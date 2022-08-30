НЕВЫНОСИМЫЙ МУСОР – 4

30 Августа 2022



Газета «Вести» посвятила множество публикаций проблемам, связанным с транспортировкой и утилизацией твердых бытовых отходов на Камчатке. В том числе тех, которые наносят огромный вред окружающей среде из-за содержания в своем составе токсичных веществ. Это и люминесцентные лампы, и ртутные термометры, и старые батарейки, и пластик, и отработанные автопокрышки.

Всем им не место в обычном мусорным баке, для их сбора должны быть установлены специальные емкости, или, в случае с автопокрышками, определены места для складирования. Но как раз с этим на полуострове большие трудности. Поэтому редакция нашей газеты не могла не заинтересоваться сообщением, прозвучавшим недавно на канале «Камчатка-первый зеленый» в программе «Экология своими руками». Ведущий программы сначала рассказал, как важно не выбрасывать батарейки в мусорное ведро, а затем предложил: «Старые отработанные батарейки можно сдать на переработку. Куда? Посмотрите в интернете, адреса найти очень легко. Та же история с ртутными лампами и термометрами». Затем он довершил оптимистичную картину, дополнив: «Акции по приему покрышек также проводятся регулярно. В Петропавловске их можно сдать по 100 рублей за штуку. С макулатурой, металлом, пластиком и стеклом даже заморачиваться не надо: для всего этого есть желтые контейнеры на мусорных площадках».

Мы решили последовать советам ведущего. Начали по порядку – с батареек. Когда последние оказываются на свалке, их корпус теряет целостность и ядовитые вещества попадают в почву, а оттуда в грунтовые воды. В зависимости от состава батареек это могут быть свинец, ртуть, цинк, кадмий, никель. Не зря производители указывают, что в обычный мусор их выбрасывать нельзя. Куда же можно?

Адреса пунктов приема отработанных батареек в Петропавловске-Камчатском поисковик в интернете действительно выдал во множестве. На сайте 2gis.ru, например, в таком списке значились компании «Металл-сервис плюс», «Лом-пром», «Экология», филиалы компании «Мегаполисресурс», пункт приема батареек на ул. Ленинградской в доме № 82, а также указывалось местонахождение предназначенного для этой цели контейнера на ул. Сахалинской рядом с домом № 8.

Первый звонок оказался «зряшным» – в «Металл-Сервис плюсе» нам пояснили, что приемом батареек от населения не занимаются. В «Лом-проме» и в ООО «Экология» ответили так же. В «Экологии», правда, пояснили, что могут принять отработанные люминесцентные лампы (к этому вопросу вернемся чуть позже).

Не подвела ГК «Мегаполисресурс» (на ее сайте указано, что это группа компаний по переработке батареек, электронного дома и аккумуляторов с головным офисом в Челябинске). Эта компания установила контейнеры для сбора использованных батареек в ТЦ «Глобус» (ул. Вулканная, 59), ТРК «Шамса» (проспект Победы, 67), ТЦ «Вега» (ул. Пограничная, 13). В единой справочной компании «Вестям» пояснили, что один человек может сдать не более одного килограмма батареек. Правда, никаких скидок на приобретение новых или иных бонусов за это не положено.

Мы побывали по указанным адресам. В первых двух пунктах контейнеры, красиво выполненные в виде батарейки, установлены в «Эльдорадо», а в «Веге» находятся в магазине «Домотехника». К ним прикреплены таблички с надписью: «Батарейки могут быть переработаны. Сдай здесь! Принимаем только от физических лиц». Во всех трех магазинах продавцы рассказали, что контейнеры населением востребованы, выемка батареек производится регулярно, в «Глобусе» обычно раз в одну-две недели, в «Шамсе» не реже одного раза в три недели в среднем. Батарейки упаковывают и отправляют на адрес компании.

На Ленинградской, 82 пункт приема батареек расположился в магазине «Клевер». Правда, он сильно отличается от стильных контейнеров «Мегаполисресурса» и представляет собой небольшой прозрачный пластиковый ящик, примерно наполовину заполненный старыми батарейками. Продавец пояснила, что ничего не знает об этом, но записала телефон нашего корреспондента для управляющего, пояснив, что он сам свяжется с нами и расскажет подробности. Ждем звонка.

Но самым непрезентабельным оказался контейнер на ул. Сахалинской. Облупленный, безжалостно исписанный хулиганами, он скромно притулился в уголке площадки для сбора ТБО рядом с мусорными баками. На нем частично сохранилась надпись: «Для энергосберегающих». Приглядевшись, пониже можно было разглядеть слово «батареек». Наверху располагалось небольшое отверстие для приема указанного вида отходов с плотно пригнанным клапаном. При нажатии он отдвигался вниз, и в отверстие можно было положить батарейку. Как ни странно, устройство все еще работало.

Для очистки совести открыли еще один сайт: priemkaeco. В тексте, размещенном на нем, утверждалось: сдать отработанные батарейки можно в «ВУК», «Эльдорадо», «Экостар», «AVTO41», и указывались контактные телефоны. Поскольку в «Эльдорадо» мы уже побывали, позвонили в три другие компании. В «Экостар» и «AVTO41» оказался указан неверный номер, а в «ВУК» пояснили, что приемом батареек не занимаются.

Чтобы узнать, какая организация на Камчатке имеет право заниматься сбором и утилизацией коммунальных отходов, относящихся к повышенным классам опасности, «Вести» обратились в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края. Отвечала на вопрос заместитель министра, начальник отдела по обращению с отходами Виктория Владиславовна Расулова. Она посоветовала… правильно, направить письменный запрос в ведомство. И пояснила: «Сейчас я не могу дать вам никакой информации, поскольку на сегодняшний день система актуализируется. У нас сейчас в целом по стране опасными отходами занимается федеральный экологический оператор. (С 1 марта 2022 года в России вступили в силу новые правила по обращению с отходами I и II классов опасности. Организовывать деятельность по безопасному обращению с данными видами отходов имеет право ФГУП «Федеральный экологический оператор», предприятие Госкорпорации «Росатом». – Прим. ред.) В настоящее время в полномочия нашего министерства входит обращение с твердыми бытовыми отходами. Работа с опасными отходами проводится в рамках соглашения по взаимодействию с федеральным оператором. Более подробно об этой работе ответим по вашему письменному запросу». Запрос наша газета обязательно направит. Теперь же мы решили спросить у Виктории Владиславовны, куда в таком случае жители должны выбрасывать старые батарейки и испорченные ртутные градусники? Было интересно, повторит ли начальник отдела по обращению с отходами совет ведущего передачи с канала «Камчатка-первый зеленый» или скажет что-то новенькое? Виктория Владиславовна сказала: «Все очень просто. Если такие отходы образовались на территории жилого помещения, вопрос надо задать управляющей компании. Потому что это в ее полномочиях – организовывать места сбора отходов, как твердых, так и опасных».

Корреспондент нашей газеты живет в доме, которым управляет ТСН «Горизонт». Сразу же после ответа заместителя министра ЖКХ он позвонил туда на номер диспетчера и пояснил, что хочет выбросить накопившиеся старые батарейки и сломанный ртутный термометр. Так где установлены специальные контейнеры для их сбора? В трубке повисла тишина. Затем женщина (она представилась как бухгалтер «Горизонта») сказала: «Не знаю. Впервые слышу о таком…» Впрочем, она пообещала помочь и перезвонить через несколько минут. Обещание она сдержала. И пояснила, что, к сожалению, у ТСН «Горизонт» таких контейнеров нет. Ближайший находится в микрорайоне БАМ. Где именно, она указать затруднилась. Но БАМ большой, а контейнер маленький. К сожалению, найти его нам не удалось…

Теперь вернемся к вопросу утилизации отработанных люминесцентных ламп. Они относятся к первому классу опасности (все отходы подразделяются на пять классов опасности, где первый класс – наиболее вредные, а пятый – наименее опасные ТБО). В каждой такой лампе содержится от трех до пяти миллиграммов ртути. Это в пять раз больше, чем в обычном бытовом градуснике. Поврежденная колба лампы высвобождает пары, которые могут вызвать тяжелое отравление. Ртуть поражает нервную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт. Попадание внутрь одного грамма ртути и ее солей смертельно. Воздействие на природную среду также характеризуется необратимым нарушением в экологических системах без возможности их восстановления.

Раньше в краевой столице сбором ртутьсодержащих отходов на основании муниципального контракта занималась ООО «Экология». В организации уверяли, что к 2015 году на территории ПКГО по согласованию с ТСЖ было установлено около 60 специальных сейфов для сбора таких отходов. Правда, наша редакция тогда обнаружила на сайте этой организации список из 19 адресов. «Вести» рассказывали об этом в одной из своих публикаций несколько лет назад («В» от 01.08.2017 года «Время собирать лампы»). Но с назначением единого федерального экологического оператора система стала работать по-другому.

Наш корреспондент позвонил в ООО «Экология» (находится по адресу ул. Высотная, 32а, к. 2) и спросил, может ли организация принять у него несколько старых люминесцентных ламп? Если да, то что для этого надо сделать? «Вы привозите их нам, отдаете, вот и все», – ответил менеджер организации. Он пояснил, что раньше у «Экологии» в городе стояли специальные боксы для сбора таких ламп от населения, «но с 1 марта все поменялось». Теперь организация принимает лампы лишь от предприятий за плату. «Мы примем их и от физического лица, понимая, что вам их девать некуда. Вы нам за это ничего не должны, тем более ничего не должны мы вам», – пояснил менеджер. По его словам, не понадобится и подписывать какие-либо документы о том, что такие лампы сданы и приняты.

После такого разговора невольно возникает вопрос: много ли найдется желающих везти ртутьсодержащие лампы на Высотную, 32а? И почему за отработанные автопокрышки (они относятся к 4 классу опасности) компенсацию, пусть и небольшую, платят, а за гораздо более опасные отходы – нет?

И вновь обратимся к информации, прозвучавшей в передаче «Экология своими руками». Напомню, что по уверениям ведущего со сдачей отработанных автопокрышек проблем не будет. Их можно сдать по 100 рублей. Акции по их приему проводятся регулярно. Позвонив в краевое министерство ЖКХ и энергетики, «Вести» поинтересовались, где в настоящее время можно сдать старые автопокрышки за деньги. Главный специалист отдела по обращению с отходами Мария Викторовна Павлюченкова пояснила, что в настоящее время таких пунктов приема нет. «Они работают дважды в год, весной и осенью», – сказала она. На вопрос, когда они откроются осенью и по каким адресам будут работать, ответить затруднилась.

Дополним, что акции по приему отработанных автопокрышек от населения за деньги начали проводиться в регионе по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова с октября 2020 года. «Вести» посвятили этому знаменательному событию статью «Резиновый бум» («В» от 13.10.2020 года). Напомню, что той осенью открыли два пункта приема: по ул. Тундровой, 1 и на въезде на городскую свалку № 1 рядом с поселком Дальний.

До этого (цитирую) «покрышки можно было сдать в пять пунктов приема, расположенных на территории городского округа. При этом граждане, сдающие покрышки, должны были за это еще и заплатить. Стоимость приема покрышек составляла:

– от легкового автотранспорта – 100 рублей / шт.;

– от внедорожного автотранспорта – 150 рублей / шт.;

– от грузового автотранспорта – 300 рублей / шт.

Для пенсионеров был предусмотрен прием одного комплекта покрышек бесплатно». Неудивительно, что старыми шинами был завален весь город и его окрестности. Несмотря на то, что за это полагались штрафы (покрышки относятся к отходам 4 класса опасности), наказания никто не боялся. Ведь чтобы оштрафовать, нарушителя надо было поймать «за руку». А сделать это очень непросто… И, когда вступили в действие новые правила, случился действительно настоящий бум. Вереница машин, нагруженных отработанными автопокрышками, потянулась к пунктам приема. Некоторые граждане стали даже опасаться за шины припаркованных автомобилей… Но эйфория очень быстро закончилась. Покрышки стали принимать малыми партиями. Поначалу не более 10 штук от гражданина с предъявлением его паспорта (чтобы не сдал несколько раз). Впоследствии установили строгую норму: два комплекта старой авторезины из одних рук. Цена осталась прежней: 100 рублей за покрышку. Весной этого года, например, их приемку начали со 2 мая: в краевой столице их принимали по адресу: ул. Тундровая, 1. Еще один пункт, как сообщалось на сайте краевого правительства, работал в Елизовском районе в поселке Новый по улице Молодежной, 20/1. В краевом правительстве тогда сообщили, что за все время действия проекта «мы собрали около 180 тысяч автомобильных покрышек по Петропавловску-Камчатскому. Если их сложить вместе, то они составят в длину 36 км».

Ну, а поскольку километраж из старых шин, со слов представителя краевого министерства ЖКХ, будет прирастать только осенью и весной, да и то неизвестно, сколько дней, в остальное время, по версии нашей газеты, все будет по-прежнему. На некоторых площадках для сбора твердых бытовых отходов такие покрышки уже лежат.

Итак, на практике цивилизованно избавиться от старых батареек, ртутьсодержащих лам, термометров и автомобильных шин в Петропавловске-Камчатском оказалось вовсе не так легко, как представляла народу передача. А как же на самом деле в краевой столице обстоит дело со сбором отходов из пластика, самого популярного материала современности, который стремительно загрязняет планету? Он, хоть и относится к 5 классу опасности, очень долго разлагается в земле, а при его сжигании образуются вредные вещества. Так что сбор его для переработки – важный и полезный шаг.

Сколько же желтых контейнеров, предназначенных для этой цели, установлено в городе? Как пояснил «Вестям» начальник службы эксплуатации ГУП «Спецтранс» (региональный оператор по сбору твердых бытовых отходов) Александр Александрович Демчук, в настоящий момент в Петропавловске установлено 175 таких контейнеров.

«Они предназначены для сбора пластика, стекла, бумаги и металла. Кроме того, мы заказали, получили и в настоящее время занимаемся сборкой еще 550 таких контейнеров. Из них 485 будут установлены в Петропавловске-Камчатском, а остальные в Елизовском районе на 20 км, в п. Новый, в п. Нагорный, в п. Пионерский, а также в Вилючинске, в микрорайоне Рыбачий (здесь планируем установить 30 таких контейнеров). Таким образом, в Петропавловске-Камчатском 90% МКД (многоквартирных домов. – Прим. ред.) будут обеспечены контейнерами для раздельного сбора мусора, в том числе для пластика, предназначенного для переработки. Установлены такие контейнеры будут повсюду, за исключением территорий в частном секторе, куда в зимнее время невозможно проехать технике. Что касается следующего года, то пока точную цифру назвать не могу, так как все будет зависеть от принятого бюджета. Планы по их установке в других населенных пунктах у нас есть», – сказал представитель «Спецтранса». Он уточнил, что установку организация планирует завершить в ноябре. То есть в этом году в ПКГО будет 660 желтых контейнеров. А по каким нормативам рассчитывается их количество? Как пояснил нашей газете заместитель директора ГУП «Спецтранс» Виталий Иванович Красильников, нормативов, устанавливающих, сколько именно желтых контейнеров для сбора пластика должно быть на той или иной площадке для сбора мусора, нет. Их устанавливают на площадках для сбора ТБО, а их в городе около 700. А дальше все зависит от того, как быстро такие контейнеры заполняются и насколько жители готовы участвовать в программе по раздельному сбору мусора. Как пояснил Виталий Красильников, практика показала, что от момента установки желтых контейнеров и до того, как жители привыкают пользоваться ими по назначению (а не выбрасывать туда все подряд), проходит несколько месяцев. «Если мы увидим, что таких контейнеров не хватает, будут дополнительно установлены новые», – сказал заместитель директора «Спецтранса».

Подведем итоги всему вышесказанному. Контейнеров для сбора старых батареек кот наплакал, ртутьсодержащие лампы согласны принять в ООО «Экология», для чего придется ехать на улицу Высотную, куда девать поврежденные ртутные градусники – вообще непонятно. Акции по приему старых автопокрышек от населения за деньги проводятся дважды в год, по строгой норме. То есть надо быть очень сознательным гражданином, чтобы цивилизованно избавляться от вредных отходов. Судя по тому, что даже к раздельному сбору мусора те счастливцы, рядом с домами которых появились специальные контейнеры, привыкают далеко не сразу, до сознательности нашим жителям еще далеко.

Представим на минуту, что такое чудо все же произошло, люди услышали советы экологов и массово понесли накопленный опасный мусор в пункты приема. Как вы думаете, как быстро они переполнятся, с учетом того, что, по данным администрации ПКГО, в краевой столице проживает немногим меньше 180 тысяч человек?

Желание приучить граждан беречь окружающую среду и не загрязнять ее вредными отходами, вполне понятно. Но призывы к чистоте должны совпадать с действиями по созданию условий для утилизации опасных отходов. Пока такого совпадения не происходит.

Наталья МАКСИМИШИНА