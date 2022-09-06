Очередная трагедия на вулкане Ключевская Сопка

06 Сентября 2022



Кто знает свою судьбу наперед? Лишь избранным дано увидеть вдали свое мерцающее будущее. Есть люди, которые чувствуют свою кончину, у них написано это в глазах, но они не знают, когда наступит их последний день. Другие рискуют своей жизнью, словно пытаются обмануть или перехитрить предначертанное им. Наверняка есть и те, кому просто нравится рисковать, получая порцию адреналина и уповая на свои силы, забывая, что они не бесконечны.

Наверное, к последним можно отнести альпиниста Андрея Мищенко из Новосибирска. Он водил туристские группы на покорение несложных вершин в разных уголках России и среднеазиатских республик. В 2019 году он покорил Ключевскую Сопку высотой 4850 метров, находящуюся в Усть-Камчатском районе Камчатского края, и благополучно вернулся в родной Новосибирск. Андрей не знал, что всего лишь через год, ведя очередную группу туристов на покорение Ключевского вулкана, на высоте 4150 метров он сорвется в обрыв и сломает ногу, а еще пять человек, которые, по предварительным данным, были в одной связке с ним, погибнут. Все это случится третьего сентября этого года. Еще через сутки умрет и сам Андрей Мищенко от переохлаждения. Температура воздуха на вершине вулкана в те дни опускалась до минус семи градусов по Цельсию. К тому же сильный ветер и снег не оставили шансов на спасение. Его смерть была девятой по счету в группе из двенадцати туристов.

Другой гид-инструктор, Иван Алабугин, с отмороженными руками и ногами спустился в базовый лагерь, расположенный на высоте 3300 метров. Там возвращение основной группы дожидались двое туристов Роман Аверин и Анастасия Усачева. По какой-то причине они отказались покорять вершину, пережидая непогоду в домике геологов. Может, почувствовали, как ангелы-хранители забили над ними крыльями?

Как начинался поход за смертью

В Новосибирске по улице Немировича-Данченко, в доме 146/1 зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Экстрим тайм», что в переводе с английского означает «Время экстрима». Генеральным директором и единственным учредителем этой фирмы является Андрей Юрьевич Степанов. Диапазон видов деятельности ООО «Экстрим тайм» впечатляет – от производства глицерина до упаковывания товаров. Двадцать шестым пунктом значится деятельность в области отдыха и развлечений.

По предварительным данным, десять человек из разных городов страны: Москвы, Гусь-Хрустального Владимирской области, Электростали Московской области, Камня-на-Оби Алтайского края заключили с ООО «Экстрим тайм» договор для оказания туристских услуг. Новосибирские экстремалы согласно договору должны были организовать тур на Камчатку для восхождения на Ключевскую Сопку с 29 августа по 9 сентября этого года. Стоимость услуги составляла около 80 тысяч рублей с человека. Билет из Новосибирска и обратно оплачивался отдельно. 29 августа группа из двенадцати человек прилетела на Камчатку и на автотранспорте отправилась к месту восхождения. Далее излагаю свою версию событий.

Вероятнее всего, восхождение началось 30 августа. В тот же день туристы достигли базового лагеря на высоте 3300 метров, где в течение почти трех суток проходили акклиматизацию. Третьего сентября рано утром десять человек из двенадцати продолжили путь к вершине. Внезапно усилился ветер и повалил мокрый снег. Такое на Ключевском вулкане происходит нередко. Все участники восхождения промокли до нитки. Что случилось за отметкой четыре тысячи метров над уровнем моря, пока известно со скудных объяснений выжившего 30-летнего гида Ивана Алабугина. Возможно, эти объяснения неточны.

Как они умирали

Первоначальное сообщение, что пятеро туристов, шедшие в одной связке, сорвались с крутого склона и погибли, шестой, гид Андрей Мищенко, сломал ногу, пришло третьего сентября. На следующий день Алабугин сообщил, что умер шестой турист. О причинах смерти пришлось догадываться, была ли она следствием переохлаждения или кислородной недостаточности, т.е. «горной болезни». Четвертого сентября скончались еще двое туристов, скорее всего, по тем же причинам, следом за ними с четвертого на пятое сентября умер Андрей Мищенко. После чего его товарищ Иван Алабугин начал спуск к базовому лагерю на высоту 3300 метров. На вершине осталось девять трупов туристов, которых еще предстоит спустить вниз.

Нам трудно представить, что чувствуют люди, замерзающие на высоте 4150 метров под вой пронизывающего ветра, понимая, что помощь к ним не придет. Что они успели сказать и о чем думали в свой последний час, возможно, знает оставшийся в живых новосибирский экстремал. Трагическая развязка похода на вулкан Ключевская Сопка останется с ним до конца жизни. Говорят, что смерть от переохлаждения безболезненна, человек словно засыпает. Но перед тем как он заснет, его терзает холод и медленно угасающее сознание, в котором остается лишь одно ощущение – насколько глупо все получилось. Другое дело, когда люди умирают от «горной болезни». Они словно бредят, находятся в бессознательном состоянии, в конечном итоге отек головного мозга ставит точку их мучениям.

Почему погибли люди

В данном случае меня интересует не причина смерти как таковая, а что подтолкнуло десять человек столь безрассудно рисковать своей жизнью? Двое из двенадцати туристов все же остались в базовом лагере, отказались от штурма (что они почувствовали – общее физическое недомогание или несоразмерный риск?). Можно ли назвать двух новосибирских гидов опытными проводниками, хорошо знающими капризы вулкана, который собирались покорить? Не думаю. Скорее всего, в силу незнания они не смогли правильно оценить обстановку. Ждать хорошую погоду на вулкане гиды не хотели, потому что не было уверенности, будет ли «окно» для штурма вершины. К тому же их подталкивали в спину обязательства перед туристами, которые потратили около 130 тысяч каждый, для того чтобы забраться на самый высокий действующий вулкан Восточной Азии. Разве туристы думали, что за свои же деньги найдут там смерть?

Сначала обратимся за комментариями к местным альпинистам, которые неоднократно восходили на вулкан Ключевская Сопка. Вот что рассказывает про этот вулкан спасатель первого класса краевого поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» Игорь Сестеров:

«Ключевская Сопка – это один из самых коварных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъем на Ключевскую Сопку связан с риском для жизни. Мало того, что регулярно происходит извержение вулкана, так еще и дополнительные риски несет большой перепад высоты. То есть старт начинается на высоте 800 метров, а достигнуть вершины нужно на высоте 4850 метров. Высотная (горная) болезнь проявляется достаточно активно: мы знаем случаи, когда у людей произошел отек головного мозга и, к сожалению, они погибли» («В» от 13.10.2021 «Горы не прощают пренебрежения»).

Предоставим слово заслуженному спасателю РФ, начальнику подразделения поисково-спасательного отряда краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» Николаю Калюжному:

«Подъем на такую вершину, как Ключевская Сопка, с соблюдением всех правил безопасности даже для подготовленных альпинистов должен совершаться шесть-семь дней. Акклиматизация на каждом этапе подъема должна занимать не менее 48 часов. Туристические маршруты на Ключевской вулкан для неподготовленных туристов рассчитаны на четырнадцать дней. Горная болезнь на Камчатке имеет свойство резко проявляться с высоты три тысячи метров. Именно поэтому она практически не ощущается при восхождениях на так называемую «домашнюю» группу вулканов (Корякский, Авачинский, Козельский), особенно при спокойном подъеме» («В» от 29.07.2020 «Ты здесь на везение не уповай»).

Наши коллеги из газеты «Московский комсомолец» взяли интервью у одного из самых опытных альпинистов Камчатского края Александра Биченко:

«Ключевской вулкан – один из самых опасных вулканов, он постоянно в движении. Там всегда прогретая кромка, она никогда не замерзает. Ветер дует – камни летят. Один камень сбивает другой, происходит цепная реакция. Ключевская Сопка – это слоеный пирог: лед – камень – лед – камень. Там нет гребней, она со всех сторон одинаковая. Кратер вулкана – самый правильный конус на земле. С какой бы стороны ни посмотрел, он везде одинаковый. Только специалист может определить, где запад, где север, где юг. В этом году лето было очень теплым. Все склоны подтаяли, оголился лед. С южной стороны нет ледников, но под ногами – камни. А с севера – ледники, идти проще, но опасней. Сейчас на вулкан идет очень много неподготовленных людей. То же самое происходит и на Эльбрусе, но там – маркированная тропа, провешены перила. Любого «чайника» гид к себе привязал веревкой и повел его по тропе. И то люди в непогоду гибнут. А на Ключевской нет маршрута и никогда не будет. Что в ста метрах в стороне, что по центру – все практически одинаково, это, по сути, – большой террикон. Идешь – два шага вперед, шаг назад. Все время камни летят из-под ног. Люди стараются выбирать те места, где меньше камней, а это – наледь, лед».

Приведу один пример, который наглядно показывает, что каким бы подготовленным ни был альпинист, физиологию не обманешь.

Второго июля 2020 года опытные альпинисты Илья Цветков и Дмитрий Филимонов начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка и уже четвертого июля достигли вершины на отметке 4500 метров. На этой высоте внезапно Цветкову стало плохо. Горная болезнь сыграла с ним злую шутку. Член федерации альпинизма России, обладатель второго разряда по альпинизму, неоднократно покорявший Ключевской вулкан, скончался от кровоизлияния в мозг. Его напарник сумел спуститься с вулкана и сообщить о гибели своего товарища камчатским спасателям. 24 июля того же года тело погибшего альпиниста было эвакуировано вертолетом в Ключи.

Адаптация к высоте в горах в различных регионах происходит по-разному и иногда требует не менее двух недель. К тому же физиологические свойства у людей отличаются друг от друга, и с годами они не становятся лучше, а скорее наоборот.

Была ли группа погибших туристов, в первую очередь гиды, достаточно подготовлена для штурма такого коварного исполина, как Ключевской вулкан? Сомневаюсь. Во-первых, действующий вулкан живет своей жизнью. На его склонах ничто не надежно, в любой момент от землетрясения может обрушиться лавина из камней или сойти сель. Сильные ветра вместе с осадками и плохой видимостью, мягко говоря, затрудняют как восхождение, так и спуск. Если у туриста недостаточная физическая закалка, то он вполне может стать очередной жертвой Ключевской Сопки. Во-вторых, адаптация погибшей группы туристов, скорее всего, была недостаточной по времени. А решение гидов идти в связке по пять человек увеличило риск эффекта «домино», когда срыв одного человека в пропасть влечет падение остальных четверых. В-третьих, идти на штурм вершины в плохую погоду – значит рисковать вдвойне. Оправдан ли был этот риск? Конечно нет. В таких случаях бравада и тщеславие наряду с отсутствием необходимых знаний и навыков, вместе с самолюбивым желанием испытать себя в экстремальных условиях, как никто другой, толкают в мягкие объятия смерти любого, бросающего вызов стихии, которая не прощает пренебрежения.

Следственным управлением СК России по Камчатскому краю в отношении руководителя ООО «Экстрим тайм» Андрея Степанова и гида-инструктора этой же организации Ивана Алабугина возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). На сегодняшний день Андрей Степанов взят под стражу. В пресс-релизе следственного комитета указано:

«В настоящее время по поручению следователя коллегами из следственного управления по Новосибирской области проводится комплекс следственных действий: обыск, изъятие документации в туристическом агентстве ООО «Экстрим тайм». В последующем документы будут осмотрены следователями. Следователи СК России проводят следственные действия с директором туристического агентства. Также изучается деятельность фирмы и ее сотрудников».

На сегодняшний день камчатским спасателям удалось эвакуировать трех оставшихся в живых участников восхождения в Петропавловск-Камчатский. Новосибирский гид-инструктор Иван Алабугин помещен в Камчатскую краевую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

О действиях камчатских спасателей по поиску и эвакуации как живых, так и мертвых туристов расскажу в следующих номерах газеты.

Привожу список выживших и погибших туристов.

Выжили:

Иван Алабугин, 1992 г.р.

Роман Аверин, 1979 г.р.

Анастасия Усачева, 1987 г.р.

Погибли:

Павел Селяничев, 1984 г.р.

Максим Соловьев, 1988 г.р.

Екатерина Косюк, 1994 г.р.

Андрей Гутор, 1987 г.р.

Андрей Мищенко, 1981 г.р.

Александр Жиловачик, 1991 г.р.

Евгений Сорокин, 1984 г.р.

Андрей Киприянов, 1996 г.р.

Игорь Михайловский, 1976 г.р.

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибших.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ