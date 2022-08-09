Однажды за большим столом

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09 Августа 2022

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Я родилась и выросла в большой семье. Мои прабабушка и прадедушка прожили очень сложную, но долгую жизнь. Прадед Кузьма прошел всю Великую Отечественную войну и вернулся домой без единой царапины, прабабушка Настя смогла сохранить своих детей и в тяжелые послевоенные времена родила мою бабушку Зою, которая была пятым ребенком в их семье. Оба всю жизнь любили друг друга и всегда собирали всю семью за большим столом своего пригородного дома. Моя бабушка с дедушкой родили троих детей, где старшей сестрой стала моя мама, она рано вышла замуж и вместе с папой дала жизнь двоим детям. В семье я была поскребышем.

 

После смерти прабабушки и прадедушки, следующими хранителями семейных традиций стали бабушка Зоя и дедушка Сережа. Их большой стол всегда был красиво сервирован, а дом для нашей большой семьи стал новым родовым гнездом, где мы вместе делили радости и горе.

Когда двадцатый век подходил к своему завершению, старших сестер и братьев прабабушки не стало, их дети и внуки разъехались кто куда в поисках лучшей жизни. Сестры мамы вышли замуж за выпускников военных училищ и вынуждены были мотаться по гарнизонам неизвестных мне ранее городков. Мы поддерживали связь с родней, но с каждым годом нам всё сложнее было общаться с людьми, живущими своими интересами в разных уголках нашей страны.

Так получилось, что за большим праздничным столом по случаю моего окончания школы сидели только бабушка Зоя, дедушка Сережа, мама, отец, старший брат Руслан и я.

К тому времени брат оканчивал медицинский институт по специальности «стоматология». Он собирался стать зубным ортопедом и параллельно получить сертификат зубного техника и уговаривал меня пойти по его стопам, чтобы вскоре открыть выгодный семейный бизнес. Одна мысль провести жизнь в чужих ртах, наполненных слюнями, вызывала у меня отвращение. Я боялась вида крови, ничего не соображала в химии, ненавидела звук бормашины и понимала, что не создана для медицины. Моей слабостью была литература и журналистика. Брат уверял, что с такой профессией в нашем городе я не смогу найти приличную работу и буду бегать между издательствами в поисках хоть какого-нибудь заработка. Но я мечтала вести репортажи с места происшествия, готовить «горячие» новости и быть в гуще событий всей страны.

Успешно сдав все экзамены, я поступила на факультет журналистики педагогического института нашего города. Новые друзья и знакомства, интересные занятия и веселые компании превращали мою жизнь в сплошной праздник. Вскоре я стала капитаном команды КВН от нашего института. Особых высот наша команда не достигла, но воспоминания о вечерах, наполненных шутками, смехом друзей, костюмированными представлениями, навсегда остались в моей памяти. Для полного счастья не хватало лишь огромной настоящей любви, которую я встретила на третьем курсе института.

Давид был из состоятельной семьи, имел армянские корни, был коммерческим директором строительной фирмы, которую возглавлял его отец. Черноглазый красавец огромного роста мгновенно вскружил мою голову. Он ухаживал за мной, словно видел перед собой королеву, дарил шикарные букеты, приглашал в дорогие рестораны, баловал украшениями и духами. Я понимала, что такой роскошный мужчина не будет верен одной женщине, но всё равно решила рискнуть и закрутила роман с Давидом, чтобы попробовать стать для него единственной богиней…

Моя родня с осторожностью встретила наши отношения, но семья Давида приняла меня как своего близкого человека. Мама Давида Ольга Ивановна была русской, она обожала своего единственного сына, поэтому решила поддержать его выбор. Ашот Маркович, отец Давида, по крови лишь наполовину был армянином, он всем сердцем мечтал о невестке из своих исторических мест, но, увидев меня, был очарован и сопротивляться нашему роману не стал.

С Давидом мы практически не расставались, любили друг друга, строили планы на будущее, мечтали о свадьбе и знали, что впереди нас ждет безоблачное будущее. Первые сложности в наших отношениях начались, когда в семье Давида возникли неприятности. Я никогда не спрашивала про подробности их ссоры с отцом, но вскоре стала замечать раздражение в голосе Давида. На все вопросы он отвечал односложно и лишь однажды сказал, что считает отца неправым и думает о разделении бизнеса. Мне сложно было давать какие-либо советы, поэтому я ждала, когда это напряжение пройдет. Но вместо перемен в лучшую сторону проблемы в семье перетекали в скандалы между нами. Давид стал прикрикивать на меня по любому поводу, мог несколько дней не звонить и не встречаться, стал замкнутым и молчаливым. О свадьбе разговоры больше не велись, планы на совместную жизнь не строились.

Всё изменилось, когда я окончила вуз. Давид предложил вместе уехать в крупный город, чтобы там построить свой бизнес и стать по-настоящему счастливой парой. Я понимала, что не смогу жить без своего мужчины, поэтому, не раздумывая, согласилась на это авантюрное предложение. Кроме того, мой брат Руслан оказался прав, пройдя производственную практику в газетном издании, я поняла, что в этом городе не смогу найти приличную работу с хорошей заработной платой.

Мы объявили о своем переезде родителям в надежде, что они поддержат нас, но в этом вопросе оба семейства проявили единодушие и в резкой форме выразили свой протест. Мои родители были возмущены незамужним положением любимой дочери и категорически сопротивлялись статусу любовницы. Родители Давида утверждали, что сохранить бизнес можно только всем вместе и его переезд негативно отразиться на дальнейших контрактах и делах. Не приняв доводы родных, Давид продал свою роскошную квартиру в центре города и часть строительной техники, которая по документам принадлежала ему, собрал вещи и вместе со мной отправился покорять новые вершины манящего своими безграничными возможностями мегаполиса.

Первую неделю мы провели в красивом отеле на берегу реки. Ужин при свечах, завтрак в постель, всё вокруг казалось сладким сном. Потом мы переехали в чудные апартаменты с выходом на исторические здания. Когда мы немного освоились, то стали пробовать устроиться на работу. Работодатели смотрели на мой диплом, хвалили за успеваемость, предлагали написать небольшие очерки, но без прописки в этом городе постоянную работу не предлагали. Давид пытался связаться со своими прежними партнерами, найти контакты дальних родственников, но попытки не приносили успеха. Вскоре нам пришлось переехать в квартиру попроще. Через полгода съехать в общежитие коридорного типа. В газетах мне платили крохи, вместо первополосных материалов поручали писать о бродячих собаках, повышении цен на продукты, вести статистику браков и разводов. На телевидении мне предлагали только место уборщицы, поскольку для диктора каналов мой диплом оказался неподходящим.

Чтобы платить за аренду общаги и одеться к зиме, мне пришлось забыть о карьере журналиста и устроиться в продуктовый супермаркет, где менее трепетно относились к прописке. Сначала я трудилась фасовщицей, потом раскладчицей, ну а после меня повысили до кассира. У Давида дела с работой вовсе не двигались. Чтобы стать полноценным партнером, его скромных сбережений было недостаточно, а работать прорабом на стройке не позволяло происхождение. Боясь расстроить родителей, я врала и говорила, что работаю на телевидении ассистентом выпускающего редактора, от денег отказывалась, утверждала, что зарабатываю прилично, вечерами всё чаще плакала и задавала один и тот же вопрос: «Как жить дальше?» Но однажды мне улыбнулась удача. В супермаркете, где я работала, на время нужно было заменить продавщицу пива, которая стояла на разливе пенного бочкового напитка. Устав от однообразия звуков своего кассового аппарата и вечно ворчащих покупателей, я с удовольствием согласилась подменить сотрудницу пивного отдела. Конец апреля в тот год выдался на удивление жарким, вереницы мужчин и женщин потянулись за жаждоутоляющим напитком. Задача моей предшественницы состояла лишь в уточнении цвета пива и объема наполняемой тары, но в тот день производитель приготовил несколько новых сортов, чтобы порадовать своих покупателей. Мне было поручено провести рекламу и дегустацию новинок. Я решила немного повеселиться, вспомнила весь запас своих КВНовских шуток и за несколько часов распродала не только новинки, но и основной запас пенистого напитка. От производителя я получила небольшую премию и предложение работать в рекламном отделе…

По счастливой случайности на следующий день Давид смог получить приличную работу по снабжению строительными материалами в торговой компании какого-то дальнего родственника. Нашему счастью не было предела. Через две неделе из общежития мы переехали в небольшую квартиру, где я вскоре узнала, что беременна. Первые настоящие успехи вскружили мне голову. Я понимала, что не могу потерять новую перспективную работу. Посоветовавшись, с Давидом, мы решили, что не готовы к детям, новым хлопотам и приняли решение сделать аборт…

Врачи сказали, что всё прошло без осложнений, но еще несколько месяцев мне пришлось пить какие-то лекарства и наблюдаться у врача. Новая интересная работа не давала времени думать о своем здоровье или болячках. Моей начальницей была красивая ухоженная деловая молодая женщина Алла Александровна. Она была старше меня лет на пять, но в рекламном бизнесе ориентировалась как первоклассный опытный профессионал. Мои предложения по оформлению рекламных проспектов, мест сетевых продаж, этикеток на продукцию пивного завода ей нравились. Почти сразу я стала её ассистентом. Алла Александровна была одинокой бездетной красивой женщиной, что безусловно вызывало у меня опасение, когда я была вынуждена познакомить её с любвеобильным Давидом, но её неприкрытая неприязнь к восточным мужчинам ослабила мою бдительность. Моему возлюбленному Алла Александровна тоже не понравилась, он видел в ней лишь обладательницу силиконовых губ и бюста. Тогда я совсем успокоилась, и когда нам приходилось допоздна засиживаться на работе, без труда приглашала начальницу на ужин за большой стол нашего дома.

Вскоре мы с Аллой Александровной подружились, она брала меня с собой на вечеринки с участием лучших IT-директоров, специалистов по «раскрутке» нового товара или компании, рекламных менеджеров. За год совместной работы я приобрела новые связи, смогла освоить интересную профессию и подкопила денег, чтобы навестить свою семью и появиться на пороге любимого дома в роскошных нарядах с кучей подарков.

Давид ехать со мной оказался, с отцом он так и не помирился, а гостить у моих родителей не захотел. Я спорить не стала, собрала небольшой чемодан вещей, огромную сумку гостинцев и, предварительно оповестив маму, отправилась домой.

Там меня встречали как заграничную звезду. В коридоре висел рукописный плакат «Мы скучали!», всюду висели шары, в моей спальне стоял огромный букет любимых желтых роз. В гостиной к моему приезду мама накрыла большой роскошный стол, пригласила бабушку Зою, дедушку Сережу и брата Руслана, который встречался с девушкой по имени Юля. Она была администратором стоматологического кабинета брата и приняла предложение стать его женой.

Вечер прошел на одном дыхании. Все расспрашивали о моих успехах, деликатно обходя вопросы замужества. Целую неделю я провела в окружении заботы родных, встречалась с одноклассниками, посетила могилы прабабушки и прадедушки, вдоволь наговорилась с братом о его бизнесе, дала несколько советов по созданию и раскрутке новой клиники, перед отъездом решила навестить родителей Давида.

Ольга Ивановна встретила меня со слезами на глазах. Она обняла меня и сказала, что очень соскучилась по своей названой дочери, но объяснила, что у Ашота Марковича случился второй инфаркт, он находился в стационаре и был в тяжелом состоянии. Я удивилась тому, что Давиду мама ничего не сообщила, но вмешиваться в их семейный конфликт не решилась, на следующий день навестила Ашота Марковича в больнице. В его палату меня не пустили, поскольку больной находился в реанимации. Я перепугалась не на шутку и позвонила Давиду, чтобы рассказать о состоянии здоровья отца. Но вместо слов сожаления или беспокойства в трубке телефона я услышала только одну фразу: «Мне этого предателя вовсе не жаль…» Я стала стыдить Давида, но он в резкой форме оборвал меня и прекратил телефонный разговор. На следующий день я собрала вещи, бабушкины соленья и вернулась в город, который за полтора года так и не стал для меня родным.

Давид знал, каким авиационным рейсом я должна была прилететь, но не встретил меня. Сильно расстроившись, я приехала из аэропорта домой. Следующим потрясением стало состояние квартиры, в которую я вернулась. Немытая посуда, разбросанные вещи, гора мусора, пустой холодильник говорили о том, что меня вообще никто не ждал. Я глубоко вздохнула, убралась, вымыла посуду и полы, выбросила мусор, сбегала за продуктами, приготовила ужин и стала ждать возращения Давида с работы за большим накрытым столом, но в тот вечер дома он не появился, написав сухое сообщение о срочной командировке.

Утром я пошла на работу. Алла Александровна встретила меня с огромной радостью, говорила, что скучала, но предупредила, что должна кое-что мне рассказать про Давида. В обеденный перерыв она сообщила, что в мое отсутствие его видели с другой женщиной. Я попыталась отшутиться и перевести разговор в иное русло. Но начальница не унималась, утверждая, что Давид несколько раз предлагал ей встретиться наедине. Последние слова Аллы Александровны вывели меня из себя, я разозлилась не на шутку и решила закатить Давиду скандал. Он вернулся через три дня и с порога стал обвинять меня в шашнях с бывшим одноклассником, с которым я встречалась в отпуске, требовал объяснений и непонятных признаний. В свою очередь я кричала на Давида и требовала объяснений по поводу свиданий с другими женщинами и начальницей. После нескольких часов взаимных обвинений Давид сказал, что не потерпит рогов на своей голове, как его мать, впопыхах собрал свои вещи и ушел из дома. Услышав стук двери, я рухнула в кресло и горько заплакала. Когда я немного успокоилась, стала размышлять над словами любимого мужчины. Про встречу одноклассников я ему не говорила, о школьном романе с соседом по парте не упоминала, об изменах Ашота Марковича никогда не слышала. Отношения между родителями Давида для меня всегда были примером идеальной семьи. Его отец не мог налюбоваться на свою ласточку, так он нежно называл Ольгу Иванову. Она прекрасно готовила, заботливо вела домашнее хозяйство и никогда не повышала голос на своего «сирелис», что в переводе с армянского значит любимый.

Я решила отыскать Давида для выяснения отношений, но он отказался со мной встречаться, заявил, что больше не любит меня и мечтает забыть то время, что мы провели вместе. Ему надоела моя работа, назойливая начальница, вечеринки, поздние возвращения домой. Давно раздражали новая стрижка и разговоры про свадьбу.

Такого поворота я не ожидала. Пройти рука об руку этот сложный путь и получить от ворот поворот только на основании одной сплетни было обидно и досадно. Я разозлилась и решила больше не искать встреч с этим ненормальным ревнивцем, но сердце всё равно ныло и болело от несправедливости и одиночества…

(Продолжение следует)

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."