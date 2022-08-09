СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

09 Августа 2022



В России с середины июля отмечается рост заражений COVID-19. Заболеваемость выросла с примерно 3 000 заболевших в сутки до 4 000. 26 июля Роспотребнадзор объявил о росте заболеваемости COVID-19 в России за неделю почти на 50 %.

5 августа оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что накануне было выявлено более 18 тысяч заболевших. В минувшее воскресенье суточный прирост заболеваемости ковидом превысил показатель в 20 тысяч. В последний раз более 20 тысяч заболевших за сутки фиксировали в конце марта. В стране превалирует штамм «омикрон».

Власти ряда российских регионов на фоне роста заболеваемости вновь начали перепрофилировать стационары под ковидные госпитали и возвращать ограничительные меры. Так, в медицинских и социальных учреждениях Ленинградской области опять ввели масочный режим. Ношение масок стало обязательным в медучреждениях Саратовской и Костромской областей. Власти Приморского края объявили о решении вновь ввести ношение масок в местах массового скопления людей.

Напомним, что в начале июля 2022 г. Роспотребнадзор приостановил действие ранее введенных ограничений, в том числе соблюдение масочного режима и социальной дистанции, запрета на работу общепита в ночное время и др.

На Камчатке также растет число заболевших ковидом, в связи с чем больницах увеличен коечный фонд для пациентов с COVID-19. Власти призывают граждан вакцинироваться от ковида. Вместе с тем соблюдение масочного режима носит рекомендательный характер, обязательная вакцинация от коронавируса для определенных категорий граждан отменена.

Мы продолжаем информировать наших читателей о развитии событий, отвечая на их вопросы.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 9 августа на Камчатке коронавирус был выявлен еще у 39 человек. Всего с начала пандемии в крае отмечено 40 691 заболевший. Выздоровел за сутки 1 человек, за всё время пандемии 39 652 человека. В стационарах находятся 74 пациента с ковидом, из них 7 госпитализировали в течение суток. 26 пациентов больны пневмонией с COVID-19.

С начала пандемии от коронавируса на Камчатке умерли 617 человек (данные опубликованы на официальном сайте стопкоронавирус.рф).

– Сколько мест в больницах края отведено для пациентов с ковидом?

– На прошлой неделе коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом был увеличен до 95 мест. «Если две недели назад в сутки (на Камчатке) выявилось порядка пяти человек с подтвержденным коронавирусом, то сегодня эта цифра составляет 20–25 человек», – пояснила решение о развертывании дополнительных койко-мест для ковидных больных заместитель председателя Правительства Камчатского края Виктория Сивак.

«Формирование коечного фонда для пациентов с коронавирусом ни в коем случае не повлияет на объём оказания плановой медицинской помощи жителям Камчатского края», – заверила заместитель председателя краевого правительства.

– Сколько человек поставили прививку от коронавируса на Камчатке?

– По последним данным, опубликованным на официальном сайте стопкоронавирус.рф, в Камчатском крае по состоянию на 5 августа первым компонентом вакцины от коронавируса привились 173 594 человека. Завершили вакцинацию, поставив второй компонент вакцины, 160 690 человек. Коллективный иммунитет составил 8,1 %.

Ранее в краевом Минздраве сообщали, что для достижения коллективного иммунитета в крае от коронавируса должно быть вакцинировано 80 % взрослого населения, что составляет 197 тысяч человек.

В краевом правительстве жителям рекомендовали вакцинироваться от коронавирусной инфекции или пройти ревакцинацию, если со времени последней прививки прошло полгода.

– Что известно о новой разновидности коронавируса «кентавр», и насколько он опаснее других?

– «Кентавр» – подвид коронавируса штамма «омикрон», которому в микробиологии присвоили кодовый номер BA.2.75. Впервые новый подтип вируса был обнаружен в Индии в мае 2022 года. На сегодня известно о циркуляции «кентавра» в более чем 10 странах мира, включая Канаду, Нидерланды, Великобританию, Германию, США и Россию.

В России заражение вариантом омикрон-штамма коронавируса «кентавр» впервые было выявлено в июле в Москве. К концу месяца, по информации Роспотребнадзора, было зафиксировано семь случаев заражения новым подвидом, при этом заболевание протекало у пациентов в легкой форме, ни один из них не был госпитализирован. Медики предполагают, что, несмотря на официальную статистику, «кентавр» получил более широкое распространение.

Симптомы «кентавра» сходны не только с предыдущими вариантами штамма «омикрон», но и с другими ОРВИ. При этом из-за того, что появился он недавно, способность его передачи от человека к человеку выше.

Что же касается опасности «кентавра», ученые просят не делать поспешных выводов, ведь пока о новом варианте собрано слишком мало информации. Вполне вероятна ситуация, при которой «омикрон» получит и другие мутации, и «кентавр» уже не будет уникальным.

В свою очередь Анатолий Альштейн, российский вирусолог, доктор медицинских наук и главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи заявил, что «кентавр» не сильно отличается от «омикрона» и угрозы для человечества не представляет. Он отметил, что новый вариант, скорее всего, вызовет небольшой подъём статистики заболеваемости в августе.

Похожего мнения придерживается академик РАН, доктор медицинских наук эпидемиолог Вадим Покровский, который допустил, что новая вспышка заболеваемости может случиться ближе к осени, в период, когда в стране традиционно растет число случаев респираторных заболеваний.

Ученые говорят, что паниковать не стоит, так как болезнь у пациентов протекает в легкой форме.

Роспотребнадзор на фоне роста заболеваемости коронавирусом в РФ из-за распространения новых, более заразных подвариантов штамма «омикрон», рекомендует гражданам из уязвимых групп надевать маски в людных местах и при пользовании общественным транспортом для снижения риска заражения.

– Возможно ли самостоятельно определить, «омикрон» у тебя или обычное ОРВИ?

– Вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что при новых штаммах самостоятельно отличить коронавирусную инфекцию от обычной простуды невозможно. Единственный способ, по его словам, – сдать тест.

– Прогнозируют ли новый всплеск заболеваемости коронавирусом и новое введение ограничительных мер?

– Новый пик заболеваемости COVID-19 в стране может наступить в конце августа, считает вирусолог Анатолий Альтштейн. По мнению ученого, подъем заболеваемости будет не таким высоким, как прошлой зимой. «Я думаю, что не должно быть больше 200 тысяч заболевших в сутки, как это было зимой, скорее всего, порядка 45–50 тысяч», – предположил он.

В свою очередь вирусолог, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов полагает, что пик новой волны COVID-19 в России стоит ожидать с приходом осени.

«Пик новой волны наступит точно раньше зимы, думаю, что в сентябре. Рост заболеваемости уже начался, он никуда не денется», – считает специалист. При этом, по мнению Чепурнова, цифры по заболеваемости могут повторить зимние максимумы в 200 тысяч в сутки.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предположил, что до конца лета в России не будут вводить антиковидные ограничения. Эксперт прогнозирует, что в августе волна заболеваемости выйдет на пик, за которым в конце месяца последует длительное плато и даже небольшое снижение количества зараженных. Однако с началом учебного года и завершением сезона летних отпусков заболеваемость вновь начнет расти, считает специалист. По его мнению, уже в конце сентября всё большую роль в этом станет играть подвариант «кентавр». «После 20-х чисел сентября кривая заболеваемости вновь поползет вверх быстрыми темпами. И вскоре после этого по стране начнут вводить антикоронавирусные меры», – предположил Крючков. Ранее в Кремле допустили возвращение обязательной вакцинации для некоторых групп россиян и других мер на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране.

Ответы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА