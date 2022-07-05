ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

05 Июля 2022



27 июня Указом Президента России Владимира Путина старшему лейтенанту Александру Николаевичу Попову за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, было присвоено звание Героя России посмертно.

В Минобороны уточнили, что в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР офицер пожертвовал своей жизнью, чтобы удержать стратегически важный рубеж. Александр Попов был заместителем командира роты десантно-штурмовой бригады. Его группа выполняла задачу по прикрытию позиций российских войск.

Украинские националисты силами двух мотопехотных рот при поддержке артиллерии попытались прорвать линию нашей обороны, чтобы обойти с тыла подразделения российских Вооруженных сил. На пути двух рот ВСУ (от 200 до 300 бойцов) оказался взвод (около 30 человек), возглавляемый старшим лейтенантом Поповым.

«Несмотря на численное превосходство врага, взвод под непрекращающимся огнем украинских боевиков совершил рывок в направлении главного удара противника. Своими действиями Попов сковал подразделения украинских националистов, грамотно скорректировав огонь артиллерии. Решительные действия офицера вынудили противника остановить наступление и отойти на исходные рубежи.

Нарастив усилия, украинские националисты предприняли попытку окружить взвод Александра Попова. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Александр занял грамотную позицию и лично выстрелом из установки ПТУР (противотанковой управляемой ракеты) уничтожил девять националистов, чем предотвратил возможное окружение и внес панику в ряды врага.

В ходе боя старший лейтенант Попов получил ранение от разорвавшегося рядом с ним артиллерийского снаряда, однако продолжил руководить вверенным ему личным составом. Продолжая вести бой с националистами, Александр получил еще одно тяжелое ранение. Подразделением под командованием старшего лейтенанта Александра Попова был нанесен существенный урон вооруженным формированиям националистов (уничтожено более 20 боевиков и 7 единиц бронетехники), после чего враг отступил.

До последнего выполняя воинский долг, проявляя мужество и героизм, Александр Попов ценой своей жизни обеспечил удержание стратегически важного рубежа.

Благодаря смелым и решительным действиям, проявленной самоотверженности, мужеству и отваге старшего лейтенанта Александра Попова удалось сдержать натиск превосходящих сил врага, отбить многократные атаки противника и не допустить прорыва оборонительных рубежей», – рассказали в оборонном ведомстве.

Александр Попов был выпускником Термальненской средней школы Елизовского района. Теперь в стенах учебного заведения, где в эти дни работал пришкольный лагерь, портрет Александра выведен на экран.

Мы встретились с классным руководителем Саши Максимом Алексеевичем Ряписовым. Для него, как и для других учителей этой небольшой школы, похожей на одну большую семью, Саша был родным человеком, гордостью и надежной опорой во всём.

«То, что Саша совершил – это поступок, который по плечу далеко не каждому человеку. Он показал себя настоящим мужчиной и воином. Он и в классе выделялся своей надежностью, мужественностью, готовностью прийти на помощь другим. Мы, учителя, воспринимали его как сына. А для меня он был еще и хорошим другом. В классе он всегда казался мне взрослее своих сверстников, будто он был для них старшим братом, поддерживал их… Мы все до сих пор не можем прийти в себя», – поделился учитель.

Александр был руководителем юнармейского отделения в школе в течение нескольких лет, жил этим и болел. Во многом благодаря своему командиру, отделение ежегодно занимало призовые места в военно-спортивных играх. В 2013 году Александр был признан лучшим командиром и награжден ценным подарком. Среди его достижений школьных лет – победа в составе команды «Патриот» в финале X Всероссийской акции «Я – гражданин России», активное участие в создании проекта «Пока мы помним, они живы», получившего серебро на Всероссийском конкурсе. Несколько лет работал в трудовом отряде «Молодая Камчатка». Он был активен и успешен во всём: занимался спортом, был капитаном школьной баскетбольной команды, увлекался туризмом и связывал свои планы с военной службой.

«Саша всегда хотел служить в армии и быть командиром, и никого не удивило, когда после окончания 11 классов он решил поступать в военное командное училище. Сразу поступить не удалось, но Александр через год сумел осуществить свою мечту – стал курсантом Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, расположенного в Благовещенске, которое и окончил с отличием», – сказал учитель. Как вспоминает педагог, Сашу воспитывал отец Николай Борисович, прививая ему мужественность и патриотизм.

Рассказал нашей газете об Александре Попове и хорошо знавший его Роман Шерский, который сейчас проходит службу в воинской части, базирующейся в Завойко.

– Саша появился в школе, когда учился классе в шестом, он переехал к нам из Крыма. Я был младше его, и он стал мне старшим другом, я бы сказал даже старшим братом. Он уже тогда выделялся среди всех сверстников: взрослый был не по годам, умный, надежный. Таких людей я не встречал раньше. Знаете, запомнился на всю жизнь такой момент: Саша не раз ходил с нами в походы. А дети есть дети – балуешься где-то, шалишь, так он никогда не ругался. Посмотрит только и скажет: «Рома, ты что? Ты же мужчина, веди себя достойно». А было ему тогда лет 16 от силы. Вот он всегда вел себя достойно.

Я виделся с ним около года назад, как раз собирался тогда стать курсантом Хабаровского пограничного института ФСБ РФ, а Саша к тому времени уже побывал курсантом Дальневосточного командного училища. Разговаривали об этом, Александр давал мне советы, наставления… Для него самого поступление в военное командное училище было главной целью, мечтой. С первого раза поступить ему не удалось. Это был большой удар для него, я хорошо помню, как поддержал и ободрил его в тот момент классный руководитель Максим Алексеевич Ряписов. Спустя год Саша повторил свою попытку и стал курсантом. Он говорил, что это была для него огромная радость и честь. Своей воинской чести он не посрамил.

Мы все, Сашины друзья и близкие, конечно же, внимательно прочли всё, что известно о его подвиге. У меня возникла гордость от того, что я близко знал его. И одновременно чувство огромной невосполнимой утраты... Он был настоящим товарищем, и погоны его не испортили. Он всегда оставался таким же человечным по отношению ко всем, кто его окружал, как было это и в школе. Редкие качества и редкий человек, каких встречается очень и очень немного…

Сейчас я прохожу службу в воинской части, базирующейся в Завойко. И думаю, что нам, военным, надо не здесь сидеть, а находиться там, где был Саша, чтобы быть достойным формы, которую мы носим. А Саша достоин её больше, чем мы все вместе взятые.

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, куда Александр Попов поступил после школы, его вспоминают как отличного курсанта, всегда проявлявшего инициативу.

Командир батальона курсантов ДВОКУ Михаил Орленко отметил волевой характер Попова, обратив внимание на то, что он всегда мечтал служить в ВДВ, и просил перераспределить его в воздушно-десантные войска. Приведу выдержку из статьи об Александре Попове, опубликованной на сайте телекомпании ТВ Центр. (https://www.tvc.ru/news/show/id/243511?ysclid=l4xkhawq55357424370)

«Под выпуск в 2019 году он подошел ко мне и попросил осуществить его просьбу и распределить в воздушно-десантные войска. На что командование училища пошло ему навстречу. По выпуску в качестве сюрприза я подарил ему свой берет», – рассказал Михаил Орленко, подполковник, командир батальона курсантов ДВОКУ.

Андрей Давыденко был однокурсником Александра Попова. В общежитии жили в соседних комнатах. На складе личных вещей, на полках до сих пор остались таблички с их фамилиями.

Андрей вспоминает о друге: учиться Саше искренне нравилось. Свою жизнь хотел связать только с армией. Поэтому всегда и везде был в первых рядах.

«Занимался учебно-научной деятельностью, в ходе которой под руководством преподавателей тактики он выполнил подробный макет местности, которая в точности повторяет местность, где дислоцирован наш учебный центр», – заявил Андрей Давыденко, старший лейтенант, командир взвода ДВОКУ, однокурсник Попова».

Коллектив Термальненской школы, Совет родителей и ученики выступили с инициативой присвоить школе имя героя России Александра Попова. На внеочередной 123 сессии Думы Елизовского района инициатива была поддержана единогласно. Депутаты, представители школы и районной администрации почтили память земляка-героя минутой молчания.

4 июля состоялись похороны Александра Попова. Он похоронен на Камчатке, на кладбище Паратунского сельского поселения. Его могила хорошо видна с главной дороги. Проводить в последний путь Александра пришли более сотни человек. Коллектив нашей редакции был среди них. Вечная память нашему Герою, сложившему голову на поле брани.

Соб. инф.