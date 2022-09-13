СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

13 Сентября 2022



Заболеваемость в стране растет 11-ю неделю подряд, однако темпы распространения инфекции снижаются, – сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф. Так, с 5 по 11 сентября было зарегистрировано 337 187 инфицированных, что на 4,2% превысило показатель предыдущего аналогичного периода. Однако неделю назад превышение составляло 12,1%, а семь дней до этого – 22,6%.

Число пациентов, которым требуется госпитализация, снизилось. За последние семь дней оперативный штаб сообщил о 23 513 госпитализированных, это на 5,3% меньше, чем за предыдущий период.

Между тем в настоящее время в стране за сутки выявляют не менее 40 тысяч заболевших. Для сравнения: в октябре 2020 года, когда было издано постановление о всеобщем масочном режиме, суточный прирост заболевших за сутки составлял 10–20 тысяч человек. Сейчас же глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова говорит, что ситуация не должна вызывать напряжения.

Регионы определяют ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, индивидуально, исходя из показателей заболеваемости. Так, в сентябре к масочному режиму вернулись более чем в 20 субъектах страны. В большинстве их них он носит рекомендательный характер, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В ряде регионов масочный режим ввели в отдельных учреждениях, например, в учреждениях здравоохранения. Требование носить маски обязательно возобновили для жителей Брянской и Ульяновской областей, Приморья, Еврейской АО, начала к нему возвращаться Челябинская область (маски здесь обязательны в одном из районов). Ранее обязательный масочный режим был возвращен в Бурятии. В Калмыкии вернули обязательную вакцинацию для уязвимых категорий граждан, в том числе для людей старше 60 лет и медработников.

На Камчатке, где масочный режим не обязателен, но рекомендован, губернатор поручил усилить темпы вакцинации и ревакцинации населения от коронавируса.

Мы продолжаем рассказывать читателям о развитии событий, отвечая на их вопросы.

– Сколько человек болеют коронавирусом на Камчатке, и как оценивают ситуацию в правительстве?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 13 сентября в Камчатском крае коронавирус выявили еще у 57 человек. Всего с начала пандемии отмечен 42 831 заболевший. Выздоровели за сутки 38 человек. В стационарах находятся 93 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 5 пациентов госпитализированы за сутки. 34 человека больны пневмонией с COVID-19. В стационарах для ковидных больных развернуто 137 коечных мест.

От коронавируса на Камчатке с начала пандемии умер 621 человек (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф).

«Если проанализировать последние три недели, то в среднем ситуация стабильная. Так ежедневно прирост заболеваемости составляет от 56 до 66 случаев», – сообщила заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

– Как идет вакцинация в крае?

– Согласно данным краевого правительства, в Камчатском крае за прошедшую неделю темпы вакцинации от коронавирусной инфекции увеличились на 37%. Если на 35-й неделе вакцинировалось 112 граждан, то на 36-й это число составило 196 человек. Об этом сообщила зампред правительства края Виктория Сивак.

В пресс-релизе отмечено, что в регионе на прошлой неделе вакцинацию против коронавируса прошли 1073 человека.

Уточняется, что большинство госпитализированных с коронавирусом пациентов составляют непривитые граждане.

– Сколько тестирований на коронавирус проведено на Камчатке, и на каком месте по этому показателю мы находимся в стране?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 12 сентября, с начала пандемии в Камчатском крае, было проведено 740 110 тестирований на новую коронавирусную инфекцию. За сутки провели 1 070 тестирований.

По количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения Камчатка вошла в топ-15 субъектов Российской Федерации. В списке она на 14 месте. Больше всего тестирований в расчете на 100 тысяч населения провели в Ямало-Ненецком автономном округе, на втором месте Москва, на третьем – Санкт-Петербург.

В Дальневосточном федеральном округе по данному показателю Камчатку опередили Амурская область (она на шестом месте в списке), Магаданская область (на восьмом), Чукотский автономный округ (на одиннадцатом) и Якутия (на двенадцатом).

Данные опубликованы на сайте федерального Роспотребнадзора. Отмечается, что в целом по стране проведено 307,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

– Прогнозируют ли в России введение жестких карантинных мер по коронавирусу, как это было раньше?

– Власти ряда регионов из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией или уже ввели, или собираются ввести определенные противоэпидемические ограничения, отметил в интервью радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, иммунолог Сергей Леонов. Однако некоторые меры точно приниматься не будут, уверен он.

«С прогнозами по COVID-19 можно очень сильно ошибиться, как с прогнозом погоды, поэтому стоит говорить очень аккуратно. Но даже если аккуратно говорить, все равно понятно, что вводить будут не все ковидные ограничения. Я думаю, что точно не введут перчаточный режим. К ношению перчаток в общественных местах мы возвращаться не будем, потому что люди уже привыкли обрабатывать руки антисептиком. Это стало бытовой привычкой», – сказал Сергей Леонов.

Также, по словам депутата, власти не планируют ограничивать передвижение граждан, как это было в 2020 году.

«Думаю, что не будет “домашнего ареста” (самоизоляции. – Прим. ред.). И в торговые центры мы сможем ходить, их закрывать не будут. Возможно, там введут какие-то ограничения вроде масочного режима, но полного закрытия, как было в свое время, уже не будет», – добавил Сергей Леонов.

В жестких противоэпидемических мерах нет необходимости, поскольку госпитализация требуется лишь незначительному числу пациентов с COVID-19, и система здравоохранения не испытывает повышенной нагрузки, продолжил депутат.

«Если в целом говорить по всей Российской Федерации, то власти будут достаточно лояльно относиться к соблюдению противоэпидемических мероприятий. Сейчас жесткие ограничения не нужны, потому что у нас низкий процент госпитализации людей, у которых выявили COVID-19. Если бы сейчас был большой поток тяжелых пациентов и в больницах не хватало бы мест, как раньше, то молниеносно вводились бы как можно более жесткие меры. Но пока этого нет», – объяснил Сергей Леонов. (Информацию опубликовал сайт ГБУЗ «Камчатский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики».)

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА