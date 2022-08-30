НЕВЫНОСИМЫЙ МУСОР – 4

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30 Августа 2022

Газета «Вести» посвятила множество публикаций проблемам, связанным с транспортировкой и утилизацией твердых бытовых отходов на Камчатке. В том числе тех, которые наносят огромный вред окружающей среде из-за содержания в своем составе токсичных веществ. Это и люминесцентные лампы, и ртутные термометры, и старые батарейки, и пластик, и отработанные автопокрышки.

 

Всем им не место в обычном мусорным баке, для их сбора должны быть установлены специальные емкости, или, в случае с автопокрышками, определены места для складирования. Но как раз с этим на полуострове большие трудности. Поэтому редакция нашей газеты не могла не заинтересоваться сообщением, прозвучавшим недавно на канале «Камчатка-первый зеленый» в программе «Экология своими руками». Ведущий программы сначала рассказал, как важно не выбрасывать батарейки в мусорное ведро, а затем предложил: «Старые отработанные батарейки можно сдать на переработку. Куда? Посмотрите в интернете, адреса найти очень легко. Та же история с ртутными лампами и термометрами». Затем он довершил оптимистичную картину, дополнив: «Акции по приему покрышек также проводятся регулярно. В Петропавловске их можно сдать по 100 рублей за штуку. С макулатурой, металлом, пластиком и стеклом даже заморачиваться не надо: для всего этого есть желтые контейнеры на мусорных площадках».

Мы решили последовать советам ведущего. Начали по порядку – с батареек. Когда последние оказываются на свалке, их корпус теряет целостность и ядовитые вещества попадают в почву, а оттуда в грунтовые воды. В зависимости от состава батареек это могут быть свинец, ртуть, цинк, кадмий, никель. Не зря производители указывают, что в обычный мусор их выбрасывать нельзя. Куда же можно?

Адреса пунктов приема отработанных батареек в Петропавловске-Камчатском поисковик в интернете действительно выдал во множестве. На сайте 2gis.ru, например, в таком списке значились компании «Металл-сервис плюс», «Лом-пром», «Экология», филиалы компании «Мегаполисресурс», пункт приема батареек на ул. Ленинградской в доме № 82, а также указывалось местонахождение предназначенного для этой цели контейнера на ул. Сахалинской рядом с домом № 8.

Первый звонок оказался «зряшным» – в «Металл-Сервис плюсе» нам пояснили, что приемом батареек от населения не занимаются. В «Лом-проме» и в ООО «Экология» ответили так же. В «Экологии», правда, пояснили, что могут принять отработанные люминесцентные лампы (к этому вопросу вернемся чуть позже).

Не подвела ГК «Мегаполисресурс» (на ее сайте указано, что это группа компаний по переработке батареек, электронного дома и аккумуляторов с головным офисом в Челябинске). Эта компания установила контейнеры для сбора использованных батареек в ТЦ «Глобус» (ул. Вулканная, 59), ТРК «Шамса» (проспект Победы, 67), ТЦ «Вега» (ул. Пограничная, 13). В единой справочной компании «Вестям» пояснили, что один человек может сдать не более одного килограмма батареек. Правда, никаких скидок на приобретение новых или иных бонусов за это не положено.

Мы побывали по указанным адресам. В первых двух пунктах контейнеры, красиво выполненные в виде батарейки, установлены в «Эльдорадо», а в «Веге» находятся в магазине «Домотехника». К ним прикреплены таблички с надписью: «Батарейки могут быть переработаны. Сдай здесь! Принимаем только от физических лиц». Во всех трех магазинах продавцы рассказали, что контейнеры населением востребованы, выемка батареек производится регулярно, в «Глобусе» обычно раз в одну-две недели, в «Шамсе» не реже одного раза в три недели в среднем. Батарейки упаковывают и отправляют на адрес компании.

На Ленинградской, 82 пункт приема батареек расположился в магазине «Клевер». Правда, он сильно отличается от стильных контейнеров «Мегаполисресурса» и представляет собой небольшой прозрачный пластиковый ящик, примерно наполовину заполненный старыми батарейками. Продавец пояснила, что ничего не знает об этом, но записала телефон нашего корреспондента для управляющего, пояснив, что он сам свяжется с нами и расскажет подробности. Ждем звонка.

Но самым непрезентабельным оказался контейнер на ул. Сахалинской. Облупленный, безжалостно исписанный хулиганами, он скромно притулился в уголке площадки для сбора ТБО рядом с мусорными баками. На нем частично сохранилась надпись: «Для энергосберегающих». Приглядевшись, пониже можно было разглядеть слово «батареек». Наверху располагалось небольшое отверстие для приема указанного вида отходов с плотно пригнанным клапаном. При нажатии он отдвигался вниз, и в отверстие можно было положить батарейку. Как ни странно, устройство все еще работало.

Для очистки совести открыли еще один сайт: priemkaeco. В тексте, размещенном на нем, утверждалось: сдать отработанные батарейки можно в «ВУК», «Эльдорадо», «Экостар», «AVTO41», и указывались контактные телефоны. Поскольку в «Эльдорадо» мы уже побывали, позвонили в три другие компании. В «Экостар» и «AVTO41» оказался указан неверный номер, а в «ВУК» пояснили, что приемом батареек не занимаются.

Чтобы узнать, какая организация на Камчатке имеет право заниматься сбором и утилизацией коммунальных отходов, относящихся к повышенным классам опасности, «Вести» обратились в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края. Отвечала на вопрос заместитель министра, начальник отдела по обращению с отходами Виктория Владиславовна Расулова. Она посоветовала… правильно, направить письменный запрос в ведомство. И пояснила: «Сейчас я не могу дать вам никакой информации, поскольку на сегодняшний день система актуализируется. У нас сейчас в целом по стране опасными отходами занимается федеральный экологический оператор. (С 1 марта 2022 года в России вступили в силу новые правила по обращению с отходами I и II классов опасности. Организовывать деятельность по безопасному обращению с данными видами отходов имеет право ФГУП «Федеральный экологический оператор», предприятие Госкорпорации «Росатом». – Прим. ред.) В настоящее время в полномочия нашего министерства входит обращение с твердыми бытовыми отходами. Работа с опасными отходами проводится в рамках соглашения по взаимодействию с федеральным оператором. Более подробно об этой работе ответим по вашему письменному запросу». Запрос наша газета обязательно направит. Теперь же мы решили спросить у Виктории Владиславовны, куда в таком случае жители должны выбрасывать старые батарейки и испорченные ртутные градусники? Было интересно, повторит ли начальник отдела по обращению с отходами совет ведущего передачи с канала «Камчатка-первый зеленый» или скажет что-то новенькое? Виктория Владиславовна сказала: «Все очень просто. Если такие отходы образовались на территории жилого помещения, вопрос надо задать управляющей компании. Потому что это в ее полномочиях – организовывать места сбора отходов, как твердых, так и опасных».

Корреспондент нашей газеты живет в доме, которым управляет ТСН «Горизонт». Сразу же после ответа заместителя министра ЖКХ он позвонил туда на номер диспетчера и пояснил, что хочет выбросить накопившиеся старые батарейки и сломанный ртутный термометр. Так где установлены специальные контейнеры для их сбора? В трубке повисла тишина. Затем женщина (она представилась как бухгалтер «Горизонта») сказала: «Не знаю. Впервые слышу о таком…» Впрочем, она пообещала помочь и перезвонить через несколько минут. Обещание она сдержала. И пояснила, что, к сожалению, у ТСН «Горизонт» таких контейнеров нет. Ближайший находится в микрорайоне БАМ. Где именно, она указать затруднилась. Но БАМ большой, а контейнер маленький. К сожалению, найти его нам не удалось…

Теперь вернемся к вопросу утилизации отработанных люминесцентных ламп. Они относятся к первому классу опасности (все отходы подразделяются на пять классов опасности, где первый класс – наиболее вредные, а пятый – наименее опасные ТБО). В каждой такой лампе содержится от трех до пяти миллиграммов ртути. Это в пять раз больше, чем в обычном бытовом градуснике. Поврежденная колба лампы высвобождает пары, которые могут вызвать тяжелое отравление. Ртуть поражает нервную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт. Попадание внутрь одного грамма ртути и ее солей смертельно. Воздействие на природную среду также характеризуется необратимым нарушением в экологических системах без возможности их восстановления.

Раньше в краевой столице сбором ртутьсодержащих отходов на основании муниципального контракта занималась ООО «Экология». В организации уверяли, что к 2015 году на территории ПКГО по согласованию с ТСЖ было установлено около 60 специальных сейфов для сбора таких отходов. Правда, наша редакция тогда обнаружила на сайте этой организации список из 19 адресов. «Вести» рассказывали об этом в одной из своих публикаций несколько лет назад («В» от 01.08.2017 года «Время собирать лампы»). Но с назначением единого федерального экологического оператора система стала работать по-другому.

Наш корреспондент позвонил в ООО «Экология» (находится по адресу ул. Высотная, 32а, к. 2) и спросил, может ли организация принять у него несколько старых люминесцентных ламп? Если да, то что для этого надо сделать? «Вы привозите их нам, отдаете, вот и все», – ответил менеджер организации. Он пояснил, что раньше у «Экологии» в городе стояли специальные боксы для сбора таких ламп от населения, «но с 1 марта все поменялось». Теперь организация принимает лампы лишь от предприятий за плату. «Мы примем их и от физического лица, понимая, что вам их девать некуда. Вы нам за это ничего не должны, тем более ничего не должны мы вам», – пояснил менеджер. По его словам, не понадобится и подписывать какие-либо документы о том, что такие лампы сданы и приняты.

После такого разговора невольно возникает вопрос: много ли найдется желающих везти ртутьсодержащие лампы на Высотную, 32а? И почему за отработанные автопокрышки (они относятся к 4 классу опасности) компенсацию, пусть и небольшую, платят, а за гораздо более опасные отходы – нет?

И вновь обратимся к информации, прозвучавшей в передаче «Экология своими руками». Напомню, что по уверениям ведущего со сдачей отработанных автопокрышек проблем не будет. Их можно сдать по 100 рублей. Акции по их приему проводятся регулярно. Позвонив в краевое министерство ЖКХ и энергетики, «Вести» поинтересовались, где в настоящее время можно сдать старые автопокрышки за деньги. Главный специалист отдела по обращению с отходами Мария Викторовна Павлюченкова пояснила, что в настоящее время таких пунктов приема нет. «Они работают дважды в год, весной и осенью», – сказала она. На вопрос, когда они откроются осенью и по каким адресам будут работать, ответить затруднилась.

Дополним, что акции по приему отработанных автопокрышек от населения за деньги начали проводиться в регионе по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова с октября 2020 года. «Вести» посвятили этому знаменательному событию статью «Резиновый бум» («В» от 13.10.2020 года). Напомню, что той осенью открыли два пункта приема: по ул. Тундровой, 1 и на въезде на городскую свалку № 1 рядом с поселком Дальний.

До этого (цитирую) «покрышки можно было сдать в пять пунктов приема, расположенных на территории городского округа. При этом граждане, сдающие покрышки, должны были за это еще и заплатить. Стоимость приема покрышек составляла:

– от легкового автотранспорта – 100 рублей / шт.;

– от внедорожного автотранспорта – 150 рублей / шт.;

– от грузового автотранспорта – 300 рублей / шт.

Для пенсионеров был предусмотрен прием одного комплекта покрышек бесплатно». Неудивительно, что старыми шинами был завален весь город и его окрестности. Несмотря на то, что за это полагались штрафы (покрышки относятся к отходам 4 класса опасности), наказания никто не боялся. Ведь чтобы оштрафовать, нарушителя надо было поймать «за руку». А сделать это очень непросто… И, когда вступили в действие новые правила, случился действительно настоящий бум. Вереница машин, нагруженных отработанными автопокрышками, потянулась к пунктам приема. Некоторые граждане стали даже опасаться за шины припаркованных автомобилей… Но эйфория очень быстро закончилась. Покрышки стали принимать малыми партиями. Поначалу не более 10 штук от гражданина с предъявлением его паспорта (чтобы не сдал несколько раз). Впоследствии установили строгую норму: два комплекта старой авторезины из одних рук. Цена осталась прежней: 100 рублей за покрышку. Весной этого года, например, их приемку начали со 2 мая: в краевой столице их принимали по адресу: ул. Тундровая, 1. Еще один пункт, как сообщалось на сайте краевого правительства, работал в Елизовском районе в поселке Новый по улице Молодежной, 20/1. В краевом правительстве тогда сообщили, что за все время действия проекта «мы собрали около 180 тысяч автомобильных покрышек по Петропавловску-Камчатскому. Если их сложить вместе, то они составят в длину 36 км».

Ну, а поскольку километраж из старых шин, со слов представителя краевого министерства ЖКХ, будет прирастать только осенью и весной, да и то неизвестно, сколько дней, в остальное время, по версии нашей газеты, все будет по-прежнему. На некоторых площадках для сбора твердых бытовых отходов такие покрышки уже лежат.

Итак, на практике цивилизованно избавиться от старых батареек, ртутьсодержащих лам, термометров и автомобильных шин в Петропавловске-Камчатском оказалось вовсе не так легко, как представляла народу передача. А как же на самом деле в краевой столице обстоит дело со сбором отходов из пластика, самого популярного материала современности, который стремительно загрязняет планету? Он, хоть и относится к 5 классу опасности, очень долго разлагается в земле, а при его сжигании образуются вредные вещества. Так что сбор его для переработки – важный и полезный шаг.

Сколько же желтых контейнеров, предназначенных для этой цели, установлено в городе? Как пояснил «Вестям» начальник службы эксплуатации ГУП «Спецтранс» (региональный оператор по сбору твердых бытовых отходов) Александр Александрович Демчук, в настоящий момент в Петропавловске установлено 175 таких контейнеров.

«Они предназначены для сбора пластика, стекла, бумаги и металла. Кроме того, мы заказали, получили и в настоящее время занимаемся сборкой еще 550 таких контейнеров. Из них 485 будут установлены в Петропавловске-Камчатском, а остальные в Елизовском районе на 20 км, в п. Новый, в п. Нагорный, в п. Пионерский, а также в Вилючинске, в микрорайоне Рыбачий (здесь планируем установить 30 таких контейнеров). Таким образом, в Петропавловске-Камчатском 90% МКД (многоквартирных домов. – Прим. ред.) будут обеспечены контейнерами для раздельного сбора мусора, в том числе для пластика, предназначенного для переработки. Установлены такие контейнеры будут повсюду, за исключением территорий в частном секторе, куда в зимнее время невозможно проехать технике. Что касается следующего года, то пока точную цифру назвать не могу, так как все будет зависеть от принятого бюджета. Планы по их установке в других населенных пунктах у нас есть», – сказал представитель «Спецтранса». Он уточнил, что установку организация планирует завершить в ноябре. То есть в этом году в ПКГО будет 660 желтых контейнеров. А по каким нормативам рассчитывается их количество? Как пояснил нашей газете заместитель директора ГУП «Спецтранс» Виталий Иванович Красильников, нормативов, устанавливающих, сколько именно желтых контейнеров для сбора пластика должно быть на той или иной площадке для сбора мусора, нет. Их устанавливают на площадках для сбора ТБО, а их в городе около 700. А дальше все зависит от того, как быстро такие контейнеры заполняются и насколько жители готовы участвовать в программе по раздельному сбору мусора. Как пояснил Виталий Красильников, практика показала, что от момента установки желтых контейнеров и до того, как жители привыкают пользоваться ими по назначению (а не выбрасывать туда все подряд), проходит несколько месяцев. «Если мы увидим, что таких контейнеров не хватает, будут дополнительно установлены новые», – сказал заместитель директора «Спецтранса».

Подведем итоги всему вышесказанному. Контейнеров для сбора старых батареек кот наплакал, ртутьсодержащие лампы согласны принять в ООО «Экология», для чего придется ехать на улицу Высотную, куда девать поврежденные ртутные градусники – вообще непонятно. Акции по приему старых автопокрышек от населения за деньги проводятся дважды в год, по строгой норме. То есть надо быть очень сознательным гражданином, чтобы цивилизованно избавляться от вредных отходов. Судя по тому, что даже к раздельному сбору мусора те счастливцы, рядом с домами которых появились специальные контейнеры, привыкают далеко не сразу, до сознательности нашим жителям еще далеко.

Представим на минуту, что такое чудо все же произошло, люди услышали советы экологов и массово понесли накопленный опасный мусор в пункты приема. Как вы думаете, как быстро они переполнятся, с учетом того, что, по данным администрации ПКГО, в краевой столице проживает немногим меньше 180 тысяч человек?

Желание приучить граждан беречь окружающую среду и не загрязнять ее вредными отходами, вполне понятно. Но призывы к чистоте должны совпадать с действиями по созданию условий для утилизации опасных отходов. Пока такого совпадения не происходит.

Наталья МАКСИМИШИНА

 

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."