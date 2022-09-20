ЭХО ТРАГЕДИИ НА КЛЮЧЕВСКОМ ВУЛКАНЕ

20 Сентября 2022



Мы уже рассказывали о трагедии на склоне вулкана Ключевская Сопка, когда при попытке покорить вершину погибли 8 туристов и гид Андрей Мищенко из коммерческой группы. Три человека остались в живых, один из них, второй гид Иван Алабугин, получил обморожения первой и второй степени. Сложная трехдневная спасательная операция по эвакуации живых и погибших завершилась 6 сентября, но обстоятельства ее продолжают волновать многих. Подобная трагедия была не единственной. В 2021 году массовая гибель туристов произошла на Эльбрусе. В том походе погибли пять человек и одиннадцать получили обморожения. Они тоже купили путевки в турфирме и вверили свою жизнь гидам.

Итак, нам преподнесены жестокие уроки. Какие выводы сделаны? Опытные альпинисты, имеющие за спиной огромный опыт восхождений на высочайшие вершины мира, в один голос говорят: пора наводить порядок в коммерческом туризме, который сейчас абсолютно не контролируется. И начинать надо с внесения изменений в федеральное законодательство. В первую очередь – менять систему подготовки гидов на горных маршрутах и жестко контролировать качество их подготовки.

На официальном уровне мы имеем два заявления: полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Оба процитированы на сайте Правительства Камчатского края.

Начнем с первого. «Предположительно, вероятной причиной гибели туристов, восходивших на Ключевскую Сопку, стало несоблюдение техники безопасности на маршруте следования туристической группы, а также недостаточная квалификация туристов и гидов. В июне этого года были утверждены новые паспорта маршрутов восхождения на территории природного парка регионального значения “Ключевской”. При этом в 2021 году после гибели туриста на Ключевском вулкане маршрут, связанный с восхождением на этот вулкан, из списка паспортизированных и общедоступных был исключен. Разрешение на прохождение нестандартного (спортивного, альпинистского) маршрута на вулкан Ключевской туристическая группа не получала», – говорится в пресс-релизе со ссылкой на Юрия Трутнева.

Мы позвонили в КГБУ «Природный парк “Вулканы Камчатки”», в состав которого входит парк «Ключевской», где произошла трагедия. В учреждении подтвердили, что маршрута на вершину Ключевской Сопки в списке общедоступных нет (на сайте организации в списке маршрутов в парке «Ключевской» значатся три: восхождение на Плоский Толбачик, вокруг Толбачиков и «По следам недавних извержений» с указанием, что возможно посещение только части маршрута в районе Мертвого леса и Северного прорыва. – Прим. ред.). Сотрудник службы туризма (его имя и контактный телефон есть в редакции) объяснил «Вестям», что ранее такой маршрут был, но не тот, что указан на сайте Федерации альпинизма, а гораздо проще. В прошлом году убрали и его.

Собеседник пояснил, что природный парк паспортизирует только те маршруты, которые доступны любым категориям населения. Маршруты же, требующие специальной подготовки (в том числе альпинистской), в учреждении отсутствуют. КГБУ «Природный парк “Вулканы Камчатки”» не занимается созданием категорийных маршрутов и установлением их категории. Маршруты на Ключевскую Сопку, размещенные на сайте Федерации альпинизма России, паспортизированы в 70-х годах прошлого столетия – задолго до создания «Природных парков». В те годы со стороны спортивных федераций осуществлялся жесткий контроль за выпуском групп на те или иные маршруты. Сейчас же, с развитием коммерческого туризма, упрощением транспортной доступности и доступности специальной экипировки, у многих появилась иллюзия, что поход на вершину вулкана совершить не сложно. Вследствие такой беспечности происходят несчастные случаи, количество которых с каждым годом лишь увеличивается. «К сожалению, разъяснительной работы, которую парк проводит с туроператорами и в своих соцсетях, недостаточно. Усиление контроля за выпуском туристических и альпинистских групп на категорийные маршруты, а также совместная работа со стороны Министерства спорта, МЧС и природных парков крайне необходимы», – сказали в службе туризма парка «Вулканы Камчатки».

Мы поинтересовались, каков порядок получения разрешения на маршрут, и узнали следующее. До трагедии, произошедшей на вулкане, туристические группы для посещения парка должны были получить разрешение либо в отделе охраны в офисе учреждения, расположенном по адресу: г. Елизово, ул. Завойко, 33, либо на портале Госуслуг. Но бывает и так, что группа хочет отклониться от нитки паспортизированного маршрута, например, сделать круг в 10-15 км. В таком случае маршрут будет считаться нестандартным и разрешение на него можно будет получить только в офисе. Служба охраны рассмотрит, допустимо ли такое отклонение с точки зрения безопасности людей и охраны парка. «Туристы должны прийти в отдел охраны, заполнить бланк заявления, и в случае принятия положительного решения разрешение будет выдано. Речь идет именно о нестандартном маршруте, но не альпинистском. Какой будет эта процедура теперь, после трагедии, сказать не готовы, поскольку к этому вопросу подключились другие структуры, и решаться он будет не на нашем уровне», – пояснили в учреждении.

Дополним к этому, что порядок оформления и выдачи разрешений и согласования маршрутов при посещении особо охраняемых природных территорий, которыми управляет парк «Вулканы Камчатки», разработан в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Положениями о входящих в состав учреждения парках регионального значения и заказнике. Парка четыре: «Быстринский», «Налычево», «Ключевской», «Южно-Камчатский», также в состав учреждения входит биологический (лососевый) заказник «Река Коль». Данный порядок устанавливает основные требования, процедуру и условия выдачи (или мотивированного отказа в выдаче) разрешений. Об этом говорится на сайте учреждения в Положении о порядке оформления и выдачи разрешений.

Мы ознакомились с бланком заявления о согласовании нестандартного маршрута, и у нас появились вопросы. Так, в пункте 9 данного документа указано, что у его участников должны быть (цитирую): «навыки оказания первой медицинской помощи». Каким образом сотрудники службы охраны парка устанавливают наличие таких навыков? Проводят проверку? Тот же вопрос возник в отношении пункта 8 – в нем говорится о наличии «специальных навыков/знаний об экосистемах у участников группы».

В службе туризма пояснили, что никаких проверок навыков оказания первой медицинской помощи, равно как и наличия специальных навыков и знаний об экосистемах, сотрудники парка не проводят. «Все основано на ответственности конкретного лица, подписывающего документ (заявление. – Прим. ред.). И, если он ставит свою подпись под ним, значит, берет на себя ответственность. Мы, в свою очередь, при выдаче разрешения на маршрут настоятельно рекомендуем зарегистрироваться в МЧС», – сказали в учреждении.

Там дополнили, что туристов при получении разрешения знакомят со статьями положений о природных парках, касающихся режима охраны. Человек, получающий разрешение, обязан ознакомиться с ними и поставить свою подпись. В качестве примера нам привели Правила пребывания в природном парке «Ключевской». Это список действий, запрещенных на его территории. В правилах указано, что они составлены в соответствии с Постановлением губернатора Камчатского края от 11.12.2018 года № 102 «О внесении изменений в постановление главы администрации Камчатской области от 14.12.1999 года № 284 «О создании природного парка областного значения «Ключевской».

Задали мы и еще один животрепещущий вопрос: «Какие правовые последствия наступят для группы туристов, отправившейся в маршрут по территории парка “Вулканы Камчатки”, не получив разрешения»?

«Такие последствия есть. Это административный штраф за нарушение правил охраны природного парка. Для физического лица он составляет три тысячи рублей, если группа идет от юридического лица, сумма будет в разы больше. Штрафы за административные правонарушения взыскивает суд. Наши же инспекторы имеют право выписать определение, что такое правонарушение совершено, если оно зафиксировано на месте. Другими словами, сотрудники парка должны задержать нарушителей, составить документ и направить его в правоохранительные органы, которые уже будут выносить свое заключение», – сказали в службе туризма.

Добавим к этому, что статьей 8.39 КоАП РФ за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях установлена административная ответственность в виде штрафа: на граждан – в размере от трех до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот до пятисот тысяч рублей.

Природный парк «Вулканы Камчатки» занимает площадь 24 750 квадратных километров. Однако губернатор Камчатского края Владимир Солодов на оперативном совещании с правительством региона озвучил другую цифру. «Мы знаем, что парк (“Вулканы Камчатки”. – Прим. ред.) включает в себя 2,5 миллиона квадратных километров», – цитирует главу региона пресс-служба краевого правительства. Напомним, что площадь, которую занимает весь Камчатский край, составляет 472 300 квадратных километров.

Как заявил далее губернатор, «численность инспекторов, наличие техники, оборудования кордонов сейчас не соответствует требованиям». По словам главы региона, так как парки относятся к ведомству краевой власти, они «недополучают необходимого финансирования». И какова вероятность того, что при таком положении дел инспекторы задержат нарушителей?

В случае с туристической группой, 9 человек из которой погибли на склонах Ключевской Сопки, установлено, что они находились на территории парка, не имея на то разрешения. Будут ли выписывать штраф турфирме, организовавшей их восхождение? Этот вопрос мы задали заместителю директора КГБУ «Природный парк “Вулканы Камчатки”» Эдуарду Петровичу Тарасику. Он заверил, что, поскольку факт нарушения стал известен, будет возбуждено административное дело по статье 8.39 КоАП РФ в отношении юридического лица.

Вернемся к заявлению, сделанному главой нашего региона на совещании по обеспечению безопасности туристических походов, состоявшемся после трагедии на Ключевской Сопке. «Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил законодательно закрепить прохождение маршрутно-квалификационной комиссии на территории субъекта перед выходом туристической группы на маршрут. Предполагается, что разрешение на каждого участника группы вместе с уведомлением о выходе будет направляться в МЧС. (То есть предлагается проверять квалификацию каждого туриста, выходящего на сложный маршрут. – Прим. ред.) Сегодня обязательность таких разрешений задекларирована в приказе Министерства спорта РФ, однако по факту отсутствует механизм проверки соблюдения этих требований при выходе группы на маршрут, сказал губернатор», – сообщается в пресс-релизе краевого правительства.

Губернатор делает ссылку на документ и комиссию, о которых, похоже, никому не известно. Мы позвонили в ряд ведомств, чтобы узнать, о каком приказе идет речь и ознакомиться с ним. В Министерстве спорта Камчатского края нам ничем помочь не смогли – там не нашли приказ. В пресс-службе краевого правительства лаконично ответили: «Не знаем». В ГУ МЧС по Камчатскому краю о таком документе тоже неизвестно. В парке «Вулканы Камчатки» сказали, что не могут дать комментарий, так как не работают с Министерством спорта в части выдачи разрешений. По крайней мере, не работали до сих пор.

Точно так же в указанных ведомствах не знают о маршрутно-квалификационной комиссии, со стороны которой «надо усилить контроль».

Из всего вышесказанного вытекает печальный вывод: даже если все это (приказ и комиссия) где-то существует, система все равно не работает. И подтверждением тому служит массовая гибель туристов как на склонах Ключевской Сопки, так и годом ранее на Эльбрусе. Другими словами, у нас по-прежнему процветают дикий туризм и игра в русскую рулетку. Чтобы изменить ситуацию, на наш взгляд, необходимо на федеральном уровне принять закон о прохождении аккредитации гидов, ведущих туристов в горы. И, чтобы каждый человек мог увидеть квалификацию гида, которому доверяет свою жизнь, необходимо составить единый реестр таких профессионалов.

Что же касается предложения проверять уровень подготовки каждого туриста маршрутно-квалификационной комиссией, понятно, что, не обнаружив таких навыков, разрешения на маршрут ему не дадут. Непонятно другое: как будут проверять такие навыки у туристов из коммерческих групп? В них обычно входят любители, у которых нет альпинистской книжки, куда записывают все достижения. Для них предполагают устраивать экзамен или будут верить людям на слово по принципу – раз поставил подпись, значит, так и есть? Вопросов больше, чем ответов. А тем временем туристические фирмы по-прежнему предлагают свои услуги на горных маршрутах, в том числе категорийных. Игра в русскую рулетку продолжается?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ,

Наталья МАКСИМИШИНА

Справка «Вестей»

Наш знаменитый камчатский альпинист Александр Биченко имеет почетное звание «Снежный барс России». Его мнение относительно трагедии на вулкане Ключевская Сопка мы публиковали в одном из последних номеров («В» от 7 сентября 2022 года «Очередная трагедия на вулкане Ключевская Сопка»). Тогда же он заявил, что вулкан Ключевская Сопка вошел в список вершин, которые надо покорить альпинисту, чтобы получить почетное звание «Снежный барс России». Могло создаться впечатление, что столь высокий альпинистский статус Ключевская Сопка получила недавно. Однако это не так. Вулкан вошел в список еще в феврале 2010 года – об этом говорится в Положении о почетном звании Федерации альпинизма России «Снежный барс России», утвержденном решением Правления Федерации альпинизма России 06.02.2010 года. Нормативом для присвоения звания является совершение восхождений на десять вершин, расположенных на территории Российской Федерации. Ниже приводим их список.