых 1,7 млрд рублей – краевые средства и 1,3 млрд рублей – федеральные», – отметил глава региона.

В 2020 году в краевом правительстве сообщали, что всего на борьбу с коронавирусом в 2020 году было направлено 2,8 млрд рублей. Уточнялось, что в них вошли стимулирующие выплаты медицинским работникам, закупка оборудования, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, оснащение лабораторий, организация тестирования населения.

– Как оценивают уровень заболеваемости коронавирусом в других странах?

– Рост заболеваемости отмечается в странах Западной Европы, Латинской Америки и Азии. Смертность при этом упала до самого низкого с начала весны 2020 года уровня, сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

В странах Европы за последний месяц число случаев заболевания коронавирусом выросло в три раза. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) ожидает еще большего подъёма уровня заболеваемости COVID-19 в Европе в течение этого лета.

Среди европейских стран самый высокий подъём заболеваемости фиксируется во Франции и Германии.

«Поскольку страны в Европе отменили действовавшие ранее ограничительные меры, летом уровень распространения вируса будет высоким. Вирус не исчезнет только потому, что страны перестанут его отслеживать. Он всё еще распространяется, всё еще меняется и всё еще уносит жизни», – сказал представитель ВОЗ. Организация оставляет в силе рекомендации по профилактике COVID-19: призывает своевременно делать прививки и носить маски в общественных местах, а людям с симптомами заболевания – изолироваться.

В Латинской Америке рост заболеваемости отмечен в Бразилии, где в начале июня выявляли по 40 тысяч инфицированных в сутки, а к концу месяца уже по 75 тысяч. В Мексике темпы распространения инфекции за июнь выросли почти в восемь раз.

В Азии высокий уровень заболеваемости фиксируется в Индии, где он достиг максимальных значений с февраля. В Израиле, где ранее отмечался подъём заболеваемости, показатели находятся на том же уровне (темпы распространения инфекции в этой стране были самыми высокими за последние три месяца). Кроме того, рост заболеваемости фиксируется в Индонезии, Таиланде и Японии.

– В какой стране отмечается самая высокая смертность от ковида?

– Самая высокая смертность всё еще остается в США, где за месяц зарегистрировали 9,7 тысячи летальных случаев (столько же, сколько в мае).

На втором месте Бразилия, где умерли около 4,8 тысячи человек (на 1,5 тысячи больше, чем в предыдущем месяце).

На третьей строчке Россия, однако смертность из-за ковида в июне оказалась минимальной с апреля 2020 года. В нашей стране зафиксировали около 2 тысяч летальных исходов, что на 38,3 % меньше, чем в конце весны.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА