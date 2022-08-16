И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!

16 Августа 2022



За последние две недели на Камчатке назначили двух новых министров. 9 августа региональный Минздрав возглавил Александр Гашков, а 15 августа министром транспорта и дорожного строительства в крае стал Александр Сафонов.

Новый 40-летний глава краевого министерства транспорта – уроженец села Мильково. В 2005 году он окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности «экономика». С 2003 по 2020 годы трудился в Хабаровском крае. Прошел путь от специалиста до директора в таких организациях, как ООО «Новый Атлант», филиале ОАО «Связьтранснефть» – Дальневосточное ПТУС, ООО «Транснефть – Дальний Восток», Хабаровский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства.

В марте этого года был назначен на должность исполнительного директора ООО «Старкам-Транс». С июля 2022 года занимал должность заместителя министра дорожного строительства Камчатки.

До него министром транспорта и дорожного строительства Камчатского края восемь лет был Владимир Каюмов.

О другом назначении стоит поговорить подробнее. Камчатке удивительно «везет» на министров здравоохранения – в последние годы на этом посту никто долго не задерживается. Начиная с 2018 года, у нас уже пятый руководитель Минздрава, считая временно исполняющих обязанности. Их лица мелькают, как в калейдоскопе, а фамилии не успевают запомниться.

Недавно на эту должность распоряжением губернатора Камчатского края был назначен 42-летний Александр Гашков. До этого он руководил Минздравом Ульяновской области. Этот пост он занимал с 15 июля 2021 года (поначалу как исполняющий обязанности), а в июле этого года подал в отставку, о чем сообщили все ульяновские СМИ.

Новый министр родился и вырос в Забайкалье. И свою карьеру поначалу строил там же: окончил Читинскую государственную медицинскую академию, работал врачом-бактериологом в Центре гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае, затем заведовал лабораторией горбольницы № 2 в Чите, возглавлял Тунгокоченскую ЦРБ Забайкальского края. Затем он переехал в Ульяновскую область и там быстро пошел вверх по карьерной лестнице: три года отработал главным врачом Новоспасской районной больницы, затем, в 2020 году, перешел в региональный Минздрав, а уже на следующий год возглавил это ведомство.

Теперь Александр Гашков призван оздоровить проблемную медицину Камчатки.

«Вести» поинтересовались, что же стало причиной столь стремительно переезда министра на Камчатку. К слову, ульяновское министерство здравоохранения он покинул не один: вместе с ним ушли еще три чиновника из его команды. В Ульяновске с ними расстались без сожаления.

Приведу ниже выдержку из статьи Дарьи Косариновой «Гашков и команда покидают Минздрав», опубликованной в ульяновском издании «73онлайн».

«Александр Гашков проработал министром недолго. Сменил на посту москвича Виктора Мишарина… В Ульяновск приехал из Читы несколько лет назад по приглашению экс-министра Рашида Абдуллова, ныне обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве.

На должности министра Гашков запомнился реформой Минздрава и объединением районных больниц, громкими отставками главврачей и уголовными делами во вверенном ему министерстве. Одной из претензий было то, что Гашков не сформировал команду профессионалов вокруг себя, Минздрав покинули специалисты из лечебного отдела, госзакупок. На смену им пришли «сомнительные личности», объясняют в правительстве».

Издание «Ъ-Волга» посвятило нашему новому министру статью «Короткий пост». В ней сообщается, что в Ульяновской области за последние 9 лет сменилось 15 министров здравоохранения, и в среднем срок работы одного составил полтора года. Гашков его не дотянул. «Зампред комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный считает, что отставка – не личное желание Гашкова, а решение губернатора, «потому что прежде в поведении министра ничто не предвещало, что он хочет покинуть этот пост». По мнению депутата, решение губернатора «объективное, поскольку накопилось достаточное количество негатива в этой сфере», – пишет автор статьи Сергей Титов.

«Аиф в Ульяновске» в публикации «Улетел и не вернется» упоминает о коррупционном скандале с закупками тестовых систем. «В мае текущего года в министерстве разразился очередной скандал. Пресс-служба Минздрава заявила, что «проведена проверка информации о закупке тест-систем по завышенной стоимости», выявившая нарушения со стороны ряда должностных лиц, которые выразились в несоблюдении порядка обоснования начальной максимальной цены контракта». […] Кстати, в этом деле якобы фигурирует фамилия одного из замов Гашкова – директора департамента обеспечения лекарственными препаратами Валерия Жорова, который подписал некие «сомнительные документы», – сообщает издание.

Упомянут еще один любопытный факт (цитирую): «Примерно месяц назад группа ульяновских медиков распространила через СМИ открытое, но анонимное письмо в администрацию Президента РФ, где содержалось требование «повлиять на ситуацию в кадровой политике Минздрава», поскольку политика эта «ведет к развалу системы здравоохранения региона».

«Комсомольской правда» Ульяновска посвятила Александру Гашкову прощальную статью под заголовком «Суперзакрытость, сомнительные реформы и пугающая ситуация в БСМП». В ней журналисты предупреждают: «Добиться каких-либо данных из Минздрава было чем-то из области фантастики. Журналистов просили удаляться с совещаний, а пресс-служба Минздрава могла долго не отвечать на сообщения и звонки. По словам того же источника, это практика распространялась и внутри медицинского сообщества».

Если последнее замечание верно, то, по мнению нашей газеты, Александр Гашков устроился работать в подходящее для него место. Камчатский Минздрав практикует те же методы, с чем корреспонденты нашей газеты неоднократно сталкивались в процессе подготовки публикаций.

А теперь вспомним вереницу предшественников нового министра. Напомню, что до назначения Александра Гашкова на должность главы камчатского Минздрава хотели назначить Михаила Селютина, на которого возлагались большие надежды. Селютин приехал к нам из города Партизанск Приморского края, и в мае этого года был представлен жителям Камчатки как временно исполняющий обязанности министра здравоохранения региона. Однако назначение не состоялось. Как сообщает блогер Алексей Николаев, в наш регион Селютин прибыл, чтобы пережить беспокойные времена: против него возбудили уголовное дело. Пострадавшей является его сожительница: она утверждает, что Селютин намеренно заразил её ВИЧ-инфекцией. Зная, что болен, он не сообщил женщине об этом.

Документов, опровергающих это обвинение, кандидат в министры Николаеву не показал. На словах же заверил, что всё неправда. Так кому верить? Если Селютина быстренько спровадили с должности, надо думать, что блогер прав?

Был и другой путь удостовериться, на чьей стороне правда, – взять анализы на ВИЧ у господина Селютина. Может быть, исследование провели, и оно оказалось не в его пользу, поэтому приморский «подарок» так быстро исчез с Камчатки?

До гостя из Партизанска в кресле руководителя местного Минздрава сидел Андрей Кузьмин, который без лишнего шума покинул свой пост в апреле 2021 года. Он покинул не только пост, но и Камчатку, вернувшись к себе в Приморье. Камчатский Минздрав Андрей Кузьмин возглавлял с октября 2020 года, поначалу как временно исполняющий обязанности министра.

До него министерством, призванным заниматься здоровьесбережением жителей края, руководила Елена Сорокина. Она занимала высокую должность менее двух лет. По мнению «Вестей», за это время она убедительно доказала свою неспособность к руководству проблемным ведомством, которому к тому же пришлось работать в сложных условиях пандемии коронавируса. Это испытание оказалось министру не под силу. При Елене Сорокиной Камчатка «прославилась» регулярными вспышками ковида в подведомственных краевому Минздраву учреждениях, скандалами, связанными с нехваткой СИЗов для медиков, конфликтами в ковидных госпиталях, которые происходили с завидным постоянством.

После того как Елена Сорокина ушла в отпуск с дальнейшим увольнением, обязанности министра здравоохранения края некоторое время исполняла её заместитель Марина Волкова. Она запомнилась тем, что посетитель, пришедший к ней на прием, распылил ей в лицо баллончик жгучего перца.

Елена Сорокина, в свою очередь, пришла на смену Татьяне Лемешко, которая в 2018 году вышла на пенсию после того, как стала обвиняемой в уголовном деле о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Позже статью сменили на более легкую – за халатность. Позднее обвинение в отношении Татьяны Лемешко было снято, так как в декабре 2019 года срок привлечения к уголовной ответственности по данной статье истек.

От частой смены министров здравоохранения жителям Камчатки большого прока пока не было. В наследство от них региону остались хронический дефицит врачей и специалистов среднего звена в лечебных учреждениях края, недостроенная краевая больница, для работы в которой местный Минздрав сейчас пытается найти специалистов, многочисленные жалобы пациентов, которые неделями не могут попасть на прием к нужному врачу.

Удастся ли новоиспеченному министру Александру Гашкову, за которым тянется такой шлейф скандалов, справиться с возложенными на него задачами по оздоровлению медицины в крае? Судить пока рано.

Но очевидно одно: в камчатском здравоохранении накопилось слишком много проблем. Каждый скандал, каждое резонансное происшествие в этой сфере рикошетом «прилетает» в сторону исполнительной власти. В такой ситуации проще всего поменять главу проблемного ведомства, чтобы временно разрядить обстановку. Это легче и дешевле, чем последовательно, вдумчиво, а главное, системно, решать застарелые проблемы здравоохранения в крае.

Мы же, вместо того чтобы воспитывать собственных специалистов высокого уровня, принимаем всё, что другим негоже. Пора усвоить полезный урок: толковых руководителей из других регионов, как правило, не отдают – их стараются оставить для себя.

Соб. инф.