РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

12 Июля 2022



Сегодня рубрику «Спрашивали-отвечаем» мы открываем вопросом, который волнует многих.

– Расскажите, пожалуйста, как развиваются события вокруг эмоционального поста министра природы Камчатского края Алексея Кумарькова, вызвавшего бурное обсуждение на Камчатке. Его возмутило заявление московского эксперта по туризму, оценившего полноценный недельный отдых в нашем крае в 45 тысяч рублей, включая перелет. Мне интересно, откуда эксперт вообще взяла такую цифру? И отреагировала ли она хоть как-то на мнение камчатского министра?

Кроме того, почему-то все обратили внимание на стоимость отдыха. А безопасность? Готовы ли турфирмы на Камчатке обеспечить её своим клиентам? – спрашивает Владислав Иванович Щ., житель Петропавловска-Камчатского.

– Цифру в 45 тысяч рублей (включая 16 тысяч за перелет чартерным рейсом) московский эксперт – вице-президент российского союза туриндустрии Ольга Санаева – взяла, судя по всему, с потолка. В прошлом номере «Вести» убедительно доказали, что чудесный отдых на Камчатке, с походами на вулканы, купанием в горячих источниках, морской прогулкой и рыбалкой, о которых поведала Санаева, на указанную сумму возможен только в её воображении. Поборница дешевого туризма, видимо, представляет Камчатку этакой небольшой и благоустроенной территорией, где все природные достопримечательности или расположены в шаговой доступности, или соединены отличными автомобильными дорогами. Эксперт сильно заблуждается. Путешествовать здесь далеко и дорого. Так что в вопросе цен наша газета полностью поддерживает мнение министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова. Другое дело, что он высказал его в резкой форме, в выражениях, недопустимых для руководителя министерства.

В отношении министра главой региона Владимиром Солодовым была инициирована служебная проверка. По итогам её Алексею Кумарькову объявлен служебный выговор за некорректное обращение к гражданам в социальных сетях. Глава региона на оперативном совещании отметил, что высказывать свое мнение – позиция правильная, но высказывать её нужно с уважением к гражданам.

После того как госпожа Санаева на всю страну продемонстрировала свою неосведомленность в вопросах туризма, журналисты «Лайф» попросили её прокомментировать слова Алексея Кумарькова. Ответ выдает еще большую некомпетентность главного столичного эксперта в российской туристической отрасли.

«Безусловно, недопустимо такое. Но суть гораздо глубже, здесь нужно разбираться. Может, у этого человека крик души, потому что всё и так дорого. Это очень честное простое высказывание, и к нему, возможно, так и надо относиться. Но другое дело, что одергивать за такие слова, безусловно, надо. Потому что 50 тысяч рублей – это тоже немалые деньги. У нас и так туристы отмечают, что по сравнению с заграницей дорого», – сказала она.

Начнем с первого предложения: «Безусловно, недопустимо такое». Что именно недопустимо? Что госпожа Санаева некомпетентна в вопросах российского туризма? Второе предложение: «Но суть гораздо глубже, здесь нужно разбираться». Ольга Санаева является академиком Национальной академии туризма, членом Экспертного совета комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, членом комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», членом рабочей группы по развитию детского туризма при Ростуризме, руководителем экспертной группы по туризму Агентства стратегических инициатив (АСИ). Наверное, она давно уже должна была разобраться и «донырнуть» до глубокой сути в вопросах российского туризма в целом и камчатского в частности. Если она до сих пор не сделала этого, то её надо лишить всех регалий и не привлекать в качестве эксперта.

Читаем итог её рассуждений: «У нас и так туристы отмечают, что по сравнению с заграницей дорого». А что, вице-президент РСТ сама этого не видит? Никогда не сравнивала отдых в родных пенатах и за рубежом?

Ольга Анатольевна наверняка поняла, что оконфузилась на всю страну, и поспешила с помощью своего комментария хоть как-то сохранить лицо. Ей это не удалось. Она так и не сказала, откуда взяла, что за 45 тысяч рублей на Камчатке можно полноценно отдохнуть «чуть больше недели». Зато открыла Америку, поведав журналистам «Лайф», что Камчатский край нуждается в развитии, и работа (в сфере туризма) должна идти в разных сегментах. Важно, чтобы там могли отдыхать все, Камчатка должна быть доступной, считает Санаева. А вопрос, сколько же стоит отдохнуть туристу 8 суток на Камчатке с учетом перелета, проживания, питания, платных экскурсий, купания в горячих источниках так и остался открытым.

Ольга Санаева еще не коснулась такой важной темы, как безопасность туристического отдыха. По мнению «Вестей», посвятивших этой теме немало публикаций, на Камчатке дела с её обеспечением обстоят далеко не радужно. Допустим, что люди всё же нашли деньги, чтобы отдохнуть в нашем регионе и оплатили услуги турфирм. Но и тут их поджидают опасности. За примером далеко ходить не надо. Не прошло и месяца, как завершился суд над руководителем туристической фирмы «Реальная Камчатка» Валерией Шиндиной, которая организовала групповую экскурсию к водопаду Вилючинский, в ходе которой погиб человек. Главу турфирмы признали виновной и назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы (с отсрочкой его отбывания). Наша газета посвятила этому громкому делу ряд публикаций.

Как установил суд, «подсудимая не предоставила клиентам полную информацию об объекте для обеспечения безопасности жизни, здоровья и предотвращения травматизма, не обеспечила сопровождение группы инструктором-проводником». В результате экскурсанты подошли к подножию водопада, где на них с высоты обрушилась глыба льда. Под её обломками погиб турист из Хабаровска. Еще три человека, прибывшие к нам за впечатлениями из Владивостока, получили травмы разной степени тяжести. Они воспользовались услугами турфирмы «Камчатка Вэй». Но даже если бы клиентам был предоставлен инструктор-проводник, еще неизвестно, смог бы он обеспечить безопасность группы.

После череды трагических событий лета 2020 года (гибель альпиниста на Ключевском вулкане, смерть от коронарной недостаточности на склоне вулкана Горелый 50-летней женщины) «Вести» заинтересовались вопросом подготовки и переподготовки профессиональных инструкторов-проводников в сфере туризма на Камчатке. Подробно об этом мы рассказывали в публикации «Особенности дикого камчатского туризма» («В» от 02.09.2020). Как выяснилось, по этому направлению на Камчатке специализируются две организации – Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края и Камчатский клуб туристов имени Глеба Травина.

Клуб проводит курсы подготовки инструкторов-проводников. В клубе рассказали, что ежегодно на них обучается около 40 человек. Программа включает теоретическую подготовку (с середины января до середины апреля дважды в неделю) и практику на базе клуба (в июне). Затем обучающиеся идут в поход 1 или 2 категории (всего их 6, шестая самая сложная) с наставником. По возвращении он готовит отчет. На основании отчета маршрутно-квалификационная комиссия выдает выпускникам курсов справку о зачете прохождения маршрута и диплом об окончании школы по подготовке кадров для спортивного туризма.

А дальше ситуация плачевная. По идее, выпускникам курсов надо набираться опыта и мастерства. С дипломом и справкой курсов они должны пройти стажировку, сдать квалификационный экзамен и получить удостоверение инструктора-проводника пешего туризма. Однако ни в клубе, ни в Федерации спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края так и не смогли ответить, сколько же квалифицированных проводников-инструкторов на полуострове и кто на Камчатке ведет их кадровый учет. В федерации лишь пояснили, что направляют данные о сдавших квалификационный экзамен соискателях в Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России, и там уже заносят данные в Единый федеральный реестр кадров и готовят удостоверения инструкторов-проводников. Сколько таких удостоверений было выдано камчатским проводникам-инструкторам, в камчатской федерации не знают.

На деле большинство выпускников курсов не утруждаются дальнейшей сдачей квалификационного экзамена и получением удостоверений. Они устраиваются в турфирмы на Камчатке и работают там. Многие из них знают туристический маршрут, и не более того. А несведущим в этой специфике туристам-дилетантам просто покажут диплом и справку об окончании курсов инструкторов, и они будут вполне довольны. А зачастую и вовсе не поинтересуются квалификацией человека, который их ведет.

Не лучше обстоит дело и при предоставлении клиентам такого популярного вида отдыха, как катание на лошадях. Когда в марте 2020 года в Вилючинске сотрудники конного клуба «Казачок» катали отдыхающих, с лошади упал и получил травму мальчик. «Вести» заинтересовались обстоятельствами дела («В» от 04.03.2020 «Лошадь едва не убила ребенка»). Выяснилось, что в перечне документов, дающих право оказывать услуги по катанию на лошади, присутствует удостоверение наездника 6-й категории. Далее приведу выдержку из указанной выше публикации.

«Квалификация «наездник» определена 70-м выпуском Единого тарифно-квалификационного справочника РФ за 2019 год, в соответствии с которым наездник 6-й категории имеет право на верховой заезд и заезд в экипаже, а также на наблюдение за здоровьем лошади. Такое удостоверение может выдать только квалификационная комиссия учреждения, где специалист прошел обучение или повышение квалификации после принятия экзамена. По имеющейся у редакции информации, в Камчатском крае такие учреждения отсутствуют». Конечно, удостоверение можно получить и на материке, но тогда все, кто сейчас катает на лошадях отдыхающих, должны были обучаться и повышать свою квалификацию в других регионах. Верится в это с трудом.

Есть и еще одна сторона вопроса – это неконтролируемая нагрузка на природу. Туристические фирмы, зазывая клиентов, обещают им, в числе прочей экзотики, встречу с дикими животными. Вот как, например, рекламирует свою услугу по восхождению на Авачинский вулкан турфирма «Kamchatka Energy». Перечисляя положительные впечатления от похода в форме ответов на вопрос: «Что вас ждет во время восхождения?», создатели сайта пишут: «Голодные евражки (берингийские суслики), ожидающие туристов у подножья вулкана в надежде получить вкусное лакомство» (https://kamchatka-energy-tour.ru/vulkan-avachinskij). Интересно, знают ли об этом в краевом министерстве туризма? В июне этого года на сайте этого ведомства был опубликован очередной призыв к гостям и жителям региона не кормить диких животных. Было процитировано мнение специалистов природного парка «Вулканы Камчатки», что евражки либо быстро погибнут, не переварив человеческую еду, либо привыкнут к нахлебничеству, утратив способность к самостоятельному выживанию.

Не менее популярны, чем поездка «к евражкам», предложения турфирм полюбоваться цветением лизихитонов. Зацветают эти редкие у нас растения в мае, и туристический рынок не упускает возможности на них заработать. В удобное для посещения заболоченное место, где растут лизихитоны, граждан везут группами. Каждую весну местные экологи слезно просят отдыхающих бережно относиться к хрупким растениям, и каждую весну толпы народа протаптывают тропы в гуще цветов в погоне за удачным фото. Призывы быть осторожнее никого не останавливают, и остановить не могут. А вот сооружение настила и деревянных дорожек для фотографирования чуда природы могло бы исправить положение дел. Но построить их гораздо сложнее и дороже, чем публиковать напоминания об ответственности. Какой уж тут массовый туризм…

При таком положении дел, и особенно при таких столичных экспертах, у нас в регионе возможны только два вида туризма: элитный, для очень небольшого количества состоятельных граждан, готовых платить за экскурсии на вертолете и катере; и дикий, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Другого пока не дано.

А теперь перейдем к ставшей уже привычной теме коронавирусных ограничений.

Мы продолжаем информировать читателей об изменениях, в этой области, отвечая на их вопросы.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 11 июля в Камчатском крае подтверждено 4 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выявлено 40 274 заболевших. Выздоровели за сутки 10 человек, за все время пандемии 39 433 человека. В стационаре находятся 27 пациентов с коронавирусом, 12 больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд для ковидных больных сокращен еще на 10 мест и составляет 55 мест, свободно 28 мест.

С начала пандемии от коронавируса на Камчатке умерли 617 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

– Какие антиковидные меры остались на Камчатке?

– На Камчатке действие ограничительных мер по COVID-19 приостановлено. Вместе с тем новым постановлением определен комплекс мероприятий по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, сохранен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в краевом правительстве.

«Сегодня мы наблюдаем стабильную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, но тем не менее инфекция не исчезла. Ежедневно мы фиксируем несущественный рост числа заболевших, но на стационарном лечении постоянно находятся порядка 40 человек. Некоторые из числа заболевших, к сожалению, попадают в реанимацию... С учетом федеральных требований и постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в Камчатском крае также приняты соответствующие меры по регулированию данной ситуации. Режим повышенной готовности сохраняется, поскольку в случае роста заболеваемости это позволит нам оперативно вернуть ряд ограничительных мер», – сообщила заместитель председателя Правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Изменения закреплены постановлением губернатора Камчатского края № 75 от 08.07.2022 года «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края».

Документом определен комплекс мер по предотвращению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Так, в регионе сохраняются требования по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, в помещениях организаций. Кроме того, сезонные и вахтовые работники допускаются к трудовой деятельности только при наличии отрицательных результатов лабораторного исследования на коронавирус и сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19. На Камчатке также продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции.

В краевом правительстве напоминают, что на полуострове рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета на Камчатке необходимо проходить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции.

– Как идет вакцинация в крае?

– По последним данным официального сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 8 июля в регионе от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 172 318 человек. Полную вакцинацию, поставив второй компонент, прошли 160 137 человек. Уровень коллективного иммунитета к ковиду в регионе составил 15 %. В краевом Минздраве напоминают, что поставить прививку можно в любой поликлинике по месту жительства, и напоминают о необходимости ревакцинации.

– Какие ограничения по ковиду отменяют в России?

В России с 15 июля федеральный штаб по борьбе с распространением коронавируса отменяет все ограничения на пересечение границ России. Речь идет о пересечении границы на наземных видах транспорта. Ограничения на въезд по воздуху и по морю отменены с 14 июня. Таким образом, россияне смогут свободно выезжать из страны. Требование для иностранцев предъявлять отрицательный ПЦР-тест на въезде в РФ сохранилось. Исключение сделано только для граждан Белоруссии, которым для посещения России тестирование на коронавирус не требуется.

Временные ограничения при пересечении границ были установлены распоряжениями Правительства РФ в марте 2020 года. Их начали постепенно снимать с весны. Теперь, спустя более чем два года, они полностью утратили силу. Напомним, что в начале июля Роспотребнадзор снял все ограничения по коронавирусу, действующие внутри страны, включая масочный режим и запрет на работу заведений общепита ночью. В санитарном ведомстве заявили, что эпидситуация остается на «строгом контроле», и меры могут вернуть в случае её ухудшения. Минздрав также рекомендовал регионам вернуться к оказанию плановой медицинской помощи в полном объеме.

На Камчатке, где официальная статистика фиксирует устойчивое снижение заболеваемости, ковидные ограничения приостановлены. Но ряд противоэпидемических мер сохранен.

– В каких странах возвращают ограничения по коронавирусу?

– Из-за роста заболеваемости COVID-19, отмеченного в начале июля, власти ряда стран снова вводят коронавирусные ограничения, сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Так, на Кипре с 8 июля местные жители и туристы обязаны носить маски в закрытых помещениях, включая транспорт. Причину введения новых правил объясняют ростом всех эпидемиологических показателей и числа госпитализаций пациентов с коронавирусом.

В Катаре с 7 июля действует аналогичный режим. Без ограничений страна прожила чуть больше месяца. Лишь 21 мая правительство отменило обязательное ношение масок в медучреждениях и транспорте.

В Казахстане также растет число случаев заражения. Власти рекомендуют гражданам носить маски хотя бы в транспорте, на вокзалах и в аэропортах. Для сотрудников этих объектов пользование средствами защиты не рекомендация, а обязанность.

Правительство Франции также призывает население вернуться к практике ношения масок в закрытых помещениях и транспорте, однако считает преждевременным делать эту меру обязательной.

В Турции медицинская ассоциация (TTB) обратилась к правительству с призывом вернуть обязательное ношение масок. «Число случаев заражения COVID-19 растет. Вакцинацию нужно начать с детей, обязать всех носить маски в закрытых помещениях, увеличить число тестов, ежедневно делиться данными об их результатах», – отметили представители врачебного сообщества.

В Италии также прогнозируют рост числа зараженных. Там предвидят новый пик коронавируса к концу месяца.

– Как оценивают возможность новой вспышки заражений коронавирусом в России на фоне роста заболеваемости в других странах?

– Рост заболеваемости коронавирусом в России возможен с середины августа и осенью, так как люди могут заболевать повторно через полгода после перенесенного COVID-19. Вопрос будет стоять в тяжести протекания инфекции, заявил известный врач-инфекционист, руководитель медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в интервью РИА Новости. С момента последней масштабной волны коронавирусной инфекции прошло полгода, у переболевших начал снижаться иммунитет, поэтому люди могут начать заболевать повторно. По словам специалиста, дальнейшая эпидситуация будет зависеть от того, насколько снизился у людей иммунитет к инфекции, дает ли он защиту от повторного заболевания, а также от появления новых мутаций коронавируса. Врач отметил, что пока, по статистике, рост числа госпитализированных пациентов с коронавирусом в России не отмечается.

Ранее о том, что подъема заболеваемости ковидом в России нельзя исключать, сообщил доктор биологических наук, руководитель научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. «Рост заболеваемости в мире связан с двумя причинами. Во-первых, пришли новые варианты вируса. Во-вторых, идет постепенное ослабление иммунитета тех, кто давно привился или переболел. Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», – сказал он. «Скорее всего, мы будем наблюдать рост заболеваемости у тех, у кого нет иммунной прослойки, кто не вакцинирован. Основная мера остается прежней – максимальный охват вакцинацией. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, вводить какие-то ограничения необходимости нет», – заключил ученый. Напомним, что со 2 июля постановлением главы Роспотребнадзора в РФ сняты антиковидные ограничения. Ранее регионы самостоятельно поэтапно смягчали антиковидные меры. Например, в Москве обязательное ношение масок в транспорте отменили еще 15 марта.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА