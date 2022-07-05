Однажды в храме

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05 Июля 2022

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

С раннего детства мама хотела сделать из меня настоящего мужчину. Она была убеждена, что правильно сформировать мой характер должны былиспортивные секции, строгий режим питания и сна, отсутствие нежности и развлечений, минимализм в одежде. Еще в детском саду мама записала меня на карате, в школьные годы – на биатлон, в старших классах заставила заниматься боксом. Мой интенсивный график занятий был изматывающим, но жаловаться маме я не имел права. Она была воспитанницей местного детского дома, родителей своих не знала, замужем никогда не была. Историю моего происхождения держала при себе, что вселяло в меня уверенность, будто я усыновленный сирота.

Мы жили в однокомнатной квартире в старом доме на окраине города. Для посещения секций мне приходилось почти три часа в день проводить в дороге. Пропускать занятия мне было запрещено. Дождь и непогода исключениями не являлись. Мама работала на хлебопекарне фасовщицей. Уходила на работу к шести утра, возвращалась с неё к обеду, вечерами мыла подъезды соседних домов. Несколько раз в неделю разносила газеты в почтовые ящики. Из-за физических нагрузок руки мамы были лишены изящности и красоты, они больше напоминали жилистые мужские,чем женские. Она рано поседела, но никогда не красила волосы, отчего выглядела намного старше своих лет. Мама не курила, алкогольными напитками не злоупотребляла, шумных праздников избегала, в дом никого никогда не приглашала, книги читать не любила, свободное время проводила в компании телевизора и полосатых амурских семечек.

Иногда мне хотелось рассказать ей о спортивных неудачах, сложностях в общении с одноклассниками, неуверенности в отношениях с девчонками, даже просто прижаться и услышать нежные слова поддержки, но, глядя на суровый вид матери, всякое желание делиться сокровенным пропадало. Свои проблемы я решал сам, а переживания оставлял в глубине души, отчего сформировался молчаливым, сдержанным, собранным и выносливым человеком.

Даже когда на соревнованиях по боксу я сломал руку, в больницу обратился лишь спустя несколько дней, когда конечность приобрела невероятный размер и синий цвет. На осмотре доктор удивлялся моей терпеливости, ведь, по его убеждениям, люди, получая перелом со смещением кости, от боли теряли сознание и не могли нормально жить без медицинского вмешательства, но я умудрился почти неделю не обращать внимания на невероятную боль.

После осмотра меня срочно госпитализировали и провели экстренную операцию, установили металлический штифт для правильного сращивания костей. За две недели пребывания в больнице мама пришла лишь однажды для передачи предметов первой необходимости и сменной одежды. Она навестила меня, когда я спал. Дожидаться моего пробуждения не стала, оставила пакет с вещами у входа в палату и больше не приходила. К тому времени мне исполнилось пятнадцать лет, но, как и в детстве, мне хотелось почувствовать материнскую заботу и любовь. В одной палате со мной лежали пять мальчишек. Самому младшему было семь лет, старшему семнадцать. Они мучились от разных недугов, но все, кроме меня, были окружены вниманием своих родных. Каждый день родители или бабушки с дедушками носили своим отпрыскам деликатесы, фрукты, овощи и сладости. Мальчишки крутили носами, от многого просто отказывались, своими домашними продуктами угощали меня. Кушать с жадностью было неприлично, я нехотя принимал дары, но с удовольствием поглощал то, что раньше видел лишь на продуктовых витринах дорогих магазинов. Мне в голову не могло прийти, что помидоры бывают такими вкусными, а если их макнуть в янтарный липовый мед, от наслаждения можно было сойти с ума.

Виноград и персики, запеченная курица и расстегаи с яйцом, отварная картошка с зеленью и паровые котлетки из телятины – эти недоступные мне ранее яства стали ежедневным рационом моего больничного меню. За две недели такого питания я даже прибавил пару килограмм, что вызвало у мамы недовольство, которое она не стала скрывать. Увидев мои округленные щечки, она прошипела: «А говорят, в больнице кормят только вареной капустой. Разве от неё так разносит?» В буфете лечебного стационара, где я лежал, действительно подавали крупы, сваренные на воде, или тушеную капусту, которую я терпеть не мог. Рассказывать маме про гостинцы соседских мальчишек я не стал, знал, что за угощения могу получить оплеуху или услышать в свой адрес гадкие слова, которые она часто использовала, обращаясь ко мне.

Когда подошло время для заживления сломанной руки,мне сделали рентген, по результатам которого выяснилась неправильная установка металлического штифта. Врачи стали ругать меня за отсутствие жалоб, утверждать, что если бы я рассказал о невероятных болях, которые испытывал каждый день, они спохватились бы намного раньше. Через несколько дней мне сделали новую операцию. Она прошла успешно, меня почти сразу выписали, но предупредили, что гипс на руке останется еще на несколько месяцев, про занятия спортом нужно было забывать до полной реабилитации. Мама этому сообщению, мягко говоря, не обрадовалась, стала кричать, обвинять меня в намеренном переломе, называть слизняком и бесхребетной тряпкой. Она металась по квартире, словно раненый зверь, и возмущалась тому, что из меня никогда ничего не получится. Потом включила свой любимый телевизор и стала бездумно переключать каналы. Приноровившись одеваться одной рукой, я набросил на себя куртку и решил прогуляться, чтобы избавиться от негативных впечатлений.

На лавочке возле нашего подъезда всегда сидела бабушка Нора из соседней квартиры. Она была вдовой. Своего единственного сына бабушка похоронила, когда я был совсем ребенком. Внуков у неё не было, родные к ней не приезжали, соседи называли местной сумасшедшей за то, что она всё время что-то бубнила себе под нос и улыбалась солнцу. Бабушку Нору я безумной не считал, мне казалось, она была обыкновенной несчастной женщиной, вынужденной коротать свой век в одиночестве.

По обыкновению я поздоровался с бабушкой и хотел пройти мимо, но соседка вдруг обратилась ко мне по имени и предложила вместе посидеть и поговорить. Я немного растерялся, но почему-то согласился. Разговор бабушка Нора начала первой. «Ты веришь в Бога?» –спросила она. «Не знаю», –ответил я. «Плохо, внучок, верить нужно, иначе в твоем сердце вместо света божьего появится пустота и злоба, как у твоей матери», –продолжила бабушка. Она рассказала, что давно наблюдает за нашей семьей, очень переживает за мою душу и руку, которая никак не заживет. Потом она помолчала и предложила сходить вместе в молитвенный дом и пройти соборование, которое является одним из семи Таинств Православной Церкви. По её словам, соборование совершается для исцеления духовных и телесных недугов, а также дарует оставление тех грехов, о которых человек забыл. Совершается семикратным крестообразным помазанием лба, ноздрей, щек, губ, груди и рук верующего освященным елеем и сопровождается чтением молитв.

Многих слов я не понял, но осознал, что бабушка предлагает провести какой-то обряд, чтобы помочь заживить раны на руке. «Но ведь я не крещеный», –продолжил я. Бабушка улыбнулась и предложила покреститься в следующее воскресенье. Я растерянно пожал плечами, пообещал подумать над её словами и отправился на прогулку.

В начале девяностых годов прошлого столетия православие медленными неуверенными шагами возвращалось в нашу страну и души россиян, но в школе нам по-прежнему неустанно навязывали основы атеизма и дарвиновского происхождения человека.

Никогда прежде я не бывал в храме, я даже не знал, что такое молитвенный дом, не исповедовался, не причащался, молитв не знал. В нашем доме не было икон, о вере в Бога разговоры с мамой не велись, библию я никогда не видел в глаза, но предложение бабушки Норы покреститься меня почему-то заинтересовало.

Мне приходилось наблюдать за строительством православного храма, который возводили возле моей спортивной школы, но заглянуть вовнутрь я не решался. Я захотел прикоснуться к другому миру, но в тоже время страшно и неловко из-за своей безграмотности в религиозных вопросах. Несколько дней я находился в раздумье, но боли в руке стали настолько невыносимыми, что решение покреститься окрепло во мне. В назначенное время мы с бабушкой Норой отправились в небольшой деревянный дом с крестом, который находился в нашем микрорайоне.

Соседка взяла меня под руку и бодро завела в распахнутые двери необычного и скромного дома. При входе бабушка надела на голову платок, перекрестилась и вошла внутрь. Людей было немного. Все что-то шептали, тихонько здоровались друг с другом, целовали иконы. Это был молитвенный дом, убранство в нём было очень скромным, стены были выполнены из бруса. Запах дерева, ладана, масел и восковых свечей словно окутывали всё небольшое, но такое светлое помещение. Около восьми утра в молитвенный дом зашел мужчина в черной длинной рясе. Он был худощавого телосложения, обладателем длинной черной бороды и живых веселых глаз. Мужчина громко поздоровался. Объяснил суть Таинства крещения, рассказал, как нужно креститься и что это значит. Бабушка Нора подошла к батюшке и, показывая на меня рукой, назвала мое имя. Мужчина кивком головы поздоровался со мной, взял из её рук крестик на веревочке, поговорил с другими прихожанами и попросил тех, кто собирается креститься встать перед ним полукругом. Нас было пять человек.

Батюшка стал молиться, многие слова я слышал впервые, нотембр его голоса успокаивал душу. После омовения прохладной водой в небольшой купели батюшка надел мне на шею крестик, а бабушка Нора протянула новое красивое полотенце, сказав, чтобы я сохранил его на всю жизнь. Когда обряд был завершен, батюшка поздравил нас с крещением и пожелал всем крепкого здоровья.

По дороге домой соседка рассказала про отца Афанасия, который крестил меня. Он родился в обыкновенной семье, но еще в школе понял, что будет учиться в духовной семинарии. Атеисты-родители идею сына не поддержали и прекратили с ним всякое общение. После завершения обучения Афанасий несколько лет был отшельником, после чего получил право принять свой приход. Возглавить строительство основного православного храма нашего города ему не дали, предложили переоборудовать заброшенный дом на окраине города в место, где прихожане могли принять крещение, помолиться, очиститься или уйти из этой жизни с миром. Пять долгих лет ему потребовалось, чтобы заброшенный дом стал местом отдохновения мирян. Прихожан было немного, но на их средства молитвенный дом преобразился, однако всё равно уступал по своей красоте новому храму. Бабушка Нора рассказала, что отец Афанасий смог молитвами и добрыми словами излечить её душевные раны. Расставаясь, она напомнила о необходимости пройти соборование и протянула книжку в мягком переплете, в которой простым языком описывались все основные обряды и таинства православной церкви.

С этого дня моя жизнь наполнилась светом. Я прошел соборование. Несмотря на то, что Таинство длилось больше трех часов, которые нужно было провести стоя, я не чувствовал усталости. Мне захотелось выучить несколько молитв, которые помогали справиться с болью в руке. Отец Афанасий стал моим духовным наставником. Он учил меня прощать и щадить мать, которая к тому времени окончательно отдалилась от меня, достойно принимать трудные повороты судьбы, рассказывал интересные и поучительные притчи, истории из жизни Святых. Через полтора месяца повторный рентген показал чудесный результат: рука была восстановлена, можно было снимать гипс, но впереди ждал долгий процесс реабилитации…

Два года до окончания школы я исправно посещал молитвенный дом, бывал на службах, при необходимости помогал отцу Афанасию по хозяйству. Перед выпускными экзаменами духовный наставник благословил меня, потом посмотрел в глаза и сказал, что я должен посвятить свою жизнь помощи людям. Я растерянно пожал плечами, стал уверять, будто к медицине не имею тяги. Он улыбнулся, перекрестил меня и напоследок сказал: «Никого никогда ни в чем не вини, это судьба». Этих слов я не понял, улыбнулся в ответ и отправился сдавать последний экзамен. Живым отца Афанасия я больше не видел…

Той же ночью местный алкаш залез в молитвенный дом, чтобы украсть иконы и деньги, которые хранились в кассе. Отец Афанасий пытался вразумить воришку, предлагал добровольно отказаться от его замысла, но преступник ударил священника по голове топором, который прихватил с собой, вынес из дома всё ценное и поджег место своего преступления. Молитвенный дом сгорел дотла, обгоревшее тело отца Афанасия хоронили в закрытом гробу.

Эта была оглушающая трагедия для меня и многих людей. Я вместе с другими мужчинами нес гроб и не мог поверить, что в нём лежал человек, ставший для меня самым близким на этой земле. Мою душу переполняла ненависть к убийце духовного наставника. Я непременно должен был найти этого злодея и наказать, только последние пророческие слова отца Афанасия заставляли сомневаться в своих намерениях…

После похорон духовного наставника я еще долго не мог прийти в себя. Проходя мимо руин молитвенного дома, мое сердце испытывало физическую боль, душа обливалась слезами. Мой удрученный вид маму не волновал, её интерес состоял только в том, где я буду учиться дальше. Я планировал поступать в педагогическое училище на физкультурное отделение. Мне казалось, моя будущая профессия будет связана с защитой людей, о которой говорил отец Афанасий. Но судьба распорядилась иначе. Мне было уготовано испытание, после которого я решил посвятить свою жизнь другой профессии.

Как только зачисление в педагогическое училище состоялось, я устроился на работу продавцом мороженого в детский парк аттракционов, чтобы немного подкопить денег для покупки нового спортивного костюма и кроссовок. Медицинскую комиссию я сдал, когда поступал в учебное заведение, оставалось освоить работу кассового аппарата. Хозяин торговой точки объяснил, что пробивать чеки нужно не на весь товар, поэтому мудреная штука была только аксессуаром, необходимым для предъявления контролерам и проверяющим. Летняя погода, музыка, смех посетителей парка отвлекали меня от грустных воспоминаний и тяжелых мыслей. На аттракционах работали молодые веселые парни, официантками в кафетерии напротив, трудились симпатичные девчонки в легких белоснежных коротеньких платьях. Мы быстро перезнакомились и пообещали помогать в трудной ситуации, которой не пришлось долго ждать.

Через две недели после открытия парка аттракционов колесо обозрений вышло из строя. Его механизм заклинило, оставив конструкцию, наполненную людьми, неподвижной. Дети и взрослые, которые находились близко к земле, успели спрыгнуть со своих сидений. На высоте около десяти метров оставались двое ребятишек разного возраста. Пока работники аттракциона пытались самостоятельно починить двигатель колеса, дети наверху стали истошно кричать и звать на помощь. Директор парка пытался успокоить посетителей, но вызывать наряд пожарных машин не спешил, поскольку не хотел стать фигурантом административного или уголовного дела. Аттракционы в парке были построены лет двадцать назад и скорее всего не проходили технический осмотр и дорогостоящий ремонт перед открытием.

Когда детские тапочки полетели на землю и плач стал еще пронзительней, я решил действовать. Учитывая мою физическую подготовку и выносливость, я смог без труда залезть на металлическую конструкцию. На деревянной лавочке сидел мальчик лет восьми и крепко держал пятилетнюю девочку, которая рыдала навзрыд. Я поздоровался с ребятишками, назвал свое имя и спросил про родителей. Оказалось, старший брат тайком ушел со двора и, взяв сестричку с собой, без ведома родителей отправился с ней на аттракционы. Мальчик боялся, что ему влетит от мамы, девчушка страшилась разбиться. Двоих детей сразу спустить на землю мне бы не удалось, я принял решение спасать ребятишек по очереди. Первой спустить на землю я решил девчонку. Она с трудом оторвалась от брата, но потом мертвой хваткой вцепилась в меня, руками обвила шею, ноги закрутила вокруг талии. Я плотно обвязал её ремнем и стал медленно и аккуратно спускаться с металлической конструкции. Все посетители парка вдруг замерли и практически не издавали звуков. Когда моя нога случайно сорвалась с перекладины, послышался женский крик. Девочка прижалась ко мне еще крепче. Я успокоил её, сказав, что самый сильный на свете, поэтому всё будет хорошо. Она посмотрела заплаканными глазами в мои глаза и сказала, что больше не боится. Её абсолютное доверие тронуло мою душу. Я собрался и без труда спустился на землю. Когда отправился за её братом, конструкция стала скрипеть, сиденья начало мотать во все стороны. Посетители начали шептаться, кто-то из толпы вызвал пожарных, но я не мог подвести маленькую девчонку, которая умоляла спасти брата. Когда мальчик стоял на земле, к парку подъехал расчет пожарных машин…

Крепкие высокие мужчины, услышав рассказ о молодом герое, стали хвалить меня, хлопать по спине, говорить приятные слова – я гордился собой. Начальник отряда подошел ко мне и спросил, где я учусь. Услышав про педагогическое училище, поморщил нос и сказал, чтобы я срочно подавал документы в пожарно-техническое училище. Он обещал похлопотать за меня, однако нужно было срочно принимать решение, поскольку начальник собирался уходить в отпуск.

Жить с матерью под одной крышей я устал, смотреть на пепелище своего духовного пристанища больше не было сил, поэтому я, не раздумывая, забрал документы из педагогического училища и отправился в другой город, чтобы получить профессию пожарного. В училище уже знали мое имя, поскольку начальник пожарного отряда выполнил свое обещание и направил ходатайство о моем зачислении…

(Продолжение следует)

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."