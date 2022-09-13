Однажды у гадалки

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13 Сентября 2022

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Мне всегда нравилось делать сюрпризы своей маме. Когда я была совсем маленькой, мастерила подарочки своими руками. В старших классах старалась заработать деньги на очистке поймы реки от мусора, сборе папоротника и овощей, высадке саженцев деревьев. Платили немного, но, по сравнению с временами, про которые рассказывала мама, получать даже такой доход было приятно. В своей комсомольской юности она была ответственным активистом, однако в ее время в нашей стране комсомольцев поощряли лишь благодарственными письмами и грамотами.

Хорошо помню свои первые четыре рубля, которые мне заплатили после сбора морковки. Восьмидесятые катились к завершению, до денежной реформы оставался год. Осенью мне вручили зеленую «трешку» и желтенький рубль. С тех пор в моих руках были разные деньги, иногда их вовсе не было, но именно те деньги казались мне волшебными. Быть может, в советских купюрах действительно было что-то магическое, или моя детская фантазия разыгралась безмерно, но после их получения я была на седьмом небе от счастья. Боясь потерять свой доход, я спрятала денежки в книгу и забыла, в какую. Мебели в нашем с мамой доме было немного, но книг – огромное количество. Через месяц, не найдя свою заначку, я поняла, что деньги нужно тратить, а не прятать, и расплакалась от бессилия. Это были мои последние рублики. В отчаянии я по совету подруг пошла к местной гадалке, заняв у мамы рубль, чтобы оплатить ее услуги. Выслушав мою историю, та улыбнулась и сказала: «Ты найдешь те деньги позже, когда будешь счастлива». Плату она с меня не взяла.

С тех пор, как только у меня появлялись деньги, я сразу придумывала, чем и как порадовать маму. Однажды она сказала, что мечтает об импортных тенях для глаз. Тени продавались только на барахолке, стихийном рынке в центре города. Когда-то давно за торговлю импортными вещами можно было получить реальный уголовный срок – за спекуляцию. В моей же молодости спекулянтов стали называть предпринимателями, а чуть позже – новыми русскими. Мы с мамой редко могли себе позволить покупки с нашего рынка, но я все лето работала в бригаде защитников леса, чтобы осенью ко дню рождения мамы купить ей долгожданные тени.

Сбежав с уроков, я отправилась на рынок. Выбрав заветную коробочку, проверила содержимое и упросила девушку за прилавком продать свой товар дешевле. Теперь это называют скидками, ими могут воспользоваться все желающие, если магазины объявляют акции, но в то время нужно было обладать невероятным обаянием, чтобы убедить продавца снизить цену на товар, привезенный с таким трудом из-за границы в огромных полосатых сумках.

Учитывая, что от купленного подарка у меня осталась сдача, я решила посетить еще одно достопримечательное место нашей барахолки – «Чебуречную». Там, в чане с растительным маслом, подогреваемым четырьмя кипятильниками, жарили чебуреки из тонкого хрустящего теста с мясной начинкой. Я с удовольствием скушала румяный и хрустящий чебурек и запила его большим стаканом томатного сока. Прием пищи был завершен, с чувством выполненного долга я отправилась домой.

Через несколько часов домой вернулась мама. Она пристально посмотрела на меня и спросила, как я себя чувствую. Я поцеловала ее в щеку и сказала, что все в порядке. Тогда мама рассказала, что на улице встретила классного руководителя, которая интересовалась моим здоровьем, ведь я ушла с уроков с сильными болями в животе. Мне было неловко за эту маленькую ложь, но речь шла о подарке для мамы. Мне долго пришлось юлить, будто появились важные дела, но маму провести было сложно. Она, словно рентген, безошибочно вычисляла мое вранье. Через час я сдалась, пришлось предъявить доказательства моих слов. Увидев коробочку с тенями для век, она, как ребенок, обрадовалась, но быстро взяла себя в руки. Мама поблагодарила меня, сказала, что не сдала меня учителю, подыграв, будто знала о моей болезни, но предупредила, что даже понарошку нельзя звать беду. Она может прийти по-настоящему. Слова мамы оказались пророческими. В тот же вечер у меня поднялась высокая температура, появились признаки отравления. На вызов приехала скорая помощь и отвезла меня в инфекционное отделение, где мне пришлось пробыть три недели с острой кишечной инфекцией. Наверное, виноват был тот самый чебурек, но с тех пор я старалась быть внимательнее к тому, что говорю…

Прошло много лет, школа и институт остались позади. Я смогла устроиться в отдел кадров управления внутренних дел нашего города, в котором мужчин было значительно больше, чем женщин. Незамужней я оставалась совсем недолго. Красивый молодой офицер Иван очень быстро вскружил голову неискушенной симпатичной стажерке. Он производил впечатление целеустремленного, интересного и перспективного мужчины. Ваня окончил высшую школу милиции. После поступления на службу планировал дослужиться до полковника. В скором времени мы поженились. Своего жилья у мужа не было. Поэтому мы стали снимать небольшую квартирку рядом с работой. Как у любых пар, в нашей семейной жизни бывали шероховатости, но главное, мы всегда стремились не засыпать в ссоре и не расставаться без поцелуя. Высшие силы нам не давали детей, но первые четыре года мы не придавали этому особого значения. Просто были счастливы вместе. Тревожней всех было маме, которая не давала мне покоя, просила пройти обследование. Когда все анализы были получены, выяснилось, что дело не во мне – я абсолютно здоровая женщина, проблемы были у Ивана. Он категорически отказывался лечиться, заявляя, что заключение врачей – ерунда, для детей просто не пришло время. Я настаивать не стала, поскольку при каждом упоминании о врачах Ваня приходил в ярость. Всеми силами я старалась делать вид, что ничего не изменилось, однако после врачей Ваня вдруг стал вести себя иначе, часто был раздражен, охотней соглашался на ночные дежурства. Иногда мне казалось, что я ему просто надоела.

Однажды мама сообщила, что у нее умер отец, о существовании которого я не подозревала. Дед бросил свою семью, когда маме едва исполнилось три года. Бабушка была обижена на него, поэтому имя моего деда в доме было запрещено произносить. Новая семья деда быстро развалилась. Он издалека следил за судьбой мамы, даже тайком помогал ей, пытался вернуться обратно, хотел видеть, как растут его дочь и внучка, но бабуля оказалась непримирима. До последнего своего вздоха она ненавидела мужа и требовала, чтобы мы никогда ничего от него не принимали. Дед знал об этом ультиматуме. После смерти он завещал мне свою большую красивую квартиру в историческом центре нашего города. Этот сюрприз расстроил лишь моего мужа. Ведь, приняв наследство, можно было потерять право на получение жилья. Я не знала, как поступить. Если отказаться от наследства по завещанию, квартиру могли «растерзать» на части братья и сестры деда. Терять такой подарок совсем не хотелось, но и принять его было чревато последствиями. После нескольких дней раздумий муж предложил развестись фиктивно и через полгода вступить в права наследницы. Так мы смогли бы остаться вместе, сохранить подарок деда, а муж оставлял за собой возможность получения квартиры от государства.

Это решение расстроило только маму, которая просила не разводиться даже ради наследства. В тот вечер мы с ней впервые немного повздорили. Я обвиняла ее в том, что она такая же гордая и непримиримая, как ее мать. Обе уличили своих мужей в измене и навсегда вычеркнули любимых мужчин из своей жизни, коротая свой век в одиночестве. Через месяц мы развелись…

Сначала наша жизнь снова приобрела яркие краски былой страсти. Мы делали в нашей квартире ремонт, на вечеринках прикидывались, будто незнакомы, назначали друг другу свидания. Маме я повторяла, что ее теория больше не работает, она отвечала «Слава Богу». Но вскоре наша жизнь вернулась в прежнее русло. Мы были вместе, но с каждым днем отдалялись друг от друга. Я не могла найти причину охлаждения. Пыталась проговаривать проблемы вслух. Но все чаще и чаще мы стали проводить ночи порознь, комнат для такой жизни теперь было достаточно.

Возле меня кружилось много мужчин, но только моему мужу я была неинтересна. Мне, как любой женщине, хотелось любить, быть любимой, желанной и единственной. Отблески невостребованной любви привлекли моего нового коллегу Стаса. Он стал за мной ухаживать. По понедельникам приносил цветы, чтобы они всю рабочую неделю радовали глаз. Старался делать уместные комплименты. Вечерами задерживался, чтобы провести вместе время. При каждом его появлении я начинала чувствовать легкое волнение. Если мы не виделись больше суток – скучала. Мне стало страшно, я понимала, что влюбляюсь в него, но на разрыв с мужем я была еще не готова, да и кроме флирта ничего между нами не было. Когда Стас уехал в командировку, я затосковала и поняла, что хочу большего, чем просто цветы…

Стас вернулся через неделю. Рано утром перед работой он встретил меня у подъезда дома. Потеряв голову от радости, я бросилась к нему на шею и… мы впервые поцеловались. Опомнилась я через несколько секунд. Обернувшись, я увидела, что муж стоит на кухне и наблюдает за нами через окно. Холод пробежал по моей спине. Поднимаясь по лестнице, я представляла, какой скандал меня ожидает, но, переступив порог дома, увидела абсолютно равнодушные глаза Ивана. Словно ничего не произошло. Я была обескуражена. Целый день провела в раздумьях. Меня мучила совесть и мысли о том, что Ивану все равно. На работе Стас пытался поговорить со мной, но я оборвала все его попытки и посоветовала забыть меня, найти свободную женщину и строить с ней отношения. Уходя, Стас сказал, что давно нашел такую, только она никак не хочет поверить, что свободна для любви.

Через два дня с Иваном у нас состоялся странный разговор. Он сказал, что не будет препятствовать моей новой жизни только в том случае, если я верну деньги за ремонт квартиры, потраченные им. Я была потрясена. Он общался со мной, как с обыкновенным должником: просто и сухо – верни деньги…

От собственных мыслей я разболелась. После того как температура спала, отправилась к врачу ведомственной поликлиники. Меня встретила молодая интересная улыбчивая врач-терапевт. Она внимательно выслушала меня и стала записывать жалобы в карту, но, когда обратила внимание на адрес проживания, вскрикнула, что рада познакомиться с сестрой ее Ванечки. После длительного общения я узнала, что у моего мужа четырехлетний роман с этой молодой особой. Она то уезжала из города, то снова возвращалась. Ее отъезды совпадали с радостными моментами нашей семейной жизни. Она тараторила без умолку и в подробностях рассказала об их отношениях с Ваней, о том, что я, оказывается, сестра, которой негде жить. Поэтому у нас одна фамилия и крыша над головой. Из ее кабинета я вышла еще более больная и разбитая, нежели зашла в него. Я бесцельно бродила по улицам и не знала, что делать дальше…

Подойдя к дому, я увидела Стаса, который ждал меня у подъезда. Он сказал, что разговаривал с моим мужем, которому нет дела до нашей жизни. Стас вынул из кармана сверток, в котором лежала нужная сумма. Денег я не взяла, рассказала про поход в больницу. Стас обрадовался тому, что расставание не принесет никому вреда, но моей душе было больно. Ведь меня предали давно и по-настоящему, пошло и гадко.

Вот так наш развод оказался самым настоящим, а не формальным и случился давным-давно. С Иваном я рассталась. Все было как в бразильских сериалах: собрала его вещи, отдала деньги за ремонт, забрала ключи, поменяла замки на дверях. В квартире выбросила все, что напоминало о нем, даже переклеила обои и переставила мебель. Стас несколько раз предлагал мне выйти замуж, чтобы перевестись с ним в другой город и начать жизнь сначала. Ему понадобился целый год, чтобы убедить меня в своей искренней любви, а мне – чтобы согласиться снова надеть белое платье.

Вскоре у нас родилась дочка. Когда ей исполнилось пять лет, мы с мужем решили купить новую мебель маме в квартиру. Мама немного поворчала, мол, зачем ей на старости лет новая мебель, но все же согласилась. Убирая с полок старого шкафа книги, я нечаянно уронила одну из них. Это был роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Из него выпали советские дензнаки, спрятанные мною почти двадцать лет назад (оказывается, еще в детстве у меня проявилось неплохое чувство юмора). Тогда я и вспомнила слова гадалки: «Ты их найдешь, когда будешь счастлива». Она оказалась права – я была счастлива, а магические купюры – желтый рубль и зеленая «трешка» – лежали перед глазами.

Мои губы растянулись в широкой улыбке – точь-в-точь как у той гадалки из моей школьной юности.

Ариша ЗИМА


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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."