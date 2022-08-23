вопрос-ответ

23 Августа 2022



В России продолжается подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Число выявленных на этой неделе случаев заражения COVID-19 в стране почти на 40 % превысило показатель предыдущего аналогичного периода, сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф. С 15 по 21 августа штаб сообщил о 235 385 заболевших, против 169 259 за предшествующие семь дней. На фоне роста заболеваемости в ряде регионов разворачивают дополнительные койки в ковидных госпиталях и возвращают ограничительные меры, в том числе масочный режим. Одной из первых требование обязательного ношения масок вернули в Бурятии, где заболеваемость выросла в несколько раз.

Обязательный масочный режим ввели и в здании Правительства России. Кроме того, там ограничили проведение очных совещаний и количество их участников (рекомендовано проводить большинство мероприятий в режиме телеконференции).

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в условиях подъема заболеваемости COVID-19 россиянам следует соблюдать масочный режим в общественных местах и пройти ревакцинацию.

Накануне, 16 августа, Роспотребнадзор также рекомендовал носить маски в общественных местах, в транспорте, а также закрытых помещениях. В службе отметили, что 48,6 % выявленных новых случаев COVID-19 приходится на три региона – Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

Еще в июне уровень заболеваемости коронавирусом в России достиг минимальных значений, начав снижаться с февраля. Тогда же в стране отменили все ковидные ограничения, хотя Роспотребнадзор оставил за собой контроль над эпидемической ситуацией, предупредив, что в случае её ухудшения возобновит действие этих мер.

Подъём заболеваемости эксперты связывают с приходом в Россию вариантов «омикрона». Сейчас в стране доминируют новые линии BA.4 и BA.5, доля которых среди выявляемых случаев заражения коронавирусом выросла до 94 %.

На Камчатке также отмечается суточный прирост заболеваемости коронавирусом. В больницах в очередной раз увеличили число коек для пациентов с ковидом. Обязательная вакцинация, введенная ранее для отдельный групп граждан, распоряжением краевого Роспотребнадзора отменена. Масочный режим носит рекомендательный характер.

Мы продолжаем отвечать на вопросы читателей о развитии ситуации.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 23 августа коронавирус был выявлен еще у 51 человека. Всего с начала пандемии зарегистрировано 41 524 случая заболевания. За сутки от ковида выздоровели 18 человек, с начала пандемии отмечено 39 807 выздоровлений. В ковидных госпиталях число койко-мест увеличено до 137.

За сутки госпитализировано еще 13 человек, всего в стационарах находятся 99 пациентов с ковидом. Из них 23 больны пневмонией с COVID-19.

С начала пандемии на Камчатке от коронавируса умерли 617 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

– Как идет вакцинация от коронавируса в крае?

– По последним данным, опубликованным камчатским Минздравом 19 августа, прививку от коронавируса в регионе поставили 153 448 жителей полуострова. В ведомстве отмечают темпы увеличения вакцинации в течение последней недели и планируют наращивать её объемы, в том числе выезжая на крупные предприятия региона.

В Минздраве напоминают, что для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета на Камчатке, необходимо проходить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции.

«Хочется отметить, что вакцинация – это не панацея от заболевания. Её главная цель – предупреждение тяжелого течения болезни. Сегодня наша задача – защитить не только себя, но и окружающих нас людей и наших близких. Мы призываем жителей края принять правильное решение и пройти вакцинацию, чтобы защитить себя и свою семью», – сказал новый министр здравоохранения Александр Гашков. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ранее отмечалось, что жителям региона рекомендовали пройти ревакцинацию против коронавирусной инфекции, если со времени последней прививки прошло полгода.

– Для кого наиболее опасен коронавирус?

– В камчатском Минздраве отмечают, что коронавирус несет серьезную угрозу для граждан в возрасте 65 лет и старше.

«Отмечу, что 70 % наших пациентов – люди старше 65 лет с множеством сопутствующих заболеваний. Данная категория пациентов переносит болезнь очень тяжело. В связи с этим гражданам очень важно задуматься о вакцинации и ревакцинации, чтобы не подвергнуть риску здоровье своих родственников», – сказала заведующая инфекционным отделением Камчатского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Маргарита Олексюк, которую цитирует пресс-служба краевого Минздрава.

– Хватает ли лекарств и СИЗов на Камчатке на фоне роста заболеваемости ковидом?

– Как сообщили в краевом правительстве со ссылкой на главу регионального Минздрава, Камчатка обеспечена медицинскими препаратами для лечения COVID-19 в полном объёме. «Что касается лечения (ковида. – Прим. ред.), то в крае есть два препарата – для амбулаторного лечения и лечения в стационарах. По первым запас составляет порядка трех месяцев, по вторым – более 1,5 месяца. Закупка препаратов продолжается. По СИЗам запас составляет более полугода. Министерство здравоохранения рассматривает вариант передачи порядка 500 тысяч одноразовых масок в соцучреждения», – сказал министр здравоохранения в Камчатском крае Александр Гашков.

Между тем читатели нашей газеты жалуются, что в аптеках Петропавловска-Камчатского нет лекарств, которые назначаются при симптомах новой коронавирусной инфекции. Так, 23 августа наш читатель (его имя и контактный телефон есть в редакции) не смог купить Арбидол (противовирусное лекарство), спрей от боли в горле Гексорал. Кроме того, в аптеке закончился Амоксицилин (антибиотик).

Мы заинтересовались этими сведениями и позвонили в Государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатфармация», занимающееся розничной торговлей лекарственными средствами в специализированных аптеках.

Как рассказала «Вестям» заместитель директора по лекарственному обеспечению ГУП «Камчатфармация» Наталья Пляскина, в аптеках «Камчатфармации» есть и Арбидол, и Амоксицилин. А вот Гексорала в виде аэрозоля в аптеках сейчас действительно нет – его отозвал производитель (страной-производителем указана Франция. – Прим. ред.). Но лекарство есть в других формах: в виде раствора для полоскания горла и таблеток для рассасывания.

«В настоящее время в нашей аптеке есть масса других аэрозолей, применяемых при болях в горле. Только за последние две недели мы получили Люголь с глицерином – спрей российского производства, отлично зарекомендовавший себя, спрей Стоп-Ангин, спрей Тантум-Верде, спрей Граммидин и другие», – сказала Наталья Пляскина.

– Если человек в первый раз перенес ковид легко, значит ли это, что второй раз он переболеет так же?

– В России, где, как и во всём мире, наблюдается новый рост заболеваемости, преобладает новый штамм «омикрон». Считается, что этот вид менее опасен для человека, чем преобладающий ранее штамм «дельта», поскольку заболевание протекает легче и не заканчивается летальным исходом.

Однако, как рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков, повторное заражение коронавирусом может иначе повлиять на организм, чем первое.

По словам доктора, человек, переболевший COVID-19, при каждом новом заражении будет переносить инфекцию тяжелее. Будут нанесены и более тяжелые удары по всем системам организма. «Это связано, по всей видимости, с тем, что COVID-19 в принципе оставляет в организме след, и компенсаторные возможности организма не безграничны», – отметил эксперт.

Если человек переболел какой-либо разновидностью коронавируса, и у него все прошло хорошо, то это не означает, что в следующий раз он перенесет эту инфекцию так же легко, подчеркнул Крючков. Нельзя допускать нового заражения и болеть по четыре-пять раз.

Лучший способ уберечься – вакцинация и соблюдение всех профилактических мер, от ношения масок до мытья рук. Это может защитить от последствий тяжелого COVID-19.

– Ожидают ли увеличение заболеваемости ковидом с наступлением осени?

– Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается в конце августа – начале сентября. А как события будут развиваться дальше, сказать сложно.

«На основании того, что происходит в других странах, подъём заболеваемости длится примерно месяц с небольшим. У нас подъём начался в самом конце июля. Значит, где-то в конце августа – начале сентября будет пик», – говорит главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Что касается прогнозов, возможны два сценария: иногда кривая заболеваемости довольно круто идет вниз, иногда снижение постепенное. «Как пойдет у нас, сказать трудно», – отметил ученый (цитата по ТАСС).

По словам Альтштейна, ежедневное число случаев заражения SARS-CoV-2 в России вряд ли превысит цифру в 70 тысяч. (В феврале на пике заболеваемости суточный показатель превышал 200 тысяч. – Прим. ред.)

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА