МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО

27 Сентября 2022



Великий Уильям Шекспир придумал название своей пьесы «Много шума из ничего», словно подглядев нашу сегодняшнюю жизнь. Например, на днях (с 21 по 23 сентября) на Камчатке прошел конгресс молодых ученых. В нем, по информации краевого правительства, приняли участие «112 участников: ученых из 22 городов России, включая камчатских представителей научного сообщества. Среди них 25 докторов наук и 53 кандидата наук». Перед тем как мероприятие состоялось, о нем много говорили его камчатские организаторы. Комментарии их, мягко говоря, озадачивали.

Так, заместитель председателя правительства региона Александра Лебедева накануне конгресса объявила: «Круг проблем и задач, которые будут обсуждаться, формировался представителями органов исполнительной власти (Какими? Кто от Камчатского края решал, какие задачи надо поставить перед участниками конгресса? – Авт.) совместно с научными, образовательными организациями, технологическими компаниями, организациями бизнеса. На проектных сессиях участниками будут рассмотрены конкретные задачи по развитию региона, а эксперты предложат их решения. Среди экспертов – исследователи, коллективы, предприниматели из разных регионов России. Кроме того, напомню, что 2022–2031 годы в России, в целях усиления роли науки и технологий в плане развития общества и страны, объявлены президентом Владимиром Путиным Десятилетием науки и технологий. Считаю, что наше мероприятие-спутник Конгресса молодых ученых полностью отвечает этим целям» (цитата с сайта Правительства Камчатского края).

Завершается пресс-релиз ссылкой на официальный сайт камчатка.наука.рф, где, как выразились авторы текста, содержится «подробная информация об архитектуре программы». «Вести» ознакомились с информацией сайта. О своих впечатлениях расскажем позже, а пока вернемся к анонсам мероприятия.

После Александры Лебедевой о предстоящем конгрессе жителей полуострова оповестил Молодежный парламент при Законодательном собрании Камчатского края. Сообщение парламентариев вызвало у нас еще большее недоумение. Вот его текст (цитата с сайта Заксобрания Камчатского края): «В рамках мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых в Камчатском крае состоится выставка “Молодые ученые – будущее России”. Ее проводит молодежный парламент при Законодательном собрании Камчатского края для повышения осведомленности о деятельности молодых ученых. На выставке, которая пройдет 22 сентября на площадке Камчатского выставочно-туристического центра, будут представлены более 30 социально значимых проектов молодых ученых Камчатского края, связанных с сельским хозяйством, IT-технологиями, рыбной отраслью, сейсмологией и т. д.

«Выставка будет очень необычной, яркой и красивой, в интерактивном формате. Мы постарались для выставки снимать наших молодых ученых на их рабочих местах: на вулканах, морских судах, сельскохозяйственных полях и лабораториях. Это будут уникальные фотографии», – рассказала председатель молодежного парламента края Елизавета Югай».

Забегая вперед, добавим, что уже во время проведения выставки Елизавета Югай заявила: «Мы все – Законодательное собрание, Правительство края, молодежный парламент – заинтересованы в том, чтобы развитие науки в нашем крае продолжалось, и в том, чтобы помогать молодым ученым в реализации их проектов, а также в популяризации проектов. Поэтому и родился такой проект – фотовыставка и видеоролики» (цитата с сайта краевого Заксобрания).

Почему фотографии молодых ученых на фоне Авачинского вулкана, за столом в лаборатории или, скажем, на картофельном поле организаторы выставки называют уникальными, непонятно. Значение слова «уникальный» толковый словарь Ожегова определяет как единственный в своем роде, неповторимый. Что, скажите на милость, неповторимого в снимке человека на рабочем месте? Подобные фотографии различные СМИ публикуют десятками ежедневно. Или ценность фотографий с выставки так высока в художественном смысле? Последнее вызывает сомнения… И, наконец, зачем для «повышения осведомленности о деятельности молодых ученых», не говоря уже о развитии науки в регионе, вообще нужна такая выставка? Какую полезную информацию она несет, кроме той, что вулканологи бывают на вулканах, экологи в лабораториях, а биологи изучают растения? Почему посетители ее, посмотрев на галерею лиц на фоне природы и производственных помещений, должны заинтересоваться наукой? Где тут смысл? Следуя логике ее организаторов, человек, увидев фотографию ученого на склоне вулкана, должен увлечься вулканологией, поглядев на фото балерины на фоне Большого театра, заняться искусством, а взглянув на фото депутата на фоне Кремля, пойти в политику. Слишком уж извилистый путь для достижения поставленной цели. Но вернемся к тексту сообщения.

«В этот же день пройдет креативная сессия молодых ученых при участии Законодательного собрания и Правительства Камчатского края, а также Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. На ней молодые ученые поделятся идеями развития научно-технической сферы Камчатского края и обсудят волнующие их вопросы», – говорится в пресс-релизе краевого Заксобрания.

Далее авторы текста сообщают: «Участники мероприятия разработают для Камчатского края проекты решений для важнейших в контексте региона областей: создание систем комплексного мониторинга окружающей среды, включая прогнозирование извержений вулканов, угроз цунами и рисков экологических катастроф; повышение эффективности уборки снега и борьбы с гололедом; оценка бальнеологического потенциала перспективных курортных зон края; развитие сельского хозяйства».

Согласитесь, разноплановость и сложность поставленных задач поражают воображение. Не менее удивляет срок, отведенный на их решение. То, над чем ученые, а также камчатские власти бьются десятилетиями, участники мероприятия взялись решить за три дня. Мы заинтересовались, как этот «мозговой штурм» выглядит на практике, и обратились к «архитектуре программы» и пояснениям организаторов мероприятия на камчатской земле.

Начнем с первого. Заявленная «архитектура» – это таблица, в которой перечислены названные выше шесть задач и названы шесть «проектных групп», каждая из которых решает одну задачу, а также указано расписание работы и отдыха участников. Поскольку «Вести» ежегодно рассказывают о том, как осложняет жизнь горожан гололед на дорогах, мы заинтересовались решением задачи под названием «Повышение эффективности уборки снега и борьбы с гололедом в Петропавловске-Камчатском». Решать ее была призвана проектная группа № 2, модератором которой выступал Александр Анатольевич Смыков, председатель Совета молодых ученых Нижегородской области, а куратором – Галина Юрьевна Плясова, эксперт дорожного хозяйства, представитель службы автомобильных дорог ПКГО. Как пояснялось на сайте, модератор – это приглашенный специалист для ведения проектной сессии, а куратор – главный эксперт по задаче от региона.

Нижегородская область расположена в центре Восточно-Европейской равнины. Это волнистая, местами всхолмленная местность, которая долинами рек Волги и Оки разделяется на две части. Там совершенно другой рельеф и климат, чем на Камчатке. Зачем приглашать на наш полуостров специалиста из этой равнинной области, чтобы узнать, как лучше чистить снег? Что он может посоветовать за три дня пребывания в Петропавловске-Камчатском? Ответ на свой вопрос мы получили после посещения проектной группой «объектов транспортной инфраструктуры ПКГО». Это произошло на второй день конгресса. Вот что говорится об итогах этого посещения на сайте Правительства Камчатского края.

«Как рассказали члены проектной группы «Повышение эффективности уборки снега и борьбы с гололедом в Петропавловске-Камчатском», они стараются предлагать такие решения, которые можно реализовать в регионе в ближайшем будущем.

«С нами в группе работали глава города Константин Брызгин и представители городской администрации, они обозначили проблемные вопросы по снегоочистке. Мы обсуждали наиболее острые и актуальные, которые волнуют жителей Петропавловска-Камчатского. Мы сегодня проехали по городу и увидели тот рельеф, который, несомненно, создает большие сложности при уборке снега, и у вас не всегда есть возможность применить те противогололедные мероприятия, которые используются в других городах России. Мы еще будем дорабатывать наши предложения, и если они будут интересны региону, то с удовольствием все эксперты продолжат работу над проектами, чтобы они были полезны для развития Камчатского края», – сказал председатель совета молодых ученых Нижегородской области и модератор группы Александр Смыков.

Например, одно из предложений экспертной группы – возможность использования природных ресурсов края (вулканический песок, соль) для создания специальных местных реагентов для борьбы с гололедом.

«Для нашего края подобные встречи очень важны, ведь это прежде всего – обмен опытом, наши коллеги из других регионов предложили нам для создания более эффективной расчистки дорог от снега использование IT-технологий – это специальные программы мониторинга погодных условий и автоматического распределения подрядчиков на наиболее сложные участки. Обсуждали вопросы разработки нормативных документов, которые будут учитывать специфику нашего региона», – рассказала представитель службы автомобильных дорог Петропавловска-Камчатского Галина Плясова».

Песком и без того посыпают улицы в городе в гололед. Зачем для того, чтобы получить ценный совет смешивать его с солью, надо было приглашать в Петропавловск молодых ученых из европейской части страны? И неужели в службе автомобильных дорог до сих пор не знают самые проблемные участки в городе? Тогда как, не имея специальных программ, они до сих пор определяли, куда в первую очередь направлять подрядчиков для очистки дорог? Слова куратора проектной группы Галины Плясовой можно понять и так, что до проведения конгресса расчистка дорог от снега в Петропавловске проводилась малоэффективно. Мы не сомневаемся, что она хотела похвалить приезжих специалистов, но получилось это довольно неуклюже…

По мнению «Вестей», для того, чтобы лучше чистить дороги, надо усилить контроль за подрядчиками. Если же кто-то из них плохо исполняет свои обязанности, есть дежурная служба, которая сообщает, что данный участок дороги не убран.

Дополним, что, согласно информации сайта камчатка.наука.рф, другие проектные группы посещали Авачинский вулкан, Октябрьскую косу, Малкинские источники, поселок Сосновку и Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС.

В заключительный день конгресса, по информации краевого правительства, «состоялась защита проектов решений по шести актуальным для Камчатского края вопросам». На мероприятии вновь выступила Александра Лебедева. Она сказала: «В сессиях приняли участие представители камчатских министерств и городской администрации, основные заказчики решений по тем задачам, которые были поставлены перед участниками (Кто же все-таки были эти представители, определившие столь причудливый перечень задач, и как они осуществляли свой выбор? – Авт.). Мы рассчитываем, что защита проектов будет интересной, а главное, иметь результативные последствия». После этого, как сообщается в пресс-релизе, защита началась.

Итоги работы подвел губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Обращаясь к присутствующим, он попросил сформулировать более точечно нацеленные на дальнейшую проработку темы, с тем чтобы в дальнейшем они имели возможность получить практическую реализацию. Владимир Солодов подчеркнул, что главное, чтобы результаты проделанной работы не остались на слайдах или на уровне обсуждения, а были положены в основу дальнейшей практической деятельности» (цитата с сайта Правительства Камчатского края).

После чего авторы пресс-релиза оптимистично заключили: «За три дня мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых участники разработали для Камчатского края проекты решений для важнейших в контексте региона областей». Далее они еще раз перечислили названные выше задачи.

Очередное шумное мероприятие завершилось, гости разлетелись по домам, а нам остается ожидать результатов столь бурной деятельности как приезжих, так и камчатских участников действа. Если верить словам местных организаторов, за три дня конгресса заезжие эксперты и местные специалисты здорово помогли региону разобраться с проблемами, включая уборку снега и борьбу с гололедом. Вот только когда мы почувствуем эту помощь на деле?

Любят все-таки у нас идти к поставленной цели окольными, извилистыми путями. То телемедицину развивают для оздоровления населения, то устраивают выставки «уникальных» фотографий для привлечения молодежи в науку, то созывают экспертов со всей страны, чтобы они за три дня «разрулили» целый круг сложнейших задач. Жаль, жители Камчатки не чувствуют, чтобы все это приносило им хоть какую-то реальную пользу. Так стоит ли тогда «огород городить»?

«Вести» уже освещали мероприятия подобного рода. Чего стоит хотя бы арт-фестиваль «Не!культурное наследие», состоявшийся осенью прошлого года в Петропавловске-Камчатском. Тогда вниманию горожан представили выставку фотографий балерин на фоне мусорных свалок. («В» от 20.10.2021 года, редакторская колонка). Напомним, что мероприятие широко освещалось краевым министерством культуры как важный шаг в борьбе за чистоту в регионе. Мы надеялись, что вторым шагом станет дружный выход организаторов и участников арт-фестиваля на уборку улиц от залежей мусора, раз уж они так радеют за нашу природу. Не вышли почему-то… Похоже, что работа «на уровне обсуждений» и фотовыставок куда приятнее. Рассуждать и обсуждать, как говорится, это вам не мешки с цементом ворочать.

Соб. инф.