ДЕЛЯГИНСКИЙ ЗАДЕЛ

30 Августа 2022



О визите депутата Госдумы Михаила Делягина на полуостров Камчатка

Прошлая неделя в границах полуострова Камчатка, точнее в районе СРВ, а еще точнее, на улице Сахалинской, доме номер шесть, была освещена приездом Михаила Делягина, депутата Государственной думы, избранного в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Социалистической политической партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Госдумовский эсер появился на собрании жителей микрорайона неспроста. Он приехал поддержать двух выдвиженцев от местного отделения политической партии «Справедливая Россия» Игоря Волоховича и Владимира Тегая. Так называемым модератором встречи оказался руководитель регионального отделения эсеров Дмитрий Бобровских. На фоне огромных, на всю стену, предвыборных портретов эсеров Волоховича и Тегая речь шла о проблемах ЖКХ.

По иронии судьбы Дмитрий Бобровских является одним из самых злостных задолжников (более 400 тысяч рублей) по коммунальным платежам, за электроэнергию и тепло. Более того, господин Бобровских обладает волшебными способностями, ничего не зарабатывая (если верить его декларации о доходах), ездить на дорогом автомобиле, не умереть с голоду и одеваться в приличную одежду. При этом судебные приставы, исполняя решения многочисленных судов, никак не могут взыскать с ответчика (то бишь Бобровских) в пользу истцов причитающиеся им денежные суммы. Главного камчатского эсера, наверное, можно назвать крупным специалистом в области неплатежей и неисполнения обязательств. Эта философия вбита в голову шального эсеристого члена еще в конце 90-х годов прошлого века: «Кому я должен, всем прощаю».

Другой эсер Тегай, полагаю, сумел создать схему, при которой созданные при его участии фирмы, работающие на поприще оказания услуг ЖКХ, набирали деньги в долг (разумеется, с жильцов), а потом объявляли себя банкротами. В качестве некого эксперта по жилищно-коммунальным вопросам выступил приглашенный Михаил Делягин. О его компетенциях поговорим чуть позже, запомним пока причину конфликта. У компаний Владимира Тегая, работающих на поприще услуг ЖКХ, появился конкурент, поэтому и начался весь этот сыр-бор, который господин Бобровских довел до политического каления на выборах в Городскую думу ПКГО. Для большего веса нужно было еще пригласить какого-нибудь депутата Государственной думы из Москвы, что и было сделано.

Технология эта не нова и уже использовалась эсерами на выборах в Заксобрание Камчатского края 2011 года. Тогда ныне покойный руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Пучковский пригласил поддержать местных эсеров Сергея Миронова. Последний даже устроил пресс-конференцию и не где-нибудь, а в здании, где размещался исполком «Единой России». Смотрелось это комично, когда седовласый, сутулый, невысокого роста человек, еле поднявшийся на третий этаж здания на Космическом проезде, 3а, в помещении площадью 16 кв. метров уверял собравшихся, что его партию «Справедливая Россия» боятся. На вопрос «Кто боится?» он так и не ответил.

Напомним, на выборах в Законодательное собрание Камчатского края 2011 года «Справедливая Россия», возникшая из объединения партий «Родина», «Партия пенсионеров», «Партия жизни» и «Социалистическая партия» набрала около восьми процентов голосов избирателей. Ни один из эсерных кандидатов не победил в одномандатных округах. Депутатом Законодательного собрания от «Справедливой России» сумел стать лишь господин Пучковский, и то только потому, что возглавил региональный список местных эсеров на выборах.

Начиная с 2007 года в Законодательное собрание Камчатского края избирался всего лишь один представитель политической партии «Справедливая Россия». Даже после очередного преобразования (слияния с партиями «Патриоты России», «За правду») для эсеров политический ландшафт не поменялся. Это трагедия некондиционных ездовых собак. Если ты бежишь не впереди, то вид не меняется, перед глазами маячат только задницы впереди бегущих, более удачливых конкурентов. Выборы в Городскую думу ПКГО, начиная с 2008 года, проходили с таким же исходом, как и выборы в Заксобрание.

Теперь настала пора вспомнить про нашего «высокого» гостя, доктора экономических наук, советника руководителя фракции в Госдуме «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Михаила Делягина. Пожалуй, он широко известен телезрителям как участник разных политических ток-шоу. Политик выступает экспертом по всем вопросам, попадающим в его поле зрения. Михаил Геннадьевич обрушивает на собеседника столь мудреные философские извороты, что здравомыслящие просвещенные люди лишь снисходительно улыбаются. Например, он легко соединил теорию западного либерализма и коммунизма: «Конкурентоспособность требует свободного человека и требует справедливости. А свобода и справедливость – это именно тот самый коммунистический либерализм, который меня и порадовал». Уверен, от такой трактовки коммунизма Карл Маркс перевернулся в своем гробу. Российские коммунисты не оценили столь смелое трактование коммунистической идеи и не пригласили самопровозглашенного теоретика марксизма в свои ряды. Господин Делягин называет себя «директором института проблем глобализации». Но, похоже, что кроме самого директора других сотрудников в этом институте нет, и чем занимается этот институт, неизвестно. Одним словом, московский засланец умеет наводить тень на плетень. Предоставим ему слово (публикуем выступление без купюр и стилистических правок):

«Значит, что я сделаю. Я, во-первых, напишу в генеральную прокуратуру, следственный комитет, потому что у вас происходит. Потому что эта ситуация абсолютно отдельная для всей страны, абсолютно типичная. (Так все-таки это отдельная ситуация для всей страны или таки типичная? Наблюдается сильный сумбур в голове у нардепа. – Авт.)

«Единая Россия» к сожалению, занимается рейдерством. (Не относите мои слова в защиту партии «Единая Россия». Хотелось бы понять, каким видом рейдерства одна политическая партия занимается по отношению к другой? Борется за голоса избирателей? Так это называется политической конкуренцией. – Авт.) Она захватывает под управляющей компанией, связанной с ее членами (эту абракадабру уверен, не сможет объяснить даже сам выступающий. – Авт.). Она по всей стране захватывает рейдерским образом дома, нагло и цинично подделывая подписи. Для чего это делается? Почему очень важно, чтобы вы начали себя защищать? Это делается, во-первых, чтобы забрать деньги, которые отложены на капитальный ремонт, т.е. они дальше тратятся на всякую ерунду, которая отправляется на капитальный ремонт (эту явную нелепицу все же придется прояснить. Дело в том, что деньги на капитальный ремонт многоквартирных домов жильцы перечисляют напрямую в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края. Эта организация выставляет счета жильцам, минуя управляющую компанию. Посему управляющая компания НЕ МОЖЕТ пользоваться деньгами, перечисленными на капитальный ремонт, т.к. они находятся на счете Фонда. – Авт.). Когда через некоторое время «летят» трубы, возникают серьезные проблемы с крышами, где-то валятся балконы, на это уже денег нет, до свидания, все уже потрачено (капитальный ремонт домов производится согласно программе «Капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов Камчатского края». Очередность ремонта указана на сайте Фонда, с ней (очередностью) может ознакомиться любой желающий. – Авт.).

Второе и не менее важное – это управляющие компании, которые считают, что если у них есть большая волосатая лапа во власти, то они могут не заниматься примерно ничем. Поэтому когда кто-то неизвестный, который еще и как фирма-однодневка меняет физические адреса постоянно, кто-то с налета пытается взять, то это кончится нежеланием и неспособностью готовиться к зиме… (в этом потоке идиотской неопределенности попробую уловить, что речь как раз идет об управляющих компаниях, подконтрольных господину Тегаю. – Авт.).

Ну, естественно, я напишу запрос губернатору, потому что, если я пишу по его поводу, то нужно, так сказать, соблюсти приличие и обратить внимание, что, дорогой товарищ, а у тебя вот это вот происходит. Понятно, что это ему, скорее всего, не очень интересно, но вдруг я ошибаюсь. Это то, что я сделаю…

По всем преступлениям, которые совершены в ходе этого дела, в части подготовки похищения средств капитального ремонта (невозможно управляющей компании взять деньги со счетов Фонда капитального ремонта! – Авт.), в части кражи личного имущества и всех остальных событиях, тоже, пожалуйста, напишите. Потому что это я сделаю отдельным запросом, подкреплю ваши запросы на более высоком уровне. К сожалению, это типичная модель, и, чем раньше вы начинаете защищаться, тем больше ваши шансы».

По-моему, выступление доктора экономических наук Михаила Делягина больше похоже на обильный поток бессвязных рассуждений с резкими выпадами в сторону партии власти. Понимаю, у господина Делягина могут быть свои претензии к «Единой России», так же, как и к другим политическим партиям, но в своих протестных порывах нужно хотя бы не упускать из виду причинно-следственные связи и не травмировать сознание присутствующих нескладной чепухой.

Вообще меня изумляет отношение московских политических «звезд» к жителям Камчатки. Неужели они всерьез полагают, что могут приехать сюда, как в резервацию, произнести какую-то тарабарщину, закончив ее обещаниями вывести резервантов из юдоли слез и потрясений, ошеломить блеском стеклянных бус, показать рукой: «Вам туда, в коммунистический либерализм!» и уехать в другую сторону. Возможно, запутанные идеологические заклинания и еще более абсурдные рассуждения о глобальном государственном рейдерстве в отношении политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» производят чарующее впечатление на господина Бобровских и примкнувших к нему сопартийцев. Их самолюбие тешит, что именитый политтусовщик – «сам себе институт проблем глобализации» потрепал за щечку меньших братьев по разуму. Однако нужно совсем не уважать себя, чтобы соглашаться с набором плохо склеенных слов и полной бессмыслицы, которые извергает на слушателей залетный гость из Первопрестольной.

Плюй в глаза – Божья роса?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ