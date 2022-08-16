Однажды за большим столом

Печать
PDF

16 Августа 2022

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

(Продолжение. Начало «В» от 10.08.2022)

Такого поворота я не ожидала. Пройти рука об руку этот сложный путь и получить от ворот поворот только на основании одной сплетни было обидно и досадно. Я разозлилась и решила больше не искать встреч с этим ненормальным ревнивцем, но сердце все равно ныло и болело от несправедливости и одиночества…

На работе Алла Александровна одобрила наше расставание, она утверждала, что подыщет мне более достойного мужика, который подарит мне роскошную жизнь. Она пыталась заманить меня на несколько вечеринок, но моя депрессия не позволяла улыбаться, о веселье и танцах речи не шло. По вечерам я плакала и мечтала снова оказаться в объятиях своего красивого сильного мужчины, без которого мне было даже больно дышать. Работа перестала приносить удовольствие, суматошный город окончательно стал раздражать, я стала задумываться о возращении домой. Вечерний звонок мамы позволил молниеносно принять единственно верное решение. Мама сообщила, что у бабушки Зои случился инсульт…

Алла Александровна вяло попыталась меня удержать, что было крайне удивительно, потому как раньше она убеждала всех сотрудников в моей незаменимости. Не обратив особого внимания на её реакцию, я простилась с коллегами, собрала вещи и уехала домой…

Бабушка Зоя быстро пошла на поправку, через несколько месяцев она хорошо говорила и могла двигаться без посторонней помощи. Наша семья вздохнула с облегчением. Я решила встретиться с родителями Давида и рассказать о нашем тяжелом расставании. Дверь мне открыл Ашот Маркович. Румяный, похудевший, он выглядел абсолютно здоровым человеком. Мы обнялись, он пригласил меня зайти в дом. Ольга Ивановна была в парикмахерской, и у нас появилась возможность поговорить наедине…

Без всяких предисловий я в лоб спросила о причине их разрыва с сыном и других семейных тайнах, о которых не знала. Ашот Маркович юлить и уходить от ответа не стал, он объяснил, что несколько лет назад увлекся своей секретаршей, которая вскоре забеременела и потребовала жениться на ней, но любовник не собирался уходить из семьи, предложил молодой мамаше неплохое содержание, всё рассказал супруге и сыну. Мудрая Ольга Ивановна, зная темперамент мужа, в очередной раз простила изменника, но сын взъелся на отца. После того как выяснилось, что беременность – жестокая выдумка аферистки, Давид решил разделить бизнес с отцом. Он не хотел в будущем судиться с внебрачными детьми любвеобильного папы по поводу наследства. Я рассказала нашу историю любви и расставания с Давидом. Ашот Маркович глубоко вздохнул и сказал, что Дава, так ласково называл он своего сына, встретил другую женщину и объявил о свадьбе, поскольку молодая невеста ждала ребенка…

От этой новости у меня потемнело в глазах, я закрыла лицо руками и зарыдала в голос. Ашот Маркович гладил меня по голове и просил успокоиться. Когда волна гнева и обиды схлынула, я вытерла слезы, попрощалась с несостоявшимся тестем и поплелась домой. Злоба и ненависть душили меня, я вспомнила обо всех лишениях, с которыми пришлось столкнуться, чтобы Дава, обиженный на папу, смог построить свой бизнес. Мне пришлось сделать аборт, потому как молодой предприниматель не мог, или не хотел, содержать семью. Я осознала, что потеряла шесть лет жизни, возможно, никогда не обрету счастье материнства, и сейчас вынуждена всё начать сначала. Перед новой страницей своей судьбы я приняла решение все претензии и обиды высказать Давиду в лицо…

Без предупреждения и звонков я решила на пару дней остановиться у Аллы Александровны, чтобы найти Давида и вырвать у этого мерзавца каменное сердце. Перед моим отъездом она настойчиво приглашала к себе в гости. Когда я подошла к её подъезду, из него вышел мой любимый мужчина. От неожиданности я даже ахнула. Он, увидев меня, вяло поздоровался и опустил глаза. Следом за ним выскочила Алла Александровна и со словами: «Любимый, подожди меня», – натолкнулась на меня. Мое сердце сжалось от боли, я подошла к Давиду и со всего размаха врезала ему звонкую пощечину. Алла Александровна стала оправдываться, утверждать, что этот роман начался, когда я уехала. Их встреча произошла случайно, она молола какую-то чушь про внезапно вспыхнувшее чувство и прочую маловероятную ерунду. Я посмотрела в глаза подлой обманщице, которой доверяла свои тайны юности, и произнесла слова проклятия, пожелав долгой мучительной смерти от гниения поганого лживого языка. Развернулась и поехала в аэропорт. Теперь мне стало понятно, кто оговорил меня и настраивал Давида против наших отношений. Всё это время подлая начальница воплощала свой хитроумный план по уничтожению нашей любви. Её слова о неприязни к восточным мужчинам оказались ложью, счастье от одиночества – наглым враньем. Чем больше я делилась с ней своим счастьем, тем упорнее подлая воровка двигалась к своей цели по завоеванию перспективного, платежеспособного, страстного и видного мужчины.

После нескольких часов слез и самокопаний я успокоилась и поняла, что ненавижу эту гадкую парочку. Сев в самолет, я почувствовала дикую усталость, закрыла глаза и крепко уснула. Вернувшись домой, уничтожив всё, что хоть как-то напоминало мне об этом трусливом и гадком человеке, я запретила вслух произносить имя предателя, себе дала клятву никогда не влюбляться.

С тех пор прошло около шести лет. За это время мне удалось «раскрутить» стоматологический кабинет брата до уровня лучшей клиники нашего города, стать крестной матерью племянницы Настеньки, названной в честь нашей прабабушки, открыть свою рекламную компанию и купить отдельную квартиру.

Родные гордились моими успехами, но переживали за личную жизнь. Иногда я позволяла мужчинам оказывать мне знаки внимания, но после двух трех свиданий разрывала отношения без объяснения причин. Мне не хотелось узнавать души моих партнеров на одну ночь, их судьбы мне были безразличны. Иногда я смотрела на свое поведение со стороны и понимала, что этим циничным отношением к противоположному полу больше напоминаю мужчину, нежели женщину. Вечерние звонки, просьбы увидеться, нытье в трубку про какую-то любовь меня не трогали, я быстро уставала от назойливых кавалеров, больше напоминающих надоедливо жужжащих мух, пока однажды не познакомилась с молодым предпринимателем, который смог возбудить интерес к своей персоне.

Очаровательного директора магазина по продаже бытовой техники звали Антоном. Он заключил со мной договор на оказание рекламных услуг, сразу очаровал меня и пригласил поужинать. Молодой интересный мужчина был обладателем прекрасного чувства юмора. После ресторана мы поехали в караоке-клуб, пели давно забытые песни, пили текилу, веселились и смеялись над всякой ерундой, словно нам было по двадцать лет, забывая о том, что каждый из нас уже разменял четвертый десяток. Утром мы проснулись в одной постели. Мне, как всегда, захотелось сделать каменный вид и предложить Антону поскорее убраться из квартиры, но в этот раз всё пошло не по плану. Когда я вышла из ванной комнаты, журнальный столик гостиной был накрыт к завтраку. Он быстро выпил кофе, нежно поцеловал меня, поблагодарил за ночь и сказал, что очень спешит. Я не успела ничего сказать, только услышала хлопок закрывающейся двери. Впервые за долгие годы я ждала звонка от мужчины и снова хотела с ним увидеться. Антон позвонил тем же вечером и пригласил покататься по ночному городу. Так у нас закрутился ненавязчивый роман, без обязательств, душещипательных разговоров и обещаний.

Легкая влюбленность украсила мою жизнь, я снова стала чувствовать ветер в своих крыльях, пока случайно не встретила Давида. В тот день я решила срезать путь по дороге в типографию и завернула в детский парк, где увидела когда-то любимого мужчину в компании кудрявой черноволосой девчушки лет пяти. Папу она просила сильнее раскачивать качели. Когда металлическая конструкция летела вниз, девчушка пищала и громко смеялась. Эта милая картина на мгновение подарила мне улыбку, но воспоминания о предательстве Давида вернули меня на землю. Я ускорила шаг, в надежде не столкнуться с Давидом и его супругой, отвернулась, но вдруг услышала свое имя. Скрываться было глупо, «надев» доброжелательную маску на лицо, я обернулась и подошла к Давиду. Несколько метров дались мне с трудом, ноги стали ватными, сердце билось так, будто я пробежала стометровку. Взяв себя в руки, я не своим голосом поздоровалась с Давидом. На меня смотрел повзрослевший мужчина. Его черные глаза приобрели налет грусти и тоски, а виски были покрыты серебром. Он сильно похудел и выглядел уставшим. «Как дела?» – словно ни в чем не бывало спросила я. «Двух слов не хватит, чтобы рассказать», – ответил Давид. «Ну, тогда познакомь меня со своей дочерью», – не теряя самообладания продолжила я. «Мою дочь зовут Лейла», – сказал молодой отец. Я немного помялась, но все равно решила уточнить про супругу. «Моя мама умерла», – спокойно и обыденно ответила девчушка и снова потребовала качать её сильнее. В воздухе повисла неловкая пауза, которую нарушил Давид. Он объяснил, что Алла Александровна заболела сразу после рождения дочери. У неё диагностировали рак горла, с которым она боролась три года, но так и не смогла победить болезнь. Тяжелые раны после многочисленных операций постоянно гноились. До самой смерти она не могла говорить и дышала через специальный зонд. Давид вдруг замолчал, а по моим рукам побежали мурашки. Я вспомнила свои слова проклятия и не могла поверить, что они сбылись. Давид, словно услышав мои тревожные мысли, сказал: «Не переживай, ты здесь ни при чём, Алла действительно причинила много страданий и зла, и не только нам с тобой, поэтому сама виновата в таком возмездии…»

После похорон Давид решил помириться с отцом, продал в мегаполисе имущество, свой бизнес и вернулся в родной город. За два года он наладил бизнес отца, пошатнувшийся из-за плохого здоровья родителя, снова купил квартиру в центре города и воспитывал в одиночестве дочь, которая как две капли была похожа на свою мать. Наш разговор прервал телефонный звонок директора типографии, который переживал за мое опоздание. Я хотела еще поговорить с Давидом, но понимала, что задерживаю людей своей непунктуальностью. Мы попрощались, и я отправилась на деловую встречу.

Целый вечер я не находила себе место, видела пропущенные звонки Антона, но не хотела ему отвечать. Мое новое чувство должно было окончательно вылечить душевные раны и навсегда выбросить из сердца Давида, но, увидев любимые и родные глаза близкого человека, я снова почувствовала прежнюю нежность и привязанность к этому мужчине. Между нами пропастью лежало его предательство и ребенок, рожденный от самой отвратительной женщины. Глядя в глаза Лейлы, я думала, что всегда буду видеть эту подлую, мерзкую, лживую тварь, разрушившую мое счастье. Вскоре я опомнилась, поругала себя за бесхребетный характер и перезвонила Антону, чтобы весело провести вечер.

К моему удивлению, радости это свидание не принесло. Антон почему-то всё время говорил какую-то чушь, смеялся невпопад и целовал, словно давнюю подругу, а не желанную женщину. Чтобы окончательно не разочаровываться, я предложила провести эту ночь в разных постелях. На следующий день я отправилась к маме, чтобы поделиться своими мыслями.

Мама, услышав мой звонок и просьбу встретиться, сильно разволновалась, но когда увидела, поняла, что речь пойдет о Давиде, которого она тоже встретила на днях в магазине. Для семейного женского совета была приглашена бабушка Зоя, которая вместе с дедушкой Сережей жили в одном подъезде с мамой.

Услышав слова о моих душевных терзаниях, рассказ о трагической судьбе бывшей начальницы, мама напомнила, сколько горя и слез принесла мне эта любовь. Она утверждала, что я схожу с ума на пустом месте, поскольку Давид даже не попросил моего номера телефона, не говоря о словах прощения или желании провести свою жизнь со мной. Потом она переключилась на чужого ребенка, который будет разрушать мою жизнь. Но тут вмешалась бабушка Зоя. Она попросила замолчать маму, стала вспоминать, как на войне и после неё дети оставались сиротами, теряя надежду на светлое будущее. Мама попыталась начать спор, но бабушка Зоя прикрикнула на свою дочку и сказала, что прабабушка Настя родила только одного ребенка – её. Четверо старших сестер и братьев были рождены от прадедушки Кузьмы и другой женщины. Мы с мамой ахнули, ведь всю жизнь всех считали родней…

Бабушка Зоя объяснила, что её отец был женат на молодой красивой казачке Матрене, вместе они родили четверых детей. Когда Кузьму призвали на войну, Матрена не смогла прокормить ребятишек и повесилась у себя в сарае. Детей отдали в детский дом. Когда Великая Отечественная война закончилась, прадед Кузьма был еще сильным, крепким мужчиной в рассвете сил. Он встретил Настену, сделал предложение стать его женой, но предупредил, что помогает продуктами и деньгами своим детям из детского дома. Молодая влюбленная жена, зная, как трудно жить сиротой, забрала ораву ребятишек, став для них настоящей мамой, через пять лет подарила мужу еще одну дочку – Зою.

Мы с мамой не шевелились от изумления. Я помнила всю родню по именам, хранила альбом со старыми фотографиями, обожала со всеми собираться за большим столом и представить не могла, что испытываю нежные чувства к чужим людям. В конце повествования бабушка Зоя сказала, что если я готова простить Давида, не оглядываясь на обиды, храню в сердце нерастраченную любовь, способную согреть души несчастного мужчины и маленькой девочки, то бояться ничего не нужно. Если же такой уверенности нет, то искать причину в чужом ребенке не стоит. Я пообещала подумать и отправилась к себе в квартиру, оставив немолодых женщин за бутылочкой ароматного коньяка…

Возле подъезда стояла машина Антона. Он ждал меня, чтобы махнуть на смотровую площадку. Громкая веселая музыка раздавалась из его авто. Увидев меня, он стал моргать фарами и давить на клаксон. Эта выходка мне показалась глупой и неуместной. Я села в машину, попросила сделать музыку потише и сообщила, что встретила другого мужчину. Антон улыбнулся, пожелал мне удачи и, делая музыку громче, умчался колесить по ночному городу без меня. Его спокойная реакция на разрыв наших отношений немного оскорбила, но в глубине души я обрадовалась, поскольку никому не причинила боли.

Всю следующую неделю я прислушивалась к своим ощущениям, хотела понять, что по-настоящему испытываю к Антону и Давиду, смогу ли простить всё и начать сначала. Антон мне больше не звонил, через пару дней я видела его машину, летящую по ночному городу. В ней сидели молодые девушки и громко подпевали песни, раздающиеся из авто. В своих мыслях я поблагодарила этого непринужденного легкого человека за вновь возникшее желание любить и быть любимой, но поняла, что с ним не хочу связывать свою жизнь.

На выходных я решила отправиться к родителям Давида, чтобы узнать, где он живет. Дверь мне открыл постаревший Ашот Маркович. «Доченька моя, заходи», – ласково приветствовал меня отец Давида. Я переступила порог и увидела маленькие туфельки в прихожей. Из кухни выскочила Лейла и стала громко звать папу. На шум вышли Ольга Ивановна и Давид. Малышка прыгала на месте и всем говорила, что видела эту тетю в парке.

Я прошла в гостиную, родители Давида закрыли за нами дверь, забрав любопытную девчушку с собой. Мы смотрели друг на друга и не знали, с чего начать разговор. Вдруг Давид обнял меня и стал просить прощения. Я обняла своего огромного мужчину и поняла, как сильно я соскучилась по нему. Он не искал со мной встречи, знал и помнил, как жестоко разбил мое сердце, но когда увидел в парке, понял, что по-прежнему нуждается в моем тепле.

Нам многое предстояло обсудить, вспомнить и навсегда забыть всё зло, которое разрушило нашу жизнь, но в тот день в объятиях друг друга мы поняли, что снова хотим быть счастливыми.

Маленькая Лейла, конечно, не была ангелочком, но я смогла найти подход к этой своенравной девчушке и стала для неё настоящей любящей мамой. Родители Аллы Александровны презирали восточные корни внучки и не тянулись к ней, поэтому моя родня стала полноценной семьей для дочери Давида. За большим столом нашего дома мы сыграли настоящую армянскую свадьбу и мечтали о своем ребенке, но судьбе было угодно проверить наше воскресшее чувство на прочность. Несколько лет мои попытки забеременеть были безуспешными. Когда мы почти смирились с мыслью, что Лейла будет нашим единственным дитя, Высшие силы подарили нам роскошный подарок, и через девять месяцев на свет появился наш сын, который как две капли похож на Давида. По просьбе мужа наследник был назван в честь своего деда Ашотом.

Наш дом стал новым родовым гнездом, где за большим столом собирается вся семья, чтобы разделить радость или вместе принять потери, угостить кулинарными изысками наших гостей. Традиция отмечать праздники, проводить поминки в ресторанах или кафе в нашей семье не прижилась. Быть может, этот обычай старомоден, но для меня он навсегда останется главным, подлежащим сохранению и передаче потомкам…

Ариша ЗИМА

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."