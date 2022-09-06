ПРЕДАТЕЛИ ИЛИ ДУРЕМАРЫ? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

06 Сентября 2022



В прошлом номере «Вестей» мы рассказали о визите депутата Государственной Думы РФ от фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Михаиле Делягине. Его выступление перед жителями микрорайона СРВ, на мой взгляд, выглядело настолько комично и глупо одновременно, что нардеп просто просился на страницы нашей газеты.

Не будем пересказывать, что он наворотил, складывая слова в предложения, а предложения в набор словесного абсурда, согласимся, что это он не со зла, а, наверное, за немалые деньги. Согласитесь, с чего это вдруг господин Делягин посетил наш «медвежий угол», да не просто так, а под знаменем двух кандидатов от эсеров на выборах в Городскую Думу ПКГО в избирательном округе номер один. Тамошние кандидаты-эсеры Игорь Волохович и Владимир Тегай являются совсем небедными людьми. Первый заправляет рынком на СРВ, второй несколькими управляющими компаниями. Обычно стоимость такого визита однопартийца из Госдумы обходится эсерам-заказчикам примерно в четыре миллиона рублей. Казалось бы, всем понятно, что Владимир Тегай борется со своим конкурентом – иной управляющей компанией, привлекая партийный ресурс, при этом используя предвыборную ситуацию. Включившись в эту борьбу, Михаил Делягин, на мой взгляд, наговорил много откровенных глупостей. Этому доктору экономических наук надо было тихонько уехать с Камчатки, чтобы не позориться перед жителями полуострова. Однако он предпочел ошарашивать и дальше нежный слух просвещенной публики своими благоглупостями.

Недавно мне довелось ознакомиться с агитационным материалом камчатских эсеров под названием «Неуправляемая компания». На восьмиполосном, формата А-3 агитационном продукте, изданном 30 сентября этого года, тон задал Владимир Тегай. Под заголовком «Дело здесь нечисто» он заявляет:

«Нашу управляющую компанию – УК «Жилремсервис» – в Ленинском районе Петропавловска-Камчатского люди хорошо знают уже более сорока лет. Да это и неудивительно, ведь за проблемную территорию с ее аварийным жилым фондом, полуразрушенной инфраструктурой, шквалистыми ветрами и пургами мало кто хочет браться. Мы же каждого собственника знаем чуть ли не в лицо».

Где тут логика? Если дело нечисто, то оно получается нечисто в отношении господина Тегая. Он уверяет, что за такой аварийный жилфонд и полуразрушенную инфраструктуру мало кто хочет браться. Тогда откуда взялся конкурент? Упоминание о шквалистых ветрах и пургах выглядит и вовсе смешно. Владимир Алексеевич, видно, забыл, что шквалистые ветра и пурги обрушиваются в том числе и на другие районы города. Бывает, что от камчатской непогоды особенно достается городу подводников Вилючинску. Но почему-то господину Тегаю кажется, что на СРВ пурги клином сошлись.

Ему вторит господин Волохович. Под заголовком «В черные списки» он говорит: «Ситуация с нашим однопартийцем Владимиром Тегаем – просто вопиющая. Нерадивые управляющие компании наказывать нужно рублем и внесением на веки вечные в черные списки, чтобы у них не было возможности свои нечестные дела проворачивать».

Это он глаголет про управляющие компании господина Тегая? Как говорится, таким людям лучше молчать, чем говорить, могут за умных сойти.

Третья страница агитационного продукта целиком посвящена Михаилу Делягину. Как мы уже говорили, тихо уезжать с Камчатки он не захотел, а решил хлопнуть дверью. Ей-богу, он войдет в историю предвыборного абсурда. Предлагаю нашим читателям оценить его перлы:

«Я летел из Питера в Москву. Самолет задержался из-за плохой погоды, и со мной рядом женщина буквально впала в истерику. Ей надо было оказаться на Камчатке в определенную дату и ни днем позже. Пришлось купить билет с пересадкой, причем в бизнес-класс. В итоге перелет обошелся почти в шестьсот тысяч рублей! Представляете?!»

Нет, не представляем. Билет в бизнес-классе из Санкт-Петербурга в Москву только в воспаленном воображении господина Делягина может стоить шестьсот тысяч рублей. Судите сами, если самолет задерживался по причине нелетной погоды в Москве, то как бы не пересаживалась женщина на другие рейсы через иные города, то Москва все равно бы не принимала летательные аппараты, дорогими билетами невозможно улучшить погодные условия.

Допустим другую ситуацию, нелетная погода была в Санкт-Петербурге. Значит, сколько ни плати за билет, из Санкт-Петербурга ты все равно не улетишь. Где тут логика? И потом, как ни тужься, даже если летишь из Санкт-Петербурга в Москву через Камчатку, цена на билет в бизнес-классе не превысит 350 тысяч рублей. Если впавшая в истерику женщина готова заплатить «Аэрофлоту» 600 тысяч рублей за путешествие из Санкт-Петербурга в Москву, то покажите мне эту чудо-богачку. Поясню. Билет на поезд «Сапсан» из Санкт-Петербурга в Москву в бизнес-классе стоит 30 тысяч рублей. «Сапсан» доезжает до Москвы за четыре часа. Самолет из Питера до Москвы долетает за один час. Зачем искать какой-то иной аэропорт, пересаживаться, чтобы из него попасть в Москву, тратя на это, как минимум, шесть часов с учетом регистрации, получения багажа и резерва по времени, чтобы не опоздать на самолет?

Пора обратиться еще к одному «открытию», которое сделал господин Делягин:

«Сейчас Камчатка висит на ниточке продовольственных поставок с материка. Хотя раньше полуостров кормил огромную часть Дальнего Востока (Магадан, Чукотку), по крайней мере, свежими овощами. Это и была продовольственная безопасность. Но сейчас о ней то ли никто не думает, то ли думают, но в каком-то очень извращенном ключе».

Стыдно доктору экономических наук не знать, что Камчатка в советское время и до сегодняшнего дня всегда зависела от поставок продовольствия с материка. В лучшие урожайные годы мы отправляли только картофель в Магаданскую область. Никогда наш регион не кормил «огромную часть Дальнего Востока (Магадан, Чукотку)», да еще свежими овощами. И потом, Магадан и Чукотка составляют очень небольшую часть от всего Дальнего Востока. Эти знания 54-летний господин Делягин должен был почерпнуть, еще учась в советской школе, которую он, если верить автобиографии, окончил с золотой медалью в 1985 году. Камчатка всегда была и остается дотационным регионом.

Интересно, сколько огненной воды пришлось выпить нашему высокому московскому гостю, чтобы увидеть вот это:

«Состояние рыболовного флота на Камчатке просто чудовищное. Я видел, как болтается на волнах нечто проржавевшее до такой степени, что даже назвать консервной банкой нельзя, потому что это будет неуважением по отношению к консервной банке. То, что эти ржавые остовы еще держатся на воде и даже ловят рыбу, производит страшное впечатление. А те суда, которые ее перегружают, чтобы везти за границу и продавать на экспорт, – уже вполне себе цивилизованные, прекрасно окрашены и отдраены».

Подозреваю, что «козырный» местный эсер Дмитрий Бобровских, знакомя своего московского однопартийца с рыболовной отраслью Камчатки, привез его на бухту Бабия, где в полузатопленном состоянии действительно стоят проржавевшие остовы конфискованных и арестованных судов, дожидаясь своей очереди для утилизации. Это похоже на господина Бобровских, он, на мой взгляд, склонен путать Божий дар с самогонным аппаратом.

Не обошел своим вниманием господин Делягин и прививочную компанию от Сovid-19. В этом смысле он присоединился к хору западных злопыхателей и русофобов, которые до сих пор официально не зарегистрировали российскую вакцину:

«Понимаете, прививка от коронавируса в данном случае не является медицинской процедурой, потому что не закончились клинические испытания. А они не закончились до сих пор. То есть прививка – это принуждение людей к медицинским опытам с неизвестными последствиями».

Любопытно, знает ли о камчатских «шалостях» своего советника главный российский эсер Сергей Миронов? Приведу пример еще одной «шалости»:

«В экономическом плане наше государство является колонией. Колония – это страна, которая продает сырье и покупает продукцию обрабатывающей промышленности, страна, которая зависит от внешних финансовых спекулянтов и управляется не в интересах народа».

Здесь наш залетный гость эсер Делягин хватил через край. Он просто подпевает русофобам в их мантрах о том, что Россия – это всего лишь ржавая бензоколонка.

Специально для доктора экономических наук приходится пояснять, что нет такого понятия как экономическая колония, т.к. само понятие «колония» означает страну, лишенную государственной самостоятельности. То есть невозможно быть немного беременной, потому что колония предполагает отсутствие политической, идеологической и экономической независимости от другого государства или государств. То, о чем говорит господин Делягин, можно назвать вычурной оппозиционностью зажравшегося и стареющего московского мажора. Если Россия на сорок процентов удовлетворяет потребность Германии в газе и на двадцать процентов в нефти, означает ли это, что Германия – колония России? Если верить Делягину, то да. Налицо прямая жесткая экономическая зависимость всей энергетической отрасли Германии, а значит, и остального производства промышленных товаров от нашей страны.

Ладно, не будем трогать Германию, вспомним Венгрию. Социально экономическое самочувствие Венгрии почти на сто процентов зависит от российских поставок газа и нефти. Не будет Россия качать нефть и газ в Венгрию, у мадьяр наступит катастрофа. По Делягину из этого следует, что Венгрия – колония России.

До какого еще абсурда нужно дойти господину Делягину, чтобы его лишили научного звания «доктор экономических наук»? Можно ли считать нормальными с точки зрения здравого смысла знания основ экономики и политики компанию делягиных, тегаев, волоховичей и бобровских? На мой взгляд, нет. Более того, господин Делягин больше льет воду на мельницу так называемой прозападной оппозиции.

Напомню, главные пронацистские глашатые, поливающие грязью Российскую Федерацию, Илья Пономарев и Геннадий Гудков вышли из рядов «Справедливой России», а потом сбежали на Запад. Первый из них договорился до того, что предложил убивать всех русских. Эти двое выродков не считают своих соотечественников за людей, наша страна приемлема для них только как колония, и они стараются вдолбить это понятие в нестойкие умы молодых россиян.

Похоже, что новоиспеченный эсер Михаил Делягин решил помочь им в этом деле, и местные эсеры его поддержали.

Пора подвести итог. Помните строки из басни Иосифа Бобровицкого «Осел останется Ослом, хоть ты осыпь его цветами»? Только не подумайте на делягинцев, это всего лишь строки из басни.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ