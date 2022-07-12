ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ?

12 Июля 2022



Медведица Матильда с медвежонком Сеней вместе с золотыми буквами «Здесь начинается Россия» ушли куда глаза глядят

На прошлой неделе по указанию администрации Елизовского муниципального района была демонтирована скульптурная композиция медведицы с медвежонком.

Бетонное изваяние было установлено в 2011 году. На медной табличке, размещенной с тыльной стороны монумента в аккурат ниже задницы медведицы Матильды, начертаны слова «…по инициативе главы города Елизово А. А. Шергальдина». В беззубой пасти Матильды создатели монумента приспособили красную рыбу, причем она была красной по цвету, а сами медведи были коричневые.

История Матильды и Сени с первых дней обрела стойкий налет драматизма. Рыбу неоднократно похищали. Тогдашний глава Елизовского муниципального района Андрей Шергальдин (Рубль) нашел оригинальный выход из положения. Полагаю, по его указанию верхнюю часть конструкции, на которую опирались медвежьи лапы, густо вымазали гудроном и разбросали битое стекло. Однако наших бесшабашных любителей медведицы и медвежонка это не остановило. Тогда по указанию Елизовской районной администрации у постамента поставили столб и смонтировали на нём камеру видеонаблюдения.

Как ранее сообщала наша газета, монитор с картинкой бетонных медвежьих задниц вывели в кабинет председателя Думы Елизовского районного муниципального образования (ДЕРМО) господина Шергальдина. Стоимость всех работ влетела районному бюджету в копеечку, примерно в полтора миллиона рублей. Длина одного только специального кабеля составила около пяти километров. Бюджетные потери с этого момента только начались. МУП «Благоустройство города Елизова» заключило договор на обслуживание системы видеонаблюдения с ООО «Сокол» на сумму около двухсот тысяч рублей (ежемесячно). Кроме того, вышеназванное МУП регулярно производит ремонтные работы на памятном знаке. Сумма «реставрационных» работ уже приблизилась к стоимости изваяний Сени и Матильды. Здесь и начинается самое интересное – криминальная история. Композиция из двух косолапых хищников нигде не стояла на балансе. То есть объект получался бесхозный, и Елизовское городское поселение по закону не имело права тратить на него деньги. В противном случае правоохранительные органы могли привлечь руководителя МУП за нецелевое использование бюджетных средств. Не были согласованы строительные работы с ФГУП «Автодор» (ставили монумент на их территории), не обозначена балансовая стоимость композиции и не был определен собственник. Когда Матильда и Сеня двинули через федеральную трассу, еще не был сделан землеотвод, участок под косолапыми не был поставлен на кадастровый учет. Вот и получилось, что железобетонное изваяние, как незаконно установленное, подлежало сносу.

После нашей публикации прокуратура Елизовского района провела проверку на предмет законности возникновения на въезде в Елизово, в семи метрах от федеральной трассы, многострадальной медвежьей семьи. Далее цитирую прокурорские выводы: «Администрация Елизовского городского поселения не приняла своевременно комплекс мер, направленных на оформление в установленном законом порядке правоустанавливающих документов, что расценивается как самовольное занятие земельного участка». Другими словами, скульптурную композицию необходимо снести. Но не тут-то было. Из вышеприведенного прокурорского заключения тот же прокурор сделал прямо противоположный вывод: «Учитывая, что документы на землю вскоре будут получены, а также социальное значение памятника, полюбившегося жителям не только Елизовского района, но и всего края, принято решение меры прокурорского реагирования в данной части не принимать».

Любопытно, что подразумевал прокурор под «социальным значением памятника»? Во-первых, это был не памятник. Во-вторых, никаких социологических исследований, установивших любовь к Матильде и Сене, среди населения Камчатки не проводилось. В-третьих, претензионная надпись «Здесь начинается Россия» неверна с точки зрения географии, т. е. ошибочна. Если посмотреть на карту дальневосточных окраин, то первыми встречают рассвет на острове Ратманова в Чукотском автономном округе. На Камчатке же первыми улыбаются солнцу жители острова Беринга Алеутского района. На худой конец почти на сорок километров восточнее находится маяк Петропавловский, следовательно, смотрители маяка немного раньше елизовчан встречают восход. Здесь необходимо сделать небольшую ремарку.

В то время елизовские органы власти обладали каким-то аномальным тщеславием, т. е. страдали непризнанным местечковым величием. Настоящей находкой для исследований психологического самочувствия тех елизовских управленцев служит герб их города, где на фоне щита запечатлен черный орел (орлан) с золотыми глазами, держащий в когтях красную рыбу (лосося). Кстати, Матильда, находясь там, где начинается Россия (по версии Шергальдина), держала в зубах такую же красную рыбу лососевой породы. Верхнюю часть щита венчает муниципальная корона в виде крепостной башни.

Должен сказать, что город Елизово никогда не был центром по добыче лососей. На его территории никогда не существовало промышленной добычи этих пород рыб. Вероятно, авторы герба, вручая в когти орла ценный гидробионт, намекали на хорошо развитое браконьерство в городской черте. Щит с частью крепостной башни всегда символизировал военное предназначение поселения – либо это был форпост, либо город-крепость. Ни одного из этих предназначений у Елизова никогда не было.

И последнее. Изображенная на елизовском гербе птица относится, скорее всего, к белоплечим орланам, которые наиболее массово обитают в южной части Корякского нагорья, до среднего течения реки Апуки в долине реки Пенжины (Пенжинский район, Камчатский край), на Карагинском острове (Карагинский район, Камчатский край) и на побережье Охотского моря. В окрестности города Елизово орлан залетает нечасто. Интересно, как у елизовчан проросли столь отдаленные пенжинские мотивы?

Принимая во внимание размашистую экзотику в символах города Елизово, поневоле закрадывалось подозрение – а всё ли в порядке было с мироощущением у руководства славного заповедного поселения, точнее, у вдохновителя всех этих символов, т. е. господина Шергальдина?

Но вернемся к ныне демонтированным Сене и Матильде. Если верить местным информационным агентствам, то в Елизовской городской администрации объяснили, что скульптурная композиция «Медведи» подвергнется серьезной реконструкции. Наши местные журналисты поверили, аккуратно выражаясь, странным объяснениям представителей елизовских чиновников, якобы реставрация потребовалась (цитирую): «…из-за признаков разрушения, которые появились в результате многочисленных актов вандализма и небрежного отношения со стороны посетителей».

Начну с того, что никакой историко-культурной ценности медведица Матильда с недоеденной рыбой в беззубой пасти и медвежонок Сеня не представляют. Сами бетонные изваяния медведей выполнены в примитивном стилизованном виде. Поясню, медведь из мультфильма «Маша и медведь» тоже похож на медведя, но мало годится для камчатского бренда «Здесь начинается Россия», также и Винни-Пух.

Рассуждения елизовских чиновников относительно реставрационных работ, по версии газеты, выглядят нелепо, и вот почему. Землю, которую в конце концов передали под изваяние Матильды и Сени, забрали для строительства инфраструктурных объектов в пользу возведения нового аэровокзального комплекса. Судите сами: как ни старались вандалы испортить железобетонных медведей, у них ничего не получалось. Максимум чего они достигали, так это регулярно вытаскивали лосося из пасти Матильды. Похищая таким образом рыбу у медведицы, камчатцы выражали свое отношение к убогой композиции, символизирующей Камчатку. Вообще наши косолапые символы регулярно нуждались в покрасочных работах из-за капризного камчатского климата, и не более того. Облицовочные камни на постаменте Сени и Матильды вандалы не трогали. Спрашивается, для чего тогда их (камни) демонтировать? Из-за погоды – но это смешно. Ни один камень не треснул и не выпал с момента установки монумента.

История с медведями Матильдой и Сеней подтверждает одну истину: начнешь дело через пень-колоду, через пень-колоду оно и закончится. Так что Матильда и Сеня ушли из Елизова навсегда.

Уверен, камчатцам по этому поводу горевать не стоит: на лужайке возле здания Правительства Камчатского края живет новая медвежья семья из трех особей – медведица Матильда и два медвежонка Сеня и Моня. Когда Матильду с детьми передвинули к зданию правительства, в её пасть предусмотрительно ничего не засунули, видимо, учли печальный опыт елизовчан.

Отныне медвежья семья стала почти на 30 километров ближе к восходу солнца, т. е. к истине. Согласитесь, география – упрямая вещь.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ