ОТ «ГАДКОГО УТЕНКА» ДО «БЕЛОГО ЛЕБЕДЯ»

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05 Июля 2022

(Продолжение. Начало «В» от 25.05.202201.06.202208.06.202222.06.2022)

Катастрофа произошла 3 июня 1973 года. Советский сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144 во время демонстрационного полета на французском авиасалоне в Ле-Бурже после непредусмотренного полетным заданием маневра не выдержал перегрузок и развалился в воздухе. На борту находились четыре члена экипажа и, кроме них, заместитель главного конструктора лайнера генерал-майор Владимир Бендеров и ведущий инженер Борис Первухин. Командовал кораблем заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза полковник Михаил Козлов.

Жертвами катастрофы, кроме шести советских летчиков и инженеров, стали 5 жителей городка Гуссенвиль, на который упали обломки лайнера. 25 французов получили ранения различной степени тяжести. Андрей Туполев не дожил до катастрофы. Он скончался годом ранее. Главным конструктором первого и пока единственного отечественного пассажирского сверхзвукового лайнера Ту-144 являлся сын основателя КБ Алексей Туполев.

Пассажирский рейс на Камчатку длится 4 часа…

Шестидесятые годы прошлого века качественно изменили пассажирскую авиацию. На воздушные трассы пришли турбовинтовые и реактивные лайнеры, способные без посадки преодолевать расстояние между континентами. В число мировых флагманов новой пассажирской авиации вошли машины, сконструированные в ОКБ Андрея Туполева. В нашем очерке уже рассказывалось о Ту-104, Ту-114. Каждая из этих машин знаменует особую веху в истории мировой коммерческой авиации. И вполне естественно, что именно КБ Андрея Туполева руководство СССР поручило в июле 1963 года создание сверхзвукового пассажирского лайнера.

К этому времени над аналогичной машиной, получившей условное название «Конкорд», уже более года вели совместные работы французская  Sud Aviation и британская ВАС компании. Создание сверхзвукового лайнера планировали и в США. Но у Boeing дела дальше технического задания и эскизных чертежей не пошли, а западноевропейские и советские конструкторы успешно продвигались к реализации поставленной цели.

Между франко-британской компаниями и ОКБ Туполева развернется острая конкурентная борьба. Обе стороны стремились первыми поднять в небо сверхзвуковой лайнер. И речь шла не только о соображениях престижности, но и о коммерческих интересах.

Ведущие мировые перевозчики с интересом следили за созданием перспективной машины, планируя закупку десятков новых самолетов. Поэтому первенство в серийном производстве сверхзвукового лайнера потенциально вело и к коммерческому успеху, что имело серьезное значение для отечественного авиапрома, занимавшего весьма прочные позиции на международном рынке пассажирских самолетов. В отдельные годы доля СССР в мировых экспортных сделках по коммерческой авиации достигала 40 процентов.

Поначалу казалось, что «Конкорд» опережает Ту-144. В декабре 1967 года макет франко-британского самолета представили широкой публике. Руководство СССР потребовало от ОКБ Андрея Туполева ускорить работу, и советские конструкторы сумели опередить зарубежных коллег.

Первый испытательный полет Ту-144 состоялся 31 декабря 1968 года. «Конкорд» поднимется в воздух спустя два месяца – в феврале следующего года.

Советская пресса не жалела восхищенных эпитетов для Ту-144. В основном они соответствовали действительности. Ученые, инженеры, конструкторы, создавая новую машину, сумели решить множество технических, технологических и аэродинамических задач огромной сложности и прорывного характера, но всё-таки Ту-144 оказался не совсем тем самолетом, который надеялось получить руководство страны. Некоторые характеристики лайнера не соответствовали техническим параметрам правительственного задания.

Самолет действительно имел сверхзвуковую скорость. Впервые Ту-144 преодолел звуковой барьер 5 июня 1969 года. Спустя 11 месяцев лайнер на высоте 16,3 тысячи метров достиг скорости 2 150 км/ч, но по другим параметрам советская машина уступала зарубежной. Исполнителей и заказчиков не удовлетворяли пассажировместимость Ту-144, его дальность и высокий расход топлива. При взлетном весе машины в 180 тонн масса топлива составляла почти половину, что обеспечивало немногим более двух часов полета. Эти проблемы частично удастся устранить в последующем, установив новые двигатели, но даже модернизированный лайнер при всех самых смелых расчетах мог без посадки достичь только Хабаровска.

Поэтому советские журналисты весьма торопили время, когда, имея в виду Ту-144, обещали читателям, что скоро время полета из Москвы в Петропавловск-Камчатский составит четыре часа.

Но новый самолет ОКБ Туполева всё-таки был уникален во всём. Вскоре после того, как он поднялся в воздух, на Западе стали распространяться слухи о том, что Ту-144 является копией «Конкорда», а потому заслуга в его создании в большей степени принадлежит не конструкторам, а советской военно-технической разведке. Впрочем, такую версию отрицали даже сами создатели «Конкорда», несмотря на обуревавшие их негативные эмоции, вызванные тем, что конкуренты раньше подняли машину в воздух.

Внешняя схожесть самолетов объяснялась аэродинамическими условиями, в которых их предстояло эксплуатировать, в остальном машины имели множество принципиальных отличий. Франко-британский самолет оснащался более экономичными и мощными двигателями. Они, как ни парадоксально это прозвучит, стали косвенной причиной гибели советского лайнера в Ле-Бурже.

Накануне катастрофы, 2 июня 1973 года, на авиасалоне выполнял демонстративные полеты «Конкорд». Совершив два круга, лайнер начал заходить на посадку, и когда шасси самолета почти коснулись земли, летчик, образно говоря, «дал газу», и самолет взмыл в небо на очередной круг, после которого совершил посадку. Зрители взорвались аплодисментами. Такой маневр могла выполнить только машина с высокими летными характеристиками и мощными двигателями.

Есть версия, что руководитель советской делегации в Ле-Бурже, увидев восторженную реакцию публики авиасалона на демонстрацию возможностей «Конкорда», попросил командира советского воздушного корабля Михаила Козлова показать нечто подобное.

На следующий день предстояло выполнять демонстрационные полеты советскому сверхзвуковому лайнеру и другой новейшей машине ОКБ теперь уже имени Андрея Туполева – Ту-154. Но этот самолет зрители авиасалона в полете не увидели…

Ту-144, успешно завершив два предусмотренных полетным заданием круга, начал снижаться с выпущенными шасси и передними крылышками, которые использовались при взлете и посадке для облегчения маневрирования. С высоты 190 метров лайнер резко пошел вверх. Шасси и крылышки подняли. Все это время находившийся в воздухе французский самолет-разведчик «Мираж III», который вел съёмку советской машины, видимо, полагая, что Ту-144 окончательно и бесповоротно идет на посадку, вошел в зону демонстрационных полетов.

Михаил Козлов, маневрируя вблизи земли, скорее всего, перестал следить за «Миражом», но когда Ту-144 поднялся на 2 тысячи метров, пилот вдруг обнаруживает самолет-разведчик, как посчитал летчик, в опасной близости. Михаил Козлов предпринимает резкий маневр, уходя от столкновения. Машина срывается в резкое пике, возникают перегрузки, на которые пассажирский лайнер не был рассчитан, и в 700 метрах от земли самолет начинает рассыпаться…

Потом французские специалисты, принимавшие участие в расследовании причин авиакатастрофы, станут активно доказывать, что угрозы столкновения не было, соглашаясь, впрочем, что «Миражу» не следовало входить в зону демонстрационных полетов. Международная советско-французская комиссия так и не сможет прийти к общему выводу об обстоятельствах гибели Ту-144.

Заявление для прессы, сделанное 6 февраля 1974 года, завершалось выводом, который давал богатую пищу для конспирологических версий: «Комиссия по расследованию и советские эксперты пришли к заключению, что причины катастрофы должны быть объявлены неустановленными, и дело закрыто».

Мне известны несколько вариантов причин гибели самолета. В большинстве из них так или иначе упоминается о спешке, проявленной в проектировании и создании Ту-144. Определенные конструктивные недоработки, технологические погрешности, ошибки в пилотировании, стечение других негативных обстоятельств и привели к трагедии.

Летчик-испытатель Эдуард Елян, которому посчастливилось первому поднять в небо Ту-144, на мой взгляд, точнее всего обрисовал ситуацию: «Эта катастрофа – горький пример того, как стечение мелких, на первый взгляд, незначительных обстоятельств в данном случае и со стороны французских служб управления полетами привело к трагическим последствиям».

Катастрофа в Ле-Бурже не поставила крест на Ту-144. Его модернизированные версии с новыми двигателями демонстрировались на авиасалонах во Франции в 1975 и 1976 годах. Самолет пошел в серию. Он осуществлял пассажирские перевозки по маршруту Москва – Алма-Ата.

Машину вывели из коммерческой эксплуатации после очередной катастрофы Ту-144, которая произошла 23 мая 1978 года. Самолет с новыми двигателями осуществлял экспериментальный рейс из Москвы в Хабаровск. До берегов Амура сверхзвуковой лайнер не долетел. На борту вспыхнул пожар. В ходе экстренной посадки погибли два инженера-испытателя.

С выводом из коммерческой эксплуатации Ту-144 в ОКБ Андрея Туполева прекратили работу и над сверхзвуковым самолетом второго поколения, имевшего условное обозначение Ту-244.

Судьба «Конкорда» сложилась успешнее, чем у его советского коллеги. Но самолет также имел ограниченное применение. 27 лет машина эксплуатировалась British Airways и Air France на трансатлантических маршрутах. «Конкордами» перевезено около 3 миллионов пассажиров. К сожалению, и франко-британскому самолету не удалось избежать катастрофы.

25 июля 2000 года «Конкорд», выполнявший рейс Париж – Нью-Йорк, при взлете загорелся. Погибли все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа – всего 113 человек. С 2003 года коммерческое использование «Конкордов» прекращено.

В наши дни на повестке дня вновь стоит вопрос о создании сверхзвуковой пассажирской авиации. Российская Объединенная авиастроительная корпорация также ведет перспективные разработки в этом направлении. Так что у нас есть шанс долетать от Москвы до Камчатки за 4 часа.

Опыт и инновационные технологии, которые ОКБ Андрея Туполева получило, работая над Ту-144, активно использовались конструкторским бюро при создании другой машины. Несмотря на то, что в воздух самолет поднялся более сорока лет назад, в своём классе он остается непревзойденным, эталонным образцом.

«Белый лебедь»

Речь идет о сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике с изменяемой геометрией крыла Ту-160, который российские авиаторы за изящную архитектонику и уникальные аэродинамические качества называют «Белым лебедем». Первый полет опытная машина, работой по созданию которой в ОКБ имени Андрея Туполева руководил Валентин Близнюк, совершила 18 декабря 1981 года. И с тех пор Ту-160 остается самым тяжелым и самым скоростным бомбардировщиком в мире.

Если при создании уже неоднократно упоминаемых пассажирских кораблей Ту-104 и Ту-114 в качестве прототипов использовались вошедшие ранее в серийное производство бомбардировщики Ту-16 и Ту-95, то в истории с «Белым лебедем» ситуация развернулась на 180 градусов.

В основу планера перспективного ударного самолета в конструкторском бюро первоначально решили положить Ту-144. И такое решение едва не исключило ОКБ Андрея Туполева из списка потенциальных разработчиков стратегического бомбардировщика. Заказ на него также надеялись получить конструкторские коллективы Павла Сухого и Владимира Мясищева.

ОКБ представили варианты будущих ракетоносцев на научно-техническом совете в Министерстве авиационной промышленности СССР осенью 1972 года. Предложение конструкторского бюро, которое после ухода отца возглавил Алексей Туполев, признали самым неудачным.

В книге воспоминаний генерал-полковник Василий Решетников, на тот период командующий дальней авиацией Советского Союза, рассказывает, почему это произошло:

«Рассаживаясь в небольшом зальчике и всматриваясь в развешанные на стенде плакаты, я с удивлением узнал на них знакомые черты пассажирского сверхзвукового самолета Ту-144. Неужто тот самый? Своими техническими и летными характеристиками он недотягивал до заданных, грешил невысоким уровнем надежности, был неэкономичен и сложен в эксплуатации… Было очевидно, что, став бомбардировщиком, этот неудавшийся лайнер под весом боекомплекта и оборонительного вооружения отяжелеет, утратит последние запасы прочности, и все летные характеристики посыпятся вниз».

Докладывавший о проекте Алексей Туполев, поняв, что представленный вариант разочаровал научно-технический совет, порвал один из плакатов. Затем, обращаясь к присутствующим, пообещал пригласить вскоре к себе для рассмотрения нового аванпроекта. Так начался путь к современному Ту-160.

В статье авиационной энциклопедии «Уголок неба», посвященной стратегическому бомбардировщику, со ссылкой на разработчиков самолета, сообщается, «что общая «идеология» будущей машины сложилась из трех совершенно разных, уже воплощенных в жизнь «идеологий»: дальнего стратегического дозвукового бомбардировщика Ту-95, сверхзвукового ракетоносца средней дальности Ту-22М и сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144. От каждого из перечисленных самолетов были взяты самые необходимые свойства, которые в результате и определили облик нового ракетоносца и всей новой ударной стратегической авиационной системы в целом».

Рассказывают, когда министр обороны Дмитрий Устинов впервые увидел новый бомбардировщик, он не мог оторвать от него глаз и радовался, как ребенок. Максимальная скорость машины составляет 2 200 км/ч, дальность полета без дозаправки – 14 тысяч километров, максимальная боевая нагрузка – 40 тонн. На самолете установлено 46 мировых рекордов.

Путь в серию для Ту-160 складывался непросто. После первого полета выявилось множество конструктивных недостатков машины. Весной 1987 года при взлете у второго самолета головной серии из-за разрушения двигателя начался пожар. К счастью, никто не пострадал. Летчики успели катапультироваться.

Первые Ту-160 начали поступать в войска в мае 1987 года. Новыми машинами вооружали 184-й гвардейский Полтавско-Берлинский Краснознаменный тяжелобомбардировочный полк, дислоцированный в городе Прилуки Черниговской области. Параллельно продолжались испытания машины, они завершатся на самом пороге нового десятилетия.

К концу 1991 года на вооружении полка, который располагался на территории Украины, стояли 19 стратегических бомбардировщиков. Независимое государство объявило их своей собственностью. Из девятнадцати машин Украина, начиная с 1998 года, утилизировала – 10, еще одну машину в нерабочем состоянии направили в полтавский музей авиации. Восемь бомбардировщиков Украина передала РФ в 1999 году в счет погашения газового долга.

Россия и раньше предлагала Киеву продать все находившиеся в его распоряжении Ту-160. Украина не возражала, но цену назвала по тем временам для Москвы неподъёмную – по 72 миллиона долларов за каждую машину. Снижать стоимость Киев решительно отказался. Но, когда калифорнийская компания Platforms International Corporation в 1999 году обратилась к властям незалежной с просьбой продать ей три Ту-160 и запчасти к ним за 20 миллионов долларов, на Украине не увидели препятствий к сделке. Самолеты американцы якобы планировали переделать в носители спутников многоразового использования. Россия по вполне понятным причинам воспротивилась продаже самолетов в США.

Вообще к Ту-160 западные спецслужбы проявляли очень пристальное внимание. Весной 1988 года, к примеру, возле аэродрома в Прилуках сотрудники военной контрразведки обнаружили замаскированный под пень контейнер с аппаратурой для прослушки радиопереговоров экипажей Ту-160 и фиксации параметров радиотехнических средств бомбардировщиков.

Вполне естественно, что Запад после распада Советского Союза не стремился видеть в составе российской дальней авиации столь грозное оружие.

В феврале 1992 года первый российский президент Борис Ельцин принял решение прекратить выпуск Ту-160. Но спустя пять лет главе государства стала ясна необходимость укрепления ракетно-ядерного щита страны, и он принимает решение о возобновлении производства стратегических бомбардировщиков. Из советских заделов удалось построить две машины – в 2000 и 2008 годах.

Решение о полноценном восстановлении производства Ту-160 и всех его комплектующих руководство страны приняло только в 2018 году. К этому времени значительная часть технологий оказалась утраченной. Пришлось практически заново учиться строить сверхзвуковые стратегические ракетоносцы. Первая машина, произведенная в РФ, получившая обозначение Ту-160М2, поднялась в воздух в январе текущего года. В настоящее время дальняя авиация России располагает 17 сверхзвуковыми стратегическими бомбардировщиками. Все они прошли модернизацию. В планах Министерства обороны РФ довести их число до 50.

Вместо послесловия

В России сегодня, если говорить о разработках ОКБ имени Андрея Туполева, возрождается серийное производство не только Ту-160, но и пассажирского самолета Ту-204. Он разработан конструкторским бюро имени Андрея Туполева на рубеже 80–90-х годов прошлого века как замена Ту-154. Новая машина может перевозить на расстояние до 6 с половиной тысяч километров более 200 пассажиров.

В начальный период Ту-204 закупали и эксплуатировали многие российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот».

Потом отечественные перевозчик решили, что «Туполевы», «Яковлевы» и «Ильюшины» им без надобности, если предлагают в лизинг «Боинги» и «Аэробусы». Оставим сейчас за скобками нашего очерка причины, которые побудили принять такое решение. Это тема отдельного большого разговора. Причины такого решения назывались, конечно, самые благородные. Вот только последствия оказались печальными. Недавние события очень зримо продемонстрировали, что Россия всё-таки нуждается в отечественных пассажирских самолетах.

В мае текущего года Министерство транспорта РФ сообщило, что оно рассматривает Ту-214 (модификация Ту-204, производимая на Казанском авиационном заводе. – В. С.) с российским двигателем ПС-90 в качестве претендента на базовый самолет «Аэрофлота». В апреле в «Ростехе» сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация планирует до 2030 года выпустить семьдесят Ту-214 разных модификаций.

Есть уверенность в том, что ОКБ имени Андрея Туполева, их коллеги из других российских конструкторских бюро создадут еще немало замечательных машин как военного, так и коммерческого назначения. История советской и российской авиации, прошедшей путь от «гадких утят» до «белых лебедей», свидетельствует в пользу аксиоматичности такого вывода.

Владимир СЛАБУКА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."