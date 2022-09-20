РУБРИКА ВОПРОС - ОТВЕТ

20 Сентября 2022



Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложила, что эпидемиологическая ситуация по ковиду в России управляемая. «Если в начале распространение было в центральной части – это Москва, Московская область и Санкт-Петербург, то сейчас здесь идет снижение и волна уходит в регионы», – сказала госпожа Попова. По ее словам, в 50 регионах заболеваемость коронавирусом растет, в 27 – снижается, в остальных ситуация без изменений.

При этом, отметила она, в регионах нет обязательного требования носить маски. «В субъектах рекомендуют ношение масок в общественных местах, но мы не вводим никакого регулирующего правила, которое бы обязывало к этому. Сегодня мы занимаемся информационно-просветительской работой», – сказала она.

Дополним, что, по данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в сентябре из-за роста заболеваемости к обязательному масочному режиму вернулись в 11 субъектах России. В отдельных регионах из-за роста числа госпитализаций пациентов с коронавирусом снова перепрофилируют больницы. Так дополнительные койки для ковидных больных разворачивают в Санкт-Петербурге.

По данным федерального оперштаба, в России в течение всей прошлой недели коронавирусом ежедневно заражалось свыше 50 тыс. человек. Однако число госпитализаций за последнюю неделю почти не выросло, на что также указала Анна Попова. «Сильно сократилось количество случаев первичной пневмонии, больше нет потери обоняния, нет тяжелых больных в реанимации и отделениях интенсивной терапии», – сказала она.

По данным оперативного штаба, 19 сентября 2022 года в России выявили почти 50 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Увеличение заболеваемости отмечено в 62 субъектах РФ. Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 23 регионах страны, наибольшее снижение зафиксировано в Севастополе, Республике Хакасия и Кемеровской области. При этом количество госпитализаций за сутки составило 2 054 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 8%.

Напомним, что в России подъем заболеваемости COVID-19 отмечался с июля. В Роспотребнадзоре его связывали с увеличением доли новых подвариантов «омикрона» ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

Мы продолжаем информировать читателей о развитии ситуации, отвечая на их вопросы.

– Сколько человек болеют ковидом на Камчатке?

– По данным официального сайта стопкоронавирус41.рф, 20 сентября в регионе коронавирус выявили еще у 54 человек. Всего с начала пандемии отмечено 43 204 заболевших. Выздоровели за сутки 42 человека, за все время пандемии отмечено 40 609 выздоровлений.

В стационарах находятся 87 пациентов с ковидом, из них 10 госпитализировали за сутки. 26 человек больны пневмонией с COVID-19. Коечный фонд для ковидных больных составляет 137 мест.

За все время пандемии от ковида в регионе умерли 623 человека (данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф). Напомним, что первая смерть от новой коронавирусной инфекции была зафиксирована в Камчатском крае 12 мая 2020 года. В тот день, по данным краевого Минздрава, в регионе было зарегистрировано 398 лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом. Прирост за сутки составлял 14 случаев.

– Я прикреплен к Петропавловск-Камчатской поликлинике № 1. Хотелось бы узнать, какие вакцины от ковида есть в поликлинике и какая больше подходит для ревакцинации.

– Этот вопрос мы задали, позвонив по номеру 122, заявленному в краевом правительстве как единая служба приема вызовов по вопросам COVID-19 и здравоохранения в целом.

Сотрудник колл-центра сообщил, что в Петропавловске-Камчатском в поликлиниках в наличии вакцина «Спутник V», но посоветовал обратиться в конкретное учреждение. Спросив, какая поликлиника интересует, соединил с ней. В Петропавловск-Камчатской городской поликлинике № 1 пояснили, что в наличии только «Спутник V» (является двухкомпонентной вакциной. – Прим. ред.). Для ревакцинации вводится один компонент вакцины.

Дополним, что в России для вакцинации граждан старше 18 лет существует пять официально зарегистрированных препаратов: вакцина «ГамКовидВак» («Спутник V»); вакцина «Спутник лайт»; вакцина «ЭпиВакКорона»; вакцина «ЭпиВакКорона-Н»; вакцина «Ковивак».

На сайте Петропавловск-Камчатской городской поликлиники указано, что «все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны. Лучше всего привиться тем препаратом, который есть в доступе».

– Где на Камчатке можно поставить прививку от гриппа, и создан ли запас вакцин?

– Медицинские учреждения Камчатского края начали получать вакцину и организуют массовую иммунизацию против гриппа. Привиться можно в территориальной поликлинике, имея медицинский полис, либо по месту работы, если работники предприятия относятся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, сферы обслуживания, транспорта). Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

По информации краевого Минздрава, в регион поступило почти 70 тысяч доз вакцины против гриппа: 41 тысяча доз вакцины «Совигрипп» и 28 тысяч доз вакцины «Ультрикс». В Минздраве отметили, что в первую очередь поставить прививки от гриппа следует гражданам из группы риска. «В частности, речь идет о детях, беременных женщинах и гражданах, имеющих хронические заболевания. Я рекомендую жителям региона не откладывать данную процедуру, поскольку очень важно позаботиться о своем здоровье. Сейчас есть возможность сформировать иммунитет против данных заболеваний», – сказал глава краевого Минздрава Александр Гашков.

В Роспотребнадзоре уточнили, что «применяемые отечественные гриппозные вакцины относятся к наиболее безопасным».

– В каких регионах страны вернули обязательное ношение масок?

– Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, обязательный масочный режим снова ввели в Архангельской, Белгородской, Нижегородской, Ульяновской, Смоленской областях, Забайкальском крае, Республике Алтай, Республике Бурятия, Республике Тыва, Хабаровском крае и на Сахалине. Но требования менее строгие, чем в начале пандемии. Так, в Ульяновской области маски обязательно носить только в общественном транспорте, медучреждениях и организациях соцобслуживания. В Забайкалье к этому перечню добавлены учреждения государственной власти и физкультурно-оздоровительные. В Республике Алтай маски обязательны для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ и ряда других категорий граждан. В Бурятии обязательный масочный режим вернули в общественных местах, в государственных и медицинских учреждениях, в Туве – в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях на открытом воздухе. Ношение масок обязательно на транспорте или в социальных учреждениях в Хабаровском крае, Архангельской, Смоленской и Белгородской областях. На Сахалине маски надо носить в медицинских организациях, аптеках, социальных учреждениях с круглосуточным режимом работы.

В других регионах страны власти воздерживаются от строгих ограничений, рекомендуют носить маски и продолжают просвещать население. При этом специалисты отмечают рост заболеваемости этой осенью.

– Если ограничительные меры по коронавирусу стали менее жесткими, значит, в ближайшее время прогнозируют окончание пандемии?

– Ответить на этот вопрос однозначно не может никто. Так, недавно президент США Джо Байден во всеуслышание заявил, что коронавирусная пандемия осталась позади, чем несказанно удивил сотрудников Белого дома, отвечающих за вопросы здравоохранения. «Пандемия окончена. У нас все еще есть проблема с COVID, мы все еще много работаем над этим», – сказал лидер США. Он пояснил, что считает так, потому что никто не носит маски.

Ранее, 14 сентября, во Всемирной организации здравоохранения впервые за 2,5 года пандемии заявили о ее приближающемся завершении. «Число зарегистрированных случаев смерти из-за COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшей позиции для завершения пандемии. Мы еще этого не достигли, но завершение находится в поле зрения», – констатировал глава ВОЗ.

Между тем специалисты не исключают дальнейшую эволюцию вируса и появление новых его вариантов. Какими они будут, неизвестно.

Преждевременно говорить об окончании пандемии COVID-19, возможно, это произойдет в 2023 году, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

«На сегодняшний момент мне кажется, что мы находимся где-то очень близко к тому этапу, когда пандемия перейдет в тот период, что мы COVID-19 станем называть сезонным заболеванием. Но на сегодняшний момент, мне кажется, это несколько преждевременно», – отметил Вознесенский.

Эксперт пояснил, что даже с преобладающим штаммом «омикрон» около 100 россиян каждый день умирают от этой инфекции и однозначно просчитать, как болезнь поведет себя через месяц или год, нельзя. (В России за все время пандемии от коронавируса умерли 386 136 человек. 19 сентября за сутки умер 91 человек. Статистику приводит оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. – Прим. ред.)

«Вполне возможно, что это (переход ковида в сезонную инфекцию. – Прим. ред.) будет в 2023 году, но не на сегодняшний день», – добавил Вознесенский.

Ответы на вопросы подготовила

Наталья МАКСИМИШИНА