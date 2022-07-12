Однажды в храме

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12 Июля 2022

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

(Продолжение. Начало «В» от 06.07.2022)

Жить с матерью под одной крышей я устал, смотреть на пепелище своего духовного пристанища больше не было сил, поэтому я, не раздумывая, забрал документы из педагогического училища и отправился в другой город, чтобы получить профессию пожарного. В училище уже знали мое имя, поскольку начальник пожарного отряда выполнил свое обещание и направил ходатайство о моем зачислении…

Учеба в пожарно-техническом училище была сложной, но она смогла наполнить мою жизнь новым смыслом. Мне повезло с преподавателями и однокурсниками. С ребятами мы стали настоящими друзьями, готовыми в нужную минуту подставить друг другу плечо. Моя выносливость и физическая сила позволяла выполнять все необходимые задания, сделав лидером в своем учебном классе. Тогда я впервые мысленно поблагодарил маму за то, что заставляла столько сил тратить на занятия спортом, не давала поблажек, сделав из меня дисциплинированного и очень ответственного человека. Она редко писала письма, никогда не интересовалась моими успехами, но после первого года обучения я всё равно осознал, что скучаю за ней. Наша первая встреча после долгой разлуки не была эмоциональной, но, увидев меня в форме курсанта, мама гордо отметила, что она мне к лицу.

За год моего отсутствия место, где когда-то стоял молитвенный дом, заросло высокой травой. Я посетил могилу отца Афанасия и порадовался красоте памятника, который установили прихожане. Положил цветы и решил посетить храм, который к тому времени уже достроили. Войдя вовнутрь, я удивился красоте его убранства, перекрестился и решил немного побыть среди икон и свечей. Иконостас очаровывал своей роскошью, изысканные фрески на стенах впечатляли талантливым исполнением. Всё вокруг пахло свежей краской и чистотой. Закрыв глаза, я поблагодарил Бога за помощь в учебе, стал молиться за здоровье мамы и упокой души отца Афанасия.

Вдруг тишину в храме нарушила крупная пожилая женщина, одетая в черный длинный балахон, которая в полный голос стала ругать девушку за то, что та заявилась в храм с накрашенными губами и в брюках. Девушка стала защищаться, говорить, будто не собиралась посетить храм, но вдруг захотела зайти и поставить свечки за души умерших родителей, но женщина не унималась. Она стала активно тушить огарки свечей в подсвечниках и громко выражаться о распущенности нынешней молодежи, потом женщина переключилась на парня, который сидел на лавочке у входа. Он объяснил, что перенес операцию на позвоночнике, поэтому долго не мог стоять на ногах и решил присесть, чтобы помолиться. Женщина стала кричать о греховных похождениях юношей, за которые все будут непременно наказаны. После череды слов проклятья женщина увидела, как в храм зашла молодая мамочка, на руках она несла девочку около двух лет и в игровой форме стала объяснять дочери про дом Бога и Христа. Служительница храма накинулась на мамочку с новой силой. Она потребовала надеть на голову ребенка платок. Женщина начала утверждать, что ношение платка всего лишь традиция и для маленькой девочки не является обязательным условием для посещения храма, но знаток устоев не унималась. Она кричала, обвиняла всех вокруг в безверии, когда на шум в храм вошел священнослужитель, замолчала. Подбежала к нему, стала целовать руку и просить благословения. Румяный полноватый мужчина в роскошной рясе неохотно протянул женщине руку, потом перекрестил её, посмотрел по сторонам и отправился в церковную лавку уточнить, как идет продажа свечей.

В храме снова наступила тишина, но мое желание молиться вдруг исчезло. Перед выходом я снова перекрестился, посмотрел на облик Спасителя и вышел, оставив за спиной возмущенную женщину, которая нашла новую «жертву» для своих нравоучений. Мне вновь стало одиноко и грустно. Я вспоминал отца Афанасия, который никогда не ругал прихожан, не позволял повышать голос в молитвенном доме, с огромным теплом рассказывал о религиозных традициях, объясняя их происхождение. В этой маленькой деревянной постройке с небольшим количеством икон мне было уютнее и теплее, чем в роскошном храме, наполненном дорогими окладами и сусальным золотом. В летние каникулы еще несколько раз я пытался посетить храм, чтобы избавиться от неприятных ощущений, но, кроме пустоты и горечи от бесконечных придирок местных служек, я ничего приобрести так и не смог. На службах они вели себя словно бесноватые, когда проводилось Таинство исповеди, вертелись рядом со священнослужителем, делая вид, будто убирали свечи, на самом деле подслушивали откровенные рассказы прихожан.

В конце лета состоялось официальное открытие храма. На него приехали священнослужители других регионов. У входа толпились люди, но я сумел рассмотреть красоту и роскошь одежды священников. Передо мной снова появился образ отца Афанасия, который всем сердцем противился излишеств в быту и одежде. Он всегда очень скромно одевался, ел простую пищу, все пожертвования тратил на нужды людей, которым помощь была необходима.

Солнечные лучи освещали золотые купола новенького храма. В открытые двери они падали на иконы, озаряя их своим светом. Прочитав несколько молитв, я перекрестился, но для себя решил, что в этот храм я больше не вернусь.

Следующие несколько лет обучения пролетели, словно на одном дыхании. Я усердно учился, успешно окончил училище и, по ходатайству всё того же начальника отряда пожарных нашего города, поступил в его распоряжение. Через год мне предоставили служебную квартиру, через два предложили закончить профильное высшее учебное заведение, чтобы получить достойное звание и должность. Я не планировал на работе стать большим начальником, просто трудился, чтобы помогать людям, спасать их имущество и жизни от природной стихии или собственной глупости, но всё равно получил высшее образование и офицерское звание. На работе мне часто приходилось рисковать своим здоровьем, но обожженные руки и лицо переставали болеть только от мысли, что я занимался благородным делом.

Иногда наша помощь приходила поздно, такие выезды тяжелым бременем ложились на мое сердце. Я понимал, что не в силах спасти весь мир, думал над словами отца Афанасия про судьбу человека, однако смерть посторонних людей всегда вызывала тяжелые мысли в голове. Мои коллеги, испытывая подобные ощущения, нередко после таких потрясений выпивали, чтобы забыться, но спасание моей души было только в молитвах, которые я читал дома. В храм я больше не ходил.

Когда мне исполнилось двадцать восемь лет, мама неожиданно заболела и вскоре умерла, сохранив тайну моего появления на свет. Мы так и не стали близкими людьми, но, провожая её в последний путь, я испытывал горечь потери. Мне было жалко эту странную холодную и неразвитую женщину. Свою личную жизнь она так и не смогла построить, единственного сына держала на расстоянии вытянутой руки, учиться не хотела, карьеру не сделала. На похороны пришли несколько неизвестных мне женщин и наша соседка бабушка Нора, которая очень постарела, но держалась бодрячком. Когда все процедуры были завершены, я взял под руку соседку и предложил проводить её. Бабушка обняла меня своими худенькими старенькими ручками и попросила, прежде чем вернуться домой, сводить на могилу к отцу Афанасию.

Памятник на могиле не потерял своей красоты. Мы немного постояли у могилы, повспоминали этого светлого человека и отправились по домам. По дороге поговорили о жизни. Бабушка Нора была обеспокоена моей холостой судьбой, утверждала, что мне непременно нужно жениться, но я только отнекивался в ответ. За время службы я пытался построить отношения несколько раз, даже делал предложение стать моей женой одной миловидной девушке. Но род моих занятий ими отвергался, они требовали, чтобы я перевелся для работы с бумагами в кабинетах. Мне настолько надоели эти истеричные ультиматумы, что я перестал искать свою половину, а естественные физиологические потребности удовлетворял с женщинами, которые не нуждались в браке или серьезных отношениях. Бабушка Нора не унималась, стала цитировать мудрые слова и поговорки про важность брака и продолжение рода. Чтобы закончить этот назойливый спор, я дал обещание подумать над её словами. Перед расставанием бабушка Нора сказала, что на месте молитвенного дома какой-то молодой священник решил поставить небольшую церковь, он получил благословение и теперь собирает деньги на её строительство. Удрученный горем, я не придал значения её последней фразе.

После смерти мамы я раздал её вещи соседям, а квартиру продал. В ней жить я вовсе не хотел: слишком много печальных воспоминаний хранил этот неуютный дом. Взял в банке небольшой кредит и купил себе жилье. Я всё чаще стал вспоминать слова бабушки Норы, иногда мечтал о своей семье, любви и детях, но, просыпаясь утром на службу, понимал, что так и останусь холостяком.

Однажды во время моего дежурства к нам поступил экстренный вызов. В трубку телефона плакала женщина. Она умоляла спасти её дочь. Пятилетняя девочка, гуляя во дворе, решила спасти котенка, который жалобно мяукал на дереве. Бесстрашная девчушка доползла почти до верхушки здоровенного тополя. Она попыталась взять котенка на руки, но тот проскочил по её спине и спрыгнул на землю, оставив спасительницу одну. Самостоятельно спуститься она боялась, обняла дерево и тихонько плакала до тех пор, пока её не хватилась мама. Мы с коллегами ко всем вызовам относились очень ответственно, но когда речь шла о спасении детей, реагировали молниеносно.

Прибыв по адресу, мы увидели многолюдей, которые с разных сторон держали развернутые огромные пледы. Вокруг дерева бегала молодая женщина и просила ребенка не разжимать руки. Я поднял голову и удивился, как малышка смогла забраться на такой огромный тополь. Пожарная лестница доставила меня до спасительницы кота, которая от усталости и страха была бледненькой и молчаливой. Протянув руки, я сказал, что пришел её спасти. Девочка внимательно посмотрела не меня и спросила: «Мы не умрем?» «Конечно, нет», –ответил я. Малышка потянулась ко мне, я крепко обнял ребенка и дал команду спускать лестницу, но металлическая конструкция стала издавать странные звуки и начала качаться. Люди на земле закричали от неожиданности и страха, только мы с девчушкой не теряли самообладание. Я сказал, чтобы она ничего не боялась, потому что я самый сильный на свете. Она посмотрела на меня и ответила, что совсем не боится. Я медленно спустился и через мгновение поставил малышку на землю. Соседи встречали меня словно героя. Мама девочки, рыдая от радости, кинулась в мои объятия и стала осыпать поцелуями, что удивило и одновременно взволновало меня. Эта смена закончилась без происшествий в приподнятом настроении.

Через несколько дней я почему-то захотел навестить спасительницу кошек. Никогда прежде я не встречался с людьми, которым помогал, но она напомнила мне ту девочку из парка аттракционов, которую я спас больше пятнадцати лет назад. Я взял у дежурного адрес вызова и отправился навестить своих новых знакомых. По дороге я купил торт, но никак не мог придумать с чего начать разговор. Кроме того, женщина могла быть замужем и мой визит неправильно истолковать. Я немного походил около того самого огромного дерева и решил вернуться домой, но меня вдруг окликнул приятный женский голос. Обернувшись, я увидел своих новых знакомых. Мы поздоровались и представились друг другу. Маму звали Юлией Ивановной, девчушку – Марусей. Хрупкая молодая женщина снова стала благодарить меня за спасение дочери, стала извиняться за эмоциональный порыв и предложила вместе попить чаю.

В уютной квартире ощущалось отсутствие мужчины. Всюду висели удлинители, «на соплях» болтались розетки, гардины для штор лежали на полу, в серванте красовались фотографии женских лиц. Мысленно я выдохнул, мне почему-то было приятно осознавать, что Юлия Ивановна была не замужем. Меня пригласили на кухню и угостили вкусным чаем. Маруся рассказала, что давно мечтала о котенке, но мама категорически сопротивлялась появлению в квартире домашнего питомца, поэтому девчушка решила посвятить себя спасению котов. Маленькая болтушка поведала, что ходила утром с мамой в храм помолиться за мое здоровье. Она показала крестик, который висел у неё на шее, объяснила, что недавно покрестилась и знает наизусть «Отче наш».

Потом Маруся вспомнила противную тетку в черной одежде, которая всё время ворчит в храме, поморщилась и назвала её Урсулой, злодейкой из диснеевского мультипликационного фильма, которая лишила голоса Русалочку. Девчушка сбегала в комнату и принесла коробку с DVD-диском, на которой были изображены главные герои мультфильма. Я посмотрел на обложку и засмеялся в голос, потому что сходство этой женщины со злодейкой было очевидным. Юлия Иванова стала извиняться за свою дерзкую дочурку. Я похвалил малышку за сообразительность и предложил вместе посмотреть мультик, который я раньше никогда не видел. Маруся запищала от радости, но её мама сказала, что просмотр придется перенести на другой раз. Тогда я предложил свою помощь в установке розеток и прочих предметов, находящихся под действием электрического тока. Юлия Ивановна поблагодарила за предложение, но сказала, что сейчас испытывает трудности с деньгами. Я объяснил про пожарную безопасность дома и мое бескорыстное желание сохранить жизнь и здоровье этой маленькой семье.

Через неделю в квартире можно было безопасно жить и передвигаться по комнатам. С Юлией мы перешли на ты. При встрече она была немногословна, зато тишину в доме с лихвой заполняла неугомонная Маруся. Иногда её теории происхождения жизни на Земле ставили меня в тупик. Память Маруси изумляла: она наизусть «шпарила» огромные поэмы, пальцами могла настучать любую мелодию, которую услышала впервые. Юлия держала меня на расстоянии, но малышка при встрече бросалась в мои объятия и всё время болтала без умолку.

Вскоре Юля попросила больше не приходить к ним в гости. Она поведала о привязанности Маруси ко мне, утверждала, что это негативно повлияет на душевное состояние ребенка. Я спросил про её отца, но Юля объяснила, что бывший супруг давно женился на другой женщине и не интересовался судьбой дочери. Решение прекратить наши встречи было вызвано нежеланием Юли строить отношения со мной. «Потому что я пожарный?» –спросил я. «Вовсе нет, твою работу я считаю благородным делом и горжусь нашим знакомством»,– ответила она, но объяснила, что после неудачного брака и нескольких отношений с другими мужчинами приняла решение воспитывать ребенка одна. Свою душу она лечила в храме и была уверена, что больше никогда не выйдет замуж, но однажды она решила поставить свечи за здоровье родителей, которые жили в соседней деревне, и случайно оказалась свидетелем Таинства венчания. Этот красивый ритуал впечатлил молодую женщину. Для себя Юля поняла, что готова принять в свою жизнь мужчину, но только если он даст ей клятву верности перед Богом.

После общения с распущенными девицами мне в голову не могли прийти мысли о венчании. Я давно перестал верить в преданность женщин, сам не отличался целомудрием, да и в храм я больше не ходил. Откровенность Юли меня оттолкнула, настаивать на других отношениях я не стал, просто попрощался и решил больше не появляться в этом доме. Но стрелы Купидона уже поразили мое сердце. Я перестал спать, потерял аппетит, меня стала раздражать работа и запои коллег. После очередной смены я решил зайти в храм, чтобы немного прийти в себя. Увидев противную тетку, похожую на Урсулу, я тут же вспомнил Марусю, улыбнулся и понял, как скучаюпо своей маленькой болтушке. В этот раз «злодейка» молчала, но на улице начался сильный ветер. Двери храма не успели толком закрепить, и они стали с грохотом и силой биться о проемы, выдувая изнутри теплый ветер, наполняя помещение невероятным холодом и шумом. Я глубоко вздохнул, перед выходом посмотрел на образ Спасителя, перекрестился и отправился домой.

Меня снова стали терзать мысли и вопросы, отчего в детстве в молитвенном доме моя душа пела и благоговела, а теперь я никак не могу найти своего места в прекрасном храме. Я решил навестить руины молитвенного дома, совершенно позабыв, что несколько лет назад бабушка Нора говорила о строительстве новой церкви. Когда я подошел поближе, не поверил своим глазам. Передо мной стоял прекрасный деревянный сруб, увенчанный небольшими куполами и красивыми крестами. Войдя внутрь, я ахнул. Окна церкви были расположены таким образом, чтобы всё помещение внутри было залито светом. Запах дерева, церковных свечей, ладана и елейного масла наполнил нежностью мою душу. Иконостас был гораздо красивее, чем в молитвенном доме, но значительно уступал по роскоши храму, лики святых проникали в самое сердце. Я поставил свечки на здравие моих любимых девчонок, упокой души отца Афанасия, еще немного постоял возле алтаря и собрался уходить, но вдруг услышал свое имя. Я обернулся и увидел мужчину в черной рясе. Из-за бороды и седых волос я не признал незнакомца, но, приглядевшись, понял, что передо мной стоял сокурсник пожарно-технического училища и лучший друг Антон Вяземский. «Антоха, здорово»,– закричал я. Обнял старинного друга, но потом опомнился и выпустил из объятий молодого священника. Теперь Антона звали отцом Николаем. После окончания училища он поступил на службу в родной город, но вскоре получил тяжелую травму глаз и стал практически слепым. Молитвы двоюродного дяди, который был священником, сотворили чудеса, сохранив Антону зрение. Но после восстановления он решил бросить пожарную службу и посвятить свою жизнь Богу, это объясняло его молчание и отсутствие каких-либо новостей.

После духовной семинарии Антон услышал историю отца Афанасия и понял, что обязан построить церковь на месте, где заживо сгорел священнослужитель, отдавший свою жизнь служению добру. Когда мы встретились, церковь была почти достроена, её посещали многие жители окраины города. Я снова стал ходить на воскресные службы. Антона я не смог называть отцом Николаем, но с удовольствием слушал проповеди в его исполнении. Его рук я не целовал, но с радостью шел на исповедь и благодарил за достойные советы. В моей душе опять появился свет и тепло. В работе я снова приобрел смысл, перестал раздражаться на коллег, но не избавился от тоски по своей Юле.

С нашей последней встречи прошло уже несколько месяцев, я был уверен, что такая красивая женщина нашла мужчину своей мечты, но, увидев возле храма «Урсулу», решился навестить своих девчонок. Купил цветы и большого плюшевого кота.

Юля встретила меня жаркими поцелуями, она просила прощения за тот нелепый разговор, ультиматумы и претензии, ругала себя за то, что оттолкнула меня и просила остаться просто так. Я целовал свою гордую женщину, говорил о любви и предложил попробовать жить вместе.

Так началась наша совместная жизнь, наполненная новыми ощущениями, радостью и притиранием друг к другу. Маруся стала называть меня папой, через год я предложил Юле стать моей женой. Она с радостью согласилась, не ставя никаких условий, но теперь мне самому захотелось пройти Таинство венчания. Я знал, как Юля и Маруся обожают наш роскошный храм, но этот обряд мне хотелось доверить своему другу Антону в небольшой деревянной церкви на окраине города.

К тому времени в храме поменялся архиепископ и отстранил от службы женщин, способных своим злословием убивать желание посещать храм. Для верующих он действительно стал местом отдыха души и сердца. Его красота и роскошь притягивает к себе посетителей, сделав украшением нашего города, но для меня уютная теплая деревянная церковь, возведенная на месте гибели духовного наставника отца Афанасия, до сих пор является местом, где я чувствую себя дома. Именно там мы с Юлей повенчались, через два года крестили нашего сына, а после были на отпевании бабушки Норы, открывшей мне совершенно другой мир, наполненный светом и теплом…

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."