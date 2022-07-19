Однажды на сеансе гипноза

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19 Июля 2022

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

В детстве я много слышала теорий про линии на руках или отметинах на теле, по которым можно узнать о чертах характера человека, пережитых им событиях и его грядущей судьбе. На уроках анатомии в выпускных классах учительница упорно настаивала на физиологическом происхождении заломов на ладонях и разновидностях родимых пятен, которые имели сосудистое и пигментированное происхождение. Несмотря на то, что экзамен по анатомии я сдала на отлично, природа возникновения индивидуальных особенностей человека не давала мне покоя. Разглядывая на своей шее малиновое родимое пятно в форме клубники, я была уверена, что оно имеет непростое значение. Для себя я решила, что являюсь особенной, поскольку ни у кого в моей семье такого знака на теле не было.

Я была единственным ребенком у своих родителей. Мама несколько раз пыталась забеременеть, чтобы подарить папе наследника, но судьбе было неугодно продлевать род отца. Несмотря на это я не чувствовала недостатка в любви и внимании папы. Он обожал баловать меня, никогда не повышал голос, даже если отчитывал за плохую успеваемость в школе, один раз в месяц разрешал прогуливать уроки, любил вместе со мной кататься на каруселях и кушать пломбир, облитый молочным шоколадом. Мама нас называла неразлучниками. Она была красивой и очень образованной женщиной. Благодаря своим усилиям мама в тридцать лет возглавила детский сад и мечтала сделать из меня известного адвоката.

Мои планы на жизнь были связаны только с творчеством. По самоучителю игры на гитаре я смогла освоить композиции песен в стиле шансон. Мне казалось, я обладала слухом и неплохо пела, но вступительные экзамены в театральный институт с треском провалила.

Мама требовала одуматься и получить нормальную серьезную профессию. Папа предложил поработать год, чтобы с новыми силами идти к своей мечте. Я решила послушать совета отца и у мамы попросилась на работу. Спорить она со мной не стала, помогла получить должность нянечки в детском саду, которым руководила, но предупредила, чтобы я не жаловалась, поскольку впереди меня ждала грязная и низкооплачиваемая работа.

В начале августа того года мама представила меня своему коллективу. Он состоял из женщин разного возраста, телосложения и мироощущения. Единственным мужчиной нашего бабьего царства был сторож Семеныч. Его доброе сердце, безотказность и ответственность закрывали глаза мамы на единственный недостаток – любовь к спиртным напиткам. Появляясь на работе с крепкого бодуна, Семеныч прятал глаза, долго извинялся, несколько часов отсыпался в кладовке и к обеду превращался в исполнительного разнорабочего, способного двигать пианино в музыкальном зале или чинить мебель, которую без конца ломали дети.

Самой колоритной женщиной нашего коллектива была повариха Петровна. Крупная, розовощекая, она всё время заразительно хохотала и на голове носила невероятной красоты колпаки. Петровна вкусно готовила для детей, и про себя не забывала. Иногда я видела в руках поварихи сумки с продуктами, но никогда не говорила об этом маме, хотя, мне кажется, директор сама всё понимала, зная о небольшой заработной плате Петровны и четырех сыновьях на её иждивении.

Меня поставили трудиться на старшую группу, в которой дети без труда справлялись с поеданием пищи и другими бытовыми вопросами. Воспитателями на моей группе были две абсолютно разные женщины. Элеонора Петровна (между собой мы называли её Элей) пришла на работу год назад после окончания педагогического училища, носила очки, зачесывала волосы в тугой пучок, никогда не материлась, придерживалась правильного питания, в тихий час всё время читала какие-то книги. Лариса Эдуардовна (для своих она разрешала называть себя Лорик) работала в этом детском саду больше двадцати лет, обладала веселым характером, вместе с детьми кушала всё, что готовила Петровна, в сон-час с удовольствием засыпала, книг не любила, обожала русские сериалы. Обе были незамужними, но по-разному относились к своему одиночеству. Эля утверждала, что свяжет свою судьбу лишь с принцем на белом коне, Лорик, обожженная несколькими браками, была готова к новому роману, но только сетовала на отсутствие достойных кавалеров.

Я пришла на замену старенькой больной женщины, которая несколько лет подряд с трудом выполняла свои обязанности и наконец-то ушла на заслуженный отдых. Новая нянечка, т. е. я, сразу понравилась воспитателям и детям. Ребятишки с первого дня моей работы без передышки рассказывали истории из своей маленькой жизни, сказки, прочитанные родителями, стихи, выученные к праздникам. Я думала, что никогда не запомню фамилии семнадцати ребятишек в возрасте от четырех до пяти лет, но через пару месяцев без труда называла всех по именам. До работы в детском саду, мне казалось, все дети были одинаковыми, но вскоре поняла, как сильно ошибалась. Наблюдая за играми, слушая их рассуждения и общение между собой, я удивлялась, насколько разными были эти маленькие человечки.

Однажды Эля обратила внимание на мой неподдельный интерес к детям и спросила, чем они меня забавляют. Я немного помялась и ответила, что поражена тому, как некоторые девочки увлечены машинками и автоматами, а мальчики занимаются девчачьими занятиями. Меня изумляла девчушка по имени Карина, которая заставляла называть её королевой и всегда садилась в центре обеденного стола. Я поражалась Артемке, который наизусть шпарил названия танков, Маришке, всегда рисующей какие-то каракули, очень похожие на японские иероглифы, Сонечке, старающейся сделать уколы куклам, но при этом рыдавшей при виде медицинской сестры в белом халате. Каждый из них был уникален и по-своему талантлив. Эля посмотрел на меня и произнесла: «Это дети индиго». Прежде я никогда не слышала таких слов, но переспрашивать их значение постеснялась. Когда на смену пришла Лорик, с которой мне всегда было проще общаться, я задала вопрос о детях индиго, о которых говорила Эля.

Хохотушка вдруг рассмеялась в голос, а когда успокоилась, сказала: «Господи, Элька и за тебя теперь взялась». Лариса Эдуардовна поправила прическу и продолжила: «Наша Эля, вместо Камасутры, читает всякую белиберду, верит в ерунду и пытается всех заманить в свою секту». Я попросила подробнее рассказать о теории, в которую верила Эля.

Лора сказала, что этот псевдонаучный термин Эля взяла из какой-то книги, в которой говориться о детях, обладающих аурой цвета индиго (темно-синий, переходящий в фиолетовый оттенок), высоким уровнем интеллекта, телепатическими способностями и многим другим. Она продолжила, что, несмотря на широкую известность этого термина, до сих пор не существует ни одного научного доказательства существования этого феномена. По мнению Лоры, особенности поведения детей давно описаны психиатрами и психотерапевтами, объясняется синдром дефицита внимания и гиперактивности. Опытный воспитатель утверждала, что давно работает с детьми и только генетика, воспитание, образование и возможности их родителей действительно влияют на будущее своих чад. Потом она прошлась по родителям детей, которые меня особенно удивляли, и объяснила, что мама нашей «королевы» сама ходит по улице, не замечая окружающих, неся себя, словно сосуд со священной водой. Родители Артемки находятся в стадии развода, поэтому воскресный папа пытается сохранить в отпрыске мужское начало, заставляя учить наименование военной техники наизусть. Мама Маришки испытывает острую нужду в деньгах, карандаши, бумагу и краски девочка видит только в детском саду, поэтому не умеет рисовать. Соня год назад упала с велосипеда и долго лечила сломанную ногу в стационаре, отчего до сих пор испытывала страх и ужас перед белыми халатами. Потом Лорик помолчала и подытожила: «Дети – это губка, которая впитывает всё, а затем они формируют похожие ситуации в играх с учетом полученного опыта».

Это простое объяснение было логичным, но если мы копии своих родителей, то почему мои пристрастия не совпадали с теми, что были дороги моим папе и маме? После окончания рабочего дня я пришла домой и весь вечер внимательно наблюдала за мамой, у которой даже цвет глаз и волос кардинально отличался от моих. Она не любила музыку, всегда была чем-то озадачена, в жизни планировала каждое событие, была крайне щепетильна по отношению к деньгам. Когда с работы вернулся отец, он стал следующим объектом моего пристального внимания. Папа окончил мореходное училище, но работать по профессии не смог, поскольку не приучил свой организм к морской стихии и очень укачивался в рейсах. Он обладал живым умом, легко сходился с людьми, везде имел связи и каким-то волшебным способом смог получить неплохую должность в морском порту. Папа был транжира отчего в нашем доме нередко случались ссоры. Он имел слабость к роскошным дорогим ножам, которые прятал от мамы во избежание размолвок, и мечтал купить настоящий самурайский меч. К холодному оружию я была равнодушна, обожала морские прогулки и никогда не укачивалась. Перед сном я еще раз внимательно посмотрела на свою родинку и решила разузнать у Эли про новые теории, о которых раньше никогда не слышала.

Молодая воспитательница с удовольствием стала рассказывать про всё, что недавно прочла в нескольких книгах. Помимо детей индиго, она поведала теорию происхождения родинок на теле. По мнению какого-то исследователя, родимые пятна свидетельствуют о перевоплощении души человека. В этой теории говорится, будто «отметины» свидетельство тому, что человек уже жил на Земле и переродился. По другой теории родинки и родимые пятна напрямую связаны с насильственной смертью их носителя в прошлых жизнях.

Дети индиго сами помнят все свои воплощения. Именно поэтому кто-то с рождения прекрасно рисует, поскольку в прошлой жизни был знаменитым и талантливым художником. Кому-то дано без особой подготовки виртуозно играть на скрипке. Кто-то сразу прекрасно поет, а такие дети, как Маришка, вообще в прошлой жизни могли жить в азиатских странах, поэтому она всё время рисует только иероглифы. По мнению Эли, для того чтобы ребенок превратился в развитую личность, родителям нужно прислушиваться к детям. Когда профессия по душе, в жизни можно и нужно обрести гармонию и счастье. «А как взрослому человеку вспомнить свои предыдущие воплощения и правильно выбрать профессию?» – вдруг неожиданно спросила я. Эля поправила очки и ответила: «Нужно пройти сеанс гипноза». Она немного помолчала и сказала, что её соседка по дому освоила эти навыки и без труда вводит пациентов в транс. К ней обращаются разные люди и просят помочь в избавлении от страха или бессонницы. Но Эля воспользовалась услугами гипнотизерши исключительно для того, чтобы вспомнить, кем была в прошлой жизни. «Ну и кем?» – спросила я. Эля снова приняла задумчивый вид и рассказала невероятные истории из пяти воплощений своей души, два из которых её душа была в мужских телах. Слушая эти истории, я будто находилась в центре разных эпох и событий. Мое воображение рисовало архитектуру городов, где жила душа Эли, её одежду, любимых людей. Я так увлеклась, что совсем не заметила, как тихий час подошел к концу. Нужно было приступать к своим обязанностям…

Все следующие выходные я вспоминала наш разговор. К тому времени я полгода трудилась в детском саду, мне нужно было начинать готовиться к экзаменам и убедить маму в правильности выбора профессии актрисы. Я снова посмотрела на родинку и в понедельник решилась взять телефон гипнотизерши, которая должна была пролить свет на природу моих увлечений и возникновение загадочного родимого пятна, а также подкрепить уверенность в моем решении.

Эля с радостью написала заветный номер телефона и попросила рассказать, как пройдет встреча с необычным мастером своего дела.

По телефону мне ответил очень приятный нежный женский голос, встреча была назначена на следующую неделю. Все семь дней я было, словно на иголках. Я хотела заглянуть в свою душу, но одновременно боялась быть обманутой или разочарованной. Стоимость сеанса была небольшой, мне даже не пришлось просить деньги у отца. В назначенное время я отправилась по нужному адресу. Мне казалось, гипнотизерша поднимет меня на смех, когда услышит цель моего визита, но женщина по имени Роксана даже не улыбнулась, предложила разуться и пройти в небольшую комнату с приглушенным светом.

Роксана легко и непринужденно расспросила про мою семью, планы на жизнь, желания и мечты. Она включила аудиозапись со звуками набегающей волны и стала монотонным голосом что-то говорить. Я закрыла глаза и поняла, как вымоталась на работе. Уютный диван, звуки моря и голос чаек расслабили меня, и я заснула. Мой сон был размытым, никаких событий и встреч я не видела, единственное, что запомнилось – красивые белые птицы, кружащие над моей головой. Казалось, я проспала целую вечность, но когда очнулась, поняла, что была в отключке только тридцать минут.

Роксана спросила про мое самочувствие и протянула листок бумаги формата А4. Он был исписан каллиграфическим почерком. На вопрос «что это?», она ответила: «Воспоминания о твоей прошлой жизни». Роксана объяснила, что после введения меня в транс, она стала расспрашивать о моих видениях. По её словам, я внятно отвечала на вопросы. Тогда Роксана записала мои ответы на листок и предъявила как доказательство того, что сеанс прошел успешно.

Взволнованная предвкушением открытия всех тайн, я рассчиталась с Роксаной, поблагодарила за потраченное время, сложила листок в сумочку и отправилась домой.

Согласно записям в прошлой жизни я была оперной певицей небольшого театра. По одежде и языку было понятно, что дело происходило в Италии полтора века назад. Я была замужем за состоятельным мужчиной, но крутила роман с молоденьким офицером, который был от меня без ума. Обманутый муж, узнав о моей неверности, убил изменницу выстрелом в шею…

От неожиданности я даже вскрикнула. Прочитав эти слова, я поняла, откуда во мне живет тяга к искусству, а родинка на шее подтверждала наличие смертельного выстрела. С трудом дождавшись возвращения мамы с работы, я начала разговор о карьере актрисы…

(Продолжение следует)

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."