КАЗАНСКИЙ СТРЕЛОК: ТОЧКА В ДЕЛЕ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ПОСТАВЛЕНА

30 Августа 2022



С того дня, как в казанской гимназии № 175 произошло массовое убийство, прошло больше года. Напомним, что нападавший Ильназ Галявиев, которому на тот момент было 19 лет, открыл стрельбу и убил 7 школьников и двоих преподавателей. Более 20 человек были госпитализированы из-за ранений и полученных травм. Всего же, по данным следствия, в результате его действий не менее 143 человек получили телесные повреждения разной степени тяжести и психические расстройства. Также пострадало здание гимназии. Ущерб оценили в 1,4 млн рублей. Галявиеву предъявили обвинение по четырем статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, покушение на убийство, изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства и умышленное повреждение чужого имущества.

Однако о том, какое наказание он понесет, до сих пор неизвестно. Суды все еще продолжаются.

Напомню, что трагедия произошла 11 мая 2021 года. («Вести» подробно рассказывали о ней в публикации «Казанская трагедия» в номере от 25.05.2021 года.) За прошедшее время вопрос о мере пресечения Галявиеву успели рассмотреть четыре суда. Под стражу его направлял Советский райсуд Казани, затем арест дважды продлевал Басманный суд Москвы и дважды – Приволжский суд Казани. В мае 2022 года черед дошел до Верховного суда Татарстана, поскольку только высший суд субъекта РФ вправе решать, можно ли содержать обвиняемого под стражей на срок свыше года. В итоге Верховый суд Татарстана оставил Галявиева в СИЗО на срок до 11 августа. Именно на этом заседании в зале суда впервые появились потерпевшие – двое выживших в трагедии гимназистов и их родители. К этому времени материалы уголовного дела «выросли» уже до 310 томов.

В августе Верховный суд Татарстана вновь оставил массового убийцу в СИЗО. «Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить <…>. Продлить срок содержания под стражей на три месяца – до 11 ноября 2022 года», – сообщили в суде.

Как заявил на судебном заседании представитель следствия, обвиняемый ознакомился со 148 томами дела из 310. Свою вину он признал в полном объеме. Отмечается, что согласно материалам уголовного дела «причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из интернета, скопировав их поведение при нападении». О какой именно субкультуре идет речь, в документе не пояснялось. Можно предположить, что Галявиев подражал убийцам, устроившим бойню в американской школе «Колумбайн» в 1999 году, после чего название школы стало нарицательным для других подобных происшествий.

Вменяемым, то есть подлежащим уголовной ответственности, Галявиева признали далеко не сразу. («В» от 27.07.2021 года «Убийца невменяем. Вменяем ли психиатр?») После совершения преступления массовый убийца был сначала этапирован в московский СИЗО № 2 для прохождения экспертизы в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Специалисты указанного центра признали Галявиева невменяемым в момент нападения на школу. То есть человек, четко и хладнокровно следовавший ранее составленному плану, по мнению экспертов, был не в состоянии понимать, что он творит.

После такого вывода родители преступника наняли для сына адвоката. А в августе к его делу подключился еще один правозащитник, которого привлекли общественники. Позднее убийце все-таки провели повторную экспертизу – уже в Санкт-Петербурге. Итоги ее оказались прямо противоположны – питерские эксперты подтвердили, что Галявиев был полностью вменяем как в момент совершения преступления, так и после него («В» от 23.11.2021 года «Убийца оказался вменяем»).

Напомню кратко подробности трагедии. Почти полгода (по данным следствия, с 1 января по 6 мая 2021 года) преступник планировал массовый расстрел людей и готовился к нему. Изготовил по инструкциям из интернета взрывное устройство, прошел курсы по безопасному обращению с оружием, получил необходимые медицинские справки (несмотря на то, что имел диагноз энцефалопатия (заболевание головного мозга)) и лицензию на оружие. Затем он в магазине приобрел полуавтоматическое гладкоствольное ружье Hatsan Escort PS, а также патроны к нему. По словам Галявиева, все это он купил на собственные деньги, которые заработал в интернете, перепродавая внутриигровые предметы.

Утром 11 мая Галявиев написал в своем телеграм-канале, что собирается «убить огромное количество биомусора и застрелиться самому» и отправился в гимназию. Юноша шел с оружием руках, не скрываясь, прохожие видели его, но ни один не сообщил об этом в полицию. Стрелять он начал еще на улице перед входом в гимназию. Вот тогда в соцсетях появились первые сообщения о стрелявшем. На входе ему попытался преградить путь рабочий школы и получил тяжелое ранение. Вахтерша успела нажать тревожную кнопку и спряталась под стол. Галявиев застрелил шедшую ему навстречу учительницу и установил взрывное устройство под дверью запертого кабинета начальных классов. До того как устройство сработало, он успел быстро подняться выше. К тому времени большинство кабинетов были закрыты, но в одном из них запереться не успели. Тут и начался массовый расстрел. На какой-то момент убийца выбежал в коридор, заметил там вышедшую на шум учительницу английского языка и убил ее. А когда вернулся, увидел, что дети выпрыгивают из окон, и стал стрелять по ним.

По данным следствия, преступник произвел не менее 30 выстрелов картечью. После чего увидел, что возле школы появились полицейские. Якобы невменяемый убийца не стал стрелять в себя (хотя планировал сделать это, судя по его записке), а бросил оружие и вышел с поднятыми руками. На тот момент в гимназии находилось более 700 учеников и около 70 педагогов и работников школы. Их эвакуацию проводили сотрудники Росгвардии. В результате действий Галявиева 8 человек, в большинстве своем школьников в возрасте от 14 до 15 лет, погибли на месте, еще один человек впоследствии скончался в больнице. Кроме того, 11 мая из гимназии было госпитализировано трое взрослых и 18 детей, из них 6 раненых поступили в реанимацию в тяжелом состоянии. Множество людей получили травмы, прыгая из окон, и еще больше испытали сильнейшее потрясение.

Окончательное обвинение убийце предъявили 10 декабря 2021 года.

Дополню, что после трагедии в казанской гимназии № 175 уголовное дело возбудили не только в отношении Галявиева. В отдельное производство были выделены еще три дела в отношении трех обвиняемых. Это директор компании «Ваша безопасность» Сергей Иванов, инженер по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин и директор гимназии № 175 Амина Валеева.

Иванову и Зиганшину предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальная санкция данной статьи предполагает наказание до 10 лет лишения свободы.

Директора гимназии (теперь уже бывшего) обвиняют по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкции данной статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Для 62-летней женщины, которую поначалу даже хотели представить к федеральной награде за решительные действия по спасению жизней детей, известие о том, что она получила статус обвиняемой, стало шоком. Впрочем, как и для многих других. В памяти людей еще звучат слова мальчика, который вышел из гимназии со словами: «Амина Салимовна нас спасла». А на выпускном вечере в июне родители от всей души благодарили ее со словами: «Если бы не вы, трагедия была бы еще больше».

Утром 11 мая, Амина Валеева была в своем кабинете на первом этаже, где проводила совещание с завучами. В 9:30, по ее словам, услышала выстрелы в фойе. «Я схватила громкоговоритель. По громкой связи сказала: «Немедленно все по кабинетам! Коллеги, в школе нападение. Закрыть кабинеты!» – вспоминала она впоследствии происходящее в интервью журналистам. Слова ее подтвердили другие учителя, услышавшие ее слова по громкой связи. Но в одном из кабинетов громкоговоритель был неисправен, ее предупреждение не услышали и не успели запереть двери. Туда и ворвался преступник…

Окончательное обвинение директору гимназии (теперь уже бывшему) было предъявлено в апреле 2022 года. Тогда же она вместе с адвокатом приступила к изучению многотомного дела. Здоровье ее заметно пошатнулось: она почти все время болеет. В защиту Валеевой сейчас выступают коллегии и родители выживших школьников. Те, кто потерял детей, наоборот, винят руководителя учебного заведения.

Что касается двух других обвиняемых, то компания, которой руководил 42-летний Сергей Иванов, согласно заключенному контракту была обязана снабдить 175-ю гимназию системой прохода в здание по карточкам – магнитным ключам. Карточки требовалось прикладывать на входе в здание или у калитки. Такая система контроля в 175-й гимназии была установлена. Работала ли она должным образом – вопрос, на который следствие ответило отрицательно. Как считает следственная группа, входная дверь должна была захлопнуться и автоматически запереться на магнитный замок. Но этого не произошло – дверные доводчики не сработали, потому преступник и смог так легко пройти в школу.

Вторую часть недочетов, которые способствовали трагедии, следственный комитет обнаружил в работе компании «Союз Пожарного Мониторинга».

В кабинете, куда ворвался убийца, как уже говорилось, не услышали объявления директора Валеевой из-за неработающего громкоговорителя. Причем когда раненая учительница смогла давать показания, она пояснила, что сломался он еще за две недели до трагедии. О чем она внесла запись в соответствующий журнал. Ее показания подтвердились. Следователи заинтересовались тем, кто же должен был наладить громкоговоритель. Тут и всплыла компания «СПМ», а курировал соответствующую работу фирмы в школах инженер Зиганшин. Он должен был раз в месяц выезжать в школы для планового технического осмотра. Но выяснилось, что он не делал этого, а проводил проверку по телефону.

Адвокат Валеевой отметил, что сторона обвинения обратилась в суд с просьбой установить срок для ознакомления с материалами дела до 12 августа 2022 года. Но суд посчитал, что признаков явного затягивания времени при изучении дела нет, и отказал в удовлетворении ходатайства. В настоящее время директор гимназии и два других обвиняемых продолжают знакомиться с материалами уголовного дела.

Наталья МАКСИМИШИНА,

по материалам российских СМИ