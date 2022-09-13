КУПИТЕ СМЕРТЬ.

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13 Сентября 2022



Дорого и далеко…

На Камчатке завершилась сложная операция по эвакуации троих выживших и девяти погибших человек со склона Ключевской Сопки. Напомним, что в живых остались гид из Новосибирска Иван Алабугин и два туриста: Роман Аверин и Анастасия Усачева. Вертолет МЧС 6 сентября доставил их в поселок Ключи. Один из туристов, житель поселка, остался в Ключах. За медицинской помощью он не обращался. Двух других вертолет медицины катастроф доставил в краевую больницу в Петропавловск-Камчатский. Туристка от медицинской помощи отказалась. Гид Иван Алабугин с обморожениями 1-2 степени был госпитализирован в хирургическое отделение.

Спасательная операция заняла три дня. Как рассказала «Вестям» начальник группы информации КГКУ ЦОД Татьяна Юхманова, в ней был задействован 41 человек. Из них на высоту свыше 4 тысяч метров, где погибли туристы, поднимались 6 спасателей. Два сотрудника помогали загружать погибших на борт вертолета.

О подробностях операции в КГКУ ЦОД сообщили следующее. Из-за плохих метеоусловий, а именно сильного ветра и высокой облачности, сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ ЦОД не сразу смогли добраться до пострадавших. 5 сентября погода позволила борту МЧС приземлиться на отметке 1663 метра, сесть выше мешал шквалистый ветер. Чуть менее суток понадобилось спасателям, чтобы дойти до отметки 3300 метров, где находились три человека, которых эвакуировали авиацией.

После этого перед сотрудниками поисково-спасательного отряда КГКУ ЦОД встала задача эвакуировать со склона Ключевской Сопки тела погибших туристов. Было принято решение задействовать в операции вертолет авиакомпании «Витязь Аэро».

Рано утром спасатели поднялись на высоту 4158 метров для того, чтобы подготовить тела к транспортировке. После этого на место прибыл вертолет. Так как на такой высоте нет площадки, куда можно было бы его посадить, пилот вместе со спасателями приняли решение опустить тела на отметку 3300 метров с помощью специальной подвески. Там их встречала еще одна группа спасателей. Тела погрузили на борт вертолета. После этого борт «Витязь Аэро» доставил погибших туристов в ближайший населенный пункт – поселок Ключи, откуда их транспортировали в Петропавловск-Камчатский.

Что касается наземной группировки спасателей, то они добирались до подножия вулкана от поселка Ключи. Путь, составляющий 38 км, занял у них около суток, настолько трудной была дорога. Перед тем несколько дней шли дожди, дорогу размыло, поэтому, несмотря на высокопроходимую технику, пришлось искать обход, прорубать в кустарнике объездные пути. Добравшись до цели, группа поставила базовый лагерь, и часть спасателей начала восхождение на отметку 3300 метров.

Таким образом, в спасательной операции были задействованы всевозможные силы и средства, в том числе авиация МЧС, территориального центра медицины катастроф, а также коммерческий борт «Витязь Аэро».

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о гибели людей на Ключевской Сопке. Его возбудили в отношении руководителя ООО «Экстрим Тайм» Андрея Степанова и инструктора-проводника Ивана Алабугина по ч. 3 ст. 338 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц) и ч. 3. ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи выяснили, что с участниками восхождения не были заключены необходимые договоры об оказании туристических услуг. Это значит, что родственники не смогут получить страховку.

Тем временем опытные альпинисты и спасатели продолжают анализировать случившееся, чтобы выяснить, что же привело к трагедии на вулкане. Главная версия, которую озвучивают сейчас эксперты, заключается в том, что в России нет системы аттестации гидов, которые могут водить людей по маршрутам в горной местности.

Так, «снежный барс», вице-президент Федерации альпинизма России, председатель Комитета по альпинизму Иван Душарин, интервью с которым опубликовал «Московский комсомолец», рассказывает, что в Федерации альпинизма России просили предоставить им право контролировать качество подготовки гидов. Но выяснилось, что одна организация не может контролировать какой-то процесс. Это нарушение антимонопольного законодательства. «В результате один из южных университетов выдает сейчас удостоверение инструкторов-проводников за 15 тысяч рублей. Поскольку учебное заведение имеет лицензию, оно может готовить кого угодно, хоть поваров, хоть инструкторов», – говорит Иван Душарин и доказывает, что необходимо наводить порядок в коммерческом туризме, который у нас абсолютно не контролируется.

«В итоге ребята из разных городов страны пытались за короткий срок совершить серьезное восхождение, – анализирует случившееся «снежный барс». – В результате пошли без акклиматизации. Но это же неправильно. Они же приехали с равнинных районов. Без акклиматизации у человека работоспособность снижается как минимум в два раза», – аргументирует он свою точку зрения.

Дополним, что на Камчатке сейчас туристы посещают около 20 вулканов. Из них только на четырех есть хорошие тропы: на Авачинском вулкане, на Горелом, проложена тропа по гребню Мутновского вулкана и на вулкане Толбачик. А на остальных, в том числе на популярной Ключевской Сопке, есть только направления. И, если гид ведет туда туристов, он должен иметь первый спортивный разряд или звание кандидата в мастера спорта по альпинизму и понимать особенности маршрута по склонам «живого» вулкана. Кроме того, он должен быть уверен в том, что туристы его группы достаточно подготовлены к восхождению. В коммерческом же туризме не до этого. Здесь время – деньги, и гиду желательно подняться с группой на вершину, чтобы повысить рейтинг своей туристической фирмы. Клиенты хотят быть уверены в том, что за свои деньги покорят вулкан. К слову, за смертельное восхождение на Ключевскую сопку участники коммерческой группы заплатили примерно по 120 тысяч рублей, включая перелет.

Председатель квалификационной комиссии Федерации альпинизма России Елена Кузнецова заверяет: в экспедициях, которые организовывают серьезные компании, на одного гида приходится один, максимум два клиента. По ее мнению, следователи сейчас должны обратить внимание на то, кто в «Экстрим Тайм» утвердил такой состав группы, когда на десять туристов приходилось два гида. «Организаторы восхождений, собирая на столь серьезные маршруты коммерческие группы, не спрашивают у профессионалов никаких рекомендаций, не обращаются за консультацией, можно туда идти сейчас таким составом или нельзя», – с горечью говорит она.

В результате, когда двух ослабевших туристов гид Иван Алабугин повел обратно к домику на высоту 3300 метров, оставшихся восемь на вершину повел только один гид – Андрей Мищенко. Ему было трудно контролировать столько людей. И, когда испортилась погода, подул шквальный ветер, упала температура воздуха, он принял решение связаться всем одной веревкой, что было ошибкой. Произошел срыв, и три человека погибли сразу. Оставшиеся в живых люди просто не выдержали свалившихся на них бед. Они погибали один за другим, а последним умер сам Андрей Мищенко, который сломал ногу.

Ключевской вулкан не единственный, где произошла такая трагедия. Подобная же массовая гибель туристов случилась в сентябре 2021 года при восхождении на Эльбрус. Там в походе «для новичков» погибли пять человек, еще одиннадцать обморозились. Они покорили вершину – в десять утра сфотографировались наверху. Все были довольны и счастливы. Трагедия случилась на спуске – погода резко изменилась, началась пурга. Подул шквальный ветер, видимость резко снизилась, температура воздуха упала до минус двадцати.

Чтобы избежать массового замерзания, гиды разделили людей на «быстрых» и «медленных». Одна из связок сорвалась, туристы пролетели около ста метров по льду, один из них сломал ногу.

Гиды несколько раз отправляли сигнал бедствия в службу спасения, но до МЧС он дошел только в пять часов вечера. В работах были задействованы 69 человек и 16 единиц техники. К тому времени к поискам присоединились находившиеся на горе опытные гиды из других групп, которые узнали, что два проводника не вернулись с клиентами в базовый лагерь.

Когда туристов, отклонившихся от маршрута, нашли, они были в снежном плену уже 15 часов. К моменту прибытия спасателей у них были все признаки горной болезни: сильный упадок сил, дезориентация на местности, паника. Спасателям пришлось выносить их на себе.

По словам одного из выживших участников восхождения, перед подъемом на вершину, на седловине, стало понятно, что погода портится. Проводники предложили туристам самим решать, пойдут ли они на штурм вершины. Те заверили, что полны сил…

Впоследствии также выяснилось, что приблизительно в 50 метрах от места трагедии, около тропы, находилось аварийное убежище – пещера-полость, куда из недр вулкана поступает теплый воздух. Гиды знали о ней, но не решились искать в пургу. Другими словами, они полностью потеряли контроль над ситуацией.

В отличие от трагедии, которая произошла недавно на Ключевской Сопке, гиды на Эльбрусе были местные. Как видим, дело не в том, приезжие инструкторы-проводники или свои. Дело в их квалификации. Ни на Эльбрусе, ни на Ключевской Сопке они не должны были вести людей к вершине. Если в какой-то момент они поняли, что возник риск попасть в плохую погоду, им надо было тут же развернуть группу назад.

Поход в горы – это не легкая прогулка, а тяжелый физический труд. И для того чтобы узнать, насколько квалифицирован гид, надо потребовать у него удостоверение альпиниста. В нашем же случае не были заключены даже договоры с турфирмой «Экстрим Тайм» на оказание туристических услуг.

Далее. Если при организации маршрута на вулкан Ключевской на одного гида, как говорит Елена Кузнецова, должно быть два туриста, то цена тура автоматически вырастет. Одному человеку надо будет заплатить уже не сто, а как минимум двести тысяч рублей за удовольствие покорить вершину. Людей, готовых выложить такую сумму, не так много. И небольшие коммерческие фирмы, предлагая свои услуги по сравнительно невысокой цене, рассчитывают совсем не на них. Покупая такой тур, надо понимать, что безопасность в эту цену не заложена, как бы владельцы фирмы не заверяли в обратном.

Выход здесь только один: необходимо, чтобы на государственном уровне были приняты правила, по которым коммерческой фирме нельзя было принимать работать гидом не альпиниста. И начать надо с создания единого реестра таких альпинистов на государственном уровне. Чтобы каждый мог заглянуть в реестр и увидеть квалификацию человека, который поведет тебя в горный маршрут. Как показывает практика, даже небольшие вершины, как, например, вулкан Горелый на Камчатке, опасны для неподготовленных людей, которых к тому же ведут неподготовленные гиды. До тех пор пока такие меры не приняты, дикий туризм на Камчатке процветает и будет процветать.

Что же касается вулкана Ключевская Сопка, то в связи с тем, что на склонах его ежегодно гибнут люди, на наш взгляд, необходимо в сезон восхождений держать там группу спасателей. Чтобы они в течение получаса были готовы выдвинуться на помощь туристам. Так как этого нет, спасателям приходится лететь на склоны вулкана из Петропавловска-Камчатского, что возможно только в случае летной погоды. Если погода лететь не позволяет, им приходится добираться до вулкана на машинах из поселка Ключи, что, в лучшем случае, занимает 12 часов, а в худшем, если дорога размыта, то более тридцати.

Соб. инф.





Справка «Вестей»

Вулкан Ключевская Сопка (высота 4850 м) – один из самых высоких и активных вулканов мира, высшая точка полуострова Камчатка. Расположен в центральной части полуострова и относится к Ключевской группе – крупнейшему вулканическому скоплению на Камчатке, состоящему из 14 вулканов. Представляет собой стратовулкан центрального типа. Стратовулкан, как правило, имеет коническую форму. Конус его формируется многие тысячелетия и увеличивается после каждого извержения, образуя слоистость. Структура Ключевского вулкана сложена лавовыми потоками, прослоями пирокластики (обломочные отложения, образующиеся при извержении вулкана) и льда, причем объем пирокластического материала существенно превышает объем лавовых потоков. Склоны стратовулкана обычно крутые; крутизна склонов Ключевской Сопки 32–33 градуса. Входит в список десяти вершин РФ для присвоения звания «Снежный барс России».

Эльбрус (высота 5642 м) – стратовулкан на Кавказе, самая высокая горная вершина России и Европы (при условии проведения границы между Европой и Азией по главному Кавказскому хребту или южнее). Расположен на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. За счет хорошо развитой транспортной инфраструктуры Эльбрус очень популярен у туристов и альпинистов. Входит в список десяти вершин РФ для присвоения звания «Снежный барс России».

По данным Федерации альпинизма, на вершину Эльбруса ежегодно поднимаются до 10 тысяч альпинистов. Официальной статистики по количеству погибших на Эльбрусе нет. Однако, согласно неофициальным подсчетам, гора ежегодно уносит жизни 15−20 человек. По количеству жертв Эльбрус идет вровень с Монбланом (высочайшая вершина Западной Европы, 4810 м), который тоже привлекает тысячи туристов обманчивой легкостью восхождения.