ОЧЕРЕДНАЯ АВИАКАТАСТРОФА НА КАМЧАТКЕ.

19 Июля 2022



ПОГИБЛИ ЛЕТЧИК И ДВОЕ ТУРИСТОВ

Июль на Камчатке в этом году выдался богатым на вертолетные авиапроисшествия. Не успели еще жители края переварить новость о вынужденной посадке в кальдере вулкана Узон вертолета Ми-8МТВ-1 с выпускниками камчатских школ на борту, как обрушилось новое известие. На полуострове разбился вертолет Robinson RA-07350, совершавший коммерческий рейс. Воздушное судно потерпело крушение во время следования из кальдеры вулкана Узон в село Мильково. На борту было три человека. Никто из них не выжил.

Вечером 16 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Камчатки поступил сигнал о том, что вертолет Robinson не вышел на плановый сеанс связи. Спасательные работы начались с наступлением утра. Поиски проводились вертолетом Ми-8 МЧС России, а также вертолетами территориального центра медицины катастроф и Камчатского авиапредприятия со спасателями региональной поисково-спасательной базы, волонтерами на нескольких частных самолетах. Было обследовано около 1 500 км по маршруту следования пропавшего вертолета. Обгоревшие обломки пропавшего вертолета были обнаружены 17 июля 2022 года около 16 часов 30 минут в 13 км от вулкана Узон, в районе перевала Семячик. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Камчатскому краю.

Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным следствия, вертолет Robinson RA-07350 вылетел по маршруту поселок Мильково – Долина гейзеров – кальдера вулкана Узон 16 июля в 12 часов 22 минуты.

За штурвалом разбившегося вертолета был 25-летний Игорь Малиновский, известный биатлонист, пятикратный чемпион мира среди юниоров, который родился в селе Мильково и закончил там среднюю школу № 1. В свое время Игоря называли сильнейшим биатлонистом планеты среди сверстников-юниоров. Однако, как пишет издание «Спорт-Экспресс», «при переходе во взрослый спорт что-то пошло не так… Игорь официально не объявлял о завершении карьеры в спорте, но фактически не выступал с весны 2021 года».

В социальных сетях спортсмен неоднократно говорил, что связывает свое будущее с небом и осваивает профессию пилота.

В апреле этого года Игорь прошел учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации и поучил лицензию пилота вертолета Ми-8, прошел переподготовку в учебном центре во Владивостоке.

16 июля на борт вертолета, который он пилотировал, сели Зоя Кайгородова, бывший топ-менеджер «Эльдорадо», «Simple» и «ЦУМ», у которой недавно появилась собственная компания, и Сергей Колесняк, который работал директором по развитию цифрового канала «Теле2». Их имена были опубликованы в телеграм-канале «112». Известно, что пассажиры прибыли на Камчатку в 9-дневную туристическую поездку и искали еще двоих попутчиков. Зоя Кайгородова писала об этом в соцсетях. По словам девушки, планировались восхождения на вулкан Горелый, поход в кратер вулкана Мутновский, посещение Долины гейзеров и Курильского озера, морская прогулка на катамаранах.

Группа, прибывшая на Камчатку в 9-дневный тур, в качестве туристов зарегистрирована не была, но разрешение на вылет у пилота было.

Известно, что 16 июля в районе вулкана Узон была низкая облачность, но Игорь рискнул сесть за штурвал, несмотря на то, что получил профессию пилота всего год назад.

Сейчас многие российские, и в том числе камчатские, СМИ сообщают, что разбившийся вертолет принадлежал ООO «Взлет», владельцем которого является отец Игоря Владимир Малиновский. Компания якобы занималась воздушными перевозками. ООО «Взлет» действительно была зарегистрировано в Мильково. Как следует из данных ЕГРЮЛ, компания предоставляла услуги в области лесоводства, такси и обучения летного и мореходного персонала без выдачи коммерческих сертификатов и лицензий. Но, как указано в ЕГРЮЛ, компания была ликвидирована еще 22 января 2013 года. В это день в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «Взлет» была сделана запись: «Прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица)». Указано, что была предоставлена «справка об отсутствии в течение последних 12 месяцев движения по б/счетам или об отсутствии у ЮЛ открытых б/счетов». То есть всякое движение на счетах компании прекратилось, и она была признана недействующей.

Так кому всё-таки принадлежал потерпевший крушение Robinson – частному лицу или ООО «Взлет»? Поскольку связаться с указанной компанией не удалось, «Вести» обратились с этим вопросом к главе Мильковского района Николаю Владимировичу Сепко. Всё-таки компания или частник, владеющие вертолетами, не столь частое явление в районах Камчатского края, чтобы глава района мог о них не знать. Но ответ мы получили, мягко говоря, странный. Сначала на наш несложный вопрос: кто является собственником разбившегося вертолета – компания «Взлет», которая, по данным в ЕГРЮЛ, была ликвидирована, или частное лицо, Николай Владимирович ответил: «Не знаю». Потом, подумав, добавил: «Наверное, всё-таки частное. Раз вы говорите. Откуда мне знать, мы же не регистрируем эти ООO». На наш вопрос: «Кто же в таком случае является частным владельцем? Владимир Малиновский?», руководитель района нехотя ответил: «Малиновский», – и поспешил повесить трубку.

В Мильково нет вертодрома, но есть аэродром и посадочная площадка «Рубус», которая может быть использована вертолетами, о чем «Вестям» сообщили в Камчатском межрегиональном территориальном управлении «Росавиации». Услугами этого аэродрома пользуется владелец частного вертолета (к слову, единственный в Мильковском районе). Часто бывает на этом аэродроме и сам глава района.

Эксперты пока не делают конкретных выводов причины аварии, но предварительно рассматривают две основные версии: ошибка пилота в сложных погодных условиях и техническая неисправность борта.

Соб. инф.

От «Вестей»:

За последние почти три десятка лет во всех авиапроисшествиях, случившихся на Камчатке (а их произошло более двадцати, в том числе с человеческими жертвами), оказались виноваты пилоты.

За последние пять лет на территории Камчатского края разбились три вертолета типа Robinson. Погибли семь человек. В двух случаях катастрофа произошла из-за ошибок в пилотировании. Причины третьей аварии, о которой сообщается в этой публикации, расследуются.

Во всех трех случаях вертолетами управляли, если можно так выразиться, летчики-любители, а не профессионалы. Безусловно, полеты в гористой местности имеют свои особенности, что усложняет сам полет и повышает вероятность аварии. Ниже мы приводим мнение эксперта заслуженного военного летчика России Владимира Попова, которого цитирует российский спортивный интернет-портал Sports.ru.

«Всё-таки Robinson – это легкий вертолет, и когда полеты на нём происходят в горной местности, можно столкнуться с разными потоками воздуха.

Эргономические качества и характеристики воздушного судна могут быть подвержены большим восходящим и нисходящим потокам воздуха, которые встречаются, как правило, сразу же в двух плоскостях. То есть на близком расстоянии идут как бы воздушные трубы – одна строго вниз, а другая рядом же поднимается строго вверх.

«Дыхание» вулкана Узон может создавать большую вероятность термических потоков. Поскольку вулкан и его жерло «живут», как мы говорим, своей жизнью, и он как бы выплескивает горячие потоки воздуха постоянно, что зимой, что летом, что в конце суток, что утром.

И может быть, если неосторожно выполняли полеты без учета ветровых составляющих – откуда дул основной ветер, допустим, какие были условия от соседних вершин, то конвенция могла меняться, и турбулентность действительно могла где-то возникать больше, а где-то вообще уходить на нет», – сказал Попов.

Летчик отметил, что попадание воздушного судна в такие условия может привести к трудностям при управлении полетом.

«Вплоть до того, что он может где-то уходить в неуправляемый поток, то есть будет не хватать оборотов несущего и рулевого винтов, чтобы управлять полетом и понимать, как он проходил минутой раньше или 30 секундами раньше, поскольку турбулентность за счет термических потоков и просто перемешивания воздуха могла влиять очень сильно.

С учетом еще того, что мог быть не очень большим опыт самого пилота, он мог не распознать такие метеорологические явления. Он мог вообще о них не знать, поскольку, если он учился летать где-то на равнинах, то есть на обычных аэродромах, то он был не знаком с особенностями полета в горной местности».

Если авиакатастрофы на Камчатке будут происходить с такой частотой, мы просто отпугнем гипотетических туристов.

Справка редакции:

Robinson R44 – легкий многоцелевой четырехместный коммерческий вертолет производства американской компании «Robinson Helicopter».

Вертолет был разработан в 1980-е годы. Совершил первый полет 31 марта 1990 года и в декабре 1992 года прошел сертификацию.

C 1999 года R44 признается наиболее продаваемым вертолетом общего назначения в мире. В 2000–2017 годах было выпущено 5 805 вертолетов, что также делает его наиболее популярным вертолетом в XXI веке.

Летно-технические характеристики: