«Те раны памяти колючей…»

20 Сентября 2022



В последнее время на Камчатке стали активно обсуждать вопросы историко-культурного наследия региона. По этому поводу был организован круглый стол на базе Камчатской краевой библиотеки имени С.П. Крашенинникова в рамках мероприятия «Камчатка – Россия – Мир». Тем же вопросом озаботилось Камчатское региональное отделение Общероссийского народного фронта, организовав свой круглый стол в здании краевого профсоюза.

В целом участники закругленных столов правильно выразили свою озабоченность, касающуюся неудовлетворительного состояния объектов культурного наследия, находящихся на территории Камчатского края. Соглашусь с Сергеем Вахриным, известным камчатским писателем, журналистом и публицистом, что корни нашей исторической безграмотности, и я добавлю безразличия, на Камчатке во многом проистекает от временщизма.

За круглыми столами активно обсуждались темы, касающиеся официальных памятных дат и праздников Камчатского края и города Петропавловска-Камчатского. Наша газета неоднократно иронизировала по поводу того, что официальный праздник «День города» установлен 17 октября, но городские власти празднуют его в сентябре, стараясь «попасть» в теплый солнечный день. Это погодное угадывание началось при градоначальнике Владиславе Скворцове и, как эстафетная палочка, передавалось последующим главам администрации.

Критические газетные стрелы не смогли пробить стену между кажущейся целесообразностью и здравым смыслом, взращенным на базе исторической правды. Сергей Вахрин тоже справедливо критикует решение властей праздновать День города, когда удобнее и теплее.

Что касается праздников Камчатского края и памятных дат, то их перечень утвержден Законом Камчатского края от 10 декабря 2009 года с последующими дополнениями и изменениями. Перечислю их:

«Статья 2. Праздники Камчатского края

В Камчатском крае устанавливаются следующие праздники Камчатского края:

1) День Камчатского края – 1 июля;

2) День оленевода – первое воскресенье марта;

3) Берингия – вторая суббота марта;

4) Дни туризма в Камчатском крае – в течение последней недели мая;

5) День первой рыбы – первое воскресенье июня;

6) Нургэнэк – эвенский Новый год – третье воскресенье июня;

7) День вулкана – последняя суббота августа;

8) Алхалалалай – праздник ительменского народа – последнее воскресенье сентября;

9) Хололо – праздник корякского народа – первое воскресенье ноября.

Статья 3. Памятные даты Камчатского края

В Камчатском крае устанавливаются следующие памятные даты Камчатского края:

1) День присоединения Камчатки к России – 13 июля;

2) День героической обороны Петропавловска-Камчатского от нападения англо-французской эскадры – 5 сентября;

3) День открытия Долины гейзеров – 14 апреля;

4) День Курильского десанта – 18 августа».

«Вести» неоднократно иронично высказывались о празднике по поводу объединения Корякского автономного округа и Камчатской области в Камчатский край. Разумеется, главнее «День присоединения Камчатки к России», без первого не было бы второго. Как отмечать праздники и памятные даты (речь идет о перечне мероприятий), решает Правительство Камчатского края. Что касается муниципальных образований, то право организации и проведения праздников лежит на органах местного самоуправления. Наверное, пора пересмотреть перечень праздников и внести изменения в полном соответствии со здравым смыслом.

Но давайте выйдем за рамки, как говорят чиновники, регионального компонента и посмотрим на более значимые даты в истории как Советского Союза, так и России, его правопреемника, и тогда наши проблемы покажутся мелкими на фоне, можно сказать, сражения за историческую правду.

Памятные вехи в российской истории расставляются иногда настолько противоречиво, что вызывают долгие споры историков, краеведов, журналистов, государственных и общественных деятелей. К таким вехам можно отнести 2 сентября 1945 года – День окончания Второй мировой войны.

Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР была установлена дата – 3 сентября 1945 года как день всенародного торжества – День победы над Японией. Тогда же выпустили 1 млн 800 тысяч медалей «За победу над Японией».

На лицевой стороне – портрет Верховного Главнокомандующего и главы СССР Иосифа Сталина, на обратной стороне – дата «3 сентября 1945».

7 октября 1998 года Государственная Дума Российской Федерации в двух чтениях приняла поправку, внесенную в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в которой 3 сентября 1945 года значится как День победы над милитаристской Японией.

Президент РФ Борис Ельцин 30 октября 1998 года наложил вето на эту поправку.

Через десять лет, 5 июня 2008 года, Дума Сахалинской области приняла Закон № 52 «О памятных датах Сахалинской области», согласно которому 3 сентября 1945 года считается Днем освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов.

В 2010 году в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», принятый Государственной Думой 10.02.1995 года, была внесена поправка, согласно которой страна получила в качестве памятной даты 2 сентября 1945 года – как День окончания Второй мировой войны. При этом указ Президиума Верховного Совета СССР 1945 года об объявлении 3 сентября Днем победы над Японией продолжает действовать! Этот указ не отменен.

Мне понятно, почему бывший президент РФ Борис Ельцин наложил вето на поправку в закон «О днях воинской славы (победных днях России)». Он хотел угодить Японии. В этом смысле, как говорят японцы, глава государства «потерял лицо».

Почему-то в Южной и Северной Корее не стесняются отмечать как государственный праздник дату 15 августа 1945 года. В этот день император Хирохито объявил о капитуляции Японии перед союзными державами.

Есть и другие исторические определения, которые, мягко говоря, являются спорными. Например, Япония не считает себя участником Второй мировой войны. Страна восходящего солнца считает, что вела Тихоокеанскую войну.

Китай уверен, что Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а в 1932 году, после того как японские войска оккупировали Маньчжурию.

Некоторые западноевропейские историки считают, что война Японии с Китаем началась 7 июля 1937 года.

Наши сахалинские соседи стояли у истоков в борьбе за восстановление исторической справедливости, чтобы считать 3 сентября Днем победы над Японией 1945 года.

Я напомню об основных этапах этой борьбы.

«ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Губернатору Сахалинской области В.И. Лимаренко. О Дне Победы над Японией

С личной страницы в социальной сети «Фейсбук» губернатора Сахалинской области В.И. Лимаренко мы узнали, что сахалинцы и курильчане якобы десятилетиями мечтали о том, чтобы увековечить окончание Второй мировой войны, закончившейся на Дальнем Востоке, именно на наших островах.

Сахалинцы и курильчане знают, что окончание Второй мировой войны давно увековечено Указом Президиума Верховного Совета СССР, установившим в 1945 году, что 3 сентября является Днем Победы над Японией – днем всенародного торжества. (Ведомости Верховного Совета СССР 1945 г. № 61.)

Этот праздник отмечался всем советским народом на протяжении многих лет.

До настоящего времени данный указ не отменен и является действующим нормативным правовым актом российского законодательства (в силу пункта 2 раздела 2 Конституции Российской Федерации).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 г. учреждена медаль «За победу над Японией», на реверсе которой есть надпись «3 сентября 1945».

Дата 3 сентября торжественно отмечается и в государствах-союзниках СССР во Второй мировой войне.

Так, в феврале 2014 года Верховный законодательный орган КНР учредил День победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, который отмечается 3 сентября.

Действительность вышеназванного указа подтверждена в мае 2019 года правовым управлением Совета Федерации Федерального Собрания, а в январе 2020 года и Научно-исследовательским институтом военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Сахалинцы и курильчане настаивают на том, чтобы давно установленный День Победы над Японией отмечался не только в Сахалинской области, но и во всей России, чтобы руководство страны поздравляло с ним народ-победитель, чтобы он не игнорировался исполнительной властью вопреки Конституции России, а либо праздновался отдельно, либо был кодифицирован.

В прилагаемой справке освещается краткая история того, как сахалинцы и курильчане добивались этого.

Поэтому сообщение о намерении губернатора Сахалинской области добиваться установления нового памятного дня (или все-таки дня воинской славы?) – 3 сентября как Дня окончания Второй мировой войны – вызывает у нас недоумение. Кто же с кем воевал? Кто кого победил? Причем здесь Россия? Все это должно быть видно из названия дня воинской славы.

С предложенной Вами формулировкой можно было бы согласиться, если бы она была дополнена коренным названием праздника – День Победы над Японией (3 сентября – День окончания Второй мировой войны – День Победы над Японией).

Из 17 дней воинской славы, установленных в России, в восьми случаях применяется термин «победа» (День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 27 июня (8 июля) 1709 года; День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год) и т.д.), а в других случаях применены термины «контрнаступление» (под Москвой 5 декабря 1941 года), «разгром» (немецко-фашистских войск под Сталинградом 2 февраля 1943 года), «взятие» (турецкой крепости Измаил 24 декабря 1790 года), «освобождение» (Ленинграда от блокады – 27 января 1944 года), аналогичные термину «победа».

Новое, предлагаемое Вами название празднуемого нами 3 сентября Дня Победы над Японией направлено на замену традиционного названия. С этим согласиться нельзя.

Установление нового дня воинской славы на одном и том же историческом основании в одну и ту же дату с имеющимся победным днем повлечет отмену прежней формулировки.

Это повлечет патриотическую демобилизацию, демонстративный разрыв с героическим прошлым, обеспечившим нашей стране законное владение Южным Сахалином и Курильскими островами, проявление антисоветизма, типичное для современных западных фальсификаторов истории Второй мировой войны. Кому это нужно?

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А. Пушков 13 февраля 2020 года на заседании Рабочей группы по внесению поправок в Конституцию внес предложение о необходимости конституционного закрепления ПОБЕДЫ во Второй мировой войне, которое было одобрено Президентом России В.В. Путиным.

Утверждаем, что следует не понижать, а повышать значение дальневосточной Победы, 75 лет которой мы будем праздновать в 2020 году.

Предлагаем согласиться.

Белоносов В.И. – Почетный гражданин Сахалинской области, вице-президент Сахалинского фонда культуры, член Общественного совета города Южно-Сахалинска.

Кузин А.Т. – Почетный гражданин Сахалинской области, доктор исторических наук, профессор.

Пономарев С.А. – действительный государственный советник Сахалинской области 1 класса, депутат Сахалинской областной Думы 2, 3, 4 созывов.

29 февраля 2020 года.





СПРАВКА

Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» явился первой попыткой частичной кодификации памятных дат и дней воинской славы. Первоначальное его название – «О днях воинской славы (победных днях) России».

Таким образом, из общего числа памятных, знаменательных дат в первую очередь были выделены – как, по сути, важнейшие – дни воинской славы.

Практически сразу на Сахалине была выявлена существенная неполнота закона. Уже 19 апреля 1995 года председатель Сахалинской областной думы первого созыва В.С. Максутов обратился к Президенту России и Председателю Правительства России с письмами, в которых сообщал, что в администрацию Сахалинской области, областную думу и средства массовой информации поступают письма и обращения трудящихся, ветеранов войны о том, что в указанном законе неправомерно упущена дата – 3 сентября 1945 года.

Сразу после назначения И.П. Фархутдинова новым главой администрации области он и председатель областной думы в мае 1995 года обратились с этим вопросом к Президенту России.

Федеральные власти пробел признали, сочувственно отнеслись к позиции региона, однако самоустранились от внесения поправок в закон № 32-ФЗ.

По инициативе губернатора области И.П. Фархутдинова Сахалинская областная дума второго созыва 18 сентября 1997 года внесла в Государственную Думу законопроект о дополнении перечня в законе № 32-ФЗ днем воинской славы с формулировкой «3 сентября – День победы над милитаристской Японией».

Правительство России законопроект согласовало. Закон был принят Государственной Думой 7 октября 1998 года, одобрен Советом Федерации 15 октября 1998 года, но отклонен Президентом Российской Федерации 30 октября 1998 года.

Четверть века прошло с того времени. За это время Япония законодательно (!) объявила половину Курильской гряды японской территорией (2009 год). Неужели такие агрессивные и оскорбительные акты тоже относятся к «позитивным тенденциям» в отношениях со страной, не признающей итогов Второй мировой войны?

Сахалинской областной думой еще раз 2 марта 2000 года внесен в Государственную Думу законопроект, аналогичный первоначальному. Представлял законопроект № 90017613-3 22 декабря 2000 года в Государственной Думе депутат Государственной Думы от Сахалинской области И.А. Ждакаев.

В Рекомендациях парламентских слушаний 12–13 сентября 2001 года, проведенных по инициативе губернатора Сахалинской области И.П. Фархутдинова, Федеральному Собранию было предложено «кодифицировать в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года об объявлении 3 сентября праздником – Днем победы над Японией» (п. 3.6), а Правительству РФ – ежегодно организовывать это празднование (п. 2.5).

Не имея возможности добиться внесения в федеральный закон своей формулировки, Сахалинская областная дума зачастую поддерживала законопроекты других субъектов или вносила в них поправки.

Так, 12 июля 2002 года Сахалинской областной думой одобрен проект федерального закона № 110048-3, внесенного рядом депутатов Государственной Думы. В нем предлагалось день 3 сентября назвать Днем победоносного завершения советско-японской войны (1945). Законопроект был 23 мая 2003 года отклонен.

27 ноября 2003 года Сахалинская областная дума в третий раз внесла в Государственную Думу законопроект о 3 сентября как Дне победы над милитаристской Японией. Законопроект получил № 401858-3. Через год под надуманным предлогом законопроект возвращен в областную думу якобы из-за отсутствия заключения Правительства РФ, которое до этого не требовалось.

Администрация Сахалинской области и Сахалинская областная дума 20 мая 2004 года совместно обратились в Правительство РФ с предложением о принятии постановления правительства об организации в 2005 году празднования 60-летия Победы над милитаристской Японией.

Министерство обороны РФ сообщило о нецелесообразности этого. Оспаривая этот ответ, Сахалинская областная дума 16 сентября 2004 снова обратилась в правительство, а также к Президенту РФ.

Повторный ответ о нецелесообразности принятия акта правительства по этому поводу дал тот же заместитель министра обороны (Н. Панков), чьи действия обжаловались.

Игнорирование сахалинских инициатив и 60-летие Победы над Японией вызвало принятие 15 сентября 2005 года Сахалинской областной думой целого комплекса документов. В Государственную Думу в очередной раз был внесен законопроект о 3 сентября как Дне победы над милитаристской Японией. Одновременно было принято обращение к ряду видных депутатов с предложением о соавторстве.

Важное значение для истории вопроса имеет принятие 17 июня 2008 года закона Сахалинской области № 52-ЗО «О памятных днях Сахалинской области».

Первоначально были установлены две памятные даты: 26 апреля – День флага Сахалинской области (1997 год); 3 сентября – День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов (1945 год). Следует напомнить, что на флаге области, наряду с Сахалином, изображены и Курильские острова.

Смена Президента России, избрание на этот пост в 2008 году Д.А. Медведева вызвало надежды на то, что он мог бы поддержать инициативу Сахалинской областной думы о введении Дня победы над Японией в российский календарь. Однако обращение к новому Президенту России 11 сентября 2008 года было безуспешным.

Перед 70-летием Победы в феврале 2015 года группа почетных граждан Сахалинской области (Л. Шубина, К. Гапоненко, В. Белоносов, А. Кузин, А. Стародубцев, В. Гомилевский и др.) обратилась к Президенту РФ В.В. Путину и к фракции «Единая Россия» Государственной Думы Федерального Собрания РФ с предложением о введении дня воинской славы – Дня Победы во Второй мировой войне.

Мотивировалось обращение тем, что «победная война на Дальнем Востоке, сформировавшая здесь современные границы России, закрепившая население, остается без соответствующей государственно-правовой и духовно-нравственной оценки, которая должна и могла бы закрепить итоги Второй мировой войны в общественном сознании наших граждан.

Не решает вопрос и учреждение в 2010 году памятного Дня окончания Второй мировой войны. Стремление к политкорректности вуалирует роль Советского Союза и России во Второй мировой войне, оборачивается национальным нигилизмом.

Внешнеполитическая ситуация остро ставит перед Россией ряд задач, имеющих отношение к сохранению исторической памяти».

Ответ от Президента не был получен, а в ответе фракции «Единая Россия» сообщалось о достаточности памятного дня «2 сентября – День окончания Второй мировой войны».

С осени 2017 года большая группа общественных деятелей, ученых, фронтовиков, включая генерала армии, президента академии военных наук Российской Федерации, участника войны с Японией М. Гареева, бывшего губернатора Сахалинской области В. Федорова, почетных граждан Сахалинской области, депутатов Сахалинской областной думы, Героев Социалистического труда, ряд общественных организаций, обращаясь к Президенту России, избрала другую тактику.

Вместо попыток кодификации, введения Дня воинской славы в закон 1995 года они обратили внимание на необходимость непосредственного исполнения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года об объявлении 3 сентября Днем победы над Японией, ввиду того, что Указ входит в правовую систему Российской Федерации как правопреемницы СССР.

Авторы указывали: «Считаем, что сознательное замалчивание и, по существу, неправомерная отмена Дня победы над Японией требует тщательного расследования, а дата 3 сентября – официального признания днем всенародного торжества – праздником победы над Японией».

Составил Сергей Пономарев,

краевед, член Сахалинского регионального отделения

Российского военно-исторического общества».

«Президенту Российской Федерации

Председателю Государственной Думы

Руководителям фракций партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Председателю Совета Федерации ФС РФ

О недопустимости отмены Дня Победы над Японией

Уважаемые руководители страны!

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 1 апреля 2020 года приняла в первом чтении проект Федерального закона № 922513-7 «О внесении изменений в статьи 1 и 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» (об установлении дня воинской славы России «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)», внесенный депутатами Государственной Думы В.А. Шамановым и др.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 1 и 11 Федерального закона от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», в соответствии с которыми устанавливается новый день воинской славы России – «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Принимаемый закон вступает в противоречие с законодательством и влечет неисполнение действующего (согласно пункту 2 раздела 2 Конституции Российской Федерации) Указа Президиума Верховного Совета СССР, установившего в 1945 году, что 3 сентября является Днем Победы над Японией – днем всенародного торжества. (Ведомости Верховного Совета СССР 1945 г. № 61.)

Этот праздник отмечался всем советским народом на протяжении многих лет.

До настоящего времени данный Указ не отменен и является действующим нормативно-правовым актом российской правовой системы. Действительность вышеназванного Указа подтверждена в мае 2019 года правовым управлением Совета Федерации Федерального Собрания, а в январе 2020 года и Научно-исследовательским институтом военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 г. учреждена медаль «За победу над Японией», на реверсе которой есть надпись «3 сентября 1945».

Принятие законопроекта в его нынешнем виде ведет к патриотической демобилизации, означает демонстративный разрыв с героическим прошлым, обеспечившим нашей стране законное владение Южным Сахалином и Курильскими островами, выглядит как проявление антисоветизма, подыгрывающее современным западным фальсификаторам истории Второй мировой войны.

День воинской славы не может ограничиваться словами «окончание войны», а должен содержать термин «победа».

Именно так закреплены в законе о днях воинской славы День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 27 июня (8 июля) 1709 года; День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год) и т.д.). В других случаях применяются термины «контрнаступление» (под Москвой 5 декабря 1941 года), «разгром» (немецко-фашистских войск под Сталинградом 2 февраля 1943 года), «взятие» (турецкой крепости Измаил 24 декабря 1790 года), «освобождение» (Ленинграда от блокады – 27 января 1944 года), аналогичные термину «победа».

Зачем же снижать действующее название «День Победы над Японией» безликим и безэмоциональным «окончанием войны»? Кто же с кем воевал? Кто кого победил? Причем здесь Россия?

Мы предлагаем компромиссный вариант наименования праздника: «3 сентября – день окончания Второй мировой войны – день Победы над Японией (1945)».

В этом случае он не будет противоречить, а будет соответствовать Закону о поправках в Конституцию Российской Федерации № 1-ФКЗ, подписанному Президентом Российской Федерации 14 марта 2020 года, которым введена в Основной закон страны статья 67.1, прямо указывающая, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, что Российская Федерации чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Учитывая важность проблемы и ее общественную значимость, просим Вас прислушаться к нашим аргументам и предложениям и принять поправку к законопроекту № 922513-7, дополнив принятую формулировку «3 сентября – день окончания Второй мировой войны» словами «– день Победы над Японией (1945)».

С уважением, Сахалинское региональное отделение поискового движения России, председатель А.Н. Бандура

В.И. Белоносов, Почетный гражданин Сахалинской области

Сахалинская общественная организация «Даманцы», руководитель Ю.Е. Бимаев

Региональная общественная организация «Сахалинская гвардия», руководитель Н.В. Бондаренко

В.П. Васюта, председатель областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Сахалинского пограничного управления береговой охраны ФСБ РФ

В.В. Гаврилов, участник освобождения Южного Сахалина от японских милитаристов, ветеран Великой Отечественной войны

Сахалинский областной Совет ветеранов, председатель З.В. Гльоговер

Сахалинский региональный молодежный военно-патриотический общественный фонд «Пионер», председатель Г.И. Горожанов

М.В. Демурин, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, публицист

В.К. Зиланов, член Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ, профессор, заслуженный работник рыбного хозяйства России, почетный гражданин Мурманской области (Мурманск)

В.П. Зимонин, директор «Института проблем безопасности и развития Евразии», доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, воин-интернационалист – участник боевых действий в Сирии и Египте, автор ряда книг по войне с Японией

С.В. Иванова, депутат Сахалинской областной думы 2, 3, 4, 5, 6, 7 созывов

Сахалинская областная организация ветеранов органов государственной безопасности, председатель А.М. Иванча

В.Ю. Иконников, руководитель Сахалинского областного отделения Российского философского общества

В.В. Кайдаш, председатель Сахалинской региональной Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов» (РСВ)

С.А. Калентьев, председатель правления Сахалинской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

И.Ф. Лахно, председатель Сахалинского областного Совета ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий

А.В. Мурая, Почетный гражданин города Южно-Сахалинска, ветеран труда, участница трудового фронта. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»

А.Ю. Плотников, доктор исторических наук, профессор, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны, эксперт РВИО

Д.М. Пушкарева, старший сержант, санинструктор 79-й стрелковой дивизии, участница Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участница освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Награждена медалью «За победу над Японией»

С.А. Пономарев, председатель Сахалинского областного отделения «Русского географического общества», член Центрального Совета Общероссийского Движения Поддержки Флота

Т.Н. Рукавишникова, Почетный гражданин Сахалинской области, председатель Сахалинского регионального объединения пенсионеров «Совесть»

Н.Н. Сандлер, Почетный гражданин города Южно-Сахалинска, ветеран Великой Отечественной войны и ВМВ, офицер-пограничник. Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией»

В.Ф. Сичкарь, Почетный гражданин города Южно-Сахалинска, участник Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Награжден медалью «За победу над Японией». Освобождал Южный Сахалин вместе с отцом и старшим братом

С.Ю. Цибаков, председатель Сахалинского областного совета Всероссийской общественной организации «Боевое братство»

Ю.А. Филиппенко, руководитель Сахалинской региональной организации Российского военно-исторического общества».

Вниманию читателей предлагаю текст Приказа Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту от 3 сентября 1945 года № 373:

«Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту 3 сентября 1945 года № 373

2 сентября 1945 года представителями Японии подписан акт о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил.

Война советского народа совместно с нашими союзниками

против последнего агрессора – японского империализма – победоносно завершена, Япония разгромлена и капитулировала.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением войны против Японии.

В ознаменование победы над Японией сегодня, 3 сентября, в день Праздника Победы над Японией, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту победу, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины.

Пусть живут и здравствуют наша Красная Армия и наш Военно-Морской Флот!

Верховный Главнокомандующий Генералиссимус

Советского Союза И. СТАЛИН

3 сентября 1945 года № 373

Правда. 5 сентября 1945 года».

После стольких лет борьбы сахалинцев наконец услышали и приняли уже 23-ю поправку в Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Отныне 3 сентября считается днем окончания Второй мировой войны (1945 года). Видимо, наше правительство до сих пор старается оградить ранимых японцев от лишних волнений. Советский Союз разгромил Японию, сломив самурайский дух, и заставил поднять белый флаг. Мы наследники тех, кто по праву гордится этой победой и не забывает ее.

Возвращаясь к региональным проблемам историко-культурного наследия, нужно не забывать, что многие огрехи, связанные с интерпретацией тех или иных исторических событий, путаница в датах происходили и продолжают происходить при активном участии депутатов Законодательного собрания, городской думы, людей, причисляющих себя к историкам и краеведам.

В этой связи напомню, как был установлен памятник Василию Степановичу Завойко, первому губернатору Камчатки и руководителю обороны Петропавловского порта от англо-французской эскадры 1854 года. Сначала губернатор Алексей Кузьмицкий в 2009 году решил поставить памятник Василию Завойко на улице Ленинской возле дома № 69. Он ни с кем не советовался, просто сказал: «Хочу». Тогда рядом с западной стеной здания был торжественно заложен памятный камень. При этом играл военный оркестр. Общественные деятели и должностные лица в своих выступлениях говорили о важности происходящего.

Прошло время, господина Кузьмицкого с губернаторского поста унесло крепким камчатским ветром, а пришедший ему на смену Владимир Илюхин захотел поставить памятник в другом месте – на берегу Култучного озера. Он пытался придать видимость максимальной демократичности уже созревшему у него решению. Несколько членов Совета по культуре при губернаторе Камчатского края, включая меня, были против предлагаемого места установки. Площадь Ленина была и так перегружена памятными знаками и скульптурными композициями. Я предложил установить памятник Василию Завойко на Никольской сопке лицом к морю, откуда и пришел враг. Мое предложение было поддержано несколькими участниками, остальные проголосовали «против», потому что так хотел губернатор.

Второй этап обсуждения установки памятника касался непосредственно внешнего вида этого монумента. На мой взгляд, скульптор захотел поиздеваться над светлой памятью Василия Завойко. Маленькая пушечка, к которой протягивает причудливо изогнутую ладонь адмирал, стоящий якобы на парусах, вызывает скорее ухмылку, чем уважение.

Вопрос, почему не установить копию памятника адмиралу Завойко, в свое время снесенного во Владивостоке в 1922 году, в своем первоначальном виде, только в Петропавловске-Камчатском, остался без ответа.

После установления монумента прославленному адмиралу на берегу Култучного озера случился конфуз. Я предложил депутатам городской думы и главе администрации убрать закладной камень от угла дома № 69 на улице Ленинской, табличка на котором свидетельствовала, что на этом месте будет установлен памятник Василию Завойко. Памятник с убийственной убедительностью стоял уже в другом месте. Депутат городской думы Сергей Мечетин, курировавший вопросы благоустройства города, заявил, что никакого камня там нет. Пришлось показать ему, что камень есть. Его отговорка была проста, как сам камень, мол, я не могу за всем уследить. Для главы города сообщение о неубранном камне тоже оказалось новостью. Это лишь маленький штрих, характеризующий общее ощущение власти у камчатских должностных лиц. По этому поводу давно уже придумана пословица: «Я – начальник, ты – дурак».

Увы, в этом смысле на Камчатке ничего не меняется.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ