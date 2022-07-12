РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

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12 Июля 2022

Сегодня рубрику «Спрашивали-отвечаем» мы открываем вопросом, который волнует многих.

– Расскажите, пожалуйста, как развиваются события вокруг эмоционального поста министра природы Камчатского края Алексея Кумарькова, вызвавшего бурное обсуждение на Камчатке. Его возмутило заявление московского эксперта по туризму, оценившего полноценный недельный отдых в нашем крае в 45 тысяч рублей, включая перелет. Мне интересно, откуда эксперт вообще взяла такую цифру? И отреагировала ли она хоть как-то на мнение камчатского министра?

Кроме того, почему-то все обратили внимание на стоимость отдыха. А безопасность? Готовы ли турфирмы на Камчатке обеспечить её своим клиентам? – спрашивает Владислав Иванович Щ., житель Петропавловска-Камчатского.

 

– Цифру в 45 тысяч рублей (включая 16 тысяч за перелет чартерным рейсом) московский эксперт – вице-президент российского союза туриндустрии Ольга Санаева – взяла, судя по всему, с потолка. В прошлом номере «Вести» убедительно доказали, что чудесный отдых на Камчатке, с походами на вулканы, купанием в горячих источниках, морской прогулкой и рыбалкой, о которых поведала Санаева, на указанную сумму возможен только в её воображении. Поборница дешевого туризма, видимо, представляет Камчатку этакой небольшой и благоустроенной территорией, где все природные достопримечательности или расположены в шаговой доступности, или соединены отличными автомобильными дорогами. Эксперт сильно заблуждается. Путешествовать здесь далеко и дорого. Так что в вопросе цен наша газета полностью поддерживает мнение министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова. Другое дело, что он высказал его в резкой форме, в выражениях, недопустимых для руководителя министерства.

В отношении министра главой региона Владимиром Солодовым была инициирована служебная проверка. По итогам её Алексею Кумарькову объявлен служебный выговор за некорректное обращение к гражданам в социальных сетях. Глава региона на оперативном совещании отметил, что высказывать свое мнение – позиция правильная, но высказывать её нужно с уважением к гражданам.

После того как госпожа Санаева на всю страну продемонстрировала свою неосведомленность в вопросах туризма, журналисты «Лайф» попросили её прокомментировать слова Алексея Кумарькова. Ответ выдает еще большую некомпетентность главного столичного эксперта в российской туристической отрасли.

«Безусловно, недопустимо такое. Но суть гораздо глубже, здесь нужно разбираться. Может, у этого человека крик души, потому что всё и так дорого. Это очень честное простое высказывание, и к нему, возможно, так и надо относиться. Но другое дело, что одергивать за такие слова, безусловно, надо. Потому что 50 тысяч рублей – это тоже немалые деньги. У нас и так туристы отмечают, что по сравнению с заграницей дорого», сказала она.

Начнем с первого предложения: «Безусловно, недопустимо такое». Что именно недопустимо? Что госпожа Санаева некомпетентна в вопросах российского туризма? Второе предложение: «Но суть гораздо глубже, здесь нужно разбираться». Ольга Санаева является академиком Национальной академии туризма, членом Экспертного совета комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, членом комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», членом рабочей группы по развитию детского туризма при Ростуризме, руководителем экспертной группы по туризму Агентства стратегических инициатив (АСИ). Наверное, она давно уже должна была разобраться и «донырнуть» до глубокой сути в вопросах российского туризма в целом и камчатского в частности. Если она до сих пор не сделала этого, то её надо лишить всех регалий и не привлекать в качестве эксперта.

Читаем итог её рассуждений: «У нас и так туристы отмечают, что по сравнению с заграницей дорого». А что, вице-президент РСТ сама этого не видит? Никогда не сравнивала отдых в родных пенатах и за рубежом?

Ольга Анатольевна наверняка поняла, что оконфузилась на всю страну, и поспешила с помощью своего комментария хоть как-то сохранить лицо. Ей это не удалось. Она так и не сказала, откуда взяла, что за 45 тысяч рублей на Камчатке можно полноценно отдохнуть «чуть больше недели». Зато открыла Америку, поведав журналистам «Лайф», что Камчатский край нуждается в развитии, и работа (в сфере туризма) должна идти в разных сегментах. Важно, чтобы там могли отдыхать все, Камчатка должна быть доступной, считает Санаева. А вопрос, сколько же стоит отдохнуть туристу 8 суток на Камчатке с учетом перелета, проживания, питания, платных экскурсий, купания в горячих источниках так и остался открытым.

Ольга Санаева еще не коснулась такой важной темы, как безопасность туристического отдыха. По мнению «Вестей», посвятивших этой теме немало публикаций, на Камчатке дела с её обеспечением обстоят далеко не радужно. Допустим, что люди всё же нашли деньги, чтобы отдохнуть в нашем регионе и оплатили услуги турфирм. Но и тут их поджидают опасности. За примером далеко ходить не надо. Не прошло и месяца, как завершился суд над руководителем туристической фирмы «Реальная Камчатка» Валерией Шиндиной, которая организовала групповую экскурсию к водопаду Вилючинский, в ходе которой погиб человек. Главу турфирмы признали виновной и назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы (с отсрочкой его отбывания). Наша газета посвятила этому громкому делу ряд публикаций.

Как установил суд, «подсудимая не предоставила клиентам полную информацию об объекте для обеспечения безопасности жизни, здоровья и предотвращения травматизма, не обеспечила сопровождение группы инструктором-проводником». В результате экскурсанты подошли к подножию водопада, где на них с высоты обрушилась глыба льда. Под её обломками погиб турист из Хабаровска. Еще три человека, прибывшие к нам за впечатлениями из Владивостока, получили травмы разной степени тяжести. Они воспользовались услугами турфирмы «Камчатка Вэй». Но даже если бы клиентам был предоставлен инструктор-проводник, еще неизвестно, смог бы он обеспечить безопасность группы.

После череды трагических событий лета 2020 года (гибель альпиниста на Ключевском вулкане, смерть от коронарной недостаточности на склоне вулкана Горелый 50-летней женщины) «Вести» заинтересовались вопросом подготовки и переподготовки профессиональных инструкторов-проводников в сфере туризма на Камчатке. Подробно об этом мы рассказывали в публикации «Особенности дикого камчатского туризма» («В» от 02.09.2020). Как выяснилось, по этому направлению на Камчатке специализируются две организации – Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края и Камчатский клуб туристов имени Глеба Травина.

Клуб проводит курсы подготовки инструкторов-проводников. В клубе рассказали, что ежегодно на них обучается около 40 человек. Программа включает теоретическую подготовку (с середины января до середины апреля дважды в неделю) и практику на базе клуба (в июне). Затем обучающиеся идут в поход 1 или 2 категории (всего их 6, шестая самая сложная) с наставником. По возвращении он готовит отчет. На основании отчета маршрутно-квалификационная комиссия выдает выпускникам курсов справку о зачете прохождения маршрута и диплом об окончании школы по подготовке кадров для спортивного туризма.

А дальше ситуация плачевная. По идее, выпускникам курсов надо набираться опыта и мастерства. С дипломом и справкой курсов они должны пройти стажировку, сдать квалификационный экзамен и получить удостоверение инструктора-проводника пешего туризма. Однако ни в клубе, ни в Федерации спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края так и не смогли ответить, сколько же квалифицированных проводников-инструкторов на полуострове и кто на Камчатке ведет их кадровый учет. В федерации лишь пояснили, что направляют данные о сдавших квалификационный экзамен соискателях в Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России, и там уже заносят данные в Единый федеральный реестр кадров и готовят удостоверения инструкторов-проводников. Сколько таких удостоверений было выдано камчатским проводникам-инструкторам, в камчатской федерации не знают.

На деле большинство выпускников курсов не утруждаются дальнейшей сдачей квалификационного экзамена и получением удостоверений. Они устраиваются в турфирмы на Камчатке и работают там. Многие из них знают туристический маршрут, и не более того. А несведущим в этой специфике туристам-дилетантам просто покажут диплом и справку об окончании курсов инструкторов, и они будут вполне довольны. А зачастую и вовсе не поинтересуются квалификацией человека, который их ведет.

Не лучше обстоит дело и при предоставлении клиентам такого популярного вида отдыха, как катание на лошадях. Когда в марте 2020 года в Вилючинске сотрудники конного клуба «Казачок» катали отдыхающих, с лошади упал и получил травму мальчик. «Вести» заинтересовались обстоятельствами дела («В» от 04.03.2020 «Лошадь едва не убила ребенка»). Выяснилось, что в перечне документов, дающих право оказывать услуги по катанию на лошади, присутствует удостоверение наездника 6-й категории. Далее приведу выдержку из указанной выше публикации.

«Квалификация «наездник» определена 70-м выпуском Единого тарифно-квалификационного справочника РФ за 2019 год, в соответствии с которым наездник 6-й категории имеет право на верховой заезд и заезд в экипаже, а также на наблюдение за здоровьем лошади. Такое удостоверение может выдать только квалификационная комиссия учреждения, где специалист прошел обучение или повышение квалификации после принятия экзамена. По имеющейся у редакции информации, в Камчатском крае такие учреждения отсутствуют». Конечно, удостоверение можно получить и на материке, но тогда все, кто сейчас катает на лошадях отдыхающих, должны были обучаться и повышать свою квалификацию в других регионах. Верится в это с трудом.

Есть и еще одна сторона вопроса – это неконтролируемая нагрузка на природу. Туристические фирмы, зазывая клиентов, обещают им, в числе прочей экзотики, встречу с дикими животными. Вот как, например, рекламирует свою услугу по восхождению на Авачинский вулкан турфирма «Kamchatka Energy». Перечисляя положительные впечатления от похода в форме ответов на вопрос: «Что вас ждет во время восхождения?», создатели сайта пишут: «Голодные евражки (берингийские суслики), ожидающие туристов у подножья вулкана в надежде получить вкусное лакомство» (https://kamchatka-energy-tour.ru/vulkan-avachinskij). Интересно, знают ли об этом в краевом министерстве туризма? В июне этого года на сайте этого ведомства был опубликован очередной призыв к гостям и жителям региона не кормить диких животных. Было процитировано мнение специалистов природного парка «Вулканы Камчатки», что евражки либо быстро погибнут, не переварив человеческую еду, либо привыкнут к нахлебничеству, утратив способность к самостоятельному выживанию.

Не менее популярны, чем поездка «к евражкам», предложения турфирм полюбоваться цветением лизихитонов. Зацветают эти редкие у нас растения в мае, и туристический рынок не упускает возможности на них заработать. В удобное для посещения заболоченное место, где растут лизихитоны, граждан везут группами. Каждую весну местные экологи слезно просят отдыхающих бережно относиться к хрупким растениям, и каждую весну толпы народа протаптывают тропы в гуще цветов в погоне за удачным фото. Призывы быть осторожнее никого не останавливают, и остановить не могут. А вот сооружение настила и деревянных дорожек для фотографирования чуда природы могло бы исправить положение дел. Но построить их гораздо сложнее и дороже, чем публиковать напоминания об ответственности. Какой уж тут массовый туризм…

При таком положении дел, и особенно при таких столичных экспертах, у нас в регионе возможны только два вида туризма: элитный, для очень небольшого количества состоятельных граждан, готовых платить за экскурсии на вертолете и катере; и дикий, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Другого пока не дано.

А теперь перейдем к ставшей уже привычной теме коронавирусных ограничений.

Мы продолжаем информировать читателей об изменениях, в этой области, отвечая на их вопросы.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 11 июля в Камчатском крае подтверждено 4 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии выявлено 40 274 заболевших. Выздоровели за сутки 10 человек, за все время пандемии 39 433 человека. В стационаре находятся 27 пациентов с коронавирусом, 12 больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд для ковидных больных сокращен еще на 10 мест и составляет 55 мест, свободно 28 мест.

С начала пандемии от коронавируса на Камчатке умерли 617 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

– Какие антиковидные меры остались на Камчатке?

– На Камчатке действие ограничительных мер по COVID-19 приостановлено. Вместе с тем новым постановлением определен комплекс мероприятий по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, сохранен режим повышенной готовности. Об этом сообщили в краевом правительстве.

«Сегодня мы наблюдаем стабильную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, но тем не менее инфекция не исчезла. Ежедневно мы фиксируем несущественный рост числа заболевших, но на стационарном лечении постоянно находятся порядка 40 человек. Некоторые из числа заболевших, к сожалению, попадают в реанимацию... С учетом федеральных требований и постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в Камчатском крае также приняты соответствующие меры по регулированию данной ситуации. Режим повышенной готовности сохраняется, поскольку в случае роста заболеваемости это позволит нам оперативно вернуть ряд ограничительных мер», – сообщила заместитель председателя Правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Изменения закреплены постановлением губернатора Камчатского края № 75 от 08.07.2022 года «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края».

Документом определен комплекс мер по предотвращению угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Так, в регионе сохраняются требования по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, в помещениях организаций. Кроме того, сезонные и вахтовые работники допускаются к трудовой деятельности только при наличии отрицательных результатов лабораторного исследования на коронавирус и сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19. На Камчатке также продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции.

В краевом правительстве напоминают, что на полуострове рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета на Камчатке необходимо проходить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции.

– Как идет вакцинация в крае?

– По последним данным официального сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 8 июля в регионе от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 172 318 человек. Полную вакцинацию, поставив второй компонент, прошли 160 137 человек. Уровень коллективного иммунитета к ковиду в регионе составил 15 %. В краевом Минздраве напоминают, что поставить прививку можно в любой поликлинике по месту жительства, и напоминают о необходимости ревакцинации.

– Какие ограничения по ковиду отменяют в России?

В России с 15 июля федеральный штаб по борьбе с распространением коронавируса отменяет все ограничения на пересечение границ России. Речь идет о пересечении границы на наземных видах транспорта. Ограничения на въезд по воздуху и по морю отменены с 14 июня. Таким образом, россияне смогут свободно выезжать из страны. Требование для иностранцев предъявлять отрицательный ПЦР-тест на въезде в РФ сохранилось. Исключение сделано только для граждан Белоруссии, которым для посещения России тестирование на коронавирус не требуется.

Временные ограничения при пересечении границ были установлены распоряжениями Правительства РФ в марте 2020 года. Их начали постепенно снимать с весны. Теперь, спустя более чем два года, они полностью утратили силу. Напомним, что в начале июля Роспотребнадзор снял все ограничения по коронавирусу, действующие внутри страны, включая масочный режим и запрет на работу заведений общепита ночью. В санитарном ведомстве заявили, что эпидситуация остается на «строгом контроле», и меры могут вернуть в случае её ухудшения. Минздрав также рекомендовал регионам вернуться к оказанию плановой медицинской помощи в полном объеме.

На Камчатке, где официальная статистика фиксирует устойчивое снижение заболеваемости, ковидные ограничения приостановлены. Но ряд противоэпидемических мер сохранен.

– В каких странах возвращают ограничения по коронавирусу?

– Из-за роста заболеваемости COVID-19, отмеченного в начале июля, власти ряда стран снова вводят коронавирусные ограничения, сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Так, на Кипре с 8 июля местные жители и туристы обязаны носить маски в закрытых помещениях, включая транспорт. Причину введения новых правил объясняют ростом всех эпидемиологических показателей и числа госпитализаций пациентов с коронавирусом.

В Катаре с 7 июля действует аналогичный режим. Без ограничений страна прожила чуть больше месяца. Лишь 21 мая правительство отменило обязательное ношение масок в медучреждениях и транспорте.

В Казахстане также растет число случаев заражения. Власти рекомендуют гражданам носить маски хотя бы в транспорте, на вокзалах и в аэропортах. Для сотрудников этих объектов пользование средствами защиты не рекомендация, а обязанность.

Правительство Франции также призывает население вернуться к практике ношения масок в закрытых помещениях и транспорте, однако считает преждевременным делать эту меру обязательной.

В Турции медицинская ассоциация (TTB) обратилась к правительству с призывом вернуть обязательное ношение масок. «Число случаев заражения COVID-19 растет. Вакцинацию нужно начать с детей, обязать всех носить маски в закрытых помещениях, увеличить число тестов, ежедневно делиться данными об их результатах», – отметили представители врачебного сообщества.

В Италии также прогнозируют рост числа зараженных. Там предвидят новый пик коронавируса к концу месяца.

– Как оценивают возможность новой вспышки заражений коронавирусом в России на фоне роста заболеваемости в других странах?

– Рост заболеваемости коронавирусом в России возможен с середины августа и осенью, так как люди могут заболевать повторно через полгода после перенесенного COVID-19. Вопрос будет стоять в тяжести протекания инфекции, заявил известный врач-инфекционист, руководитель медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в интервью РИА Новости. С момента последней масштабной волны коронавирусной инфекции прошло полгода, у переболевших начал снижаться иммунитет, поэтому люди могут начать заболевать повторно. По словам специалиста, дальнейшая эпидситуация будет зависеть от того, насколько снизился у людей иммунитет к инфекции, дает ли он защиту от повторного заболевания, а также от появления новых мутаций коронавируса. Врач отметил, что пока, по статистике, рост числа госпитализированных пациентов с коронавирусом в России не отмечается.

Ранее о том, что подъема заболеваемости ковидом в России нельзя исключать, сообщил доктор биологических наук, руководитель научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. «Рост заболеваемости в мире связан с двумя причинами. Во-первых, пришли новые варианты вируса. Во-вторых, идет постепенное ослабление иммунитета тех, кто давно привился или переболел. Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», – сказал он. «Скорее всего, мы будем наблюдать рост заболеваемости у тех, у кого нет иммунной прослойки, кто не вакцинирован. Основная мера остается прежней – максимальный охват вакцинацией. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, вводить какие-то ограничения необходимости нет», – заключил ученый. Напомним, что со 2 июля постановлением главы Роспотребнадзора в РФ сняты антиковидные ограничения. Ранее регионы самостоятельно поэтапно смягчали антиковидные меры. Например, в Москве обязательное ношение масок в транспорте отменили еще 15 марта.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."