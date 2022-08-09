СБОР ПОДПИСЕЙ НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ

09 Августа 2022



Пятница, 5 августа, выдалась теплой и душной одновременно. В такую погоду даже мухи летают лениво. Они вполне могли бы стать добычей быстрокрылых воробьев, но те предпочитают отсиживаться на ветках в густой тени сочно-зеленой листвы. Духота даже у птиц отбивает инстинкт охотника. Сама природа в этот день призывала к миру и спокойствию, сковывая политическую активность кандидатов в депутаты Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа.

Единственным диссонансом в этом предвыборном благолепии оказалось заседание территориальной избирательной комиссии ПКГО, на которую были возложены функции еще и окружных комиссий. На заседании комиссии были приняты постановления, прозвучавшие как удар самодельной резиновой мухобойки по оконному стеклу. Одно из них (постановлений) касалось отказа в регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Всероссийской политической партии «Родина» в Камчатском крае».

Для того чтобы зарегистрировать муниципальный список кандидатов от партии на основании подписей избирателей, необходимо было собрать не менее 648 и не более 712 достоверных и действительных росчерков жителей краевого центра. Представители регионального отделения политической партии «Родина» во главе с Жорой Емелиным собрали 707 подписей, из которых 194 (27,4 процента) оказались недействительными. По закону допускается брак не более пяти процентов от общего количества собранных подписей. Таким образом, камчатское отделение партии «Родина» сошло с дистанции несолоно хлебавши.

По версии нашей газеты, сбор подписей в поддержку муниципального списка кандидатов в депутаты городской думы ПКГО организовывали молодой толерантный Георгий Емелин, возглавляющий краевую ячейку, а также известный камчатский толераст (очень толерантный человек), бывший глава администрации ПКГО Дмитрий Зайцев. Оба «голубка» были членами общемуниципального списка от вышеупомянутой партии. Они всерьез надеялись набрать более десяти процентов голосов избирателей на предстоящих выборах в городскую думу. Дмитрию Зайцеву, который долго «мытарствует» на чужбине, очень хотелось возвратиться на родную землю. В 2014 году губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объяснил главе администрации ПКГО Дмитрию Зайцеву, что последнему нужно перейти на другую должность и возглавить агентство по отходам. Господин Зайцев, понимая, что рушится созданный им толерантный мир в отдельно взятом городе, решил рвануть на Сахалин, затем судьба забросила его в Приморье. Оттуда он стал совершать свои деловые «набеги» на покинутый когда-то полуостров. Его нетрадиционный подход к жизни видимо отпугивал местных власть предержащих, и они давали темпераментному толерасту от ворот поворот. То есть ему так и не предложили сколько-нибудь приемлемую управленческую должность на Камчатке, но Дмитрий Зайцев не терял надежды. Вот тогда в родных пенатах ему подвернулся «мальчик-зайчик» Жора Емелин.

Молодой член ОНФ сначала пытался стать депутатом городской думы в 2017 году от партии «Единая Россия». Из этой затеи ничего не вышло. Неудача, постигшая «мальчика-зайчика», вероятно, навсегда что-то изменила в его мироощущении. В 2021 году он пытался собрать подписи как самовыдвиженец на выборах в Законодательное собрание Камчатского края. Из этой затеи тоже ничего не получилось. Тогда Жора выбросил, как ему казалось, острое коленце, публично посетовав на несовершенство избирательного законодательства. За его словами пряталась обида на то, что он не смог собрать необходимое количество подписей для регистрации его кандидатом на выборах в Законодательное собрание Камчатского края по избирательному округу номер три. Горемычный «мальчик-зайчик» после второй «оплеухи», полагаю, был совершенно разбит и поэтому стал легкой добычей искушенного в нетрадиционных подходах в отношениях между людьми Дмитрия Зайцева. Оба «голубка» вновь распрямили крылья, почему-то решив, что им пора штурмовать местные политические небосклоны. Их сердца опять наполнились надеждой на то, что фортуна улыбнется им во весь свой огромный рот. Вместо этого она (фортуна) метким и мощным плевком сбила «голубков» на взлете.

Выскажу свое предположение. Конфуз лишь на некоторое время оглушил тщеславные амбиции двух политнеудачников. Неразлучные птахи, наверное, скоро запоют знакомые песни типа «нас подставили», «власть нас боится», «мы не сдадимся». Не сдаваться им придется до следующих выборов либо в Законодательное собрание в 2026 году, либо в городскую думу ПКГО в 2027 году. Можно, конечно, попробовать свои силы и пораньше, например, на выборах в селе Вывенка Олюторского района. Но для этого придется вступить в члены КПРФ (в Вывенке коммунистов в поселковом совете большинство). Господину Зайцеву, как видному камчатскому толерасту (очень толерантному человеку), думаю, не составит сложности последовать за своими новыми мироощущениями. Когда-то он был членом партии «Единая Россия», потом его занесло в партию «Родина». Почему бы не попробовать свои силы в региональном отделении КПРФ? К тому же у него есть впечатляющий пример политической всеядности – Василий Милованов. Вася Му-му (так его зовут жители микрорайона Заозерный) сначала был членом партии «Единая Россия». Несколько раз он пытался избраться депутатом от этой партии. В 2016 году Василий Милованов захотел стать депутатом заксобрания от КПРФ, не повезло – фортуна повернулась к нему задом.

Понимая, какие протестные мантры могут заунывно петь лузеры из выдвиженцев от партии «Родина», необходимо разъяснить, какого рода ошибки они допустили при сборе подписей.

Цитирую выписку из постановления Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии:

«- 13 подписей избирателей на основании пункта 2 части 11 статьи 39 Закона Камчатского края № 740, в связи с тем, что избиратель не обладает активным избирательным правом». Другими словами, «родинцы» заручились поддержкой несовершеннолетних подписантов. Надо быть изрядным идиотом, чтобы пренебречь основополагающим требованием всего предвыборного законодательства.

Другие не менее важные требования тоже были нарушены:

«- 9 подписей избирателей на основании пункта 6 части 11 статьи 39 Закона Камчатского края № 740, в связи с тем, что имеются неоговоренные исправления в дате внесения подписи избирателя.

- 17 подписей избирателей на основании пункта 7 части 11 статьи 39 Закона Камчатского края № 740, в связи с тем, что имеются неоговоренные исправления в сведениях об избирателе».

На этом, вероятно, приступ идиотизма у «родинцев» не закончился: «- 49 подписей избирателей на основании пункта 8 части 11 статьи 39 Закона Камчатского края № 740, в связи с тем, что сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате, об уполномоченном представителе указаны не в полном объеме». То есть сам сборщик подписей не смог изложить необходимые сведения о себе в подписном листе. Донырнуть до подобной глубины критинизма удавалось не многим участникам предвыборной работы.

Не буду утомлять читателей дальнейшим перечислением огрехов, указанных в постановлении в отношении политической партии «Родина», перейду, как говорится, на личности.

По двухмандатному избирательному округу номер шесть от политической партии «Родина» выдвигалась Людмила Рафальская. Ей необходимо было собрать не менее 30 подписей избирателей, она предоставила 35. Все 35 подписей по разным причинам оказались недействительными. Этих причин набралось 38. Среди основных нарушений числится уже знакомое нам: «- 10 (десять) подписей на основании пункта 2 части 11 статьи 39 Закона Камчатского края № 740, в связи с тем, что избиратель не обладает активным избирательным правом». А также допущено еще одно нарушение закона: «- 24 (двадцать четыре) подписи на основании пункта 6, 11 части 11 статьи 39 Закона Камчатского края № 740, в связи с тем, что фамилия, имя, отчество и дата внесения подписи избирателя проставлена им не собственноручно». Иногда в таких случаях говорят «маразм крепчал…».

На Камчатке начиная с 1995 года на выборах ни разу не было такого случая, чтобы все подписи, собранные для регистрации кандидатом в депутаты какого-либо уровня, признавались недействительными. Полагаю, чтобы так потрудиться на поприще сбора подписей, нужно иметь особые склонности к изощренному идиотизму. Но это всего лишь версия.

«Вести» уже сообщали, что бывший член партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Елена Бештерева также переметнулась в партию «Родина». Напомню читателям, что в прошлом году на выборах в Законодательное собрание Камчатского края она носила гордое звание эсерки и пыталась пробиться в региональный парламент в избирательном округе номер три. Другой эсер Дмитрий Бобровских сумел убедить, что её ожидает успех. Госпожа Бештерева напрасно поверила господину Бобровских (чего он только не обещал…) и только зря потратила деньги на выборы. Затаив обиду на всю эсерную тусовку, несостоявшийся депутат решила потешить свои амбиции в другой политической партии – «Родина» и в другом избирательном округе – номер шесть. Новоявленная представительница «родинцев» должна была насобирать не менее 33 и не более 37 достоверных подписей избирателей. С этой задачей Елена Викторовна справилась и предоставила в окружную комиссию подписные листы с тридцати семью подписями.

Далее привожу выдержку из постановления окружной избирательной комиссии номер шесть:

«- 5 (пять) подписей на основании пункта 2 части 11 статьи 39 Закона Камчатского края № 740 в связи с тем, что подписи проставлены лицами, не обладающими активным избирательным правом;

- 3 (три) подписи на основании пункта 8 части 11 статьи 39 Закона Камчатского края № 740, в связи с неоговоренными исправлениями в сведениях о лице, осуществляющем сбор подписей избирателей;

- 2 (две) подписи признаны недействительными на основании пункта 7 части 11 статьи 39 Закона Камчатского края № 740, в связи с неоговоренными исправлениями в сведениях об избирателе;

- 1 (одна) подпись на основании пункта 6, 11 части 11 статьи 39 Закона Камчатского края № 740, в связи с тем, что фамилия, имя, отчество, дата внесения подписи проставлена избирателем не собственноручно, а также сведения об избирателе внесены не самим избирателем и не лицом, осуществляющим сбор подписей».

Удивительным образом все «родинцы», по сути дела, допустили одни и те же ошибки. Любопытно узнать – у них было временное помутнение или хроническое? Главное, чтобы оно было не заразным.

У меня возникло устойчивое подозрение, что «родинцы» нехорошо повлияли на другого желающего стать кандидатом в депутаты городской думы ПКГО самовыдвиженца Сергея Кузьминицкого. Он пытал счастье в избирательном округе номер десять. Первый раз он собрал подписи с нарушением закона и не был зарегистрирован кандидатом. Но это не остановило представителя коренных малочисленных народов Севера господина Кузьминицкого (его по суду признали членом КМНС). Упорный абориген собрал подписи во второй раз и снова представил их на суд комиссии. Напрасно столько усилий потратил на пустое славный представитель Региональной общественной организации «Союз коренных малочисленных народов Юга Камчатки». Его бы энергию хорошо направить на обустройство камчатского Юга, куда корнями проросла организация, в которой он состоит. Нашему аборигену нужно было собрать от 34 до 38 достоверных подписей избирателей. В комиссию он принес подписные листы с тридцатью семью подписями, девять из которых оказались недействительными. Изюминкой процесса оказался подписной лист с пятью избирателями, который заполнял лично Сергей Кузьминицкий. Излагая информацию о себе как о сборщике подписей, неугомонный член «Союза КМН Юга Камчатки» неправильно указал дату своего рождения и поэтому ему не зачли пять подписей. Аборигенистый сборщик откликнулся на решение комиссии искрометным письмом. Привожу выдержку из его опуса с сохранением стилистики:

«Полагаю, субъективная опечатка дня рождения «сборщика» и признания этого факта существенным нарушением закона лишает избирателей объективной возможности сделать свой свободный, альтернативный и демократический выбор».

Выходит, если избиратели в десятом округе не увидят в бюллетенях фамилию «Кузьминицкий», то выборы будут не свободными, безальтернативными и не демократическими. Кем себя возомнил господин Кузьминицкий? Беда в том, что помимо, на мой взгляд, гипертрофированного самомнения у главного демократа Юга Камчатки есть еще пробелы в знаниях арифметики. Даже если не принимать во внимание личную оплошность господина Кузьминицкого, то у него все равно остаются недействительными четыре подписи, то есть более пяти процентов от представленных. Следовательно, ему не суждено попасть в ряды кандидатов в депутаты городской думы ПКГО.

Возможно, господина Кузьминицкого утешит философская сентенция: «Не он первый, не он последний». И еще. Он оказался в хорошей компании с «родинцами». Не каждому так везет…

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

P.S.

Отдельно удивила председатель городской думы ПКГО Галина Монахова. На сайте Думы она огорошила жителей краевого центра коротким сообщением. По её мнению, на выборах в городскую думу ПКГО подались 38 кандидатов-самовыдвиженцев, не представляющие какие-либо партии. Таковых в реальности оказалось всего трое.

Сначала жонглирует цифрами депутат госпожа Герасимова, потом Монахова. Веселят барышни просвещенную публику.

Аплодисменты…