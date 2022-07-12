АО «КАП» – СНОВА АВАРИЯ?

12 Июля 2022



8 июля около 14:00 на Камчатке в кальдере вулкана Узон в Кроноцком государственном заповеднике совершил аварийную посадку вертолет Ми-8МТВ-1, принадлежащий АО «Камчатское авиационное предприятие». На его борту, кроме экипажа, находились 13 выпускников камчатских школ, взрослые туристы и гид – всего 24 пассажира. К счастью, никто не пострадал. Сам вертолет также не получил видимых повреждений.

Как сообщили сотрудники Кроноцкого государственного заповедника, Ми-8 приземлился рядом с вертолетной площадкой. «Пассажиры и пилоты получили горячий чай и пообедали, туристам была оказана необходимая психологическая поддержка», – сказали в дирекции заповедника. По словам экипажа, после вертолетной экскурсии в кальдере вулкана Узон, а потом и в Долине гейзеров, вертолет направлялся в природный парк «Налычево», где путешествие завершается купанием в термальных источниках. В этот момент командир экипажа заметил техническую неисправность в двигателе вертолета. Пилот принял решение не подвергать риску жизни пассажиров и приземлиться там, где есть связь и при необходимости смогут оказать помощь.

Чтобы забрать туристов, из аэропорта Елизово был отправлен другой борт. По данным инспекторов заповедника, около 17 часов он приземлился на кордоне.

Вертолет Ми-8, незапланированно приземлившийся в кальдере вулкана Узон, выполнял рейс по маршруту Елизово – Узон – Долина гейзеров. Рейс заказала туристическая компания «Виртус-Тур», которая по заказу правительства региона организует бесплатные экскурсии для выпускников камчатских школ.

В АО «Камчатское авиапредприятие» (генеральный директор Храбров Алексей Владимирович), считают, что ЧП могло произойти по вине птицы.

«Во время выполнения полета у вертолета Ми-8МТВ-1, известного под именем «Князь Владимир», отказал один из двигателей. По предварительным данным, причиной остановки двигателя могла стать попавшая в него птица. (Напомним, что «Князь Владимир» был вертолетом, на котором летал в командировки в районы Камчатки бывший губернатор Камчатского края Илюхин Владимир Иванович. Разумеется, подбор экипажа проводился с особой тщательностью.)

Благодаря грамотным действиям экипажа машина благополучно приземлилась. В результате происшествия никто из двадцати четырех пассажиров и членов экипажа не пострадал. Вертолет не имеет каких-либо видимых повреждений.

В ходе аварийной посадки бортпроводник провела инструктаж пассажиров в строгом соответствии с инструкцией. Сотрудники Кроноцкого заповедника обеспечили размещение пассажиров и экипажа. Тринадцати выпускникам и десяти туристам была оказана необходимая психологическая поддержка. За людьми направили резервный борт», – сообщили в авиапредприятии. Там уточнили, что Ми-8МТВ-1 – уникальный по своей функциональности многоцелевой вертолет, созданный на базе вертолета Ми-8Т. Отличается от Ми-8Т более мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом изменений в конструкции фюзеляжа. (Авионика – совокупность электронных систем, в основном пилотажно-навигационных, устанавливаемых на борту воздушного судна. Авионические системы включают в себя связь, навигацию, отображение и управление несколькими системами, а также сотни систем, которые устанавливаются для выполнения отдельных функций. – Прим. ред.)

«Ми-8МТВ-1 был выпущен 25.04.2014 года на Казанском вертолетном заводе. Вертолет регулярно проходил всё необходимое техническое обслуживание и имел высокие летные и качественные характеристики. Так, на сегодняшний момент от налетал 129 часов из 2 000 возможных до межремонтного ресурса. Сертификат летной годности № 2052220049 действует у воздушного судна до 25.04.2024 г. или СНЭ 3 000 летных часов», – сообщили в авиакомпании.

Следователи на транспорте проводят проверку по факту незапланированной посадки вертолета со школьниками на борту в кальдеру вулкана Узон, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Там происшествие назвали авиаинцидентом.

«Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России по факту авиаинцидента, произошедшего с вертолетом МИ-8, организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Предварительно установлено, что 8 июля 2022 года у воздушного судна, следовавшего по маршруту Долина гейзеров – Узон – Налычево, в районе Долины гейзеров сработала сигнализация о неисправности двигателя. Командиром воздушного судна принято решение о посадке вертолета на подобранную с воздуха площадку. На борту вертолета находились 3 члена экипажа, 24 пассажира, из которых 4 – несовершеннолетние.

В результате посадки никто не пострадал, судно повреждений не получило. Резервным воздушным судном все пассажиры доставлены до конечной точки маршрута.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в пресс-релизе.

Подарочная вертолетная экскурсия на борту Ми-8, которая, без сомнения, запомнится всем её участникам и родителям выпускников, произошла спустя год и два дня после крушения самолета Ан-26, принадлежащего тому же АО «Камчатское авиапредприятие». Напомню, что 6 июля 2021 года он выполнял плановый рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, и при заходе на аэродром Паланы врезался в верхушку скалы. Крушение унесло жизни 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажиров. Обломки Ан-26 вместе с телами летчиков и пассажиров упали в море. «Вести» подробно рассказывали о случившемся и первой высказали мнение, что в авиакатастрофе виноваты пилоты. («В» от 14 июля 2021 года № 22 «В авиакатастрофе Ан-26 виноваты пилоты?».) Вывод был сделан на основе тщательного анализа имеющихся на тот момент в открытом доступе данных. В дальнейшем комиссия по расследованию обстоятельств крушения самолета пришла к выводу, что причиной трагедии стала ошибка пилотов.

Еще одна авиакатастрофа с жертвами произошла 12 сентября 2012 года, когда в 12 км от поселка Палана разбился самолет Ан-28. Тогда из 14 человек, находившихся на борту, выжить удалось четверым. Наша газета посвятила этой трагедии несколько публикаций. И в этом случае, как и в июле прошлого года, крушение произошло в результате грубой ошибки пилотов. На этот раз предполагается, что дело в технической неисправности двигателя, в который попала птица.

По статистике вертолеты гораздо меньше подвержены столкновению с птицами, чем самолеты. Пернатые не так опасны для вертолетов, так как последние летают медленнее самолетов. Поэтому птицам легче среагировать на приближение летательного аппарата и избежать столкновения. Кроме того, при столкновении с самолетом на высокой скорости тело птицы обладает большей разрушающей способностью, чем при ударе об относительно медленный вертолет.

Тем не менее птица может послужить причиной аварии вертолета. Серьезные происшествия обычно происходят, если пернатое пробивает ветровое стекло воздушного судна и травмирует пилота. Другие ситуации менее опасны для винтокрылой машины, так как птица не способна серьезно повредить фюзеляж, вывести из строя рулевой или несущий винт.

И потом, на вертолетах, подобных «Князю Владимиру», в передней части турбин установлены защитные пылевые устройства. А поэтому попадание птицы, как и иных инородных предметов, в турбину двигателя исключено. При отказе одного из двигателей летчик чувствует резкое падение тяги (то есть скорости) и, соответственно, мощности двигателя.

Все камчатские пилоты вертолетов отрабатывают посадку с одной работающей турбиной двигателя.

Теперь, чтобы установить истинную причину авиапроисшествия, надо доставить аварийный вертолет к месту его постоянного базирования и разобрать двигатель в присутствии представителя казанского завода-изготовителя. Поднять и перевезти по воздуху Ми-8МТВ на специальной подвеске под силу другому самому мощному в мире по грузоподъемности вертолету Ми-26. На сегодняшний день на Камчатке этот вертолет есть только у авиационного отряда ФСБ.

Подводя итог вышесказанному, сделаем вывод: едва ли в аварийной посадке вертолета Ми-8, вынужденного 6 июля приземлиться в кальдере вулкана, виновата птица. Поэтому версия причины аварии, выдвинутая Алексеем Храбровым, на наш взгляд, маловероятна.

Когда Ми-8 перевезут по воздуху из кальдеры Узона на аэродром в Елизово, пока неизвестно.

Соб. инф.

Справка редакции:

Кальдера (от исп. caldera – большой котел) – обширная циркообразная котловина вулканического происхождения, часто с крутыми стенками и более или менее ровным дном. Образуется на вулкане после обрушения стенок кратера или в результате его катастрофического извержения. От кратера кальдера отличается особенностями формирования и бо́льшими размерами.

Узон – разрушенный потухший вулкан, расположенный на территории Кроноцкого заповедника к югу от Кроноцкого озера, уникальный район проявления современного вулканизма. Кальдера Узона представляет собой огромную впадину размером в поперечнике до 12 километров в широтном направлении и до 9 км в меридиональном. Площадь кальдеры – около 100 квадратных километров. Дно кальдеры относительно плоское.

Долина гейзеров расположена в Кроноцком государственном заповеднике, на расстоянии приблизительно 180 км от Петропавловска-Камчатского, к северо-востоку от города. Является одним из наиболее крупных гейзерных полей в мире. Долина представляет собой глубокий каньон реки Гейзерной, в бортах которого на площади около 6 км² находятся многочисленные выходы гейзеров, горячих источников, грязевых котлов,

Летно-технические характеристики Ми-26Т: максимальная скорость полета – 275 км/ч. Максимальная дальность полета – 800 км. Максимальная высота полета – 6 500 м. Количество пассажиров – 82 чел. Максимальная взлетная масса – 56 тонн; грузоподъемность – около 20 тонн; длина – 33,745 м; высота – 8,145 м. Диаметр несущего винта – 32 м; диаметр хвостового винта – 7,150 м.

Вертолет Ми-8МТВ-1. Технические характеристики: модификация - Ми-8МТВ. Диаметр главного винта, м – 21,30. Диаметр хвостового винта, м – 3,91. Длина, м – 18,42. Высота, м – 5,34. Масса, кг: пустого – 7 381, нормальная взлетная – 11 100, максимальная взлетная – 13 000. Тип двигателя – 2 ГТД «Климов» ТВ3-117ВМ. Мощность, кВт – 2х1 639. Максимальная скорость, км/ч – 250. Крейсерская скорость, км/ч – 230.