МОСКВА. ЕЩЕ ОДИН ФАКТ РУСОФОБИИ?

23 Августа 2022



В конце прошлой недели в медийном пространстве России появилось сообщение о том, что офицера Российской армии не пустили в ресторан из-за военной формы.

Конфликт вспыхнул в столичном ресторане «Магадан». Лейтенант воздушно-космических сил спешил поздравить свою маму с юбилеем, который отмечали в ресторане, и поехал туда сразу после командировки – разумеется, в военной форме. Охранники заведения на входе предъявили претензии к внешнему виду военного. Они заявили, что людям в военной форме здесь не место, и предложили пройти в ресторан через черный ход. А именно через кусты и какую-то калитку, чтобы, миновав парадный вход, зайти сзади и воссоединиться с семьей. Оскорбленная мать офицера не стала молчать и написала заявление в прокуратуру. Она сама происходит из семьи военных и хорошо знает, что такое честь мундира.

После того как ситуацию широко осветили российские СМИ, владелец ресторана уволил охранников, не пустивших военнослужащего. Но публичных извинений семье и лейтенанту не принес. Сотрудники ресторана за свои действия тоже не извинились. Владельцем оскандалившегося ресторана «Магадан» является известный бизнесмен ресторатор Аркадий Новиков, родившийся в 1962 году в Москве. Он любит рассказывать о своих детских обидах и трудном пути, который прошел, прежде чем стать столь успешной личностью. Вспоминает, что рос в обычной семье: отец, по словам сына, был инженером, мать работала в детском саду. После развода родителей она воспитывала его одна. Аркадий говорит, что рос он слабеньким, учился в школе кое-как и терпел обиды от одноклассников. Причиной насмешек якобы была его еврейская национальность.

После школы хотел поступить в автодорожный техникум. Но не смог – завалил вступительный экзамен. Через маминых знакомых устроился в кулинарный техникум и там нашел свое призвание. После окончания учебы прошел путь до шеф-повара одного из известных ресторанов Москвы, а в 1992 году у него появился собственный ресторан в столице. Через десять лет он открыл свой ресторан в Лондоне. А к настоящему времени владеет сетью ресторанов, расположенных в разных странах мира.

Интересно, что после кулинарного техникума он служил в армии, и вспоминает это время с ностальгией. По его словам, в отличие от школы, проблем на службе у него не возникало.

Сейчас господин Новиков якобы «до глубины души возмущен произошедшим» и даже хотел «лично извиниться за глупость персонала», но на его звонки никто не ответил. «Мы постараемся сделать всё, чтобы этот неприятный инцидент забылся как можно скорее. Российские военнослужащие – всегда желанные гости в наших заведениях», – заявил он связавшемуся с ним депутату Госдумы Александру Хинштейну. На вопрос, пытались ли сотрудники ресторана как-то оправдаться за свои действия, он ответил: «Уже поздно!»

Конечно, ресторатор поспешил уволить всех причастных к скандалу в принадлежащем ему заведении «Магадан», у которого сразу же упал рейтинг. В Сети идут жаркие дебаты, а юристы единодушно доказывают: сотрудники ресторана нарушили не только этические нормы, но и закон. И в первую очередь закон «О защите прав потребителей», согласно которому мужчине были обязаны предоставить услугу общественного питания. Кроме того, военная форма не является недопустимой во время посещения кафе и ресторанов.

Свидетели происшествия рассказывают, что одежда других посетителей в тот вечер была далека от дресс-кода. Администрация ресторана неуклюже пытается представить произошедшее как обычное недоразумение.

Но самое главное в другом. Дело в том, что охранники и обслуга всегда очень хорошо и тонко чувствуют настроение своего шефа. В данном случае – настроение владельца ресторана Аркадия Новикова, командора высшего ордена Италии «За заслуги перед Итальянской республикой», лауреата премии «Человек года GQ-2004 (номинация «Ресторатор года»), лауреата премии «Золотой мост 2009» (номинация «Бизнес»), основателя и одного из членов координационного совета федерации рестораторов и отельеров, имеющего (по неподтвержденным данным) тройное гражданство – в Израиле, Италии и России.

Представим себе на минуту, что господин Новиков – патриот. Его Родина, как известно, ведет специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Тогда он должен дать установку своим работникам обслуживать офицеров Российских вооруженных сил по высшему классу, оказывать им знаки внимания и уважения.

Если же он во внутренней политике своего предприятия позволяет себе какие-либо русофобские настроения, это моментально подхватывается персоналом. И персонал будет искать любую лазейку, чтобы угодить своему шефу. Подобное поведение охранников и руководителя надо расценивать как дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Наверняка в этом скандале участвовали представители администрации ресторана, которые не вмешались в хамские действия охранников и не пресекли правонарушения.

Сколько бы ни говорил сейчас Аркадий Новиков о том, что все случившееся – неприятное недоразумение и «глупость персонала», факты говорят о другом.

Его рассказ о том, что в детстве его шпыняли сверстники в школе за то, что он еврей, на самом деле вранье. Во-первых, он сам себя считает евреем, но ничем это не подтверждает. Поверим ему на слово. Во-вторых, мы знаем множество примеров, когда евреи в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы прошлого века (нынешнее время брать не будем) учились вместе с представителями других национальностей, и никакой дискредитации по национальному признаку не было. Тем более никто не пенял им, что они евреи. Возможно, единичные случаи имели место (в семье не без урода), но что-то с трудом верится, будто происходили они с Аркадием Новиковым.

Попробовал бы этот представитель еврейского народа не пустить в ресторан Киева военного в форме ВСУ. Интересно, как долго прожил бы он после такого? А если бы он не пустил в ресторан в Тель-Авиве какого-либо офицера армии Израиля? Сколько времени после этого он смог бы заниматься ресторанным бизнесом?

То, что произошло в московском ресторане – не безобидный недосмотр отдельного руководителя. Полагаем, это политика русофобии, которую Аркадий Новиков проводит на своих предприятиях, и к которой мы должны быть нетерпимы. Она вызывает ассоциации с табличками в ресторанах Великобритании: «Русские здесь нежелательны», а также напоминает США начала 60-х с её надписями: «Неграм и собакам вход воспрещен».

Мы должны это терпеть?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ,

Наталья МАКСИМИШИНА

P.S.

В советское время, в 1985 году, когда Тихоокеанским флотом командовал адмирал Владимир Сидоров, он издал приказ по флоту, в котором, по сути дела, приравнял офицерскую форму к рабочей одежде. То есть в ресторанах, расположенных в местах базирования Тихоокеанского флота, запрещено было появляться в тужурке (черный пиджак только с погонами), кремовой рубашке и черном галстуке. Для посещения подобных заведений нужно было облачаться в парадную форму одежды, только без кортика. Трудно сказать, чем было продиктовано такое решение, однако офицеры из комендатур военных гарнизонов проводили рейды по ресторанам и офицерам, ужинающим в «богоугодных» заведениях и одетых не по требованию приказа, настоятельно рекомендовали удалиться. В случае неподчинения их задерживали и наказывали. Замечу, повседневная форма офицера Военно-морского флота СССР, может быть, была и не практична, но элегантна и красива.

Возможно, причиной столь странного решения командующего флотом было его банальное самодурство. Я помню возмущения офицеров, проходивших службу в то время. В конце концов этот приказ был отменен, а возможно, просто забыт, после 1986 года его перестали исполнять. Видимо, это было связано с тем, что адмирал Сидоров был переведен на должность заместителя главнокомандующего ВМФ по тылу.

Разумеется, невозможно было заподозрить в русофобии тогдашнего командующего Тихоокеанским флотом, да и само понятие «русофобия» тогда не принималось как идеологема. Уязвил ли тогда честь советских офицеров Тихоокеанского флота приказ командующего? Да, безусловно. Как говорится, что может испортить один дурак, не исправят и семь мудрецов.

Ладно, мы пострадали от своих самодуров, но было и другое. В конце 50-х годов прошлого века мой отец служил в Закавказском военном округе в Ленинакане (Армянская ССР). Он рассказал мне один случай из своей службы. Будучи старшим лейтенантом, он заступил в патрулирование по городу и зашел поужинать со своими солдатами (патрульными) в кафе, где за одним из столов сидела большая шумная компания молодых армян. Тогда офицеры советской армии получали не большое денежное довольствие и не могли позволить себе никаких излишеств, тем более что отец заплатил за ужин своих солдат. Молодой армянин, увидев столь скромный ужин, поднялся со своего места и обратился к официанту: «Возьми вино за мой счет и отнеси этим бедным». В кафе повисла тяжелая пауза. Наверное, скандала было бы не избежать, но вовремя вмешался старик-армянин, сидевший неподалеку. Он прикрикнул на своего молодого земляка. Отец запомнил слова старика почти дословно: «Заткни свой поганый рот, щенок. Ты не помнишь, как русские спасли нас от турецкой резни, а я помню. Забери свое вино и запомни, не будь здесь русских – тебя бы вообще не было».

Когда отца перевели служить в Грузию, в Марнеульский район, то немало грузинских семей искали дружбу с советскими (читай, русскими) офицерами. Для них это считалось честью. Но те времена прошли. Кто из бывших советских евреев сейчас помнит, как Красная Армия спасала их собратьев от полного уничтожения в неонацистской Европе, как именно Красная Армия спасла мир от коричневой чумы, и благодаря в первую очередь русским офицерам такие рестораторы, как Аркадий Новиков, могут спокойно набивать свое брюхо роскошной едой, а не радоваться даже баланде в концентрационных лагерях, либо помирать с голоду в еврейских гетто. Поэтому визит любого военнослужащего Российской армии господин Новиков, считающий себя евреем, должен воспринимать за честь. Сегодня российские военнослужащие на Украине вновь ломают хребет нацизму. Разве знаменитый московский ресторатор не знает об этом?

Даже немного проучившись в советской школе, будущий бизнесмен должен был иметь представление, что такое нацизм. Если он считает, что нынешняя власть на Украине не нацистская, значит наш дивный ресторатор либо дурак, либо подлец. Почему-то я склоняюсь ко второму.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ