ТРАГЕДИЯ В ИЖЕВСКОЙ ШКОЛЕ

27 Сентября 2022



26 сентября 2022 года жители города Ижевска Удмуртской Республики пережили одну из самых страшных трагедий в истории города. В школе № 88 было совершено чудовищное преступление. Туда ворвался вооруженный мужчина, застрелил на входе охранника, ранил ученика десятого класса, стоявшего рядом с вахтой, и начал ходить по этажам, стреляя во всех, кто попадался ему на глаза. Кого-то он расстрелял в коридоре, кто-то не успел закрыться в классе, и он ворвался туда, паля по детям. По данным пресс-службы правительства Удмуртии, убийца лишил жизни 17 человек, из которых 11 были школьниками. Ранения получили более двадцати человек. Причиной ранений стали не только пули, но и травмы: пытаясь скрыться от преступника, дети выпрыгивали из окон.

Глава Удмуртии Алексей Бречалов сообщил, что среди раненых два семилетних ребенка с ранением живота и грудной клетки, десятилетний мальчик с ранением голени и шестнадцатилетний подросток со сквозным ранением грудной клетки. Трое пострадавших находятся в реанимации. У большинства травмы тяжелой и средней степени тяжести. По словам очевидцев события, стрельба продолжалась около 10 минут и прекратилась с приездом полиции. Как выяснилось впоследствии, нападавший закрылся в одном из кабинетов и покончил с собой. В следственном комитете сообщили, что он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Никаких документов при нем не имелось. Сотрудники Росгвардии, проводившие осмотр школы, нашли рядом с телом убийцы рюкзак, два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, магазины пустые и магазины, снаряженные патронами. На всех магазинах с патронами было написано слово «ненависть». Позже установили, что убийцу зовут Артем Казанцев. Ему 34 года, и он выпускник этого учебного заведения. Его личность, окружение и мотивы (в том числе в части приверженности неофашистским взглядам) сейчас изучается правоохранителями. Сообщается также, что Казанцев жил всего лишь в трех минутах ходьбы от школы.

По факту стрельбы в ижевской школе возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии. По поручению руководителя СК России Александра Бастрыкина дело передали для расследования в Главное следственное управление СК России.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что расстрел совершен лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке.

С 26 до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе № 88. Возле места трагедии вырос стихийный мемориал – люди несут к ограждению цветы, мягкие игрушки, прикрепляют записки со словом «скорбим».

Трагедия в ижевской школе стала одним из самых массовых расстрелов в учебных заведениях за последние годы. По числу жертв она обошла такие громкие преступления, как массовое убийство в казанской гимназии № 175, где 9 человек погибли, а 24 получили ранения, и нападение на Пермский госуниверситет, где было 6 погибших и более 20 раненых.

Убийца, устроивший кровавую бойню в ижевской школе, не состоял на учете как владелец оружия. Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По версии главы Удмуртии Александра Бречалова, не подтвержденной следствием, Казанцев находился на учете в психоневрологическом диспансере.

Еще недавно травматическое оружие можно было приобрети в свободной продаже. Возможно, убийца так и сделал, а затем либо переделал в огнестрельное оружие сам (если имел необходимые навыки и возможности), либо отдал для переделки знакомым. Как известно, в Ижевске находится знаменитый механический завод, который производит охотничьи ружья, пистолеты и револьверы, и пневматическое оружие. Можно предположить, что в городе есть мастера, сделавшие переделку травматов в огнестрельное оружие предметом своего «бизнеса». Вот что пишет сайт riogun.ru (компания РоссИмпортОружие): «Однако есть те, кто в экспериментальных или корыстных целях переделывает МР-371 под травматические или огнестрельные патроны. В этих случаях обычно переделывают пистолет под имеющиеся в наличии патроны. Без глобального вмешательства в конструкцию пистолета в целом МР-371 переделывают под патроны травматического действия 9 Р.А. и 10*22 или под патроны к боевому или служебному оружию 9*18 или 9*17 соответственно. Во всех случаях происходит изготовление ствола, то есть основной части оружия. Качество изготовления, равно как наличие или отсутствие нарезов, зависит от технического потенциала и возможностей». Таким образом, по мнению «Вестей», возможность переделать своими или чужими руками травматическое оружие в огнестрельное, даже не выезжая из города, у преступника была. Но есть и другая точка зрения. После сообщения пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что произошедшее совершил неонацист, ряд экспертов не исключают участия в трагедии в Ижевске украинских вербовщиков. Так, издание бизнес-онлайн цитирует следующие слова Алексея Мухина – генерального директора центра политической информации: «Могут ли к этому быть причастны люди с Украины? Да, есть такое подозрение. Есть основания полагать, что действует ЦИПсО – центр информационно-психологических операций. Это специализированная структура, которая как раз отвечает в том числе за террористические акты на территории России. Вспомните эти «минирования» торговых центров и школ, создание определенной психологической установки в соцсетях и так далее. Специалисты данной организации вводят в крайне агрессивное состояние психически неуравновешенных людей и заставляют их совершать преступления».

Так это или не так в случае с трагедией в ижевской школе, покажет следствие. Правоохранительным органам предстоит выяснить, как у пациента психдиспансера оказалось оружие, разобраться, как охранялась школа № 88, рассчитанная на 982 ученика, и ответить на многие другие вопросы.

Пока же ясно одно: в последние годы трагедии, подобные ижевской, происходят с удручающим постоянством. И регулярность их такова, что приписать все случайному стечению обстоятельств невозможно. О самых громких делах «Вести» подробно рассказывали в ряде публикаций. Так, мы посвятили цикл статей делу «казанского стрелка» Ильназа Галявиева 19-ти лет, которого вначале признали невменяемым, но после пришли к выводу, что он был вменяем, то есть вполне осознавал все, что делал. 11 мая 2021 года он, тщательно подготовившись, пришел убивать в гимназию, в которой раньше учился сам. Погибли семь школьников и две учительницы, пострадали более 20 человек. Суд над Галявиевым все еще продолжается. Дополним, что у Галявиева немедленно появились подражатели. Кто-то выражал свое одобрение убийце в соцсетях, а кто-то пошел дальше. Самый громкий случай произошел 21 мая: ученик десятого класса лицея № 1 в Березниках (Пермский край) напал на учительницу с ножом, якобы из-за плохих оценок. Раненую учительницу увезли в больницу, она выжила.

Ранее «Вести» рассказывали о нападении на Пермский государственный университет, когда 18-летний студент Тимур Бекмансуров 20 сентября 2021 года расстрелял шесть человек, а еще 47 получили ранения и травмы. Убийца, получивший ранение, был задержан. Суд над ним еще идет.

Сообщала наша газета и о том, как 17 октября 2018 года 18-летний студент Владислав Росляков взорвал самодельное взрывное устройство и устроил стрельбу из ружья в Керченском политехническом колледже. 21 человек погиб, еще 67 человек получили ранения. Сам нападавший совершил самоубийство.

Но были и другие преступления подобного рода. Перечислим их. 14 ноября 2019 года произошла стрельба в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Один учащийся погиб. Нападавший, 19-летний учащийся колледжа Даниил Засорин, покончил с собой.

4 марта 2019 года в Темрюкском районе Краснодарского края 15-летний ученик местной школы обстрелял пятерых учащихся из пневматики. Пострадавшие получили ссадины, гематомы. Информация о дальнейшей судьбе стрелка в СМИ отсутствует.

20 февраля 2018 года во дворе одной из школ Заволжского района города Ярославля подросток открыл стрельбу из пневматики. На тот момент стрелку было 15 лет. В результате пострадавших не оказалось. Суд направил подростка в учебное учреждение закрытого типа на один год и 10 месяцев.

18 апреля того же года в школе № 1 в башкирском Стерлитамаке 17-летний ученик напал на одноклассников и преподавателя, после чего ударил себя ножом и поджег помещение. Четверо пострадавших были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Спустя год подростка отправили на лечение в психиатрическую лечебницу.

Явление, когда учащийся образовательного учреждения – школы, колледжа или университета – устраивает стрельбу на территории этого учреждения, ранив или убив других учащихся или преподавателей, получило название скулшутинг (от англ. school shooting – «школьная стрельба»). Сейчас очень много исследований, посвященных теме скулшутинга. Психологи сходятся во мнении: преступники идут туда, где им когда-то сделали больно. То есть туда, где их не принимали, обижали, подвергали травле. Что касается ижевского убийцы, то, судя по возрасту (34 года), он окончил школу 17 лет назад. То есть все эти годы преступник вынашивал план мести? Не исключено, что и такое возможно. На наш взгляд, он повторил то, что до него проделывали ему подобные – то есть совершил расстрел в учебном заведении. Начало серия таких убийств была положена 20 апреля 1999 года в американской школе «Колумбайн». Организаторами расстрела стали двое подростков Эрик Харрис и Дилан Клиболд. С помощью стрелкового оружия и самодельных бомб они ранили 37 человек, 13 из которых позднее погибли. Сами нападавшие покончили жизнь самоубийством. В будущем у них появилась масса фанатов. Были и те, кто решил повторить, а еще лучше, «переплюнуть» убийц-подростков. На футболке 34-летнего ижевского убийцы была изображена нацистская символика – свастика. На оружии стрелка нашли надписи «Колумбайн», «Эрик» и «Дилан». Как говорилось выше, на магазинах с патронами была и еще одна надпись – «ненависть». Такая же надпись была на футболке Рослякова, устроившего бойню в колледже в Керчи. Все это приводит к мысли, что в школу Ижевска проник последователь этих убийц. К слову, и казанский стрелок использовали символику колумбайнеров.

После трагедии в казанской школе были приняты поправки к федеральному закону об оружии – возраст получения разрешения на оружие повысили с 18 до 21 года. Верховный суд признал движение «Колумбайн» террористическим и запретил его на территории России. Кроме того, власти Татарстана обратили внимание и на безопасность в образовательных учреждениях республики. Только в Казани бюджет на обеспечение антитеррористической безопасности социальных учреждений составил 1,1 млрд рублей.

Тем не менее, череда массовых убийств в учебных заведениях не прекратилась, что доказывает трагедия в Ижевске. Можно, конечно, искать «украинский след». Но как тогда объяснить предыдущие подобные преступления в учебных заведениях? И то, что стреляют в людей не только у нас, но и в той же Америке? Про стрельбу и взрывы в школе «Колумбайн» мы уже напомнили, но ведь на нем массовые убийства не закончились. В этой стране белые убивают черных из чувства ненависти, и наоборот, так в этом тоже искать происки «людей с Украины»?

А если вспомнить движение «Синий кит»? О нем рассказывали «Вести». Организаторы «Синего кита» доводили подростков до самоубийств. После того как правоохранительными органами была выявлена вся цепочка организаторов, они получили тюремные сроки за свою «деятельность». Выяснилось, что ни к какому политическому направлению эти люди не принадлежат и никакой вербовке они не подвергались.

Сейчас человек может довести себя до мыслей до самоубийства сам, без всяких помощников со стороны. А кто-то – и до мысли о массовом убийстве других людей. На мой взгляд, во многом это происходит из-за обильного потока негативной информации, которая сама по себе воздействует агрессивно. И тогда случается, что человек, не имея достаточного иммунитета, позволяющего противостоять агрессивной среде, переходит тонкую грань, определяющую его ощущения о добре и зле. Он может стать воплощением зла, хозяином положения, когда можно решать, кому жить, а кому умереть. Ему кажется, что он таким образом получает власть над той социальной средой, которая его сформировала. Старые школьные обиды могут в этом случае воздействовать как спусковой механизм. Пока еще не придумали методы, как распознавать таких выродков. А это значит, что, к сожалению, мы не застрахованы от подобных трагедий в будущем.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ,

Наталья МАКСИМИШИНА

Подготовлено по материалам Камчатского информационного агентства «Вести».

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