СТРОИЛИ, СТРОИЛИ… НАКОНЕЦ ПОСТРОИЛИ!

13 Сентября 2022



В начале нового учебного года в Петропавловске-Камчатском за парты сели 20 150 школьников. Свои двери для них распахнули 35 общеобразовательных школ краевой столицы. Большие надежды были связаны с новым корпусом школы № 33, расположенным на проспекте Рыбаков, 30. Просторное современное здание, рассчитанное на 650 мест, еще в июле власти региона обещали открыть к 1 сентября. «Школа № 33 – одна из лучших в городе, строительные работы здесь подходят к завершению. Несмотря на все сложности, к 1 сентября школа должна быть открыта», – сказал глава региона Владимир Солодов после посещения территории объекта.

Увы, чуда не случилось. 1 сентября занятия в новом корпусе не начались. Дети ходят на уроки в прежнее здание. Что касается нового, то по имеющейся у редакции информации отделочные работы внутри корпуса завершены, сейчас в нем идет установка нового оборудования и мебели. После того как все будет готово, новое здание должно быть передано на баланс городу (этого еще не произошло), а город уже будет передавать его школьной администрации. Так что учебный процесс здесь планируется начать только со второй четверти. В новом корпусе будут учиться дети с 5 по 11 класс. В том школьном здании, где они учатся сейчас, расположится начальная ступень. К слову, в этом году в школе № 33 пять первых классов, в них учатся 128 ребятишек.

В новеньком здании, как неоднократно сообщали в краевом правительстве, помимо учебных классов разместятся медицинский блок, раздевалки, гардеробные, столовая с производственными помещениями, спортивный и актовый залы на 450 человек, библиотека с читальным залом, помещения для работы кружков. Это первая школа такого уровня, которая строится в столице Камчатского края за последние 30 лет.

У долгожданного корпуса непростая судьба. Контракт на его строительство региональные власти заключили в июне 2020 года с победителем электронного аукциона ООО «Трест» на сумму более одного миллиарда рублей. По условиям контракта здание школы должны были ввести в эксплуатацию 1 августа 2022 года. Согласно документу, подрядная организация должна была к этому сроку выполнить следующие мероприятия: строительство школы, устройство площадок различного назначения, устройство дорожных покрытий, комплексное благоустройство и реконструкцию спортядра (демонтаж существующих на тот момент баскетбольной и волейбольной площадок, изменение траектории беговой дорожки, устройство новых баскетбольной и волейбольной площадок).

В 2021 году в День защиты детей (1 июня) строящаяся школа загорелась. Над ней поднялся высокий столб густого черного дыма, который было видно даже в отдаленных районах города. Пожар начался в цокольном помещении, переместился выше и охватил площадь около 120 кв. метров. Как потом выяснилось, загорелся якобы огнестойкий утеплитель пенополистирол, который подрядчик хранил внутри здания. Причиной возгорания утеплителя стало короткое замыкание электропроводки. Горожанам крупно повезло – обошлось без жертв и больших материальных потерь.

Пожар быстро потушили пожарные расчеты, и основные конструкции здания не пострадали. А свидетели пожара убедились в «огнестойкости» используемого подрядчиком для утепления стен материала. («В» № от 1 июня 2022 года «В День защиты детей загорелась школа».)

Впоследствии подрядчик ООО «Трест» был оштрафован на сумму 300 тысяч рублей. Постановление о наказании было вынесено судом 24 июня по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)».

Не согласившись с назначенным штрафом, общество обратилось в арбитражный суд. Там подрядчику указали, что на основании ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ он был обязан обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды. Обстоятельств, объективно препятствующих соблюсти эти требования закона, установлено не было. Таким образом, суд не усмотрел оснований для замены административного штрафа на предупреждение и не признал правонарушение малозначительным, как хотел того подрядчик. Решение суда вступило в законную силу.

После пожара строители приступили к замене поврежденных межэтажных перекрытий, укреплению колонн и стен. Министр строительства Камчатского края (тогда им был Андрей Дегодьев) во всеуслышание заявил, что возгорание в здании не повлияет на сроки окончания строительства. «Работы по восстановлению помещений первого блока ведутся параллельно со строительством объекта, подрядчик выполняет работы в соответствии с графиком производства работ», – сказал он. В феврале 2022 года глава Минстроя объявил, что последствия пожара устранены, уточнив, что подрядчик выполнил их за свой счет. И вновь прозвучало заверение, что срок сдачи объекта остается прежним.

Однако чем ближе было начало учебного года, тем яснее становилось, что к 1 августа ввести объект в эксплуатацию не успевают. Краевой минстрой заключил с ООО «Трест» дополнительное соглашение о продлении срока контракта до 1 сентября 2022 года.

Сегодня 14 сентября. С нетерпением ждем того дня, когда передача нового здания школе состоится и дети наконец-то начнут учиться в современном просторном корпусе.

Тем временем краевые власти объявили, что в следующем году начнут возводить дополнительный корпус для школы № 40 в микрорайоне «Северо-Восток» Петропавловска-Камчатского (в настоящее время в микрорайоне две школы: № 40 и № 42).

Готовиться к строительству дополнительного корпуса для школы № 40 начали еще при губернаторе Владимире Илюхине в 2016 году. На протяжении ряда лет правительством края, администрацией ПКГО решались вопросы по отведению земельного участка и проектированию здания. В феврале 2021 года губернатор Владимир Солодов в передаче «Камчатка: главное за неделю» сказал: «У нас до сих пор нет проекта, который мы могли бы предложить в федеральное министерство просвещения. Мы достигли договоренности, что, как только проект будет, мы сразу встанем в очередь, и от этого будет зависеть, в какие сроки мы получим достроенный объект. Администрации ПКГО дано поручение в ускоренном темпе завершить разработку проектной документации, исправить все недостатки».

Наконец, в декабре 2021 года проектная документация прошла государственную экспертизу. В июне 2022 года был объявлен аукцион на выполнение строительных работ с начальной ценой контракта 1 млрд 267,8 млн рублей. Согласно аукционной документации, трехэтажный корпус начальной школы на 500 учеников должен быть построен до 4 декабря 2024 года. Проект разработан ООО «Омская проектная компания». За основу проекта был взят строящийся корпус школы № 33 с некоторыми доработками.

Как сообщил недавно врио министра строительства и жилищной политики Артем Фирстов, в августе подрядчик был выбран. Это все та же компания ООО «Трест». По словам руководителя камчатского Минстроя, строительство нового корпуса начнется в следующем году, сейчас подрядная организация занимается закупкой строительных материалов.

В краевом Минстрое объявили, что дополнительный корпус школы № 40 будет представлять собой трехэтажное сооружение, состоящее из четырех блоков и рассчитанное на 500 ученических мест – 20 классов с первого по четвертый. В составе помещений школы обещают разместить два спортзала и актовый зал с эстрадой.

Пищеблок школы на первом этаже будет включать обеденный зал на 225 человек с участками для маломобильных групп населения, производственные, складские, бытовые помещения. В медпункт войдут кабинет врача, процедурный и прививочный кабинеты, комната временной изоляции заболевших учащихся.

Проектной документацией также предусмотрены устройство автомобильных проездов и парковки с асфальтобетонным покрытием, устройство тротуаров с плиточным покрытием, устройство спортивных площадок с синтетическим покрытием, озеленение территории.

По словам врио министра Артема Фирстова, строительство нового корпуса позволит «закрыть потребность школы в ученических местах, перевести образование с двусменного на одну смену».

Новый корпус школы будет построен на площадке, которая захватывает часть территории существующей школы, а также территорию бывшей автостоянки, гаражного комплекса и пустырь. Строительство будет вестись в рамках нацпроекта «Образование».

ООО «Трест» занимается в ПКГО еще и завершением стройки театра кукол. Минстрой выбрал указанное общество в качестве подрядчика для этой цели в апреле 2022 года. Действующий на тот момент глава краевого Минстроя Андрей Дегодьев сказал: «Данный подрядчик проводил второй и третий этапы строительства театра, он и будет завершать строительные работы».

Согласно информации, опубликованной на сайте краевого правительства, до конца текущего года подрядчик должен на 100% завершить остекление купола, а затем приступить к внутренним отделочным работам. «Работы ведутся в соответствии с графиком», – сказал врио министра строительства и жилищной политики в крае Артем Фирстов. Он также объявил срок завершения строительства театра – это 1 декабря 2024 года. В министерстве уточнили, что на объекте трудятся 25 человек и 4 единицы техники.

Газета «Вести» посвятила печальной истории строительства нового здания кукольного театра ряд публикаций. Напомним нашим читателям, что возведение этого культурного объекта началось еще в 2013 году. Подрядчики на нем неоднократно менялись, а стройка приостанавливалась на разные сроки. Со временем купол театра стал своеобразным памятником камчатскому долгострою наряду с новой краевой больницей.

ООО «Трест» является одним из дочерних предприятий ООО «Мастер», о котором неоднократно рассказывала наша газета в связи с двумя уголовными делами, возбужденными против бывшего министра здравоохранения Татьяны Лемешко и ее непосредственного куратора, заместителя председателя регионального правительства Валерия Карпенко. Основным фигурантом в этих громких делах проходил владелец ООО «Мастер» Вагиф Мурсалов. («В» от 13.102021 года «Когда наконец-то достроят новый театр кукол?»)

Если судить по скандалам, которыми сопровождалось возведение кукольного театра, пожару на стройке школы № 33 и тому факту, что дети этой школы все еще учатся в прежнем здании, нам предстоят немалые потрясения, прежде чем новые обещания воплотятся в жизнь. А стать реальностью они (обещания), по словам чиновников, должны в декабре 2024 года. Поживем – увидим.

Опыт показывает, что у нас низкое качество проектирования зданий, плавно переходящее в невысокое качество строительства. Мы не застрахованы от того, что в краевой столице не появится очередной долгострой. Впрочем, такое состояние строек является хроническим для Камчатки, и удивить им никого нельзя. Удивить можно другим – сдать качественно выполненный объект в срок. Пока сотворить такое чудо не удается.

Наталья МАКСИМИШИНА