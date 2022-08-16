РУБРИКА ВОПРОС-ОТВЕТ

Печать
PDF

16 Августа 2022

На Камчатке в разгаре летний туристический сезон, и в редакцию нашей газеты всё чаще поступают вопросы от читателей об организации этого вида отдыха в регионе. Людей интересует статистика несчастных случаев, произошедших с туристами на полуострове в этом году, они спрашивают, как и где следует регистрироваться туристической группе, решившей отправиться в поход, а также как планируют развивать туризм в регионе в ближайшем будущем. Интересует их и хроника авиапроисшествий на Камчатке. Сегодня мы отвечаем на заданные вопросы.

– Сколько инцидентов, в которых потребовалась помощь спасателей, произошло с туристами в этом году на Камчатке?

– С начала 2022 года в Камчатском крае было зарегистрировано 1 034 туристических группы, в составе которых путешествовали 12 822 человека, в том числе 2 080 детей. За это время с туристами случилось 13 происшествий. При этом 5 инцидентов случилось с зарегистрированными туристическими группами. В них пострадали 8 человек, один погиб.

Остальные 8 происшествий случилось с незарегистрированными туристическими группами. В них пострадали 27 человек, погибших нет. Данные «Вестям» предоставила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Камчатскому краю Татьяна Юхманова (Статистика приведена по состоянию на 11 августа 2022 года. – Прим. ред.).

– Расскажите подробнее о последних таких происшествиях.

– Вечером 3 августа в оперативные службы поступила информация о том, что в Усть-Большерецком районе при сплаве на реке Опала погиб пожилой мужчина. В краевом управлении Следственного комитета и прокуратуре сообщили, что, по предварительным данным, 66-летний мужчина прибыл 27 июля в Камчатский край в качестве гида в составе группы туристов из Московской области. Группа осуществляла пеший и водный маршруты в Усть-Большерецком районе. В составе группы было 15 туристов, в том числе 7 детей в возрасте от 8 до 15 лет. Группа зарегистрировалась в МЧС. «При сплаве по реке Опала мужчине, вероятно, 1 августа, стало плохо, и он скончался. В настоящее время участники группы добрались до ближайшего места нахождения людей, им оказана помощь», – сообщила 4 августа руководитель пресс-службы Следственного управления СК России по Камчатскому краю Елена Ильина.

Старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк уточнила, что о гибели гида группы вечером 3 августа в оперативные службы сообщил «один из участников турпохода по каналам спутниковой связи».

Другими словами, туристы с детьми с 1 августа до вечера 3-го сплавлялись по незнакомой реке с телом гида, прежде чем смогли дозвониться по спутниковому телефону до экстренных служб. Сколько они заплатили за тур, неизвестно, но впечатление от него наверняка останется на всю жизнь.

Следственным управлением СК России по Камчатскому краю расследуются обстоятельства гибели мужчины.

4 августа камчатским спасателям пришлось оказывать помощь туристам, заблудившимся при спуске с вулкана Ключевская сопка. Как рассказали в ГУ МЧС по Камчатскому краю, при осуществлении спуска трое из участников самостоятельной тургруппы сбились с маршрута и оказались в каньоне горы Домашняя, которая находится в восьми километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального района. Самостоятельно выбраться туристам не удалось, и они обратились за помощью к спасателям, сообщив им координаты своего местонахождения. На место происшествия из поселка Ключи направились спасатели Усть-Камчатского филиала поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» (3 человека на двух единицах техники). Туристов эвакуировали из каньона с помощью веревок. К счастью, медицинская помощь никому из участников группы не понадобилась.

6 августа помощь спасателей понадобилась пожилому мужчине, решившему покорить вулкан Горелый. Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю утром. Заявитель, сообщивший об этом, находился на склоне Авачинского вулкана. Он случайно перехватил радиосигнал о том, что у участника тургруппы, совершавшей восхождение на Горелый, резко ухудшилось самочувствие. Мужчине, поднимавшемуся на Горелый, стало тяжело дышать, он почувствовал озноб и онемение конечностей. На помощь туристу выдвинулись спасатели из Камчатского спасательного центра МЧС совместно с бригадой Елизовской скорой медицинской помощи (как ближайшей к месту происшествия больницы). «По прибытии на место спасатели передали мужчину медикам. Состояние его оценивалось как стабильное, медики доставили его в районную больницу», – сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю. Уточняется, что тургруппа не была зарегистрирована в МЧС.

Дополним к этому, что подъём на вулкан Горелый является одним из самых популярных маршрутов на Камчатке. Организаторов путешествий привлекает расположение вулкана (он находится в 110 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского), относительно небольшой перепад высот в 900 метров, небольшая протяженность маршрута (около двенадцати километров) и красивый вид наверху. Тем не менее прошлым летом при подъеме на Горелый погибла 50-летняя женщина – сердце не выдержало нагрузки.

Всякий раз после подобных происшествий спасатели напоминают: необходимо адекватно оценивать свои физические возможности и общее состояние здоровья.

Говорят они и о том, что любой самостоятельной туристической группе настоятельно рекомендуется зарегистрироваться и получить инструктаж по технике безопасности в МЧС.

А самое главное, информация, указанная в маршрутном листе (там записывают имена участников группы, их контактные телефоны, а также номера телефонов двух контактных лиц, не участвующих в походе, на случай происшествия, маршрут следования, информация об имеющихся средствах связи и страховочном снаряжении), поможет спасателям в случае необходимости качественнее и оперативнее организовать поисково-спасательные работы.

– Где зарегистрировать туристическую группу на Камчатке?

Согласно информации, размещенной на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю, регистрация туристических групп осуществляется в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю (ЦУКС). В соответствии с приказом МЧС России представители туристических организаций и туристы должны информировать ведомство в субъекте РФ, на территории которого начинается маршрут передвижения, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала похода, экскурсии и иного мероприятия, связанного с активными видами туризма.

Чтобы зарегистрировать тургруппу на Камчатке, необходимо скачать на официальном сайте Главного управления МЧС России по Камчатскому краю маршрутный лист, заполнить его и направить в ЦУКС по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , по факсу: +7 (4152) 42-10-84, или лично, обратившись по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 6.

При регистрации руководителю тургруппы назначается контрольный срок (дата и время) возвращения с маршрута. В свою очередь он обязан сообщить в ЦУКС о благополучном завершении похода. В противном случае начнутся поисковые мероприятия.

– Как организована подготовка камчатских гидов, работающих на туристических маршрутах?

– О подготовке и переподготовке профессиональных инструкторов-проводников в крае «Вести» подробно рассказывали в публикации «Особенности дикого камчатского туризма» от 02.09.2020 года. Здесь же кратко напомним, что по этому направлению на Камчатке специализируются две организации – Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края и Камчатский клуб туристов имени Глеба Травина.

Клуб проводит курсы подготовки инструкторов-проводников. После теоретической подготовки (дважды в неделю, с середины января до середины апреля) и практической подготовки на базе клуба, обучающиеся идут в поход 1 или 2 категории с наставником. На основании его отчета маршрутно-квалификационная комиссия выдает выпускникам курсов справку о зачете прохождения туристского спортивного маршрута и диплом об окончании школы по подготовке кадров для спортивного туризма.

Дальше, по идее, выпускник должен пройти стажировку, сдать квалификационный экзамен и получить удостоверение инструктора-проводника пешего туризма. Однако ни в клубе, ни в Федерации спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края «Вестям» так и не смогли ответить, сколько всего таких удостоверений было выдано камчатским проводникам-инструкторам, и сколько инструкторов с такими удостоверениями работают с туристами на Камчатке.

На деле большинство выпускников курсов, не утруждаясь повышением квалификации, устраиваются в турфирмы на Камчатке и работают там. Многие из них знают туристический маршрут, и не более того.

Так что пока в регионе процветают два вида туризма: дикий (для большинства граждан) и элитный, для тех, кто готов любоваться красотами Камчатки по запредельно высоким ценам. Но и они порой гибнут во время вертолетных экскурсий («В» от 20 июля 2022 года «Очередная авиакастрофа на Камчатке»).

– Как планируют развивать туризм на Камчатке?

– В Камчатском крае планируется развитие массового туризма. На это нацелен и губернатор Камчатского края Владимир Солодов, и глава Ростуризма Зарина Догузова, и Восточный центр государственного планирования.

Высказываются по этому поводу и депутаты Заксобрания Камчатского края. Так, на прошлой неделе в регионе состоялся круглый стол, посвященный теме развития туризма на Камчатке. Мероприятие организовало ИА KamchatkaMedia, и оно проходило под названием «Туризм и экология: возможен ли баланс?». Его участников интересовало, как достичь показателя в 1 млн туристов в год к 2030 году (о таких планах Правительства Камчатского края заявлял губернатор региона Владимир Солодов, отмечает организатор мероприятия), и при этом сохранить уникальную природу Камчатки.

На поставленный вопрос отвечала Оксана Герасимова, депутат Законодательного собрания Камчатского края, председатель постоянного комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности. Вот что она сказала (цитирую). «Мы можем сохранить экологию Камчатки, если будет создана качественная инфраструктура и сформированы стандарты деятельности на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Причем вовлекать в этот процесс нужно не только туристические компании, которые работают в этой сфере, но и местных жителей.

Сегодня, обсуждая тему экологии и туризма, нужно обсуждать тему всё большего вовлечения местных жителей в формирование бережного и ответственного отношения к природе. Только все вместе мы можем эту ситуацию изменить. Каждый вносит свою лепту, но только усилив друг друга и работая все вместе можно добиться результата», – отметила Оксана Герасимова.

Понятие устойчивого туризма предполагает учет будущих экономических, социальных и экологических последствий, считает депутат.

«И это отдых по четким и строгим правилам поведения, который оказывает минимальное влияние на окружающую среду. Разумеется, важно, чтобы весь туризм был таким, но для особо охраняемых природных территорий, учитывая, что у нас практически все посещаемые объекты находятся на территории ООПТ, он должен быть таким обязательно. Сейчас существуют определенные сложности для работы бизнеса на ООПТ, для работы бизнеса в правовом поле. Поэтому до конца 2023 года планируется принятие двух ГОСТов, регламентирующих деятельность в области устойчивого туризма. Таким образом, будут приняты меры для поиска баланса между развитием туризма и сохранением природных богатств, которые зачастую страдают от потока туристов», – рассказала Оксана Герасимова.

Напомним депутату, что слово «экология» означает «наука о связях между живыми организмами и окружающей средой». Сам термин образован из двух греческих слов: экос – «дом» и логос – «наука». Об этом детям рассказывают в 4 классе на уроках по предмету «Окружающий мир». Спрашивается, как мы в крае можем сохранить науку? Мы можем сохранить природу полуострова, но не экологию. Путаница в терминах обычно означает путаницу в голове.

Затем Оксана Герасимова говорит: «…если будет создана качественная инфраструктура». Другими словами, мы зазываем на Камчатку туристов, хотя в регионе толком для них ничего не сделано. Ярким примером является дорога в такие популярные места отдыха, как бухты Большая Лагерная, Средняя Лагерная и Малая Лагерная, а также на мыс Маячный. Все эти живописные места находятся в черте ПКГО, однако добраться туда можно только на внедорожнике. Оборудованная стоянка для туристов (несколько беседок, кострищ и контейнеров для мусора) есть только в бухте Большая Лагерная.

На Халактырском пляже та же набившая оскомину проблема. Туристы устремляются сюда потоками. Сплетение троп, проложенных по уникальной растительности, напоминает паутину, повсюду пятна кострищ. Люди не идеальны, и многие после себя оставляют мусор. Тот, кто приезжает следом, видя такое наплевательское отношение к природе, и сам ведет себя не лучше. Службы, которая бы регулярно убирала берег, тут нет, как нет и в указанных выше бухтах.

Знает ли об этом Оксана Герасимова? Если нет, то она некомпетентный специалист, и не ей выступать на тематическом круглом столе.

Но проследим за её мыслью далее. Она звучит так: «…и сформированы стандарты деятельности на территории особо охраняемых природных территорий. Причем вовлекать в этот процесс нужно не только туристические компании, которые работают в этой сфере, но и местных жителей». Что местные жители могут внести в указанный депутатом процесс? Они что, будут формировать стандарты и строить инфраструктуру для приезжих туристов?

«Понятие устойчивого туризма предполагает учет будущих экономических, социальных и экологических последствий», – говорит дальше депутат. Но основной ущерб природе региона наносят всё-таки не туристы. Самые печальные последствия возникают там, где годами складируются отходы жизнедеятельности человека в непредназначенных для этого местах. В недалеком прошлом «Вести» насчитали более десяти несанкционированных огромных свалок в одном только Елизовском районе. Получается, на это безобразие местная власть и депутаты смотрят сквозь пальцы?

Вернемся к круглому столу и выступлению депутата. «Таким образом, будут приняты меры для поиска баланса между развитием туризма и сохранением природных богатств, которые зачастую страдают от потока туристов», – сказала Оксана Герасимова.

Если у нас отведены места для отдыха, то туда надо провести нормальные дороги, оборудовать места для стоянок туристов, установить контейнеры для сбора мусора и туалеты, определить службы, отвечающие за их содержание и чистоту.

Если этого не будет, то и туристы будут относиться к местам отдыха на Камчатке соответственно. Что мы и наблюдаем ежедневно.

Хороший хозяин, прежде чем позвать в дом гостей, заранее готовится к их приходу: рассчитывает, сколько человек он готов принять, приобретает и готовит всё необходимое. Мы же сначала зазываем народ, а потом прикидываем: чего же нам не хватает для достойного приема? Оказывается, не хватает всего, в избытке только амбиции.

– Расскажите, пожалуйста, сколько авиапроисшествий случилось на Камчатке в этом году?

– С начала этого года на Камчатке случилось четыре резонансных авиапроисшествия, в двух из которых погибли люди. Напомню, что первое из них произошло 11 февраля, когда в районе поселка Северные Коряки упал самолет Ан-2 RA-33599, принадлежащий ООО «Камчатский кречет». Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что самолет сгорел почти дотла, два члена экипажа погибли.

8 июля, около 14:00 на Камчатке в кальдере вулкана Узон в Кроноцком государственном заповеднике совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, принадлежащий АО «Камчатское авиационное предприятие». Он летел по маршруту Елизово – Узон – Долина гейзеров. На борту вертолета, кроме экипажа, находились 13 выпускников камчатских школ, взрослые туристы и гид – всего 24 пассажира. К счастью, никто не пострадал. Сам вертолет также не получил видимых повреждений. В авиакомпании заявили, что во время выполнения полета у вертолета Ми-8МТВ-1 отказал один из двигателей.

Как сообщил «Вестям» генеральный директор АО «Камчатское авиационное предприятие» Храбров Алексей Владимирович, уже через четыре дня после происшествия Ми-8 был в елизовском аэропорту, силами авиапредприятия вертолету заменили неисправный двигатель прямо на площадке кальдеры. В настоящее время Ми-8 находится в рабочем состоянии.

В причинах произошедшего разбирается Межгосударственный авиационный комитет. Предварительно в авиакомпании заявили, что причиной отказа двигателя могла стать попавшая туда птица, что, по версии «Вестей», маловероятно («В» от 13 июля 2022 года «АО «КАП» – Снова авария?»).

16 июля стало известно, что на Камчатке разбился частный вертолет Robinson R44. Воздушное судно потерпело крушение во время следования из кальдеры вулкана Узон в село Мильково. На борту было три человека, включая пилота. Никто из них не выжил. Обгоревшие остатки вертолета были обнаружены в 13 км от вулкана Узон, в районе перевала Семячик. За штурвалом разбившегося Robinson был 25-летний Игорь Малиновский, известный биатлонист, пятикратный чемпион мира среди юниоров, который родился в селе Мильково и закончил там среднюю школу № 1. Недавно он прошел учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации и получил лицензию пилота вертолета Ми-8. Пассажирами были туристы из Москвы, решившие посмотреть красоты Камчатки. («В» от 20 июля 2022 года «Очередная авиакатастрофа на Камчатке»).

Расследование авиапроисшествия продолжается, следственными органами Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).

Еще один частный вертолет совершил жесткую посадку на территории природного парка «Налычево». Информация об этом поступила утром 4 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. По оперативным данным, в результате неудачного приземления вертолет завалился на левый бок, повредив при этом несущий и хвостовой винты. Истечение топлива и горюче-смазочных материалов не наблюдалось. На борту судна находился один пилот, погибших и пострадавших нет. Медицинская помощь, а также привлечение сил и средств МЧС России не потребовалось.

Дополним к этому, что за последние 27 лет, начиная с 1995 года, на Камчатке случилось более двадцати авиакатастроф. Во всех случаях они произошли из-за ошибок пилотов. «Вести» неоднократно рассказывали об этом в своих публикациях.

– Как продвигается расследование авиакатастрофы, случившейся зимой этого года в районе села Северные Коряки? Кто виноват?

– Наша газета направила запрос в Межгосударственный авиационный комитет по поводу хода расследования авиапроисшествия, случившегося 11 февраля этого года в районе села Северные Коряки. Недавно был получен ответ: «На запрос о причинах авиационного происшествия с самолетом Ан-2 RА-33599 Межгосударственный авиационный комитет сообщает, что расследование продолжается. В настоящий момент из-за необходимости проведения дополнительных исследований определить сроки окончания расследования не представляется возможным».

По мнению «Вестей», указанная авиакатастрофа претендует быть исключением из общего правила, озвученного в ответе на предыдущий вопрос. То есть самолет, возможно, упал не по вине летчиков. Напомню версию случившегося, которую предложила наша газета («В» от 16.02.2022 года «Все ниже, и ниже, и ниже…»):

«Самолет Ан-2 взлетел с площадки, находящейся примерно в километре от села Северные Коряки (там на площадке до сих пор стоит второй Ан-2). Пролетев около километра, он не смог подняться на безопасную высоту и зацепил верхушки деревьев, после чего рухнул на землю и загорелся.

Ан-2 не относится к легкомоторным самолетам, это, если можно так сказать, рабочий «ишачок», который верой и правдой служил стране начиная с 1949 года. За четырнадцать лет Советский Союз выпустил более трех тысяч машин этого типа. С 1959 до 2002 года Ан-2 строила Польша, с 1973 по 2013 год советский «ишачок» производился в Китае. Поднебесная до сих пор делает эти самолеты под индивидуальный заказ…

Ан-2 – легкий летательный аппарат с одним поршневым двигателем (АШ-62ИР). Это биплан с расчалочным крылом. Фюзеляж – цельнометаллический полумонокок. Корпус и каркас крыльев изготовлялись из алюминия. Самолет имеет четырехлопастный винт из металла. Шасси – трехопорное, вместо задней стойки – колесо. Все колеса шасси не убираются, но могут заменяться лыжами. В верхнем крыле авиамашины расположены топливные баки.

Чтобы разобраться в причинах катастроф современных самолетов, всегда ищут «черные ящики» – это два бортовых самописца (параметрический и речевой). На борту Ан-2 такие самописцы не предусмотрены, поэтому оценивать работу пилотов и техники придется без них. Те приборы, которые размещены на панели в кабине пилота, если уцелели, могут указать только скорость и высоту на момент аварии. Разумеется, метеослужба предоставит данные о погоде, которые, как известно, были благоприятными. Конечно, в первую очередь для исследований будут взяты пробы бензина, которым заправился разбившийся Ан-2, и вот здесь у следователей, возможно, возникнут вопросы.

Дело в том, что самолет Ан-2 летает на специальном авиационном бензине Б-91/115 (октановое число не ниже 91). Авиационный бензин Б-91/115 стоит значительно дороже, чем автомобильный АИ-95, и в России уже нет нефтеперегонных заводов, выпускающих авиационный бензин в промышленных масштабах. Если верить специалистам, то (цитирую): «Авиационные и автомобильные бензины отличаются между собой технологией производства, фракционным составом, химической стабильностью и еще рядом параметров. Авиационные и автомобильные бензины не взаимозаменяемы. Однако в некоторых случаях в авиационных моторах применяется автомобильный бензин с некоторыми ограничениями. Причины, по которым различаются автомобильные и авиационные бензины, кроются в разных условиях эксплуатации моторов. На автомобиле мотор редко работает на полной мощности и предельных оборотах, тогда как на самолете мотор работает на полной или близкой к полной мощности почти весь полет».

Далее в публикации «Вестей» делалась ссылка на любопытный документ, изданный более двух десятков лет назад Министерством транспорта Российской Федерации. Это распоряжение № НА-131-р «О расширении подконтрольной эксплуатации самолетов Ан-2 на автомобильном бензине». В этом материале мы не будем приводить его весь, укажем лишь наиболее интересные для нас пункты номер один и номер два. Первый разрешает предприятиям гражданской авиации, по согласованию с территориальными органами воздушного транспорта Минтранса России, подконтрольную эксплуатацию самолетов Ан-2 на автомобильном бензине АИ-95 этапами по 100 часов. На основании положительных результатов 100-часовой подконтрольной наработки территориальные органы воздушного транспорта Минтранса России, по представлению ФГУП «ГосНИИ ГА» (Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации. – Прим. ред.), оформляют разрешение на следующие 100 часов подконтрольной эксплуатации самолетов Ан-2 на бензине АИ-95.

Второй пункт наравне с автобензином АИ-95 по ГОСТ Р 51105 допускает к подконтрольной эксплуатации автомобильный бензин АИ-95 по ГОСТ 2084. При этом в документе указано, что подконтрольную эксплуатацию самолетов Ан-2 на автомобильном бензине необходимо осуществлять в соответствии с «Техническим решением по применению автомобильных бензинов на авиационных поршневых двигателях с искровым зажиганием» от 03.03.2000 № АБ-1236-2000. На самолетах Ан-2 в ходе проведения подконтрольной эксплуатации применять только бензин АИ-95. Приобретаемый автобензин АИ-95 должен иметь в паспорте качества отметку о приемке продукции представителем заказчика. Поставки бензина АИ-95 производить с Рязанского, Новокуйбышевского, Новоуфимского и Пермского нефтеперерабатывающих заводов. Приобретение аналогичного автобензина АИ-95 у других заводов-поставщиков производить по согласованию с ФГУП «ГосНИИ ГА», – указано в документе.

По предположению нашей газеты, первый и второй пункт распоряжения ведомства в авиакомпании ООО «Камчатский кречет» не исполнялся. Процитирую вывод «Вестей»: «Это означает, что при использовании бензина АИ-95 на поршнях двигателя возникает нагар, и если не проводить профилактические работы, то это приведет к существенному снижению мощности двигателя, что в свою очередь не позволит самолету набрать нужную скорость и высоту, делая полет неконтролируемым, в такой ситуации наступление авиационной катастрофы неизбежно. Полагаю, нарушение требований вышеприведенного распоряжения Министерства транспорта РФ привело к человеческим жертвам и разрушению самолета».

Насколько предположение «Вестей» близко к истине, станет известно из результата расследования авиапроисшествия Межгосударственным авиационным комитетом. О его выводах мы проинформируем читателей.

Дополним, что каждое летное происшествие, связанное с туристическим бизнесом, делает наш регион всё менее привлекательным для туристов.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."