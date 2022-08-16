РУБРИКА ВОПРОС-ОТВЕТ

16 Августа 2022



На Камчатке в разгаре летний туристический сезон, и в редакцию нашей газеты всё чаще поступают вопросы от читателей об организации этого вида отдыха в регионе. Людей интересует статистика несчастных случаев, произошедших с туристами на полуострове в этом году, они спрашивают, как и где следует регистрироваться туристической группе, решившей отправиться в поход, а также как планируют развивать туризм в регионе в ближайшем будущем. Интересует их и хроника авиапроисшествий на Камчатке. Сегодня мы отвечаем на заданные вопросы.

– Сколько инцидентов, в которых потребовалась помощь спасателей, произошло с туристами в этом году на Камчатке?

– С начала 2022 года в Камчатском крае было зарегистрировано 1 034 туристических группы, в составе которых путешествовали 12 822 человека, в том числе 2 080 детей. За это время с туристами случилось 13 происшествий. При этом 5 инцидентов случилось с зарегистрированными туристическими группами. В них пострадали 8 человек, один погиб.

Остальные 8 происшествий случилось с незарегистрированными туристическими группами. В них пострадали 27 человек, погибших нет. Данные «Вестям» предоставила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Камчатскому краю Татьяна Юхманова (Статистика приведена по состоянию на 11 августа 2022 года. – Прим. ред.).

– Расскажите подробнее о последних таких происшествиях.

– Вечером 3 августа в оперативные службы поступила информация о том, что в Усть-Большерецком районе при сплаве на реке Опала погиб пожилой мужчина. В краевом управлении Следственного комитета и прокуратуре сообщили, что, по предварительным данным, 66-летний мужчина прибыл 27 июля в Камчатский край в качестве гида в составе группы туристов из Московской области. Группа осуществляла пеший и водный маршруты в Усть-Большерецком районе. В составе группы было 15 туристов, в том числе 7 детей в возрасте от 8 до 15 лет. Группа зарегистрировалась в МЧС. «При сплаве по реке Опала мужчине, вероятно, 1 августа, стало плохо, и он скончался. В настоящее время участники группы добрались до ближайшего места нахождения людей, им оказана помощь», – сообщила 4 августа руководитель пресс-службы Следственного управления СК России по Камчатскому краю Елена Ильина.

Старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк уточнила, что о гибели гида группы вечером 3 августа в оперативные службы сообщил «один из участников турпохода по каналам спутниковой связи».

Другими словами, туристы с детьми с 1 августа до вечера 3-го сплавлялись по незнакомой реке с телом гида, прежде чем смогли дозвониться по спутниковому телефону до экстренных служб. Сколько они заплатили за тур, неизвестно, но впечатление от него наверняка останется на всю жизнь.

Следственным управлением СК России по Камчатскому краю расследуются обстоятельства гибели мужчины.

4 августа камчатским спасателям пришлось оказывать помощь туристам, заблудившимся при спуске с вулкана Ключевская сопка. Как рассказали в ГУ МЧС по Камчатскому краю, при осуществлении спуска трое из участников самостоятельной тургруппы сбились с маршрута и оказались в каньоне горы Домашняя, которая находится в восьми километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального района. Самостоятельно выбраться туристам не удалось, и они обратились за помощью к спасателям, сообщив им координаты своего местонахождения. На место происшествия из поселка Ключи направились спасатели Усть-Камчатского филиала поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» (3 человека на двух единицах техники). Туристов эвакуировали из каньона с помощью веревок. К счастью, медицинская помощь никому из участников группы не понадобилась.

6 августа помощь спасателей понадобилась пожилому мужчине, решившему покорить вулкан Горелый. Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю утром. Заявитель, сообщивший об этом, находился на склоне Авачинского вулкана. Он случайно перехватил радиосигнал о том, что у участника тургруппы, совершавшей восхождение на Горелый, резко ухудшилось самочувствие. Мужчине, поднимавшемуся на Горелый, стало тяжело дышать, он почувствовал озноб и онемение конечностей. На помощь туристу выдвинулись спасатели из Камчатского спасательного центра МЧС совместно с бригадой Елизовской скорой медицинской помощи (как ближайшей к месту происшествия больницы). «По прибытии на место спасатели передали мужчину медикам. Состояние его оценивалось как стабильное, медики доставили его в районную больницу», – сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю. Уточняется, что тургруппа не была зарегистрирована в МЧС.

Дополним к этому, что подъём на вулкан Горелый является одним из самых популярных маршрутов на Камчатке. Организаторов путешествий привлекает расположение вулкана (он находится в 110 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского), относительно небольшой перепад высот в 900 метров, небольшая протяженность маршрута (около двенадцати километров) и красивый вид наверху. Тем не менее прошлым летом при подъеме на Горелый погибла 50-летняя женщина – сердце не выдержало нагрузки.

Всякий раз после подобных происшествий спасатели напоминают: необходимо адекватно оценивать свои физические возможности и общее состояние здоровья.

Говорят они и о том, что любой самостоятельной туристической группе настоятельно рекомендуется зарегистрироваться и получить инструктаж по технике безопасности в МЧС.

А самое главное, информация, указанная в маршрутном листе (там записывают имена участников группы, их контактные телефоны, а также номера телефонов двух контактных лиц, не участвующих в походе, на случай происшествия, маршрут следования, информация об имеющихся средствах связи и страховочном снаряжении), поможет спасателям в случае необходимости качественнее и оперативнее организовать поисково-спасательные работы.

– Где зарегистрировать туристическую группу на Камчатке?

Согласно информации, размещенной на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю, регистрация туристических групп осуществляется в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю (ЦУКС). В соответствии с приказом МЧС России представители туристических организаций и туристы должны информировать ведомство в субъекте РФ, на территории которого начинается маршрут передвижения, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала похода, экскурсии и иного мероприятия, связанного с активными видами туризма.

Чтобы зарегистрировать тургруппу на Камчатке, необходимо скачать на официальном сайте Главного управления МЧС России по Камчатскому краю маршрутный лист, заполнить его и направить в ЦУКС по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , по факсу: +7 (4152) 42-10-84, или лично, обратившись по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 6.

При регистрации руководителю тургруппы назначается контрольный срок (дата и время) возвращения с маршрута. В свою очередь он обязан сообщить в ЦУКС о благополучном завершении похода. В противном случае начнутся поисковые мероприятия.

– Как организована подготовка камчатских гидов, работающих на туристических маршрутах?

– О подготовке и переподготовке профессиональных инструкторов-проводников в крае «Вести» подробно рассказывали в публикации «Особенности дикого камчатского туризма» от 02.09.2020 года. Здесь же кратко напомним, что по этому направлению на Камчатке специализируются две организации – Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края и Камчатский клуб туристов имени Глеба Травина.

Клуб проводит курсы подготовки инструкторов-проводников. После теоретической подготовки (дважды в неделю, с середины января до середины апреля) и практической подготовки на базе клуба, обучающиеся идут в поход 1 или 2 категории с наставником. На основании его отчета маршрутно-квалификационная комиссия выдает выпускникам курсов справку о зачете прохождения туристского спортивного маршрута и диплом об окончании школы по подготовке кадров для спортивного туризма.

Дальше, по идее, выпускник должен пройти стажировку, сдать квалификационный экзамен и получить удостоверение инструктора-проводника пешего туризма. Однако ни в клубе, ни в Федерации спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края «Вестям» так и не смогли ответить, сколько всего таких удостоверений было выдано камчатским проводникам-инструкторам, и сколько инструкторов с такими удостоверениями работают с туристами на Камчатке.

На деле большинство выпускников курсов, не утруждаясь повышением квалификации, устраиваются в турфирмы на Камчатке и работают там. Многие из них знают туристический маршрут, и не более того.

Так что пока в регионе процветают два вида туризма: дикий (для большинства граждан) и элитный, для тех, кто готов любоваться красотами Камчатки по запредельно высоким ценам. Но и они порой гибнут во время вертолетных экскурсий («В» от 20 июля 2022 года «Очередная авиакастрофа на Камчатке»).

– Как планируют развивать туризм на Камчатке?

– В Камчатском крае планируется развитие массового туризма. На это нацелен и губернатор Камчатского края Владимир Солодов, и глава Ростуризма Зарина Догузова, и Восточный центр государственного планирования.

Высказываются по этому поводу и депутаты Заксобрания Камчатского края. Так, на прошлой неделе в регионе состоялся круглый стол, посвященный теме развития туризма на Камчатке. Мероприятие организовало ИА KamchatkaMedia, и оно проходило под названием «Туризм и экология: возможен ли баланс?». Его участников интересовало, как достичь показателя в 1 млн туристов в год к 2030 году (о таких планах Правительства Камчатского края заявлял губернатор региона Владимир Солодов, отмечает организатор мероприятия), и при этом сохранить уникальную природу Камчатки.

На поставленный вопрос отвечала Оксана Герасимова, депутат Законодательного собрания Камчатского края, председатель постоянного комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности. Вот что она сказала (цитирую). «Мы можем сохранить экологию Камчатки, если будет создана качественная инфраструктура и сформированы стандарты деятельности на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Причем вовлекать в этот процесс нужно не только туристические компании, которые работают в этой сфере, но и местных жителей.

Сегодня, обсуждая тему экологии и туризма, нужно обсуждать тему всё большего вовлечения местных жителей в формирование бережного и ответственного отношения к природе. Только все вместе мы можем эту ситуацию изменить. Каждый вносит свою лепту, но только усилив друг друга и работая все вместе можно добиться результата», – отметила Оксана Герасимова.

Понятие устойчивого туризма предполагает учет будущих экономических, социальных и экологических последствий, считает депутат.

«И это отдых по четким и строгим правилам поведения, который оказывает минимальное влияние на окружающую среду. Разумеется, важно, чтобы весь туризм был таким, но для особо охраняемых природных территорий, учитывая, что у нас практически все посещаемые объекты находятся на территории ООПТ, он должен быть таким обязательно. Сейчас существуют определенные сложности для работы бизнеса на ООПТ, для работы бизнеса в правовом поле. Поэтому до конца 2023 года планируется принятие двух ГОСТов, регламентирующих деятельность в области устойчивого туризма. Таким образом, будут приняты меры для поиска баланса между развитием туризма и сохранением природных богатств, которые зачастую страдают от потока туристов», – рассказала Оксана Герасимова.

Напомним депутату, что слово «экология» означает «наука о связях между живыми организмами и окружающей средой». Сам термин образован из двух греческих слов: экос – «дом» и логос – «наука». Об этом детям рассказывают в 4 классе на уроках по предмету «Окружающий мир». Спрашивается, как мы в крае можем сохранить науку? Мы можем сохранить природу полуострова, но не экологию. Путаница в терминах обычно означает путаницу в голове.

Затем Оксана Герасимова говорит: «…если будет создана качественная инфраструктура». Другими словами, мы зазываем на Камчатку туристов, хотя в регионе толком для них ничего не сделано. Ярким примером является дорога в такие популярные места отдыха, как бухты Большая Лагерная, Средняя Лагерная и Малая Лагерная, а также на мыс Маячный. Все эти живописные места находятся в черте ПКГО, однако добраться туда можно только на внедорожнике. Оборудованная стоянка для туристов (несколько беседок, кострищ и контейнеров для мусора) есть только в бухте Большая Лагерная.

На Халактырском пляже та же набившая оскомину проблема. Туристы устремляются сюда потоками. Сплетение троп, проложенных по уникальной растительности, напоминает паутину, повсюду пятна кострищ. Люди не идеальны, и многие после себя оставляют мусор. Тот, кто приезжает следом, видя такое наплевательское отношение к природе, и сам ведет себя не лучше. Службы, которая бы регулярно убирала берег, тут нет, как нет и в указанных выше бухтах.

Знает ли об этом Оксана Герасимова? Если нет, то она некомпетентный специалист, и не ей выступать на тематическом круглом столе.

Но проследим за её мыслью далее. Она звучит так: «…и сформированы стандарты деятельности на территории особо охраняемых природных территорий. Причем вовлекать в этот процесс нужно не только туристические компании, которые работают в этой сфере, но и местных жителей». Что местные жители могут внести в указанный депутатом процесс? Они что, будут формировать стандарты и строить инфраструктуру для приезжих туристов?

«Понятие устойчивого туризма предполагает учет будущих экономических, социальных и экологических последствий», – говорит дальше депутат. Но основной ущерб природе региона наносят всё-таки не туристы. Самые печальные последствия возникают там, где годами складируются отходы жизнедеятельности человека в непредназначенных для этого местах. В недалеком прошлом «Вести» насчитали более десяти несанкционированных огромных свалок в одном только Елизовском районе. Получается, на это безобразие местная власть и депутаты смотрят сквозь пальцы?

Вернемся к круглому столу и выступлению депутата. «Таким образом, будут приняты меры для поиска баланса между развитием туризма и сохранением природных богатств, которые зачастую страдают от потока туристов», – сказала Оксана Герасимова.

Если у нас отведены места для отдыха, то туда надо провести нормальные дороги, оборудовать места для стоянок туристов, установить контейнеры для сбора мусора и туалеты, определить службы, отвечающие за их содержание и чистоту.

Если этого не будет, то и туристы будут относиться к местам отдыха на Камчатке соответственно. Что мы и наблюдаем ежедневно.

Хороший хозяин, прежде чем позвать в дом гостей, заранее готовится к их приходу: рассчитывает, сколько человек он готов принять, приобретает и готовит всё необходимое. Мы же сначала зазываем народ, а потом прикидываем: чего же нам не хватает для достойного приема? Оказывается, не хватает всего, в избытке только амбиции.

– Расскажите, пожалуйста, сколько авиапроисшествий случилось на Камчатке в этом году?

– С начала этого года на Камчатке случилось четыре резонансных авиапроисшествия, в двух из которых погибли люди. Напомню, что первое из них произошло 11 февраля, когда в районе поселка Северные Коряки упал самолет Ан-2 RA-33599, принадлежащий ООО «Камчатский кречет». Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что самолет сгорел почти дотла, два члена экипажа погибли.

8 июля, около 14:00 на Камчатке в кальдере вулкана Узон в Кроноцком государственном заповеднике совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, принадлежащий АО «Камчатское авиационное предприятие». Он летел по маршруту Елизово – Узон – Долина гейзеров. На борту вертолета, кроме экипажа, находились 13 выпускников камчатских школ, взрослые туристы и гид – всего 24 пассажира. К счастью, никто не пострадал. Сам вертолет также не получил видимых повреждений. В авиакомпании заявили, что во время выполнения полета у вертолета Ми-8МТВ-1 отказал один из двигателей.

Как сообщил «Вестям» генеральный директор АО «Камчатское авиационное предприятие» Храбров Алексей Владимирович, уже через четыре дня после происшествия Ми-8 был в елизовском аэропорту, силами авиапредприятия вертолету заменили неисправный двигатель прямо на площадке кальдеры. В настоящее время Ми-8 находится в рабочем состоянии.

В причинах произошедшего разбирается Межгосударственный авиационный комитет. Предварительно в авиакомпании заявили, что причиной отказа двигателя могла стать попавшая туда птица, что, по версии «Вестей», маловероятно («В» от 13 июля 2022 года «АО «КАП» – Снова авария?»).

16 июля стало известно, что на Камчатке разбился частный вертолет Robinson R44. Воздушное судно потерпело крушение во время следования из кальдеры вулкана Узон в село Мильково. На борту было три человека, включая пилота. Никто из них не выжил. Обгоревшие остатки вертолета были обнаружены в 13 км от вулкана Узон, в районе перевала Семячик. За штурвалом разбившегося Robinson был 25-летний Игорь Малиновский, известный биатлонист, пятикратный чемпион мира среди юниоров, который родился в селе Мильково и закончил там среднюю школу № 1. Недавно он прошел учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации и получил лицензию пилота вертолета Ми-8. Пассажирами были туристы из Москвы, решившие посмотреть красоты Камчатки. («В» от 20 июля 2022 года «Очередная авиакатастрофа на Камчатке»).

Расследование авиапроисшествия продолжается, следственными органами Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).

Еще один частный вертолет совершил жесткую посадку на территории природного парка «Налычево». Информация об этом поступила утром 4 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. По оперативным данным, в результате неудачного приземления вертолет завалился на левый бок, повредив при этом несущий и хвостовой винты. Истечение топлива и горюче-смазочных материалов не наблюдалось. На борту судна находился один пилот, погибших и пострадавших нет. Медицинская помощь, а также привлечение сил и средств МЧС России не потребовалось.

Дополним к этому, что за последние 27 лет, начиная с 1995 года, на Камчатке случилось более двадцати авиакатастроф. Во всех случаях они произошли из-за ошибок пилотов. «Вести» неоднократно рассказывали об этом в своих публикациях.

– Как продвигается расследование авиакатастрофы, случившейся зимой этого года в районе села Северные Коряки? Кто виноват?

– Наша газета направила запрос в Межгосударственный авиационный комитет по поводу хода расследования авиапроисшествия, случившегося 11 февраля этого года в районе села Северные Коряки. Недавно был получен ответ: «На запрос о причинах авиационного происшествия с самолетом Ан-2 RА-33599 Межгосударственный авиационный комитет сообщает, что расследование продолжается. В настоящий момент из-за необходимости проведения дополнительных исследований определить сроки окончания расследования не представляется возможным».

По мнению «Вестей», указанная авиакатастрофа претендует быть исключением из общего правила, озвученного в ответе на предыдущий вопрос. То есть самолет, возможно, упал не по вине летчиков. Напомню версию случившегося, которую предложила наша газета («В» от 16.02.2022 года «Все ниже, и ниже, и ниже…»):

«Самолет Ан-2 взлетел с площадки, находящейся примерно в километре от села Северные Коряки (там на площадке до сих пор стоит второй Ан-2). Пролетев около километра, он не смог подняться на безопасную высоту и зацепил верхушки деревьев, после чего рухнул на землю и загорелся.

Ан-2 не относится к легкомоторным самолетам, это, если можно так сказать, рабочий «ишачок», который верой и правдой служил стране начиная с 1949 года. За четырнадцать лет Советский Союз выпустил более трех тысяч машин этого типа. С 1959 до 2002 года Ан-2 строила Польша, с 1973 по 2013 год советский «ишачок» производился в Китае. Поднебесная до сих пор делает эти самолеты под индивидуальный заказ…

Ан-2 – легкий летательный аппарат с одним поршневым двигателем (АШ-62ИР). Это биплан с расчалочным крылом. Фюзеляж – цельнометаллический полумонокок. Корпус и каркас крыльев изготовлялись из алюминия. Самолет имеет четырехлопастный винт из металла. Шасси – трехопорное, вместо задней стойки – колесо. Все колеса шасси не убираются, но могут заменяться лыжами. В верхнем крыле авиамашины расположены топливные баки.

Чтобы разобраться в причинах катастроф современных самолетов, всегда ищут «черные ящики» – это два бортовых самописца (параметрический и речевой). На борту Ан-2 такие самописцы не предусмотрены, поэтому оценивать работу пилотов и техники придется без них. Те приборы, которые размещены на панели в кабине пилота, если уцелели, могут указать только скорость и высоту на момент аварии. Разумеется, метеослужба предоставит данные о погоде, которые, как известно, были благоприятными. Конечно, в первую очередь для исследований будут взяты пробы бензина, которым заправился разбившийся Ан-2, и вот здесь у следователей, возможно, возникнут вопросы.

Дело в том, что самолет Ан-2 летает на специальном авиационном бензине Б-91/115 (октановое число не ниже 91). Авиационный бензин Б-91/115 стоит значительно дороже, чем автомобильный АИ-95, и в России уже нет нефтеперегонных заводов, выпускающих авиационный бензин в промышленных масштабах. Если верить специалистам, то (цитирую): «Авиационные и автомобильные бензины отличаются между собой технологией производства, фракционным составом, химической стабильностью и еще рядом параметров. Авиационные и автомобильные бензины не взаимозаменяемы. Однако в некоторых случаях в авиационных моторах применяется автомобильный бензин с некоторыми ограничениями. Причины, по которым различаются автомобильные и авиационные бензины, кроются в разных условиях эксплуатации моторов. На автомобиле мотор редко работает на полной мощности и предельных оборотах, тогда как на самолете мотор работает на полной или близкой к полной мощности почти весь полет».

Далее в публикации «Вестей» делалась ссылка на любопытный документ, изданный более двух десятков лет назад Министерством транспорта Российской Федерации. Это распоряжение № НА-131-р «О расширении подконтрольной эксплуатации самолетов Ан-2 на автомобильном бензине». В этом материале мы не будем приводить его весь, укажем лишь наиболее интересные для нас пункты номер один и номер два. Первый разрешает предприятиям гражданской авиации, по согласованию с территориальными органами воздушного транспорта Минтранса России, подконтрольную эксплуатацию самолетов Ан-2 на автомобильном бензине АИ-95 этапами по 100 часов. На основании положительных результатов 100-часовой подконтрольной наработки территориальные органы воздушного транспорта Минтранса России, по представлению ФГУП «ГосНИИ ГА» (Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации. – Прим. ред.), оформляют разрешение на следующие 100 часов подконтрольной эксплуатации самолетов Ан-2 на бензине АИ-95.

Второй пункт наравне с автобензином АИ-95 по ГОСТ Р 51105 допускает к подконтрольной эксплуатации автомобильный бензин АИ-95 по ГОСТ 2084. При этом в документе указано, что подконтрольную эксплуатацию самолетов Ан-2 на автомобильном бензине необходимо осуществлять в соответствии с «Техническим решением по применению автомобильных бензинов на авиационных поршневых двигателях с искровым зажиганием» от 03.03.2000 № АБ-1236-2000. На самолетах Ан-2 в ходе проведения подконтрольной эксплуатации применять только бензин АИ-95. Приобретаемый автобензин АИ-95 должен иметь в паспорте качества отметку о приемке продукции представителем заказчика. Поставки бензина АИ-95 производить с Рязанского, Новокуйбышевского, Новоуфимского и Пермского нефтеперерабатывающих заводов. Приобретение аналогичного автобензина АИ-95 у других заводов-поставщиков производить по согласованию с ФГУП «ГосНИИ ГА», – указано в документе.

По предположению нашей газеты, первый и второй пункт распоряжения ведомства в авиакомпании ООО «Камчатский кречет» не исполнялся. Процитирую вывод «Вестей»: «Это означает, что при использовании бензина АИ-95 на поршнях двигателя возникает нагар, и если не проводить профилактические работы, то это приведет к существенному снижению мощности двигателя, что в свою очередь не позволит самолету набрать нужную скорость и высоту, делая полет неконтролируемым, в такой ситуации наступление авиационной катастрофы неизбежно. Полагаю, нарушение требований вышеприведенного распоряжения Министерства транспорта РФ привело к человеческим жертвам и разрушению самолета».

Насколько предположение «Вестей» близко к истине, станет известно из результата расследования авиапроисшествия Межгосударственным авиационным комитетом. О его выводах мы проинформируем читателей.

Дополним, что каждое летное происшествие, связанное с туристическим бизнесом, делает наш регион всё менее привлекательным для туристов.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА