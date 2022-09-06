РУБРИКА ВОПРОС – ОТВЕТ

06 Сентября 2022



Еще 4 сентября официальный сайт стопкоронавирус.рф сообщал, что заболеваемость ковидом в России продолжает расти – за неделю с 29 августа по 4 сентября в стране выявили более 300 тыс. случаев заражения, что на 12% превысило показатель предыдущего аналогичного периода – а на следующий день оказалось, что эпидситуация не вызывает напряжения.

Об этом 5 сентября сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). «Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения. Мы видели рост в течение шести недель, сегодня понедельник, и это первая прошедшая неделя, где мы видим замедление темпов роста», – сказала она журналистам.

По данным главы Роспотребнадзора, 66 регионов РФ демонстрируют рост заболеваемости ковидом по итогам прошедшей недели, в двух субъектах стабильная ситуация, в 17 субъектах идет снижение. По ее словам, пик заболеваемости ковидом в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге преодолен.

Анна Попова отметила, что дополнительных ограничений в РФ в связи с ростом заболеваемости ковидом вводить не требуется. При этом действующие меры безопасности необходимо соблюдать, а также вакцинироваться.

На Камчатке 29 августа министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков на оперативном совещании в краевом правительстве сообщил: «В регионе отмечается умеренное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Вместе с тем ситуация остается на строгом контроле, ведется работа по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции». Дополним, что согласно официальной статистике с 28 по 29 августа на Камчатке коронавирусом заболели 67 человек.

Мы продолжаем рассказывать читателям о развитии событий, отвечая на их вопросы.

– Сколько человек болеет коронавирусом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус.41.рф, 5 сентября в Камчатском крае коронавирус выявили еще у 63 человек. Всего с начала пандемии отмечено 42 387 случаев заражения. Выздоровели за сутки 17 человек, с начала пандемии – 40 081. Число койко-мест для ковидных больных увеличено до 137. За сутки госпитализировано 8 пациентов с ковидом, всего в стационарах находится 91 пациент с таким диагнозом. Из них 33 пациента больны пневмонией с COVID-19.

С начала пандемии от коронавируса на Камчатке умер 621 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

– Как идет вакцинация в Камчатском крае?

– По последним данным о вакцинации, опубликованным на сайте Камчатского министерства здравоохранения (это было 30 августа), «на прошлой неделе вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли 975 человек». Ранее, 26 августа, сообщалось, что всего на Камчатке поставили прививки от коронавируса более 153 тысяч жителей.

«На Камчатке организована работа выездных медицинских бригад для вакцинации против коронавирусной инфекции сотрудников предприятий и организованных коллективов региона», – сообщил министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков в ходе оперативного совещания. В краевом Минздраве отметили, что для организации выезда медицинской бригады необходимо подать заявку и отправить ее в адрес министерства здравоохранения Камчатского края на электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

– На Камчатке отменили ограничения, введенные из-за коронавируса. Остались ли какие-то меры защиты в школах в новом учебном году?

– Некоторые меры профилактики заболевания в новом учебном году остаются для того, чтобы предотвратить распространение инфекции, – сообщила пресс-служба в краевом правительстве со ссылкой на слова заместителя председателя правительства Камчатского края Виктории Сивак.

«Так, на входе в школы региона продолжат измерять температуру, чтобы своевременно выявлять заболевших коронавирусом. Кроме того, персоналу столовых по-прежнему необходимо носить маски и перчатки. Проводить массовые мероприятия с привлечением лиц из других организаций в закрытых помещениях все еще запрещено. Однако мероприятия на открытом воздухе проводить можно.

Среди отмененных требований – необходимость закреплять за каждым классом отдельный кабинет», – говорится в ведомственном пресс-релизе.

Также отмечается, что теперь учителям не нужно разрабатывать разный график начала уроков и перемен для сокращения числа контактов между школьниками. Ранее (30 августа) сообщалось, что 78% работников сферы образования привиты от коронавируса. Задача, которая стоит перед правительством, – увеличение числа ревакцинированных и рост положительной динамики по вакцинации. Также уточнялось, что в учебных заведениях будут соблюдаться меры профилактики, в том числе проветривание кабинетов и регулярная влажная уборка.

– Если заболеваемость коронавирусом в Камчатском крае, по данным официальной статистики, не снижается, а временами даже растет, то будет ли краевой Роспотребнадзор вводить какие-то жесткие карантинные меры в рамках борьбы с коронавирусом?

– На этот вопрос «Вестям» ответила заместитель главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю Алла Александровна Косенко.

Она пояснила, что на этой неделе суточного роста заболеваемости в крае не зафиксировано. «Мы остаемся по этому показателю на уровне прошлой недели. Так что ситуация немного стабилизировалась. Что же касается ужесточения санитарных правил, то такие постановления на региональном уровне у нас приняты не были, а ограничения, установленные ранее федеральными санитарными правилами, приостановлены. То есть пока ситуация не требует введения каких-либо жестких ограничительных мер. У нас по-прежнему остается тестирование, соблюдение масочного режима на объектах социального обслуживания, в медучреждениях и, конечно же, дезинфекция в местах массового скопления граждан. При этом мы направили в адрес правительства Камчатского края рекомендации о проведении разъяснительной работы с населением, чтобы граждане сами соблюдали масочный режим в общественных местах, а также настоятельно рекомендовали органам исполнительной власти соблюдать масочный режим в своих организациях и, конечно же, проводить разъяснительную работу о пользе вакцинации. Она необходима, так как дает защиту против данного заболевания.

Еще хотелось бы отметить, что вышло постановление главного государственного санитарного врача РФ № 20 по гриппу («О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022–2023 годов», зарегистрированное 22.08.2022 года. – Прим. ред.) Данным постановлением ведено требование о проведении обязательной термометрии в учреждениях. В случае повышения температуры у работника к месту работы его допускать нельзя», – сказала Алла Александровна.

На вопрос, наблюдается ли рост заболеваемости коронавирусом среди детей на Камчатке, она ответила, что ситуация остается стабильной, все школы начали учебный год в обычном режиме, прироста заболеваемости среди детей не отмечено. И перевода детей на «удаленку» по этой причине тоже, к счастью, нет. Алла Александровна пояснила, что при повышении уровня заболеваемости в классе более 20% (то есть если болеть начнет каждый пятый ребенок или еще большее количество детей. – Прим. ред.), «администрация школы вправе принять решение об ограничении учебного процесса». К слову, еще совсем недавно школьников переводили на «удаленку», даже если в классе заболевал коронавирусом один человек. То же правило действовало в детских садах. Отменили его только с 7 февраля 2022 года. По иронии судьбы как раз в это время в Камчатском крае наблюдался рост заболеваемости ковидом среди детей.

Найти логику в действиях чиновников, отвечающих за здоровьесбережение населения, трудно, если вообще возможно. Когда на Камчатке ввели обязательный масочный режим (это произошло 24 апреля 2020 года), на полуострове в сутки заболевало ковидом 5-6 человек. Когда 23 июля 2021 года в Камчатском крае постановлением главы регионального Управления Роспотребнадзора вакцинация стала обязательной для определенных групп населения, ежедневно выявляли по 50-52 заболевших. Когда 19 октября 2021 года перечень таких групп расширили, в сутки выявляли 40 случаев заражения. Сейчас, когда в день заболевает 60-63 человека, масочный режим носит рекомендательный характер, а вакцинация от коронавируса перестала быть обязательной.

Ранее от уклонения от обязательной прививки без уважительной причины (справки о медотводе из поликлиники) работодателю предписывалось отстранить работника от работы без сохранения заработной платы. И все во имя здоровья.

Даже требование обязательной термометрии на рабочем месте, по словам Аллы Александровны, внесено в постановление, посвященное профилактике гриппа. Ковид, видимо, посчитали недостаточно веской причиной для такой рекомендации.

Теперь главным оружием является исключительно сознательность граждан. Поскольку обязательная вакцинация, отстранение от работы непривитых граждан и требование под страхом штрафа носить маски ковид не победили, главным делом чиновников стало просвещать, разъяснять и всячески развивать сознательность населения. Тогда мы точно победим коронавирус.

– Чем отличаются симптомы коронавируса новой волны?

– Симптомы коронавируса в новую волну схожи с заболеванием ОРВИ, а пневмония и бронхит стали встречаться реже, считают врачи. Но при этом вирус стал более заразным, «пробивает наши иммунные барьеры даже при наличии иммунитета к «омикрону», заявил врач-инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков. Об этом сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

В новую волну коронавируса особо распространены четвертый, пятый подвиды «омикрона», сообщил Тимаков. Среди симптомов он назвал насморк, боль в горле, кашель, осиплость, недомогание, потливость, головные боли, мышечные боли, расстройство стула и боли в животе. Иногда заболевание переходит в пневмонию. «Но, к счастью, в большинстве случаев он протекает в легкой форме, поэтому пока никакой катастрофы в этой волне не видим», – сказал он. Сейчас нет «повальной госпитализации», и вирус переносится легче, примерно как ОРВИ, рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Новая генетическая версия коронавируса в эту волну характеризуется более слабыми патологическими факторами, «люди переносят этот вирус относительно спокойно», – считает терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко. При симптомах коронавируса и ОРВИ он рекомендовал принимать противовирусную терапию, а также профилактические средства, которые рекомендуют при респираторных вирусных инфекциях. Но, по мнению профессора, вирус стало сложнее выявлять: «Потому что присутствуют все симптомы обычного острого респираторного заболевания, поэтому при каждом насморке, кашле, чихании и температуре надо думать о коронавирусе, делать тесты», – предупреждает он.

Все перечисленные выше терапевты заявили, что спокойно относятся к коронавирусу, так же, как к ОРВИ. «Напряжения, ожидания тяжелых случаев этой инфекции мы пока не наблюдаем», – прокомментировал Александр Карабиненко.

– Перейдет ли коронавирус в разряд сезонных простудных заболеваний?

– Все предпосылки для того, чтобы коронавирус стал сезонным заболеванием, сейчас есть. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью студии «Известия» на Восточном экономическом форуме.

«Сегодня уже формируются определенные волны, они связаны и с распространением в популяции, но для ковида пока очень важно, что волны вызываются новыми вариантами. Как только появляется новый геновариант вируса, поднимается волна. Скорее всего, ковид будет сезонным заболеванием, все предпосылки для этого есть», – сказала она.

Попова добавила, что самым распространенным штаммом коронавируса является «омикрон».

«Он настолько распространен в мире, что буквально несколько дней назад ВОЗ признала дельта-штамм уже не вызывающим особых опасений, потому что его присутствие в человеческой популяции на земном шаре стало очень маленьким», – указала глава Роспотребнадзора.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА