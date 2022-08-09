Фурия возвращается…

09 Августа 2022



В прошлом номере «Вестей» мы обсудили причины, по нашей версии, подтолкнувшие к самоубийству первого заместителя главы города Вилючинска Елены Бойчук. Наше предположение о том, что Елена Дмитриевна могла впасть в глубокую депрессию, в том числе из-за неурядиц на работе, остается таковым до окончания расследования.

Газета допускает, что у первого заместителя главы Вилючинска мог возникнуть конфликт с одним из заместителей Ларисой Анатольевной Тяпкиной. Возможно, госпожа Тяпкина метила на должность госпожи Бойчук, но вместо продвижения по карьерной лестнице получила уведомление о сокращении своей должности. 46-летняя Лариса Анатольевна решила бороться с разрушителем мечты, то бишь карьерных устремлений, сначала с Еленой Бойчук, затем с главой Вилючинска Сергеем Потаповым. По нашей версии, она написала в прокуратуру на главу несколько жалоб. Сергей Потапов бывший подводник, уволился с военной службы в звании капитана первого ранга. Он дважды избирался депутатом Вилючинской городской думы, в январе 2021 года на конкурсной основе стал главой Вилючинского городского округа.

С приходом к власти Сергей Потапов стал наводить порядок в содержании и распределении муниципального жилищного фонда в Вилючинске. В первую очередь это коснулось мероприятий, проводимых администрацией города по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как выяснилось, администрация своевременно не обеспечила нескольких детей-сирот положенным по закону жильем. Деньги на покупку жилья у администрации Вилючинска были, но конкурс для их приобретения не состоялся по причине отсутствия заявок на участие в закупке. Однако квартиры для вышеуказанных детей не обязательно покупать, достаточно отремонтировать пустующее жилье. Почему-то ремонтом ответственные лица в администрации Вилючинска заниматься не стали. Хотя в городе пустует около пятисот квартир!

По должностной инструкции главным куратором вопросов, касающихся владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Вилючинского городского округа с 2016 года является Лариса Тяпкина. Она же непосредственно курирует и контролирует деятельность отдела по управлению муниципальным имуществом. Глава города распорядился провести служебное расследование в отношении госпожи Тяпкиной и курируемого ею отдела. Далее приведу строчки из протокола комиссии по проведению служебного (дисциплинарного) расследования в отношении муниципальных служащих и работников, для которых полномочия представителя нанимателя (работодателя) осуществляет глава Вилючинского городского округа:

«В течение 2021 и истекшем периоде 2022 года Левиковой М. А. и Тяпкиной Л. А. вопрос о возможности ремонта за счет средств субвенции незаселенных жилых помещений фактически не рассмотрен, тогда как данный способ формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот предусмотрен пунктом 3.3. раздела 3 Порядка по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории Вилючинского городского округа, утвержденного Постановлением № 1253. И только сейчас осуществляется сбор коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта на составление сметных расчетов для ремонта пустующего жилищного фонда.

Кроме того, абзацем вторым пункта 5.3. раздела 5 Порядка по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории Вилючинского городского округа, утвержденного Постановлением № 1253 установлено, что в случае отсутствия в специализированном жилищном фонде жилых помещений, соответствующих нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, детям-сиротам с их согласия предоставляются жилые помещения, общей площадью, превышающие установленную норму жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма. Аналогичная норма установлена пунктом 4.3. раздела 4 Приложения № 1 к Постановлению Правительства Камчатского края № 587-П. Данный вариант не рассматривался.

Не достижение отделом по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа целей, возложенных на отдел государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, не рассмотрение других вариантов формирования специализированного жилищного фонда, кроме как путем приобретения жилых помещений в муниципальную собственность, свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны курирующего заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Тяпкиной Л. А.

Вывод:

Рассмотрев доводы лиц, в отношении которых проводится служебная проверка, комиссия пришла к выводу о том, что приведенные в письменных пояснениях Левиковой М. А. и Тяпкиной Л. А. препятствия к исполнению возложенных на отдел полномочий носят надуманный характер и не являются объективными обстоятельствами, препятствующими исполнению должностных обязанностей.

Факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей начальником отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа Левиковой М. А., заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Тяпкиной Л. А. подтвердились. Имеются основания для привлечения к дисциплинарной ответственности».

Комиссия в составе пяти человек единогласно проголосовала за наказание Левиковой М. А. и Тяпкиной Л. А. На госпожу Тяпкину по итогам расследования наложили дисциплинарное взыскание. Похоже, после этого она превратилась в очередную вилючинскую фурию. Ранее это звание заслуженно носила её подруга – бывшая глава администрации Вилючинска Ирина Жилкина. Последняя лишилась своей должности после уголовного скандала.

Одним из членов комиссии был заместитель главы города Владимир Васькин. После проведения служебного расследования Лариса Тяпкина написала на него жалобу в прокуратуру, видимо, с желанием отомстить. О жалобах в прокуратуру на главу города, посыпавшихся из неё, как из ведра, мы упомянули выше. В ходе расследования деятельности новой вилючинской фурии выяснились и другие упущения в работе.

Эта история началась в начале ноября 2019 года, когда конкурсный управляющий МУП «Ремжилсервис» Максим Петровский обратился в арбитражный суд Камчатского края с ходатайством об обязании собственника муниципального имущества вернуть в адрес конкурсного управляющего вторые экземпляры актов приема-передачи жилищного фонда социального использования своего предприятия. В свое время этот фонд был передан собственнику в силу пунктов 5, 6 статьи 132 Закона о банкротстве. Соответчиком был признан отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, деятельность которого до сих пор курирует и контролирует заместитель главы суперсекретного города Камчатского края Лариса Тяпкина.

Казалось бы, зачем доводить дело до суда. Ларисе Анатольевне следовало вернуть эти акты, и дело с концом. Но проблема в том, что она либо не хотела этого делать, либо потеряла «ценные бумаги». Видимо, вилючинскую фурию оглушали амбиции настолько, что она слышала только свой внутренний голос, который звенел, как колокол, про её величие. С высоты своей должности она, видимо, с пренебрежением смотрела на каких-то смешных управленцев местного розлива, путающихся под ногами. Однако управленцы оказались не лыком шиты и в июле 2020 года выиграли затянувшийся арбитражный суд. После этого юридического укола (Тяпкина считает себя классным юристом) самомнение Ларисы Анатольевны извивалось как уж на горячей сковородке. Именно поэтому она решилась на безнадежное мероприятие и обратилась в Пятый Арбитражный апелляционный суд об отмене определения Арбитражного суда Камчатского края и отправилась во Владивосток, чтобы защитить свою позицию. В октябре 2020 года Пятый Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Камчатского края. После чего требования, изложенные в определении Арбитражного суда Камчатского края, стали напоминать мину с часовым механизмом. Её негромкое тиканье забирает тысячу рублей в сутки из бюджета Вилючинского городского округа, именно такую сумму платит администрация за неисполнение решения суда. Похоже, госпожа Тяпкина до сих пор не может понять, как исполнить судебное требование.

На военно-морском флоте есть поговорка «Когда не знаешь что делать, устрой построение». Видимо, госпожа Тяпкина пошла по флотскому пути. Не зря она столько лет прожила рядом с военно-морской базой. Вилючинская Фурия решила укусить МУП «Ремжилсервис» за другой бок и начала судиться с предприятием по другому надуманному предлогу. В своем юридическом неистовстве она дошла до Верховного суда РФ и проиграла. Кстати, все предшествующие суды она тоже проиграла, хотя исправно ездила представителем на все заседания, тратя на командировки бюджетные деньги.

Чтобы не загружать читателя излишними подробностями юриспруденции, связанными с судопроизводством, где участвует «Тяпкина-Ляпкина», приведу простой пример. Вы хотите насолить какому-либо предприятию, поставляющему вам, например, писчую бумагу. Бумага белого цвета сделана по оговоренным ГОСТам (государственным стандартам). Получив бумагу, заказчик обращается в суд с заявлением признать бумагу не белой, а серой. Суд принимает решение и признает бумагу белого цвета. Тогда заказчик обращается с апелляционной жалобой. Все суды, включая Верховный, признают бумагу белого цвета. Что делает заказчик в этом случае? Правильно, он снова обращается в суд и просит признать, что писчая бумага имеет не те размеры. Суды опять втягиваются в затяжные процессы и признают, что бумага соответствует требуемым параметрам. Разумеется, позволить себе так развлекаться может только юрист, работающий в муниципальных либо государственных органах власти. Он летает с Камчатки в командировки во Владивосток, Хабаровск, в конце концов в Москву. Казенное время идет, зарплата «капает», а огни больших городов дают возможность оторваться от рутинной провинциальной жизни. Какая может быть польза от такого юриста государственному либо муниципальному учреждению? Думаю, ответ очевиден.

Есть такие люди, которые напоминают сюжет из детского журнала «Ералаш». Помните, мальчик молча стоит в большой луже. Рядом собираются взрослые тети и дяди и спрашивают ребенка, зачем он там стоит. Когда вокруг лужи скапливается большое количество народа и вопрос «зачем?» сливается в один глухой гул, мальчик подпрыгивает, окатывает брызгами окружающих и победно кричит: «А вот зачем!»

Нечто подобное демонстрирует заместитель главы Вилючинского городского округа Лариса Тяпкина. Только в той луже не вода, а жидкое дерьмо.

Не удивлюсь, если Лариса Тяпкина напишет жалобы в прокуратуру, президенту, ФСБ и т.п. на половину сотрудников администрации секретного города подводников.

Что-то непонятное происходит с некоторыми женщинами-управленцами Вилючинска. В них словно вселяется бес, они топятся, избивают полицейских и безостановочно пишут жалобы на своих коллег. Наверное, в секретном городе иногда появляются свои особенные сумасшедшие. Но это – военная тайна.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ